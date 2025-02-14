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Carbon Soft EvaTeam EvaWiki



14.02.2025 Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
28.10.2024 Как крупный застройщик импортозаместил Jira и Confluence 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
21.06.2024 Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam 1
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 1
16.01.2024 EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam 1
07.12.2022 Как управлять базой знаний без иностранных решений: инструкция по миграции 3

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 118 3
Microsoft Corporation 24661 3
MONT - МОНТ 145 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
GitHub 826 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 1
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Broadcom - VMware 2365 1
Oracle Corporation 6705 1
Nginx - Энджайникс 167 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4244 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
SAP SE 5280 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Nvidia Corp 3507 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 1
Carbon Soft - Карбон Софт 1 1
Примо РПА 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Naumen - Наумен 627 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 3
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 14 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Почта России ПАО 2118 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром нефть 622 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Газпром ПАО 1345 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
Федеральное казначейство России 1783 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 9
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 424 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2501 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 597 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 902 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 896 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1157 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 12
Atlassian - Confluence 114 10
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 13 9
Carbon Soft - EvaTeam 17 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 3
Apache OpenOffice Draw 26 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 2
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 178 1
Radix Tempo 25 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Linux OS 10005 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 11 1
PlantUML 2 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Apache ServiceMix 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
EmDev Entaxy 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 1
Jume Platform 1 1
OpenAI ChatGPT 354 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse 13 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Docker - Платформа распределённых приложений 338 1
Лаб СП - Integration Gears 6 1
Кучаев Денис 7 3
Мыскин Роман 38 2
Прескарьян Артем 10 1
Рустамов Рустам 416 1
Аликин Алексей 1 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 14 1
Легостаева Светлана 84 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Решетников Максим 32 1
Бессарабенко Александр 13 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Максим 20 1
Терещенко Денис 88 1
Панченко Иван 141 1
Винокуров Евгений 10 1
Хамидулин Ренат 1 1
Киселев Сергей 61 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 82 1
Шалыгина Наталия 1 1
Карповская Екатерина 1 1
Глазков Александр 138 1
Мельникова Алиса 91 1
Шпак Василий 224 1
Иванов Михаил 100 1
Фогельсон Виктор 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 1
Земля - планета Солнечной системы 10395 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5989 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3179 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 403 1
Льготы - Льготные кредиты 141 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4902 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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