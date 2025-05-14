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Бариев Искандер
УПОМИНАНИЯ
Бариев Искандер и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3237 1
|Семенихин Кирилл 20 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Повалко Александр 36 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Тормасов Александр 9 1
|Кулеев Рамиль 3 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Степанов Алексей 11 1
|Трубникова Татьяна 13 1
|Халитов Дарий 26 1
|Минасова Наталья 1 1
|Элердова Милана 9 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Ярмарков Александр 1 1
|Лукьянов Александр 47 1
|Оселедец Иван 31 1
|Осадчук Евгений 1 1
|Павлов Александр 93 1
|Рябов Алексей 12 1
|Павлов Алексей 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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