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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис


18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
08.09.2021 «Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево 2
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 2
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 2
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 2
03.06.2021 Mail.ru Group займется развитием технологий для городской экосистемы в Иннополисе 3
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 4
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 3
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 1
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 2
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 3
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы 2
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 3
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 4

Публикаций - 292, упоминаний - 516

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 30
Yandex - Яндекс 4129 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 12
Новые облачные технологии (НОТ) 227 12
Ericsson 899 11
Microsoft Corporation 11628 11
Huawei 2750 11
Acronis - Акронис 369 10
3934 10
VK - Mail.ru Group 2508 10
РТЛабс 145 9
Nokia Corporation 2546 9
IBM 3677 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 9
ICL ГК 69 9
SAP SE 3272 9
Parallels Holdings 473 8
Ростех - Концерн Автоматика 398 8
Telegram Group 702 8
NVision Group - Энвижн Груп 552 8
Барс груп 402 8
iTeco - Ай-Теко 729 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
Ланит ГК 1185 7
Yota - Скартел 623 7
InfoWatch - Инфовотч 664 7
Schneider Electric 409 7
Diasoft - Диасофт 361 7
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Facebook 3796 6
Intel Corporation 4335 6
Автодория 37 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 6
SAP CIS - САП СНГ 758 5
Восход ФГБУ НИИ 368 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
Почта России ПАО 1586 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 10
Иннополис ОАО 7 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Яндекс.Такси 271 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
Иннополис Сити АО 6 5
РВК - Российская венчурная компания 482 5
Яндекс.Еда 93 4
Аэрофлот 496 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Интер РАО ПАО 167 4
Татнефть 116 4
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
Развитие Иннополиса 3 3
X5 Group 601 3
Вотрон 16 3
Ак Барс Банк 174 3
Газпром ПАО 538 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Visa International 1358 2
Gett 60 2
Альфа-Банк 1135 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 2
BP - British Petroleum 49 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Газпром нефть 384 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
eBay Inc 565 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 75
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 36
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 33
Президент Российской Федерации 1447 23
Правительство РФ 2226 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 12
Счётная палата РФ 464 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 6
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Администрация Президента РФ 274 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 52 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Руссофт - Russoft 269 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 30
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 25
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 12
Big Data - Большие данные 1136 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 9
3G - Стандарт мобильной связи 3835 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 6
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Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 5
ИТ-аутсорсинг 685 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
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Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 3
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 124 3
Google Android 10752 15
Linux OS 4386 12
Apple iOS 5744 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 8
Microsoft Windows 10 6810 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Apple macOS X 938 5
Tizen OS - Linux 215 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 4
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Google QuickOffice 38 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 3
Java - Язык программирования 1221 3
JavaScript - Язык программирования 645 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 3
Яндекс Go 50 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Ericsson Radio System - ERS 43 3
Яндекс.Ровер 9 3
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 3
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 3
Booking.com 75 2
C# - C Sharp - Язык программирования 149 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 2
Никифоров Николай 1126 40
Шайхутдинов Роман 107 26
Минниханов Рустам 89 24
Медведев Дмитрий 1437 19
Путин Владимир 1840 18
Солодухин Константин 94 11
Мишустин Михаил 302 11
Иванов Егор 17 10
Шадаев Максут 384 9
Комиссаров Дмитрий 157 8
Носов Игорь 13 8
Свердлов Денис 163 7
Тормасов Александр 8 6
Козырев Алексей 270 6
Касперская Наталья 199 6
Осеевский Михаил 227 6
Полищук Дмитрий 11 5
Ахмеров Тимур 73 5
Халимов Ренат 5 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Чемезов Сергей 121 5
Щеголев Игорь 676 5
Сивидов Алексей 31 4
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 22 4
Бондаренко Михаил 53 4
Шакиров Марат 17 4
Сушкевич Антон 56 4
Никифорова Светлана 33 4
Ускова Ольга 128 4
Калугин Сергей 162 4
Лопатин Артем 7 4
Носков Константин 203 4
Чеглаков Андрей 40 3
Дворкович Аркадий 169 3
Сульгин Сергей 41 3
Семенихин Кирилл 11 3
Левин Леонид 83 3
Гузаиров Айдар 21 3
Давидан Александр 14 3
Белоусов Сергей 217 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 211
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 96
Россия - ПФО - Казань 1548 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 22
Россия - СФО - Новосибирск 2037 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 11
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 9
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 8
Россия - Альметьевск 63 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 7
Сингапур - Республика 828 7
Казахстан - Республика 2721 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 7
Россия - ПФО - Самарская область 580 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 775 6
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 6
Израиль 736 6
Индия - Республика 2230 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 6
Беларусь - Белоруссия 2152 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 6
Европа 3900 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 19
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 22 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 133 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 155 2
Образование в России 381 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 4
Коммерсантъ - Издательский дом 483 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
Ведомости 260 3
РИА Новости 657 3
Forbes - Форбс 442 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 2
Bloomberg 789 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
РБК Инновации 36 1
Юность - радиостанция 16 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 60 1
Бизнес Online 8 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
РосКомСвобода 75 1
The Bell - Издание 34 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
The Register 425 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 2006 11
Gartner 2230 3
IDC - International Data Corporation 2797 2
Microsoft Research 96 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
Juniper Research 280 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 402 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
500 Startups 23 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 8
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 232 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 4
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 2
РАН - Российская академия наук 326 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
Мюнхенский технический университет 3 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 16
Олимпийские игры - Olympic Games 307 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 2
GeekBrains 40 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 2
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Час кода - международное движение 11 1
Tagline Awards 4 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Huawei Honor Cup 11 1
Хрустальная пирамида 1 1
IT&Security Forum 10 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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