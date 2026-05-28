Индексная книга (каталог) CNews*
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Шестаков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 40
Шестаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Леушев Андрей 75 23
|Патрин Максим 32 17
|Пиляр Елена 24 17
|Гуральников Сергей 164 14
|Свердлов Михаил 33 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Потёмкин Роман 21 13
|Дегтярев Алексей 58 13
|Мухин Максим 18 13
|Сафронов Юрий 68 13
|Базалей Наталья 15 13
|Шевченко Владимир 153 13
|Кравченко Денис 28 13
|Прохоров Фёдор 83 13
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 69 12
|Гаттаров Руслан 144 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Халяпин Сергей 96 12
|Фридман Илья 42 12
|Коротнев Константин 35 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Калюжный Игорь 27 11
|Лысенко Эдуард 317 10
|Пшиченко Дмитрий 49 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Плешков Алексей 68 9
|Реймер Денис 54 9
|Рудаков Денис 31 8
|Воробьев Артем 26 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Мершик Алена 8 8
|Богачев Игорь 183 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Wikipedia - Википедия 650 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.