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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют GitFlic DevOps-платформа
GitFlic – российский DevOps-сервис, с помощью которого для хранения репозиториев с исходным кодом, позволяет решать задачи как хранение кода и работа с ним, непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), внедрение ИБ-инструментов информационной безопасности, управление репозиториями пакетов, и контейнеров и многое другое.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2026
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Совместимость StarVault и GitFlic позволит компаниям безопасно управлять секретами в пайплайнах
Российский разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и создатель платформы GitFlic ООО «РеСолют» подтвердили совместимость системы управления секретами StarVault 1.4 и «GitFlic линейки версий 4.х». Интеграция позволяет безопасно управлять конфиденциальными данн
|04.05.2026
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Новая версия GitFlic 4.9.0: безопасность, искусственный интеллект и аудит в одной платформе
«Группа Астра» анонсирует новую версию платформы для хранения кода и организации процессов разработки GitFlic 4.9.0. Ключевым нововведением релиза стала возможность подключения к реестру репозиториев сканера безопасности CodeScoring (OSA). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ан
|18.02.2026
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С GitFlic 4.7.0 масштабировать и контролировать разработку стало проще
«Группа Астра» представляет обновление платформы для работы с исходным кодом — GitFlic 4.7.0. Разработчики сделали акцент на ускорении выпуска ПО: появились более гибкие и мощные инструменты для CI/CD, автоматизации и управления рисками, а также поддержка английского язык
|17.11.2025
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GitFlic признана лидером среди российских DevOps-платформ по версии CNews
Платформа для разработки GitFlic «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации, подготовленном аналитической службой CNewsMarket. Она набрала 1225 баллов, продемонстрировав
|13.11.2025
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GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности
«Группа Астра» анонсирует выпуск новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 4.6.0. Центральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic
|26.09.2025
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«Группа Астра» объединила системы управления кодом и задачами в обновлении GitFlic
«Группа Астра» выпустила обновление платформы для разработки GitFlic 4.5.0 с нативной интеграцией с системами управления проектами — «Яндекс Трекером» и другими популярными трекерами. Ключевым улучшением стала ликвидация разрыва между системами контроля
|21.08.2025
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«Группа Астра» представляет плагин OpenIDE для работы с репозиториями
«Группа Астра» объявляет о выпуске нового плагина OpenIDE для платформы разработки GitFlic. Основные возможности включают создание новых проектов и отправку кода в репозиторий без необходимости покидать среду программирования, что ускоряет начало работы. Об этом CNews сообщил
|20.08.2025
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«Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков
работки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым улучшением стала поддержка мультизадачности агентов, позволяющая выполнят
|06.06.2025
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Test IT и GitFlic подписали соглашение о сотрудничестве и создании открытой методологии разработки
спечения. «Сегодня мы сделали еще один шаг к объединению усилий российских вендоров, чтобы вместе развивать инструменты для качественной и безопасной разработки ПО. В рамках взаимодействия с командой GitFlic и другими вендорами «Группы Астра» мы планируем работать не только над интеграцией продуктов, которая позволит более полно закрывать потребности в разработке и тестировании. Наша основн
|03.06.2025
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Разработчик GitFlic подписал соглашение о сотрудничестве с ЦИТМ «Экспонента»
«Группа Астра» и Центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный техническим директором GitFlic Максимом Козловым и генеральным директором ЦИТМ «Экспонента» Никитой Богославским, открывает новые перспективы для развития отечественных технологий цифрового инжиниринга. Об этом CNews
|30.05.2025
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Как устроен российский конвейер разработки ПО
itBucket и ограничения со стороны GitLab показали необходимость в независимых собственных решениях. GitFlic стала надежной альтернативой зарубежным сервисам, которая предоставляет контроль и до
|13.05.2025
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Подтверждена совместимость GitFlic и Engee
«Группа Астра» и ООО «РИТМ» объявляют о завершении тестирования интеграции платформы для разработки GitFlic и среды для математических вычислений и динамического моделирования Engee. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Engee — российская мультиязычная система для технических
|31.03.2025
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Платформа для разработчиков GitFlic 4.0.0 умеет искать код по фрагментам
«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии платформы GitFlic. Решение доступно в трех форматах: облачном (SaaS), self-hosted и enterprise – для крупных организаций. Релиз GitFlic 4.0.0 является мажорным и содержит множество востребованных
|21.03.2025
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«Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности
Группа компаний «Солар» и «Группа Астра» подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и других регуляторов рынка к программным продуктам.
