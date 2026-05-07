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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют GitFlic DevOps-платформа

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа

GitFlic – российский DevOps-сервис, с помощью которого для хранения репозиториев с исходным кодом, позволяет решать задачи как хранение кода и работа с ним, непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), внедрение ИБ-инструментов информационной безопасности, управление репозиториями пакетов, и контейнеров и многое другое.

СОБЫТИЯ

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07.05.2026 Совместимость StarVault и GitFlic позволит компаниям безопасно управлять секретами в пайплайнах

Российский разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и создатель платформы GitFlic ООО «РеСолют» подтвердили совместимость системы управления секретами StarVault 1.4 и «GitFlic линейки версий 4.х». Интеграция позволяет безопасно управлять конфиденциальными данн
04.05.2026 Новая версия GitFlic 4.9.0: безопасность, искусственный интеллект и аудит в одной платформе

«Группа Астра» анонсирует новую версию платформы для хранения кода и организации процессов разработки GitFlic 4.9.0. Ключевым нововведением релиза стала возможность подключения к реестру репозиториев сканера безопасности CodeScoring (OSA). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ан
18.02.2026 С GitFlic 4.7.0 масштабировать и контролировать разработку стало проще

«Группа Астра» представляет обновление платформы для работы с исходным кодом — GitFlic 4.7.0. Разработчики сделали акцент на ускорении выпуска ПО: появились более гибкие и мощные инструменты для CI/CD, автоматизации и управления рисками, а также поддержка английского язык
17.11.2025 GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews

Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMarket. Она набрала 1225 баллов, продемонстрировав
13.11.2025 GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности

«Группа Астра» анонсирует выпуск новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 4.6.0. Центральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic

26.09.2025 «Группа Астра» объединила системы управления кодом и задачами в обновлении GitFlic

«Группа Астра» выпустила обновление платформы для разработки GitFlic 4.5.0 с нативной интеграцией с системами управления проектами — «Яндекс Трекером» и другими популярными трекерами. Ключевым улучшением стала ликвидация разрыва между системами контроля

21.08.2025 «Группа Астра» представляет плагин OpenIDE для работы с репозиториями

«Группа Астра» объявляет о выпуске нового плагина OpenIDE для платформы разработки GitFlic. Основные возможности включают создание новых проектов и отправку кода в репозиторий без необходимости покидать среду программирования, что ускоряет начало работы. Об этом CNews сообщил
20.08.2025 «Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков

работки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым улучшением стала поддержка мультизадачности агентов, позволяющая выполнят
06.06.2025 Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки

спечения. «Сегодня мы сделали еще один шаг к объединению усилий российских вендоров, чтобы вместе развивать инструменты для качественной и безопасной разработки ПО. В рамках взаимодействия с командой GitFlic и другими вендорами «Группы Астра» мы планируем работать не только над интеграцией продуктов, которая позволит более полно закрывать потребности в разработке и тестировании. Наша основн
03.06.2025 Разработчик GitFlic подписал соглашение о сотрудничестве с ЦИТМ «Экспонента»

«Группа Астра» и Центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный техническим директором GitFlic Максимом Козловым и генеральным директором ЦИТМ «Экспонента» Никитой Богославским, открывает новые перспективы для развития отечественных технологий цифрового инжиниринга. Об этом CNews
30.05.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО

itBucket и ограничения со стороны GitLab показали необходимость в независимых собственных решениях. GitFlic стала надежной альтернативой зарубежным сервисам, которая предоставляет контроль и до
13.05.2025 Подтверждена совместимость GitFlic и Engee

«Группа Астра» и ООО «РИТМ» объявляют о завершении тестирования интеграции платформы для разработки GitFlic и среды для математических вычислений и динамического моделирования Engee. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Engee — российская мультиязычная система для технических

31.03.2025 Платформа для разработчиков GitFlic 4.0.0 умеет искать код по фрагментам

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии платформы GitFlic. Решение доступно в трех форматах: облачном (SaaS), self-hosted и enterprise – для крупных организаций. Релиз GitFlic 4.0.0 является мажорным и содержит множество востребованных

21.03.2025 «Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности

Группа компаний «Солар» и «Группа Астра» подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и других регуляторов рынка к программным продуктам.

13.03.2025 GitFlic интегрировали с инструментами безопасной разработки приложений

Компания «РеCолют» (бренд GitFlic, входящий в «Группу Астра») и компания Positive Technologies объявляют о выпуске комп
10.02.2025 GitFlic 3.5.0 — новая версия платформы для работы с исходным кодом

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 3.5.0. Релиз включает улучшения пользовательского интерфейса, расширение функциональности и другие нововведения, повышающие эффективность работы с проектами. Об этом CNews сообщили пред
12.12.2024 Вышла новая версия платформы GitFlic

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для работы с исходным кодом GitFlic, распространяющейся в облачном (SaaS) и локальном (Self-hosted) форматах. Релиз 3.4.0 представляет собой минорное обновление, однако в нем представлено немало новых возможностей и важны
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об

27.11.2024 Динамический анализатор кода PT BlackBox интегрирован с платформой GitFlic

и разработчика комплексных решений для обеспечения кибербезопасности Positive Technologies завершили серию испытаний совместимости анализатора кода PT BlackBox и платформы для работы с исходным кодом GitFlic. Результаты тестов продемонстрировали полную работоспособность и стабильность программного стека. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». PT BlackBox обнаруживает уязвимост
16.10.2024 Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic. В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обес
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве

Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рын
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО

уп к результатам сканирования в формате CycloneDX позволит командам более эффективно управлять безопасностью своих приложений, сокращая время на анализ и выявление потенциальных рисков. С интеграцией GitFlic и CodeScoring компании смогут не только повысить уровень безопасности своих программных продуктов, но и оптимизировать процесс разработки, что является ключевым аспектом в современном м
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать нов
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности прилож
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО

Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расшир
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic

Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компа
02.07.2024 «К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic

«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить пр
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов

тра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непреры
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить пр
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT

Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность

16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam

ра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в н
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore

Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчи
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic

тсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать е
26.02.2024 Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии GitFlic – инструментария для работы с исходным кодом. Релиз 3.0.0 способен стать полноценной заменой зарубежных продуктов GitHub, GitLab, Nexus, Artifactory, Jenkins и т. д. Об этом CNews сообщ

Публикаций - 221, упоминаний - 232

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 210
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 153
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 133
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 127
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 279 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 317 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 117
Microsoft Corporation - GitHub 1087 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 23
Microsoft Corporation 25831 13
Ростелеком 11008 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1817 10
Oracle Corporation 7097 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5022 8
9655 7
Softline - Софтлайн 3774 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 56 6
Yandex - Яндекс 9310 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 139 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 32 5
Orion soft - Орион софт - 330 5
Broadcom - VMware 2621 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 4
IBM - International Business Machines Corp 9717 4
К2Тех - K2Tech 362 4
TeamStorm - Тимшторм 12 4
Ростелеком - РТК-феникс 9 4
РТСофт ЦПР - РТСофт Центр программных разработок 4 3
Открытая среда разработки 8 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1235 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 798 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1106 3
Код Безопасности 819 3
ICL ГК - ICL Group 506 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 107 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 3
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 4
РЖД - Российские железные дороги 2105 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 2
Газпром ПАО 1497 2
МКБ - Московский кредитный банк 659 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 2
Спортмастер - Sportmaster 203 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 729 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
ЧукотАВИА 1 1
Рубеж ГК - Рубеж-Транспорт - Рубеж-Маркет - Рубеж-Лайн 5 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Мосводосток - Государственное унитарное предприятие по эксплуатации московских водоотводящих систем 2 1
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Инвестиции 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
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Северсталь ПАО - Severstal 636 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 381 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
Газпром нефть 737 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
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PostgreSQL - Patroni 34 5
Google Android 15316 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 5
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Путин Владимир 3463 2
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Петров Дмитрий 80 2
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Соломатин Иван 10 2
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Сокорнов Николай 18 2
Леонович Константин 6 2
Кострюков Артем 18 2
Афанасьев Олег 49 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 23
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 6
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1785 3
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