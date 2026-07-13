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Россия ПФО Татарстан Иннополис

Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов

странственных решений ИТ-вуза разработали девять программных модулей, которые получили свидетельства о регистрации в Роспатенте при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета «Иннополис». Программы охватывают весь цикл управления муниципальной инфраструктурой от 3D-моделирования строительства и дорожного трафика до работы с бизнесом и обращениями жителей. Об этом CNe
09.07.2026 Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России

обновление атласа индустриальных решений и обмен отраслевыми данными, информацией о мерах господдержки и образовательных программах по роботизации. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Документ подписали заместитель директора по проектной деятельности и инфраструктуре университета «Иннополис» Евгений Данилов и исполнительный директор «ДАО Тех» Александр Лыс
25.06.2026 Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту

Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» проведут бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту для учеников 7-11 классов. Цель — подготовить участников к всероссийским школьным олимпиадам, соревнов
24.06.2026 Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей

рованию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете. Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университета «Зерокодер»,
05.06.2026 С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей

сит его качество и ускорит научные исследования. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Соответствующее соглашение заключили старший вице-президент, руководитель блока «
04.06.2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины

Университет Иннополис и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о долгосро
04.06.2026 Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан

Сбербанк, Правительство Татарстана и Университет Иннополис совместно займутся внедрением генеративного искусственного интеллекта в высшее обра
01.06.2026 Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана

С помощью дрона для мониторинга промышленных объектов «ИнноСпектор» эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» проинспектировали четыре рудника на месторождениях горнодобывающих компаний Казахстана. Полученные данные необходимы при планировании горных работ, оценке износа рудоспусков и предот
26.05.2026 Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ

Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ. На ее базе специалисты российского ИТ-вуза и команда разработчика IoT систем для «умного» дома и здания будут вести прикладные ис
15.05.2026 Университет Иннополис и Фонд русско-арабских исследований и информации договорились о партнерстве в науке и образовании

вки и другие проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали директор университета Дмитрий Вандюков и директор фонда Маджед бен Абдель Азиз Аль-Турки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют программы обмена преподавателями, экспертами и студентами для проведении лекций, стажировок и совместных экспериментов по информационным технологиям, применению ИИ
15.05.2026 Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны

Университет Иннополис подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, где функционирует Исследовательский центр в

14.05.2026 Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп»

ичестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предусматривает участие компании в реализации образовательных программ Университета Иннополис по ИТ-специальностям. Документ направлен на повышение ур
14.05.2026 Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в три—пять раз. Новое ПО упростит работу инженера-технолога на производстве и поможет роботизировать сварочные процессы с

13.05.2026 Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств

Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств. Центр развития промышленной робототехники ИТ-вуза и производственно-инжиниринговая компания также договорили
12.05.2026 Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке

С помощью новой ИИ-модели научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис на 20%—30% улучшили качество предсказания движений глаз врача-рентгенолога по сравнению с аналогами и на 5% повысили точность автоматического распознавания патологий на снимках. Техно
07.05.2026 Университет «Иннополис» запатентовал ИИ-решение для горной геомеханики

ятки раз повысить точность анализа керна при геологоразведочных работах и ускорить создание геологических моделей месторождений полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработка полезна при исследованиях кернового материала в горнодобывающей отрасли, при поиске твердых полезных ископаемых, а также в строительстве, где требуется оперативный и объе
21.04.2026 Ozon и университет «Иннополис» будут развивать совместные образовательные проекты

Ozon и университет «Иннополис» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в подготовке специалистов по роб
16.04.2026 Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга

ей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». «ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самым повышая защи
14.04.2026 «Авито» поддержала программу бакалавриата в университете «Иннополис»

«Авито» и университет «Иннополис» договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании. Теперь «Авито» стала партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем», запущенной при поддержке г
10.04.2026 ИИ-система университета «Иннополис» может за секунду взвесить 10 свиней

тных, что исключает стресс для поголовья и оптимизирует их кормление. Проект реализован при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработчики университета «Иннополис» переработали алгоритмы ИИ, упростили вычислительный граф, применили оптимизированную ИИ-архитектуру и добились увеличения скорости измер
18.03.2026 В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз

Исследователи Института ИИ Университета Иннополис разработали первый полностью отечественный программный комплекс для моделирования микрокинетики гетерогенных каталитических процессов с применением искусственного интеллекта. Решение

10.03.2026 Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков

м-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний. Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга, рентгеном лег
03.03.2026 ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов

ровать вычислительные мощности для работы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальный и групповой. В первом случае пользователь выбирает время и количество ресурсов, получает ссылку на вход в прог
27.02.2026 Российские ученые ускорили обучение ИИ с помощью моделирования человеческого взгляда

Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере ИИ университета «Иннополис» представили новый способ повышения эффективности обучения с подкреплением на основе отзывов людей RLHF — ключевого метода для согласования больших языковых моделей с предпочтениями п
16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту

Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Химия». Все университеты заключили лицензионные д
06.02.2026 Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ

Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ. Соответствующее соглашение подписали директор Центра развития промышленной