|13.03.2025
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GitFlic интегрировали с инструментами безопасной разработки приложений
Компания «РеCолют» (бренд GitFlic, входящий в «Группу Астра») и компания Positive Technologies объявляют о выпуске комп
|10.02.2025
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GitFlic 3.5.0 — новая версия платформы для работы с исходным кодом
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 3.5.0. Релиз включает улучшения пользовательского интерфейса, расширение функциональности и другие нововведения, повышающие эффективность работы с проектами. Об этом CNews сообщили пред
|12.12.2024
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Вышла новая версия платформы GitFlic
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для работы с исходным кодом GitFlic, распространяющейся в облачном (SaaS) и локальном (Self-hosted) форматах. Релиз 3.4.0 представляет собой минорное обновление, однако в нем представлено немало новых возможностей и важны
|06.12.2024
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Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об
|27.11.2024
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Динамический анализатор кода PT BlackBox интегрирован с платформой GitFlic
и разработчика комплексных решений для обеспечения кибербезопасности Positive Technologies завершили серию испытаний совместимости анализатора кода PT BlackBox и платформы для работы с исходным кодом GitFlic. Результаты тестов продемонстрировали полную работоспособность и стабильность программного стека. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». PT BlackBox обнаруживает уязвимост
|16.10.2024
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Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic. В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обес
|10.09.2024
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GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве
Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рын
|28.08.2024
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Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО
уп к результатам сканирования в формате CycloneDX позволит командам более эффективно управлять безопасностью своих приложений, сокращая время на анализ и выявление потенциальных рисков. С интеграцией GitFlic и CodeScoring компании смогут не только повысить уровень безопасности своих программных продуктов, но и оптимизировать процесс разработки, что является ключевым аспектом в современном м
|20.08.2024
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Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать нов
|14.08.2024
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Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности прилож
|11.07.2024
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GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО
Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расшир
|09.07.2024
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Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic
Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компа
|02.07.2024
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«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic
«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить пр
|26.06.2024
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Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов
тра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непреры
|29.05.2024
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GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить пр
|21.05.2024
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Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT
Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность
|16.05.2024
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GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam
ра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в н
|24.04.2024
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GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore
Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчи
|23.04.2024
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Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic
тсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать е
|26.02.2024
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Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии GitFlic – инструментария для работы с исходным кодом. Релиз 3.0.0 способен стать полноценной заменой зарубежных продуктов GitHub, GitLab, Nexus, Artifactory, Jenkins и т. д. Об этом CNews сообщ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 50 35
|Тараканов Дмитрий 52 14
|Синьков Кирилл 73 12
|Трубочев Алексей 34 10
|Сивцев Илья 175 10
|Сорокин Игорь 29 10
|Яценко Вадим 106 10
|Шмаков Антон 73 9
|Рамазанов Денис 8 8
|Геллерман Михаил 80 7
|Орлик Сергей 83 6
|Климов Андрей 88 6
|Борисов Роман 32 5
|Кирдяшов Федор 30 4
|Бугрецов Антон 23 4
|Гуральник Павел 37 4
|Головарян Захар 5 4
|Сазонов Федор 7 3
|Кузнецов Андрей 117 3
|Ковалев Денис 24 3
|Рудевский Антон 41 3
|Мухин Денис 63 3
|Карпов Роман 81 3
|Миронов Тимур 3 3
|Султангалиев Тимурбулат 20 3
|Бородкина Елена 21 3
|Прищепо Иван 4 2
|Алешкова Александра 22 2
|Довгаль Кирилл 2 2
|Путин Владимир 3463 2
|Зинкевич Сергей 79 2
|Панченко Иван 198 2
|Петров Дмитрий 80 2
|Гутин Александр 21 2
|Соломатин Иван 10 2
|Степанов Павел 39 2
|Сокорнов Николай 18 2
|Леонович Константин 6 2
|Кострюков Артем 18 2
|Афанасьев Олег 49 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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