Carbon Soft EvaTeam EvaProject проект Carbon ERP
Комплексное программное решение EvaProject (проект Carbon ERP) предназначено для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия и заменяет ушедшие с российского рынка системы Jira и Confluence австралийской компании Atlassian. Система EvaProject разработана компанией «Карбон Софт» на грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 40 млн рублей. Общая стоимость проекта – 80 млн рублей.
Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
|Кучаев Денис 7 5
|Мыскин Роман 38 4
|Петухов Антон 45 2
|Устинов Михаил 6 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Прескарьян Артем 10 1
|Аликин Алексей 1 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Какунин Алексей 14 1
|Легостаева Светлана 84 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Решетников Максим 32 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Терещенко Денис 88 1
|Панченко Иван 141 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Хамидулин Ренат 1 1
|Киселев Сергей 61 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Глазков Александр 138 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Албычев Александр 151 1
|Федоров Алексей 117 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 224 1
|Белов Алексей 21 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 82 1
|Фисенко Лев 28 1
|Сологуб Денис 67 1
|Деверилин Павел 30 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
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