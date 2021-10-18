Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Татарстан
Иннополис
Публикаций - 292, упоминаний - 516
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 40
|Шайхутдинов Роман 107 26
|Минниханов Рустам 89 24
|Медведев Дмитрий 1437 19
|Путин Владимир 1840 18
|Солодухин Константин 94 11
|Мишустин Михаил 302 11
|Иванов Егор 17 10
|Шадаев Максут 384 9
|Комиссаров Дмитрий 157 8
|Носов Игорь 13 8
|Свердлов Денис 163 7
|Тормасов Александр 8 6
|Козырев Алексей 270 6
|Касперская Наталья 199 6
|Осеевский Михаил 227 6
|Полищук Дмитрий 11 5
|Ахмеров Тимур 73 5
|Халимов Ренат 5 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Чемезов Сергей 121 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Сивидов Алексей 31 4
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 4
|Бондаренко Михаил 53 4
|Шакиров Марат 17 4
|Сушкевич Антон 56 4
|Никифорова Светлана 33 4
|Ускова Ольга 128 4
|Калугин Сергей 162 4
|Лопатин Артем 7 4
|Носков Константин 203 4
|Чеглаков Андрей 40 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Сульгин Сергей 41 3
|Семенихин Кирилл 11 3
|Левин Леонид 83 3
|Гузаиров Айдар 21 3
|Давидан Александр 14 3
|Белоусов Сергей 217 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru