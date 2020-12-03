Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шестаков Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 41
Шестаков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патрин Максим 31 16
|Леоничев Алексей 14 14
|Потёмкин Роман 20 13
|Мухин Максим 18 13
|Базалей Наталья 14 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Кравченко Денис 24 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Скородумов Олег 17 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Чекель Павел 15 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Калюжный Игорь 24 11
|Атанесов Саргис 13 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Смирнов Александр 44 9
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 14 8
|Шалимов Александр 9 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Николаев Евгений 13 7
|Козлов Александр 54 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Герасимов Александр 40 5
|Бетсис Павел 84 5
|Скурятина Елена 20 4
|Ломоносов Алексей 4 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Староверов Денис 14 2
|Круглов Максим 25 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Гахов Александр 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru