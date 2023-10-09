Predictive Analytics Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика

IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе рассмотрены три наиболее важные, касающиеся вопросов прогнозирования, оптимизации и моделирования. Прогнозирование спроса Прогнозирование спроса — это процесс оценки и предсказания буду

«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства «Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точность прогнозирования объемов производства. Одним из сложных моменто

ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных к

«Норбит» и группа «Эталон» запускают систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта «Норбит» (входит в группу «Ланит»), по заказу группы «Эталон», компании в сфере девелопмента и строительства в России, разработал систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. С ее помощью компания сможет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Об этом CNew

Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта огнозировать характеристики поставляемого ему сырого молока, а также изменение его стоимости. Такое прогнозирование в автоматическом режиме позволит клиенту оптимизировать технологические проце

Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом ие метрики качества для построенной модели Datanomics, чем простые статистические модели, такие как Прогнозирование предыдущими значениями (Naive) и Модель экспоненциального сглаживания (SES),

Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний имер, наше решение Novo Forecast Enterprise отвечает за организацию интегрированного планирования и прогнозирование спроса в цепях поставок, это узкая история. Но она может быть модулем условно

Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise иректор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI Дмитрий Фризен сошлись во мнении, что прогнозирование потребительского спроса и цифровизация в цепях поставок давно стали необходим

Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40% мер, предиктивную аналитику продаж, производственных и логистических процессов. На сегодняшний день предиктивные сервисы на базе машинного обучения активно используют ритейлеры. Однако мы видим

Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур» Intersoft Lab расширила прикладные возможности ПО «Контур» для прогнозирования риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля на основе GAP-анализа. С помощью обновленного шаблона для GAP-анализа можно существенно сократить время расчета разрыв

В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны осподдержку. Помимо этого, единая система министерства будет осуществлять сценарное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития. Одна ИС вместо многих В настоящее время бо

Selgros Cash&Carry демонстрирует высокие результаты на платформе Manzana Predictive Analytics им ключевую роль начинает играть такой действенный инструмент современных программ лояльности, как персональные предложения. В конце 2021 г. сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry на платформе Manzana Predictive Analytics модернизировала программу лояльности, усовершенствовав алгоритм формирования персональных предложений для своих покупателей. Об этом CNews сообщили представители Selgros. П

«Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет ток центра – телефонный секретарь «Олег», технология синтеза и распознавания речи VoiceKit, а также предиктивные модели для сервисов, связанных с образом жизни (lifestyle), инвестиций и контент

«Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок ь до 45 млн руб. за счёт оперативной реакции на рыночные изменения. «Сибур» использует динамическое прогнозирование котировок при формировании плана производства и реализации продукции. Инструм

Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование» ersoft Lab, российский разработчик систем риск-ориентированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, проц

В myTracker появился инструмент для прогнозирования эффективности кампаний на iOS 14.5+ Lifetime Value), команда myTracker разработала предиктивную модель. Основанная на алгоритмах машинного обучения, она прогнозирует, какой доход принесет кампания в перспективе 30 и 180 дней. Для этого предиктивная модель использует данные из myTracker о поведении пользователей с учетом требований к конфиденциальности. Модель строится на основе классических данных (установок, платежей и други

«Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новейший программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир». Решение расширяет возможности оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах

GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM tics и IBM Cognos Analytics. Цифровизация охватила следующие процессы «Асконы»: бюджетная кампания, прогнозирование продаж для розничных сетей и оптовых направлений, планирование производства с

Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft меньшали выручку. «Додо пицца» нуждалась в централизованной системе, которая позволила бы упростить прогнозирование расхода ингредиентов, исходя из спроса на позиции меню в каждом конкретном ре

Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса flex Айдар Сафин. Упаковка Danaflex является необходимой составляющей при производстве продуктов питания. В настоящей момент основной проблемой отрасли являются длинные циклы производства и сложности прогнозирования объемов потребления. Целью данного проекта является кардинальное сокращение затрат времени, что в свою очередь приведет к значительной экономии по всей цепочке производства. Ком

«Магнит» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и пополнения запасов «Магнит» начал внедрение единой системы прогнозирования спроса на товары и планирования запасов (F&R) на базе облачного решения Relex Solutions. Новейшая система, в основу которой положены технологии искусственного интеллекта и машин

Новые облачные сервисы SAS упростят прогнозирование спроса себя экспериментировать с SAS Intelligent Planning Suite в облачной среде и дополнить имеющиеся лицензии SAS. Ритейлерам, которые раньше не работали с SAS, это пакетное предложение для планирования и прогнозирования спроса позволит в период кризиса опробовать разные мощные аналитические инструменты и по истечении пробного периода лицензировать только те, что действительно нужны. Пакет Retai

«Корус консалтинг» оптимизирует запасы сырья в «Орматек» ков, бизнес-архитектор группы департаментов ERP ГК «Корус консалтинг». «В течение пилотного проекта прогнозирование в KORUS | Forecast выполнялось с точностью более 75% по подавляющему объему з

В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективнос

«Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure Сеть гипермаркетов «Лента» и ГК «Корус консалтинг» разработали автоматизированную систему прогнозирования спроса на регулярные и промо-товары. Она призвана повысить точность планирования запасов торговой сети, избежать затаривания складов, а также снизить возможные товарные потери.

«Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air «Иннодата» завершила проект по созданию автоматизированной системы прогнозирования грузопочтовых емкостей пассажирских рейсов для «Аэрофлота». В июле 2019 г. в «Аэрофлот» была поставлена задача оптимизировать коммерческую загрузку рейсов. Для ее решения было н

Придуман новый способ прогнозирования продаж на основе анализа альтернативных данных 9 года исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали автоматизированную модель (использующую принципы машинного обучения), которая значительно превосходит людей в деле прогнозирования продаж бизнеса, особенно когда речь идет об очень ограниченном объеме «шумных» данных. Дело в том, что именно на предсказании объемов реализации товаров и услуг, главным образом

Предиктивная аналитика факторов (предикторов, predictor), для принятия решений относительно тех или иных деловых операций. Предиктор – это фактор, или параметр, который влияет на прогнозируемое событие. Например, стр

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России Прогнозирование выручки Специалисты Сбербанка разработали техническое решение для прогнозирования выручки компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Особая модель прогно

Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд состязались в разработке модели искусственного интеллекта для прогнозирования результатов предстоящих футбольных матчей Кубка Наследного принца Мухаммеда бен Салмана. «Соревнующиеся между собой команды проанализируют большие массивы данных, содержащие инф

РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты учения, генерируемого первичными электронами, в плотность ионизации в чувствительном объеме электрорадиоизделий с учетом их реальной гетерогенной структуры. Это необходимо для повышения достоверности прогнозирования радиационной стойкости приборов бортовой аппаратуры при сроках активного существования космических аппаратов 15 лет и более», – отметил ведущий научный сотрудник дирекции проект

«Корус консалтинг» расширил возможности облачного сервиса для прогнозирования спроса Korus | Forecast го анализа чеков, промо-акций, остатков и графиков заказов сервис оценивает доступность товара на полке, определяет, на каком уровне произошла ошибка (проблема мерчандайзинга, сервиса поставщиков или прогнозирования) и на этом основании отправляет руководству сети рекомендации по корректирующим действиям. Возможности решения также помогают в режиме реального времени сформировать широкий спе

«Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail ых сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%. Infor Retail включает в себя решения для комплексного планирования ассортимента и объемов продаж, прогнозирования спроса, а также управления поставками. В основе сервиса лежит математический алгоритм, построенный на предиктивной аналитике. Программа оценивает сезонный трафик, уровень сервис

Точный прогноз: как искусственный интеллект предотвращает простои подвижного состава заводами и депо технологий ремонта приводят к необходимости содержать большой парк тяговых единиц. Предиктивная аналитика в пригородном сообщении Отказы в работе пригородных электропоездов – н

«Кораблик» перевел прогнозирование спроса в облачный сервис KORUS | Forecast директор по инновациям и информационным технологиям «Кораблик-Р» Кирилл Дубчак. «С приходом новых технологий больших данных, машинного обучения и возможностей облачных вычислений на рынке систем для прогнозирования спроса происходит революция. Благодаря тому, что «КОРУС Консалтинг» обладает уникальной экспертизой в таких областях, как Big Data, Data Science, давно и успешно работает с рите

Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства ля решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибкой платформе для прогнозирования спроса, планирования производства и управления остатками готовой продукции. Помимо этого, в компании назрела необходимость перехода на единый интегрированный процесс планировани

«Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса» ГК «Корус Консалтинг», платиновый партнер Oracle, завершила проект по автоматизации процесса прогнозирования спроса на базе Oracle Demantra Demand Management в группе компаний «Алвиса», одном из крупнейших российских производителей и дистрибуторов алкогольных напитков.Группа компаний «

Nokia тестирует аналитическое видеоприложение для прогнозирования падений пожилых людей олностью соответствуют долгосрочной стратегии, направленной на трансформацию нашей отрасли. Мы надеемся, что испытания этой технологии вместе с компанией Nokia позволят значительно усовершенствовать прогнозирование травм, ускорят оказание помощи и позволят оказывать эту помощь до того, как человек получит травму». Даниал Масуф (Danial Mausoof), руководитель подразделения стратегического ма

ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO ABI Product, крупнейшая мясоперерабатывающая компании России, при поддержке SAP автоматизирует процесс планирования продаж и операций, а также финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данный момент завер