Predictive Analytics Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика
|09.10.2023
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IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе
рассмотрены три наиболее важные, касающиеся вопросов прогнозирования, оптимизации и моделирования. Прогнозирование спроса Прогнозирование спроса — это процесс оценки и предсказания буду
|18.09.2023
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«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства
«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точность прогнозирования объемов производства. Одним из сложных моменто
|22.06.2023
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ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос
оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных к
|07.06.2023
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«Норбит» и группа «Эталон» запускают систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта
«Норбит» (входит в группу «Ланит»), по заказу группы «Эталон», компании в сфере девелопмента и строительства в России, разработал систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. С ее помощью компания сможет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Об этом CNew
|22.05.2023
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Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта
огнозировать характеристики поставляемого ему сырого молока, а также изменение его стоимости. Такое прогнозирование в автоматическом режиме позволит клиенту оптимизировать технологические проце
|25.01.2023
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Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом
ие метрики качества для построенной модели Datanomics, чем простые статистические модели, такие как Прогнозирование предыдущими значениями (Naive) и Модель экспоненциального сглаживания (SES),
|30.12.2022
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Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний
имер, наше решение Novo Forecast Enterprise отвечает за организацию интегрированного планирования и прогнозирование спроса в цепях поставок, это узкая история. Но она может быть модулем условно
|16.11.2022
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Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise
иректор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI Дмитрий Фризен сошлись во мнении, что прогнозирование потребительского спроса и цифровизация в цепях поставок давно стали необходим
|03.08.2022
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Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%
мер, предиктивную аналитику продаж, производственных и логистических процессов. На сегодняшний день предиктивные сервисы на базе машинного обучения активно используют ритейлеры. Однако мы видим
|06.07.2022
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Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур»
Intersoft Lab расширила прикладные возможности ПО «Контур» для прогнозирования риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля на основе GAP-анализа. С помощью обновленного шаблона для GAP-анализа можно существенно сократить время расчета разрыв
|19.04.2022
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В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны
осподдержку. Помимо этого, единая система министерства будет осуществлять сценарное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития. Одна ИС вместо многих В настоящее время бо
|31.03.2022
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Selgros Cash&Carry демонстрирует высокие результаты на платформе Manzana Predictive Analytics
им ключевую роль начинает играть такой действенный инструмент современных программ лояльности, как персональные предложения. В конце 2021 г. сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry на платформе Manzana Predictive Analytics модернизировала программу лояльности, усовершенствовав алгоритм формирования персональных предложений для своих покупателей. Об этом CNews сообщили представители Selgros. П
|10.12.2021
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«Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет
ток центра – телефонный секретарь «Олег», технология синтеза и распознавания речи VoiceKit, а также предиктивные модели для сервисов, связанных с образом жизни (lifestyle), инвестиций и контент
|25.11.2021
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«Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок
ь до 45 млн руб. за счёт оперативной реакции на рыночные изменения. «Сибур» использует динамическое прогнозирование котировок при формировании плана производства и реализации продукции. Инструм
|19.10.2021
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Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование»
ersoft Lab, российский разработчик систем риск-ориентированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, проц
|07.09.2021
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В myTracker появился инструмент для прогнозирования эффективности кампаний на iOS 14.5+
Lifetime Value), команда myTracker разработала предиктивную модель. Основанная на алгоритмах машинного обучения, она прогнозирует, какой доход принесет кампания в перспективе 30 и 180 дней. Для этого предиктивная модель использует данные из myTracker о поведении пользователей с учетом требований к конфиденциальности. Модель строится на основе классических данных (установок, платежей и други
|24.08.2021
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«Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новейший программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир». Решение расширяет возможности оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах
|29.06.2021
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GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM
tics и IBM Cognos Analytics. Цифровизация охватила следующие процессы «Асконы»: бюджетная кампания, прогнозирование продаж для розничных сетей и оптовых направлений, планирование производства с
|01.03.2021
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Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft
меньшали выручку. «Додо пицца» нуждалась в централизованной системе, которая позволила бы упростить прогнозирование расхода ингредиентов, исходя из спроса на позиции меню в каждом конкретном ре
|24.12.2020
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Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса
flex Айдар Сафин. Упаковка Danaflex является необходимой составляющей при производстве продуктов питания. В настоящей момент основной проблемой отрасли являются длинные циклы производства и сложности прогнозирования объемов потребления. Целью данного проекта является кардинальное сокращение затрат времени, что в свою очередь приведет к значительной экономии по всей цепочке производства. Ком
|16.12.2020
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«Магнит» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и пополнения запасов
«Магнит» начал внедрение единой системы прогнозирования спроса на товары и планирования запасов (F&R) на базе облачного решения Relex Solutions. Новейшая система, в основу которой положены технологии искусственного интеллекта и машин
|25.08.2020
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Новые облачные сервисы SAS упростят прогнозирование спроса
себя экспериментировать с SAS Intelligent Planning Suite в облачной среде и дополнить имеющиеся лицензии SAS. Ритейлерам, которые раньше не работали с SAS, это пакетное предложение для планирования и прогнозирования спроса позволит в период кризиса опробовать разные мощные аналитические инструменты и по истечении пробного периода лицензировать только те, что действительно нужны. Пакет Retai
|09.07.2020
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«Корус консалтинг» оптимизирует запасы сырья в «Орматек»
ков, бизнес-архитектор группы департаментов ERP ГК «Корус консалтинг». «В течение пилотного проекта прогнозирование в KORUS | Forecast выполнялось с точностью более 75% по подавляющему объему з
|08.06.2020
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В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения
X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективнос
|27.05.2020
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«Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure
Сеть гипермаркетов «Лента» и ГК «Корус консалтинг» разработали автоматизированную систему прогнозирования спроса на регулярные и промо-товары. Она призвана повысить точность планирования запасов торговой сети, избежать затаривания складов, а также снизить возможные товарные потери.
|18.02.2020
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«Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air
«Иннодата» завершила проект по созданию автоматизированной системы прогнозирования грузопочтовых емкостей пассажирских рейсов для «Аэрофлота». В июле 2019 г. в «Аэрофлот» была поставлена задача оптимизировать коммерческую загрузку рейсов. Для ее решения было н
|11.02.2020
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Придуман новый способ прогнозирования продаж на основе анализа альтернативных данных
9 года исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали автоматизированную модель (использующую принципы машинного обучения), которая значительно превосходит людей в деле прогнозирования продаж бизнеса, особенно когда речь идет об очень ограниченном объеме «шумных» данных. Дело в том, что именно на предсказании объемов реализации товаров и услуг, главным образом
|20.01.2020
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Предиктивная аналитика
факторов (предикторов, predictor), для принятия решений относительно тех или иных деловых операций. Предиктор – это фактор, или параметр, который влияет на прогнозируемое событие. Например, стр
|15.07.2019
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Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России
Прогнозирование выручки Специалисты Сбербанка разработали техническое решение для прогнозирования выручки компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Особая модель прогно
|02.04.2019
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Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд состязались в разработке модели искусственного интеллекта для прогнозирования результатов предстоящих футбольных матчей Кубка Наследного принца Мухаммеда бен Салмана. «Соревнующиеся между собой команды проанализируют большие массивы данных, содержащие инф
|12.12.2018
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РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты
учения, генерируемого первичными электронами, в плотность ионизации в чувствительном объеме электрорадиоизделий с учетом их реальной гетерогенной структуры. Это необходимо для повышения достоверности прогнозирования радиационной стойкости приборов бортовой аппаратуры при сроках активного существования космических аппаратов 15 лет и более», – отметил ведущий научный сотрудник дирекции проект
|28.08.2018
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«Корус консалтинг» расширил возможности облачного сервиса для прогнозирования спроса Korus | Forecast
го анализа чеков, промо-акций, остатков и графиков заказов сервис оценивает доступность товара на полке, определяет, на каком уровне произошла ошибка (проблема мерчандайзинга, сервиса поставщиков или прогнозирования) и на этом основании отправляет руководству сети рекомендации по корректирующим действиям. Возможности решения также помогают в режиме реального времени сформировать широкий спе
|03.07.2018
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«Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail
ых сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%. Infor Retail включает в себя решения для комплексного планирования ассортимента и объемов продаж, прогнозирования спроса, а также управления поставками. В основе сервиса лежит математический алгоритм, построенный на предиктивной аналитике. Программа оценивает сезонный трафик, уровень сервис
|29.05.2018
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Точный прогноз: как искусственный интеллект предотвращает простои подвижного состава
заводами и депо технологий ремонта приводят к необходимости содержать большой парк тяговых единиц. Предиктивная аналитика в пригородном сообщении Отказы в работе пригородных электропоездов – н
|10.05.2018
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«Кораблик» перевел прогнозирование спроса в облачный сервис KORUS | Forecast
директор по инновациям и информационным технологиям «Кораблик-Р» Кирилл Дубчак. «С приходом новых технологий больших данных, машинного обучения и возможностей облачных вычислений на рынке систем для прогнозирования спроса происходит революция. Благодаря тому, что «КОРУС Консалтинг» обладает уникальной экспертизой в таких областях, как Big Data, Data Science, давно и успешно работает с рите
|25.01.2018
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Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства
ля решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибкой платформе для прогнозирования спроса, планирования производства и управления остатками готовой продукции. Помимо этого, в компании назрела необходимость перехода на единый интегрированный процесс планировани
|24.01.2018
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«Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса»
ГК «Корус Консалтинг», платиновый партнер Oracle, завершила проект по автоматизации процесса прогнозирования спроса на базе Oracle Demantra Demand Management в группе компаний «Алвиса», одном из крупнейших российских производителей и дистрибуторов алкогольных напитков.Группа компаний «
|25.10.2017
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Nokia тестирует аналитическое видеоприложение для прогнозирования падений пожилых людей
олностью соответствуют долгосрочной стратегии, направленной на трансформацию нашей отрасли. Мы надеемся, что испытания этой технологии вместе с компанией Nokia позволят значительно усовершенствовать прогнозирование травм, ускорят оказание помощи и позволят оказывать эту помощь до того, как человек получит травму». Даниал Масуф (Danial Mausoof), руководитель подразделения стратегического ма
|13.10.2017
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ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO
ABI Product, крупнейшая мясоперерабатывающая компании России, при поддержке SAP автоматизирует процесс планирования продаж и операций, а также финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данный момент завер
|07.02.2017
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Яндекс разработал модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах
Команда Yandex Data Factory объявила о разработанной для «Райффайзенбанка» модели прогнозирования спроса на наличные в банкоматах. Как рассказали CNews в компании, ее внедрение в перспективе позволит банку примерно на 15% снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов
Predictive Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2863 39
|Шадаев Максут 755 14
|Натрусов Артем 232 14
|Чернышенко Дмитрий 511 13
|Чаркин Евгений 255 13
|Алешкин Сергей 64 12
|Медведев Дмитрий 1637 12
|Рудычева Наталья 93 11
|Парменова Наталия 63 11
|Кирьянова Александра 95 10
|Федечкин Эдуард 41 10
|Сирота Юрий 66 10
|Сотин Денис 185 10
|Мишустин Михаил 552 10
|Андреев Максим 36 9
|Шепелявый Дмитрий 53 9
|Стятюгин Роман 32 9
|Филатов Андрей 112 9
|Паршин Максим 304 8
|Степанов Антон 62 8
|Попова Мария 140 8
|Кудрявцева Юлия 16 8
|Колесов Александр 29 8
|Гришин Дмитрий 200 8
|Тихонов Александр 66 7
|Абакумов Евгений 156 7
|Педоренко Андрей 42 7
|Тятюшев Максим 47 7
|Фокин Валерий 44 7
|Серова Елена 319 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Соловьев Сергей 69 7
|Панкратов Валерий 33 7
|Зайцев Андрей 46 7
|Садовенко Илья 65 7
|Галкин Николай 63 7
|Реймер Денис 54 6
|Поляков Сергей 68 6
|Кулик Вадим 158 6
|Богачев Игорь 178 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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