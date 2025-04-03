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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Яга система управления проектами

Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами

  • Система управления проектами «Яга» охватывает  жизненный цикл создания ИТ-продуктов: от идеи до выхода на рынок. Платформа помогает эффективно распределять ресурсы, отслеживать выполнение задач и анализировать результаты работы сотрудников. Модуль «Статьи» позволяет организовывать коммуникацию и совместную работу команд.
  • Экосистема «Лукоморье»: продукты для разработки ПО (проектирование, тестирование, сопровождение).
  • Акола

03.04.2025 «РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
12.08.2024 «Ростелеком» открыл демодоступ к системе управления проектами «Яга» 2
12.07.2024 В России пишут «убийцу» Jira и Trello за 2,3 миллиарда 2
05.02.2024 Система «Яга» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО 2
24.01.2024 Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello 1
06.12.2023 На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья» 1
27.11.2023 10 простых шагов: как заменить Jira 2
21.09.2023 «Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги» 3
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни 1
08.08.2023 «Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90% 2
09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello 2
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9831 14
Atlassian 121 7
Yandex - Яндекс 7547 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 4
8356 4
VK - Mail.ru Group 3470 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 59 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 2
Новые облачные технологии (НОТ) 455 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1240 2
Diasoft - Диасофт 908 2
Базальт СПО - BaseALT 677 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 253 2
Код Безопасности 635 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 52 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 314 2
Beorg - Биорг 114 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
Т1 Иннотех 181 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 48 2
Content AI - Контент ИИ 80 2
Infracode - Инфракод 2 2
ICL ГК 396 2
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 968 1
Softline - Софтлайн 2900 1
Oracle Corporation 6740 1
Acronis - Акронис 450 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Цифра ГК 2453 1
OpenText - Micro Focus 109 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 247 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1056 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7464 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 2
Газпром ПАО 1354 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
Лента - Сеть розничной торговли 2112 1
Газпром нефть 629 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 248 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
Почта России ПАО 2137 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 42 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3127 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10447 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6373 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 896 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 280 3
Wiki - Вики - режим Википедии 238 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2014 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10863 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8704 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1728 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14528 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2995 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1799 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2558 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 267 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12901 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 10
Atlassian - Confluence 117 9
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 68 6
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 17 5
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 997 2
Oracle Java - язык программирования 3113 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 71 2
BellSoft - LiberCat 50 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 2
VK Teams 68 2
NitrosData - NitrosBase SQL 3 2
FreePik 1072 2
Т1 Иннотех - Мирион 5 2
Финтех - СинтезМ 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
IBM DB2 371 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 108 1
Kaspersky OS 126 1
Intel x86 - архитектура процессора 1880 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 116 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 114 1
Beorg Smart Vision 35 1
Epic Games - Unreal Engine 310 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 211 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
Have I Been Pwned 11 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 1
Yaghi Omar - Яги Омар 5 3
Халитов Дарий 23 3
Самсонова Полина 2 2
Чернышенко Дмитрий 570 1
Глазков Александр 139 1
Кузнецов Павел 37 1
Меньшов Кирилл 120 1
Киселев Сергей 64 1
Бариев Искандер 10 1
Гурьев Василий 8 1
Прутков Козьма 7 1
Кучаев Денис 7 1
Аксенов Роберт 2 1
Ардашев Евгений 1 1
Генцис Александр 19 1
Шадаев Максут 1026 1
Абакумов Евгений 206 1
Бочерова Елена 32 1
Сюняева Диана 2 1
Степанов Евгений 29 1
Благов Арсен 29 1
Киреев Кирилл 1 1
Бакренко Наталья 1 1
Рудым Алексей 1 1
Елина Марина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 3
США - Калифорния 4635 3
Земля - планета Солнечной системы 10431 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 2
США - Мичиган 267 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17273 1
Казахстан - Республика 5596 1
Европа 21861 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Беларусь - Белоруссия 5768 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 1
Польша - Республика 1964 1
Сингапур - Республика 1864 1
Индия - Bharat 5501 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Солнечная система - Solar system 2529 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Украина 7646 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Луна - спутник Земли 1484 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Ирак - Республика 698 1
Мадагаскар - Республика 55 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Йемен - Йеменская Республика 65 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2041 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18912 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5583 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 2
Энергетика - Energy - Energetically 5176 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5962 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 2
Спорт - Футбол 649 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3520 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3592 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4191 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 465 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 2
Forbes - Форбс 843 1
Fortune Global 500 286 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 136 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 68 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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