Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

НАН Беларуси Национальная академия наук Беларуси


СОБЫТИЯ


19.11.2025 Ученые продемонстрировали квантовую интерференцию с конденсатами света и материи, открыв путь для будущих квантовых устройств 1
03.11.2023 Разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова выпустили из-под домашнего ареста 1
29.07.2019 Отечественные ученые изобрели новые материалы для микроэлектроники 1
12.05.2015 МФГС совместно с Abbyy выпустила электронный словарь национальных языков СНГ и Грузии 1
30.06.2011 Ученые vs. «Т-Платформы»: Кому достанется суперкомпьютерная программа на 4 млрд рублей? 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей 1
19.05.2010 Обсуждаются перспективы сооружения исследовательского реактора в Белоруссии 1
18.03.2010 Подведены итоги первого конкурса работ на соискание премии РАН и НАН Беларуси 2
11.11.2009 ВНИИЭМ посетила белорусская делегация 1
12.02.2009 В Беларуси создан сверхлегкий беспилотный летательный аппарат 2
05.02.2009 IBM и НАН Беларуси подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ 2
02.02.2009 Ученые Беларуси и Франции разрабатывают проект лидарной станции в Антарктиде 1
16.12.2008 Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка 1
11.12.2008 Запуск белорусского космического аппарата запланирован на конец 2009 года 2
25.09.2008 Беларусь может присоединиться к российской системе ГЛОНАСС 1
12.09.2008 В Беларуси организуют производство фитосоли 1
28.08.2008 В Белоруссии создан термооптический микроскоп для изучения живых клеток 1
29.04.2008 Определен тип реактора для будущей белорусской АЭС 1
22.04.2008 Россия и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества в освоении космоса 1
09.04.2008 Академии наук Беларуси и Вьетнама выполнят совместные научные проекты 1
22.02.2008 Специалисты Белоруссии и России разработают наноматериалы для космической техники 1
15.02.2008 Белорусский спутник ДЗЗ будет запущен в 2009 году 1
12.02.2008 Мониторинг экосистем Беловежской пущи будут проводить на базе спутниковых данных 1
24.01.2008 В СПбГПУ пройдёт научная конференция по параллельным вычислениям 1
27.11.2007 Разработана система непрерывного мониторинга трубопроводов 1
16.11.2007 Франция, возможно, поставит Беларуси ядерное топливо 1
31.10.2007 В Беларуси создали установку для нанесения мономолекулярных пленок 1
24.10.2007 Россия и Беларусь создадут новое поколение спутников 1
26.09.2007 Ученые России и Беларуси исследуют сверхпластичность 1
22.08.2007 Россия и Беларусь будут вместе разрабатывать новые наноматериалы 1
12.07.2007 Разработаны системы очистки воды и воздуха на основе керамических фильтров 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 2
20.06.2007 Белорусский бурый уголь будут превращать в моторное топливо 1
04.06.2007 Построен переход для мигрирующих земноводных 1
10.01.2007 «Красная книга» Белоруссии впервые доступна онлайн 1
12.10.2006 Беларусь построит два новых спутника 1
12.10.2006 Беларусь построит два новых спутника 1
28.09.2006 Белорусские ученые разработали новое покрытие для шовных материалов 1
28.09.2006 Белорусские ученые разработали новое покрытие для шовных материалов 1

