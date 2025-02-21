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Кулеев Рамиль



21.02.2025 Ученые России представили ИИ-платформу для создания лекарств на основе молекулярного моделирования 1
24.12.2020 Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса 1
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кулеев Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:

Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Газпром ПАО 1345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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NVision Барьер 659 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Бариев Искандер 10 1
Сафин Айдар 3 1
Путин Владимир 3190 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
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Quality of Life - Качество жизни 32 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 73 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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