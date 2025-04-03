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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Яга система управления проектами
- Система управления проектами «Яга» охватывает жизненный цикл создания ИТ-продуктов: от идеи до выхода на рынок. Платформа помогает эффективно распределять ресурсы, отслеживать выполнение задач и анализировать результаты работы сотрудников. Модуль «Статьи» позволяет организовывать коммуникацию и совместную работу команд.
- Экосистема «Лукоморье»: продукты для разработки ПО (проектирование, тестирование, сопровождение).
- Акола
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
|Yaghi Omar - Яги Омар 5 3
|Халитов Дарий 23 3
|Самсонова Полина 2 2
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Глазков Александр 139 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Меньшов Кирилл 120 1
|Киселев Сергей 64 1
|Бариев Искандер 10 1
|Гурьев Василий 8 1
|Прутков Козьма 7 1
|Кучаев Денис 7 1
|Аксенов Роберт 2 1
|Ардашев Евгений 1 1
|Генцис Александр 19 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Бочерова Елена 32 1
|Сюняева Диана 2 1
|Степанов Евгений 29 1
|Благов Арсен 29 1
|Киреев Кирилл 1 1
|Бакренко Наталья 1 1
|Рудым Алексей 1 1
|Елина Марина 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1923 2
|Forbes - Форбс 843 1
|Fortune Global 500 286 1
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