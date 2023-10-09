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Predictive Analytics Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика

Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика


09.10.2023 IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе

рассмотрены три наиболее важные, касающиеся вопросов прогнозирования, оптимизации и моделирования. Прогнозирование спроса Прогнозирование спроса — это процесс оценки и предсказания буду
18.09.2023 «Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства

«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точность прогнозирования объемов производства. Одним из сложных моменто
22.06.2023 ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос

оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных к
07.06.2023 «Норбит» и группа «Эталон» запускают систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта

«Норбит» (входит в группу «Ланит»), по заказу группы «Эталон», компании в сфере девелопмента и строительства в России, разработал систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. С ее помощью компания сможет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Об этом CNew
22.05.2023 Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта

огнозировать характеристики поставляемого ему сырого молока, а также изменение его стоимости. Такое прогнозирование в автоматическом режиме позволит клиенту оптимизировать технологические проце
25.01.2023 Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом

ие метрики качества для построенной модели Datanomics, чем простые статистические модели, такие как Прогнозирование предыдущими значениями (Naive) и Модель экспоненциального сглаживания (SES),

30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний

имер, наше решение Novo Forecast Enterprise отвечает за организацию интегрированного планирования и прогнозирование спроса в цепях поставок, это узкая история. Но она может быть модулем условно
16.11.2022 Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise

иректор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI Дмитрий Фризен сошлись во мнении, что прогнозирование потребительского спроса и цифровизация в цепях поставок давно стали необходим
03.08.2022 Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%

мер, предиктивную аналитику продаж, производственных и логистических процессов. На сегодняшний день предиктивные сервисы на базе машинного обучения активно используют ритейлеры. Однако мы видим
06.07.2022 Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур»

Intersoft Lab расширила прикладные возможности ПО «Контур» для прогнозирования риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля на основе GAP-анализа. С помощью обновленного шаблона для GAP-анализа можно существенно сократить время расчета разрыв
19.04.2022 В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны

осподдержку. Помимо этого, единая система министерства будет осуществлять сценарное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития. Одна ИС вместо многих В настоящее время бо
31.03.2022 Selgros Cash&Carry демонстрирует высокие результаты на платформе Manzana Predictive Analytics

им ключевую роль начинает играть такой действенный инструмент современных программ лояльности, как персональные предложения. В конце 2021 г. сеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry на платформе Manzana Predictive Analytics модернизировала программу лояльности, усовершенствовав алгоритм формирования персональных предложений для своих покупателей. Об этом CNews сообщили представители Selgros. П
10.12.2021 «Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет

ток центра – телефонный секретарь «Олег», технология синтеза и распознавания речи VoiceKit, а также предиктивные модели для сервисов, связанных с образом жизни (lifestyle), инвестиций и контент
25.11.2021 «Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок

ь до 45 млн руб. за счёт оперативной реакции на рыночные изменения. «Сибур» использует динамическое прогнозирование котировок при формировании плана производства и реализации продукции. Инструм
19.10.2021 Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование»

ersoft Lab, российский разработчик систем риск-ориентированного управления, представила приложение «Прогнозирование и моделирование» для подготовки прогнозов кредитного и рыночного рисков, проц
07.09.2021 В myTracker появился инструмент для прогнозирования эффективности кампаний на iOS 14.5+

Lifetime Value), команда myTracker разработала предиктивную модель. Основанная на алгоритмах машинного обучения, она прогнозирует, какой доход принесет кампания в перспективе 30 и 180 дней. Для этого предиктивная модель использует данные из myTracker о поведении пользователей с учетом требований к конфиденциальности. Модель строится на основе классических данных (установок, платежей и други
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новейший программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир». Решение расширяет возможности оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах

29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

tics и IBM Cognos Analytics. Цифровизация охватила следующие процессы «Асконы»: бюджетная кампания, прогнозирование продаж для розничных сетей и оптовых направлений, планирование производства с
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft

меньшали выручку. «Додо пицца» нуждалась в централизованной системе, которая позволила бы упростить прогнозирование расхода ингредиентов, исходя из спроса на позиции меню в каждом конкретном ре
24.12.2020 Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса

flex Айдар Сафин. Упаковка Danaflex является необходимой составляющей при производстве продуктов питания. В настоящей момент основной проблемой отрасли являются длинные циклы производства и сложности прогнозирования объемов потребления. Целью данного проекта является кардинальное сокращение затрат времени, что в свою очередь приведет к значительной экономии по всей цепочке производства. Ком
16.12.2020 «Магнит» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и пополнения запасов

«Магнит» начал внедрение единой системы прогнозирования спроса на товары и планирования запасов (F&R) на базе облачного решения Relex Solutions. Новейшая система, в основу которой положены технологии искусственного интеллекта и машин
25.08.2020 Новые облачные сервисы SAS упростят прогнозирование спроса

себя экспериментировать с SAS Intelligent Planning Suite в облачной среде и дополнить имеющиеся лицензии SAS. Ритейлерам, которые раньше не работали с SAS, это пакетное предложение для планирования и прогнозирования спроса позволит в период кризиса опробовать разные мощные аналитические инструменты и по истечении пробного периода лицензировать только те, что действительно нужны. Пакет Retai
09.07.2020 «Корус консалтинг» оптимизирует запасы сырья в «Орматек»

ков, бизнес-архитектор группы департаментов ERP ГК «Корус консалтинг». «В течение пилотного проекта прогнозирование в KORUS | Forecast выполнялось с точностью более 75% по подавляющему объему з
08.06.2020 В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективнос
27.05.2020 «Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure

Сеть гипермаркетов «Лента» и ГК «Корус консалтинг» разработали автоматизированную систему прогнозирования спроса на регулярные и промо-товары. Она призвана повысить точность планирования запасов торговой сети, избежать затаривания складов, а также снизить возможные товарные потери.

18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air

«Иннодата» завершила проект по созданию автоматизированной системы прогнозирования грузопочтовых емкостей пассажирских рейсов для «Аэрофлота». В июле 2019 г. в «Аэрофлот» была поставлена задача оптимизировать коммерческую загрузку рейсов. Для ее решения было н
11.02.2020 Придуман новый способ прогнозирования продаж на основе анализа альтернативных данных

9 года исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали автоматизированную модель (использующую принципы машинного обучения), которая значительно превосходит людей в деле прогнозирования продаж бизнеса, особенно когда речь идет об очень ограниченном объеме «шумных» данных. Дело в том, что именно на предсказании объемов реализации товаров и услуг, главным образом
20.01.2020 Предиктивная аналитика

факторов (предикторов, predictor), для принятия решений относительно тех или иных деловых операций. Предиктор – это фактор, или параметр, который влияет на прогнозируемое событие. Например, стр
15.07.2019 Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Прогнозирование выручки Специалисты Сбербанка разработали техническое решение для прогнозирования выручки компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Особая модель прогно
02.04.2019 Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд состязались в разработке модели искусственного интеллекта для прогнозирования результатов предстоящих футбольных матчей Кубка Наследного принца Мухаммеда бен Салмана. «Соревнующиеся между собой команды проанализируют большие массивы данных, содержащие инф
12.12.2018 РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты

учения, генерируемого первичными электронами, в плотность ионизации в чувствительном объеме электрорадиоизделий с учетом их реальной гетерогенной структуры. Это необходимо для повышения достоверности прогнозирования радиационной стойкости приборов бортовой аппаратуры при сроках активного существования космических аппаратов 15 лет и более», – отметил ведущий научный сотрудник дирекции проект
28.08.2018 «Корус консалтинг» расширил возможности облачного сервиса для прогнозирования спроса Korus | Forecast

го анализа чеков, промо-акций, остатков и графиков заказов сервис оценивает доступность товара на полке, определяет, на каком уровне произошла ошибка (проблема мерчандайзинга, сервиса поставщиков или прогнозирования) и на этом основании отправляет руководству сети рекомендации по корректирующим действиям. Возможности решения также помогают в режиме реального времени сформировать широкий спе
03.07.2018 «Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail

ых сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%. Infor Retail включает в себя решения для комплексного планирования ассортимента и объемов продаж, прогнозирования спроса, а также управления поставками. В основе сервиса лежит математический алгоритм, построенный на предиктивной аналитике. Программа оценивает сезонный трафик, уровень сервис
29.05.2018 Точный прогноз: как искусственный интеллект предотвращает простои подвижного состава

заводами и депо технологий ремонта приводят к необходимости содержать большой парк тяговых единиц. Предиктивная аналитика в пригородном сообщении Отказы в работе пригородных электропоездов – н
10.05.2018 «Кораблик» перевел прогнозирование спроса в облачный сервис KORUS | Forecast

директор по инновациям и информационным технологиям «Кораблик-Р» Кирилл Дубчак.  «С приходом новых технологий больших данных, машинного обучения и возможностей облачных вычислений на рынке систем для прогнозирования спроса происходит революция. Благодаря тому, что «КОРУС Консалтинг» обладает уникальной экспертизой в таких областях, как Big Data, Data Science, давно и успешно работает с рите
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства

ля решения актуальных задач в области планирования продаж. В условиях растущего объема продаж и увеличивающегося ассортимента, Kerama Marazzi нуждалась в высокопроизводительной и гибкой платформе для прогнозирования спроса, планирования производства и управления остатками готовой продукции. Помимо этого, в компании назрела необходимость перехода на единый интегрированный процесс планировани
24.01.2018 «Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса»

ГК «Корус Консалтинг», платиновый партнер Oracle, завершила проект по автоматизации процесса прогнозирования спроса на базе Oracle Demantra Demand Management в группе компаний «Алвиса», одном из крупнейших российских производителей и дистрибуторов алкогольных напитков.Группа компаний «
25.10.2017 Nokia тестирует аналитическое видеоприложение для прогнозирования падений пожилых людей

олностью соответствуют долгосрочной стратегии, направленной на трансформацию нашей отрасли.  Мы надеемся, что испытания этой технологии вместе с компанией Nokia позволят значительно усовершенствовать прогнозирование травм, ускорят оказание помощи и позволят оказывать эту помощь до того, как человек получит травму». Даниал Масуф (Danial Mausoof), руководитель подразделения стратегического ма
13.10.2017 ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO

ABI Product, крупнейшая мясоперерабатывающая компании России, при поддержке SAP автоматизирует процесс планирования продаж и операций, а также финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данный момент завер
07.02.2017 Яндекс разработал модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах

Команда Yandex Data Factory объявила о разработанной для «Райффайзенбанка» модели прогнозирования спроса на наличные в банкоматах. Как рассказали CNews в компании, ее внедрение в перспективе позволит банку примерно на 15% снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов


Публикаций - 2738, упоминаний - 3043

Predictive Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 5031 252
Oracle Corporation 6444 239
Прогноз 1559 222
Microsoft Corporation 23925 218
IBM - International Business Machines Corp 9290 205
7417 141
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10470 96
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6519 96
SAS Institute 930 89
Intel Corporation 11817 80
Google LLC 11243 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10185 71
Yandex - Яндекс 6186 67
SAP CIS - САП СНГ 840 67
Крок - Croc 1750 63
Корус Консалтинг ГК 1129 61
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2965 58
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1947 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8263 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7436 50
VK - Mail.ru Group 3267 50
Amazon Inc - Amazon.com 2860 50
Цифра ГК 2228 49
Meta Platforms - Facebook 4363 48
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 992 46
VMware 2217 46
Dell EMC 4969 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1563 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1385 43
Softline - Софтлайн 2265 43
HP Inc. 5601 42
Cisco Systems 4963 39
Accenture plc 657 39
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 38
Apple Inc 11507 38
Форсайт - ранее ITG Consulting 131 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3069 35
Huawei 3638 31
5nine Software 1877 30
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6252 112
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6768 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 62
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1956 57
РЖД - Российские железные дороги 1715 55
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 885 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 50
Открытие ФК - Банк Открытие 520 43
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 42
Магнит - Тандер - сеть магазинов 710 40
Альфа-Банк 1650 40
Лента - Сеть розничной торговли 1824 39
Газпром нефть 533 35
Газпром ПАО 1199 33
Почта России ПАО 1960 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 606 27
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 960 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 356 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 872 23
Россети Ленэнерго 2424 22
Северсталь ПАО - Severstal 397 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 379 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 372 21
X5 Group - Перекрёсток 474 21
Лента - Утконос 164 20
ГПБ - Газпромбанк 989 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 740 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1334 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1025 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 220 17
Роснефть НК - нефтяная компания 493 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 444 16
Auchan Holding - Ашан Ритейл 251 16
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 154 16
ВТБ - ВТБ24 661 15
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 15
Открытие ФК - Росгосстрах 313 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 396 14
ВсеИнструменты.ру 243 14
ПСБ - Промсвязьбанк 764 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9944 115
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 100
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5449 93
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2619 86
Президент Российской Федерации 3954 65
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3995 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2516 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2098 53
Федеральное казначейство России 1633 53
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1275 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2581 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3180 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1680 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1631 34
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1237 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1723 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1092 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 28
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1235 28
Правительство Москвы 2137 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1290 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1770 26
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 19
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 298 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2471 14
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 722 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 13
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 224 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 493 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 8
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 257 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2623 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 113 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 273 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 32 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 608 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 4
OpenCAPI Consortium 13 3
АФТ - Ассоциация Финтех 77 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 73 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
Единая Россия - Политическая партия 277 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 3
Linux Foundation 176 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
Gen-Z Consortium 11 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 193 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 35 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56830 1216
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27350 907
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42323 838
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9191 594
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18397 554
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5479 530
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3773 497
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3950 458
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14058 412
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14093 390
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8519 380
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26963 320
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17918 315
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10658 297
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8505 294
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4562 291
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9793 290
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8124 281
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4838 266
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5539 259
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5856 259
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9930 222
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21630 219
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6010 209
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13868 206
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11476 204
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9593 195
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8781 192
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18745 192
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1861 185
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1570 176
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9039 173
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4264 171
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11380 168
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10536 167
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3963 163
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6316 161
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1833 154
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19707 148
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9420 147
Microsoft Windows 2000 12930 108
Microsoft Office 3555 108
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4419 69
Microsoft Azure 1351 62
Google Android 13115 61
Apple iPhone 6 6353 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4414 57
Linux OS 8760 56
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 55
Microsoft Windows 14859 53
Microsoft Office Excel 1114 51
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 48
Microsoft SQL Server 1512 47
Apache Hadoop 392 47
Apple iOS 7160 46
Oracle Hyperion Planning 118 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2916 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2570 37
Oracle Hyperion 228 37
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 37
Microsoft Dynamics 1178 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 821 34
Форсайт Prognoz Platform 82 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2139 33
Python - высокоуровневый язык программирования 654 32
ВГТРК - Смотрим 556 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 900 31
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 857 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1156 31
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 27
Oracle Java - язык программирования 2838 27
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 26
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3631 26
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 25
Intel x86 - архитектура процессора 1683 23
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 484 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1075 23
Путин Владимир 2863 39
