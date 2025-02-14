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Carbon Soft EvaTeam EvaProject проект Carbon ERP


Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия и заменяет ушедшие с российского рынка системы Jira и Confluence австралийской компании Atlassian. Система EvaProject разработана компанией «Карбон Софт» на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 40 млн рублей. Общая стоимость проекта – 80 млн рублей.


14.02.2025 Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
28.10.2024 Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 2
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
21.06.2024 Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam 1
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 1
16.01.2024 EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam 1
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 118 7
Microsoft Corporation 24661 3
TeamStorm - Тимшторм 8 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 2
Ростелеком 9738 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
GitHub 826 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
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Broadcom - VMware 2365 1
Oracle Corporation 6705 1
Nginx - Энджайникс 167 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4244 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
SAP SE 5280 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Nvidia Corp 3507 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Carbon Soft - Карбон Софт 1 1
Примо РПА 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Naumen - Наумен 627 1
MONT - МОНТ 145 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Почта России ПАО 2118 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром нефть 622 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Газпром ПАО 1345 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
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