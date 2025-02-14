Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия и заменяет ушедшие с российского рынка системы Jira и Confluence австралийской компании Atlassian. Система EvaProject разработана компанией «Карбон Софт» на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 40 млн рублей. Общая стоимость проекта – 80 млн рублей.