05.02.2026 Университет «Иннополис» запатентовал умную систему управления беспилотниками на основе нейросетей

самостоятельных автономных систем, способных работать в сложных погодных и дорожных условиях, минимизируя риски, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители унеиверситета «Иннополис». Изобретение решает ключевую проблему создания точных и производительных систем для автономного транспорта. По словам разработчиков, традиционные подходы часто требуют раздельной обр
15.01.2026 Университет «Иннополис» стал первым в России авторизованным учебным центром ICL Services

обладающим базовыми знаниями Linux, Docker и принципов построения инфраструктуры ИТ-служб. Слушатели курса, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис». Специалистам, которые пройдут сертификацию, разработчик ПО вручит сертификаты, подтверждающие полученные навыки работы с «Колибри-АРМ». Обучение стартует 9 февраля 2026 г. Екатерина
13.01.2026 Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году

Исследователи Центра развития промышленной робототехники российского университета «Иннополис» представили два сценария развития отрасли в стране. Свою оценку они обосновали на данных Росстата и международной практики, объемах импорта и экспорта роботов в стране и целевых пока
05.01.2026 Экс-министр связи России скупает электростанции для майнинга криптовалют

Экс-министр связи приобрел ТЭЦ в Смоленской области Компания ООО «Иннополис Тех» стала единственным владельцем «Дорогобужской ТЭЦ» - тепловой электростанции в Смоленской области. Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на это обратило агент
15.12.2025 Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО

, аэрофотосъемку, картографирование и поисково-спасательные операции с помощью беспилотных мультикоптеров, самолетов, вертолетов и гибридных систем. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». InnoControl управляет БПЛА через унифицированный интерфейс с поддержкой протокола MAVLink — стандарта обмена данными для большинства современных гражданских беспилотников на рынке.

20.11.2025 Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны

Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны. Материалы российского ИТ-вуза позволят университетам быстро внедрить в учебные прог
22.10.2025 Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов

й ИТ-вуз и разработчик low-code платформы для автоматизации бизнеса договорились о создании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об этом CNews сообщили представители Comindware. Документ определил ключевые направления сотрудничества в области ци
03.10.2025 В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее

витие территории. Разработчики модели — специалисты Центра геопространственных решений Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Цифровая 4D-мо
02.10.2025 UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации

Российский разработчик решений в сфере кибербезопасности компания UserGate и российский ИТ-вуз университет «Иннополис» объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерского соглашения UserGate и университет «Иннополис» намерены реализовать комплекс совместных проектов, которые нацелены на р
24.09.2025 Университет «Иннополис» открыл регистрацию на бесплатные ИТ-курсы для старшеклассников и студентов колледжей

денты ИТ-специальностей колледжей и техникумов, которые являются гражданами России. Регистрация — на портале «Госуслуг». Количество мест ограничено. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». ИТ-курсы университета «Иннополис» в 2025/2026 учебном году «Python для всех: от основ до участия в олимпиадах». Онлайн- и офлайн-программы, на которых участники освоят Python
22.09.2025 Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-вуза, реалистич
18.09.2025 Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане

на, проведение семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов для студентов, а также реализация совместных программ по развитию студенческих проектов и карьерных треков выпускников университета «Иннополис». Эксперты Innostage планируют участвовать в разработке образовательных программ российского ИТ-вуза, оказывать методологическую и организационно-техническую поддержку и проводить кон
07.07.2025 Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос»

Компании «Космос», «Инносфера» и университет «Иннополис» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и дистрибьюции проектов в сферах промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Документ подписали руководитель направления цент
04.07.2025 Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности

В университете «Иннополис» стартовала новая магистратура по кибербезопасности. Обучение организовано совместно с компанией Positive Technologies и ориентировано на подготовку специалистов, готовых к практическ

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Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
БАРС Груп 579 16
Intel Corporation 12811 16
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
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Telegram Group 2940 10
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Google LLC 12688 10
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Почта России ПАО 2370 31
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 21
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 15
Яндекс.Лавка 315 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
РВК - Российская венчурная компания 571 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Газпром ПАО 1493 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Газпром нефть 725 10
Иннополис ОАО 10 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 9
Ак Барс Банк 283 9
Yandex - Рободоставка 15 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Superjob - Суперджоб 858 6
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Альфа-Банк 1979 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Татнефть 243 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 134
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 88
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 46
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 14
Мэрия города Иннополис 14 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Федеральное казначейство России 1949 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
ГосИнформСистемы 160 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 219
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 159
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 153
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 147
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 106
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 65
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 64
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 46
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 37
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 32
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 30
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 29
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
Linux OS 11533 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Google Android 15243 24
Apple iOS 8583 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 18
Microsoft Windows 16882 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 13
C/C++ - Язык программирования 894 12
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 12
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
Oracle Java - язык программирования 3469 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 11
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Apple iPhone 6 4861 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 9
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 8
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 8
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
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Шайхутдинов Роман 116 34
Путин Владимир 3454 29
Медведев Дмитрий 1665 25
Чернышенко Дмитрий 580 17
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KuppingerCole Analysts AG 8 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 10
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 8
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 30
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
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