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Бариев Искандер


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Университет «Иннополис» и AIRI открыли лабораторию мультимодального генеративного ИИ 1
07.10.2024 Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
02.10.2024 Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике 1
21.09.2023 «Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги» 2
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Бариев Искандер и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 2
МегаФон 9219 1
SAP SE 5327 1
Cisco Systems 5150 1
Microsoft Corporation 24823 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Ramax - Рамакс 117 1
Иннодата - Innodata 22 1
Celonis 27 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Inform GmbH 51 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
AR Door 3 1
8441 1
Ростелеком 9894 1
Yandex - Яндекс 7670 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Atlassian 122 1
Технологии Будущего 150 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 112 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 94 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 76 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Газпром ПАО 1363 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 812 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Почта России ПАО 2154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 85 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 36 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 1
Северсталь ПАО - Severstal 494 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 316 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2746 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 629 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1088 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1779 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 579 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели 177 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4274 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 100 1
Робототехника - Мехатроника 30 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1870 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1910 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1958 1
NVision Барьер 674 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1011 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
Oracle Java - язык программирования 3131 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 95 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 261 1
Atlassian - Confluence 121 1
Python - высокоуровневый язык программирования 996 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 69 1
C/C++ - Язык программирования 783 1
PIX RPA Platform. 82 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 37 1
PIX BI 56 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 20 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 18 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Иннополис Университет АНО ВО - InnoVtol - Инновтол - беспилотный самолет 2 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Путин Владимир 3237 1
Семенихин Кирилл 20 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Песков Дмитрий 109 1
Повалко Александр 36 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Тормасов Александр 9 1
Кулеев Рамиль 3 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Степанов Алексей 11 1
Трубникова Татьяна 13 1
Халитов Дарий 26 1
Минасова Наталья 1 1
Элердова Милана 9 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Ярмарков Александр 1 1
Лукьянов Александр 47 1
Оселедец Иван 31 1
Осадчук Евгений 1 1
Павлов Александр 93 1
Рябов Алексей 12 1
Павлов Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 10
Земля - планета Солнечной системы 10458 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Дания - Королевство 1307 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 776 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 914 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 334 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2173 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 2
Образование в России 2292 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2449 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Здравоохранение - Реабилитация 388 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 945 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1119 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 558 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 19 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 52 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 110 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 75 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 209 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 469 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 148 1
ТГУ - Томский государственный университет 183 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 32 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 244 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 4 1
РАН - Российская академия наук 1924 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 64 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
День молодёжи - 27 июня 935 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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