Публикаций - 59, упоминаний - 72

НАН Беларуси и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9548 6
Т-Платформы - T-Platforms 400 6
HP Inc. 5753 4
Microsoft Corporation 25208 3
Intel Corporation 12520 3
Пеленг ПО 6 2
Планар НПО 21 2
Samsung Electronics 10595 2
SAP SE 5419 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 2
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 2
РСК ГК - СКИФ 24 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 2
БелВАР 3 2
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Космоаэрогеология НПК - Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 3 1
Научсофт - ScienceSoft 2 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 3 1
Агат-систем РУП - АГАТ-системы управления 4 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
Cisco Systems 5218 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
AMD - Advanced Micro Devices 4456 1
Oracle Corporation 6857 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Philips 2075 1
Sony 6629 1
Lenovo Motorola 3524 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Казахтелеком 339 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 4
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 4
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 3
Алферовский фонд 4 2
Белэнерго - Белорусская АЭС 6 2
Газпром ПАО 1408 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
Верный - торговая сеть 309 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Белгосстрах 2 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1995 1
Boeing 1016 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Возрождение - Коммерческий банк 350 1
Ford 422 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 650 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1900 8
Союзное государство России и Белоруссии 54 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12768 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6250 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3105 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4762 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4840 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3512 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1179 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 417 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5757 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1615 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 234 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 181 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6418 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10021 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7166 11
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1708 8
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1181 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3512 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72544 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22852 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21763 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3478 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11157 3
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 56 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6823 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4139 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17030 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4831 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9810 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27062 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56784 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2169 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2812 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33757 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13272 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2068 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7234 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1814 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12278 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8357 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1934 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3055 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2809 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21898 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5956 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 166 13
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 6
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 2
НАН Беларуси - BASNET - Баснет - Сеть Национальной Академии Наук Беларуси 2 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2867 2
Apple iPhone 6 4862 2
Космодром Байконур 1071 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5120 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
Южмаш - Днепр - ракета-носитель 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 985 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2015 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Абрамов Сергей 75 9
Мясникович Михаил 10 4
Путин Владимир 3331 3
Опанасенко Всеволод 137 3
Шкель Виктор 3 3
Достанко Анатолий 3 2
Чубайс Анатолий 216 2
Миллер Алексей 21 2
Ходорковский Михаил 44 2
Алфёров Жорес 57 2
Садовничий Виктор 62 2
Бородин Павел 14 2
Месяц Геннадий 14 2
Михалевич Александр 2 2
Федоров Илья 3 1
Арнольбик Василий 1 1
Иксанов Анатолий 2 1
Тихонравов Александр 4 1
Набиуллина Эльвира 109 1
Кулешов Александр 28 1
Фрадков Михаил 160 1
Бетелин Владимир 8 1
Ухлинов Леонид 59 1
Шестаков Александр 39 1
Успенский Александр 8 1
Корнильев Кирилл 64 1
Грызлов Борис 32 1
Каменских Иван 5 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Слуцкин Анатолий 1 1
Рахманов Сергей 1 1
Дубинский Юрий 1 1
Цепкало Валерий 4 1
Орлович Валентин 1 1
Ваганов Евгений 2 1
Дук Денис 2 1
Омельченко Юрий 3 1
Воеводин Владимир 19 1
Труханов Алексей 2 1
Лапотко Дмитрий 2 1
Беларусь - Белоруссия 6013 55
Россия - РФ - Российская федерация 155870 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53350 12
Земля - планета Солнечной системы 10638 11
Беларусь - Минск 672 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45529 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5336 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 5
Европа 24606 5
Европа Восточная 3121 5
Германия - Федеративная Республика 12920 5
Швеция - Королевство 3671 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18474 4
Италия - Итальянская Республика 4426 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13548 3
Казахстан - Республика 5781 3
Франция - Французская Республика 7968 3
Япония 13519 2
Армения - Республика 2366 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4249 2
Израиль 2782 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2534 2
Россия - СФО - Новосибирск 4624 2
Украина 7778 2
Испания - Королевство 3758 2
Грузия 1280 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 583 2
Таджикистан - Республика 907 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1508 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3040 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 1
Азия - Азиатский регион 5731 1
Польша - Республика 1999 1
Индия - Bharat 5670 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Канада 4979 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31646 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 20
Информатика - computer science - informatique 1138 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6272 5
Энергетика - Energy - Energetically 5495 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14992 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3266 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1390 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1498 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3695 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5882 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1672 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10482 3
Физика - Physics - область естествознания 2820 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1651 3
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17332 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 319 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6640 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4739 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20247 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5292 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6751 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8888 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1005 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6223 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2466 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2985 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11390 2
Английский язык 6858 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5587 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1066 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6006 1
Известия ИД 698 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2134 1
TAdviser - Центр выбора технологий 424 1
Composites Part B: Engineering 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8353 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 4
Gartner - Гартнер 3601 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
РАН - Российская академия наук 2001 12
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 10
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 3
НАН Беларуси - ИММС - Институт механики металлополимерных систем имени В. А. Белого 3 2
UPM - Universidad Politécnica de Madrid - Technical University of Madrid - Мадридский политехнический университет 6 2
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 12 2
НАН Беларуси - Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси 2 1
Институт языка и литературы имени А. Рудаки 1 1
Институт языка и литературы им. Якуба Колоса - Институт языкознания имени Якуба Коласа 1 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 9 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
НАН Беларуси - ОИЭЯИ-Сосны - Сосны - Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 5 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 276 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 972 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 258 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 167 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
НАН Беларуси - Институт физики твердого тела и полупроводников НПЦ 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 415 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 379 2
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Венчурная ярмарка 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400765, в очереди разбора - 732615.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/