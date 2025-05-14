Бариев Искандер

Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями 1

Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики 1

Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1

Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1