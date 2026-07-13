Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис

Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов странственных решений ИТ-вуза разработали девять программных модулей, которые получили свидетельства о регистрации в Роспатенте при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета «Иннополис». Программы охватывают весь цикл управления муниципальной инфраструктурой от 3D-моделирования строительства и дорожного трафика до работы с бизнесом и обращениями жителей. Об этом CNe

Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России обновление атласа индустриальных решений и обмен отраслевыми данными, информацией о мерах господдержки и образовательных программах по роботизации. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Документ подписали заместитель директора по проектной деятельности и инфраструктуре университета «Иннополис» Евгений Данилов и исполнительный директор «ДАО Тех» Александр Лыс

Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» проведут бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту для учеников 7-11 классов. Цель — подготовить участников к всероссийским школьным олимпиадам, соревнов

Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей рованию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете. Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университета «Зерокодер»,

С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей сит его качество и ускорит научные исследования. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Соответствующее соглашение заключили старший вице-президент, руководитель блока «

Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины Университет Иннополис и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о долгосро

Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан Сбербанк, Правительство Татарстана и Университет Иннополис совместно займутся внедрением генеративного искусственного интеллекта в высшее обра

Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана С помощью дрона для мониторинга промышленных объектов «ИнноСпектор» эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» проинспектировали четыре рудника на месторождениях горнодобывающих компаний Казахстана. Полученные данные необходимы при планировании горных работ, оценке износа рудоспусков и предот

Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ. На ее базе специалисты российского ИТ-вуза и команда разработчика IoT систем для «умного» дома и здания будут вести прикладные ис

Университет Иннополис и Фонд русско-арабских исследований и информации договорились о партнерстве в науке и образовании вки и другие проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали директор университета Дмитрий Вандюков и директор фонда Маджед бен Абдель Азиз Аль-Турки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют программы обмена преподавателями, экспертами и студентами для проведении лекций, стажировок и совместных экспериментов по информационным технологиям, применению ИИ

Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны Университет Иннополис подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, где функционирует Исследовательский центр в

Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп» ичестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предусматривает участие компании в реализации образовательных программ Университета Иннополис по ИТ-специальностям. Документ направлен на повышение ур

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в три—пять раз. Новое ПО упростит работу инженера-технолога на производстве и поможет роботизировать сварочные процессы с

Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств. Центр развития промышленной робототехники ИТ-вуза и производственно-инжиниринговая компания также договорили

Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке С помощью новой ИИ-модели научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис на 20%—30% улучшили качество предсказания движений глаз врача-рентгенолога по сравнению с аналогами и на 5% повысили точность автоматического распознавания патологий на снимках. Техно

Университет «Иннополис» запатентовал ИИ-решение для горной геомеханики ятки раз повысить точность анализа керна при геологоразведочных работах и ускорить создание геологических моделей месторождений полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработка полезна при исследованиях кернового материала в горнодобывающей отрасли, при поиске твердых полезных ископаемых, а также в строительстве, где требуется оперативный и объе

Ozon и университет «Иннополис» будут развивать совместные образовательные проекты Ozon и университет «Иннополис» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в подготовке специалистов по роб

Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга ей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». «ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самым повышая защи

«Авито» поддержала программу бакалавриата в университете «Иннополис» «Авито» и университет «Иннополис» договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании. Теперь «Авито» стала партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем», запущенной при поддержке г

ИИ-система университета «Иннополис» может за секунду взвесить 10 свиней тных, что исключает стресс для поголовья и оптимизирует их кормление. Проект реализован при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработчики университета «Иннополис» переработали алгоритмы ИИ, упростили вычислительный граф, применили оптимизированную ИИ-архитектуру и добились увеличения скорости измер

В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз Исследователи Института ИИ Университета Иннополис разработали первый полностью отечественный программный комплекс для моделирования микрокинетики гетерогенных каталитических процессов с применением искусственного интеллекта. Решение

Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков м-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний. Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга, рентгеном лег

ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов ровать вычислительные мощности для работы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальный и групповой. В первом случае пользователь выбирает время и количество ресурсов, получает ссылку на вход в прог

Российские ученые ускорили обучение ИИ с помощью моделирования человеческого взгляда Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере ИИ университета «Иннополис» представили новый способ повышения эффективности обучения с подкреплением на основе отзывов людей RLHF — ключевого метода для согласования больших языковых моделей с предпочтениями п

Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Химия». Все университеты заключили лицензионные д

Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ. Соответствующее соглашение подписали директор Центра развития промышленной

Университет «Иннополис» запатентовал умную систему управления беспилотниками на основе нейросетей самостоятельных автономных систем, способных работать в сложных погодных и дорожных условиях, минимизируя риски, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители унеиверситета «Иннополис». Изобретение решает ключевую проблему создания точных и производительных систем для автономного транспорта. По словам разработчиков, традиционные подходы часто требуют раздельной обр

Университет «Иннополис» стал первым в России авторизованным учебным центром ICL Services обладающим базовыми знаниями Linux, Docker и принципов построения инфраструктуры ИТ-служб. Слушатели курса, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис». Специалистам, которые пройдут сертификацию, разработчик ПО вручит сертификаты, подтверждающие полученные навыки работы с «Колибри-АРМ». Обучение стартует 9 февраля 2026 г. Екатерина

Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году Исследователи Центра развития промышленной робототехники российского университета «Иннополис» представили два сценария развития отрасли в стране. Свою оценку они обосновали на данных Росстата и международной практики, объемах импорта и экспорта роботов в стране и целевых пока

Экс-министр связи России скупает электростанции для майнинга криптовалют Экс-министр связи приобрел ТЭЦ в Смоленской области Компания ООО «Иннополис Тех» стала единственным владельцем «Дорогобужской ТЭЦ» - тепловой электростанции в Смоленской области. Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на это обратило агент

Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО , аэрофотосъемку, картографирование и поисково-спасательные операции с помощью беспилотных мультикоптеров, самолетов, вертолетов и гибридных систем. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». InnoControl управляет БПЛА через унифицированный интерфейс с поддержкой протокола MAVLink — стандарта обмена данными для большинства современных гражданских беспилотников на рынке.

Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны. Материалы российского ИТ-вуза позволят университетам быстро внедрить в учебные прог

Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов й ИТ-вуз и разработчик low-code платформы для автоматизации бизнеса договорились о создании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Документ определил ключевые направления сотрудничества в области ци

В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее витие территории. Разработчики модели — специалисты Центра геопространственных решений Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Цифровая 4D-мо

UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации Российский разработчик решений в сфере кибербезопасности компания UserGate и российский ИТ-вуз университет «Иннополис» объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерского соглашения UserGate и университет «Иннополис» намерены реализовать комплекс совместных проектов, которые нацелены на р

Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей денты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гражданами России. Регистрация — на портале «Госуслуг». Количество мест ограничено. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». ИТ-курсы университета «Иннополис» в 2025/2026 учебном году «Python для всех: от основ до участия в олимпиадах». Онлайн- и офлайн-программы, на которых участники освоят Python

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-вуза, реалистич

Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане на, проведение семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов для студентов, а также реализация совместных программ по развитию студенческих проектов и карьерных треков выпускников университета «Иннополис». Эксперты Innostage планируют участвовать в разработке образовательных программ российского ИТ-вуза, оказывать методологическую и организационно-техническую поддержку и проводить кон

Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» Компании «Космос», «Инносфера» и университет «Иннополис» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и дистрибьюции проектов в сферах промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Документ подписали руководитель направления цент