Шадаев Максут 755 14
Натрусов Артем 232 14
Чернышенко Дмитрий 511 13
Чаркин Евгений 255 13
Алешкин Сергей 64 12
Медведев Дмитрий 1637 12
Рудычева Наталья 93 11
Парменова Наталия 63 11
Кирьянова Александра 95 10
Федечкин Эдуард 41 10
Сирота Юрий 66 10
Сотин Денис 185 10
Мишустин Михаил 552 10
Андреев Максим 36 9
Шепелявый Дмитрий 53 9
Стятюгин Роман 32 9
Филатов Андрей 112 9
Паршин Максим 304 8
Степанов Антон 62 8
Попова Мария 140 8
Кудрявцева Юлия 16 8
Колесов Александр 29 8
Гришин Дмитрий 200 8
Тихонов Александр 66 7
Абакумов Евгений 156 7
Педоренко Андрей 42 7
Тятюшев Максим 47 7
Фокин Валерий 44 7
Серова Елена 319 7
Прохоров Фёдор 83 7
Соловьев Сергей 69 7
Панкратов Валерий 33 7
Зайцев Андрей 46 7
Садовенко Илья 65 7
Галкин Николай 63 7
Реймер Денис 54 6
Поляков Сергей 68 6
Кулик Вадим 158 6
Богачев Игорь 178 6
Россия - РФ - Российская федерация 129225 1647
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40463 431
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50964 359
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13530 277
Европа 21595 232
Земля - планета Солнечной системы 10048 156
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15847 153
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13903 146
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15705 120
Германия - Федеративная Республика 12325 114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 93
Япония 13071 81
Казахстан - Республика 5162 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6647 66
Франция - Французская Республика 7651 61
Беларусь - Белоруссия 4758 57
Солнце - звезда Солнечной системы 4980 54
Азия - Азиатский регион 5224 49
Украина 7422 44
Европа Восточная 3030 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 42
Канада 4758 41
Индия - Bharat 5196 36
Африка - Африканский регион 3344 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2484 31
Россия - СФО - Новосибирск 3886 31
Италия - Итальянская Республика 4262 30
Швеция - Королевство 3561 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3491 29
США - Калифорния 4694 29
Испания - Королевство 3635 27
Бразилия - Федеративная Республика 2264 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2459 26
Финляндия - Финляндская Республика 3518 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2728 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2416 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2654 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2507 24
Ближний Восток 2790 23
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 650 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43848 800
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46605 689
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21711 495
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25523 446
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16016 395
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11599 295
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11480 267
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14680 246
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7273 220
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5861 211
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8772 200
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7399 196
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9132 194
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9747 173
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4905 172
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3367 151
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4853 139
Энергетика - Energy - Energetically 4616 135
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6307 134
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5276 132
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1199 126
Страхование - Страховое дело - Insurance 5373 124
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1453 123
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2815 122
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 121
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4813 119
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4412 117
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5443 112
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3924 112
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3633 112
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4475 109
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2499 108
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1970 107
Кредитование - Сrediting - Заём 6221 105
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2342 103
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9520 102
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4589 99
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3381 93
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2163 89
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2583 89
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11064 45
CNews RND - R&D.CNews 2274 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 18
Ведомости 686 11
TAdviser - Центр выбора технологий 328 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1444 10
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 9
AP - Associated Press 1994 8
Nature 802 8
TerraDaily 141 8
Forbes - Форбс 675 7
New Scientist 1447 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 865 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 5
CNews - ZOOM.CNews 1818 5
Wikipedia - Википедия 448 5
ScienceDaily 400 5
Bloomberg 1164 5
Phys.org 973 5
23ABC News 170 5
CNET Networks - CNET News 1642 4
Variety 23 4
The Economist 44 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 76 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 4
Открытые системы ИД 173 3
Госрасходы - портал 61 3
Sputnik 57 3
9to5Mac 70 3
Fortune 210 3
FT - Financial Times 1183 3
9to5Google 46 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Washington Post 316 2
LiveScience 153 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7641 158
Gartner - Гартнер 3513 150
IDC - International Data Corporation 4878 104
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2536 64
Forrester Research 815 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 275 26
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 25
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 10
IBM Research 107 9
Fortune Global 500 284 8
Juniper Research 511 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 7
CNews Инновация года - награда 99 7
Markets&Markets Research 106 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 6
The Economist Intelligence Unit 41 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 5
Forrester Wave 45 4
Frost & Sullivan 202 4
Fortune Global 100 139 4
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Медиалогия 21 3
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Data Insight - Исследовательское агентство 106 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
Gartner - Dataquest 348 2
BCG - Boston Consulting Group 102 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 2
GfK Rus - ГФК-Русь 210 2
Microsoft Research 138 2
РАН - Российская академия наук 1831 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1343 43
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 770 32
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 712 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 511 13
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 12
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 283 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 326 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 188 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 8
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 42 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 6
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 6
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 6
University of Oxford - Оксфордский университет 194 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 298 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 208 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 401 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 88 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 207 5
РАЕН - Российская академия естественных наук 23 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 41 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 4
НАН Беларуси ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 7 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 231 4
МЭИ - Московский энергетический институт 97 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1858 71
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 12012 69
CNews FORUM Информационные технологии завтра 950 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2188 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1136 26
CNews AWARDS - награда 428 21
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 490 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 244 14
CNews FORUM Кейсы 158 8
День молодёжи - 27 июня 714 8
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 7
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 6
ИнфоКом 89 4
Microsoft Ignite 40 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 4
Высокие технологии XXI века 78 3
Oracle AppsForum 23 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
CeBIT 461 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 3
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 3
Docflow 146 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 2
SearchInform Road Show 6 2
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
CBOSS User Group 2 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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