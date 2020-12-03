Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Шестаков Александр


03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
27.03.2017 «Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр 1
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 2
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 2
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
25.03.2015 Банки ищут пути оптимизации 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 2
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
08.09.2014 Новым ИТ-директором банка «Уралсиб» назначен Александр Шестаков 2
19.01.2012 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к платёжно-сервисной системе УЭК 1
11.08.2011 Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства 1
29.07.2011 Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру 2
26.05.2011 ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Шестаков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Instabank - Инстабанк 12 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Microsoft Corporation 11226 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Ланит ГК 1164 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3575 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
Samsung Electronics 5749 3
iTeco - Ай-Теко 721 2
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
КонсОМ СКС Групп 4 1
I-Free 71 1
Сумма Технологий 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
INPAS - ИНПАС 107 1
SAP SE 3228 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Google LLC 7198 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
Wonderware 23 1
Aveva 18 1
Schneider Electric 409 1
ВТБ Банк Москвы 372 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 17
МДМ Банк 150 16
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Пробизнесбанк АКБ 109 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Башнефть ПАО АНК 90 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Альфа-Банк 1128 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Связь-банк 80 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ВТБ24 583 1
Альфа-Капитал УК 45 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк Московский банк 68 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Открытие ФК 538 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Danone - Данон 46 1
Алроса АК 81 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Газпром нефть 382 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 8 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 4
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Microsoft Lync 272 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Патрин Максим 31 16
Леоничев Алексей 14 14
Потёмкин Роман 20 13
Мухин Максим 18 13
Базалей Наталья 14 13
Сафронов Юрий 61 13
Кравченко Денис 24 13
Свердлов Михаил 29 13
Скородумов Олег 17 12
Тищенко Юрий 14 12
Муравлев Александр 15 12
Чекель Павел 15 12
Хрусталев Александр 31 12
Грибанов Юрий 24 11
Калюжный Игорь 24 11
Атанесов Саргис 13 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Смирнов Александр 44 9
Клеев Владимир 9 8
Воробьев Артем 14 8
Шалимов Александр 9 8
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Николаев Евгений 13 7
Козлов Александр 54 6
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Герасимов Александр 40 5
Бетсис Павел 84 5
Скурятина Елена 20 4
Ломоносов Алексей 4 3
Бахвалов Андрей 18 3
Тихонов Андрей 33 3
Староверов Денис 14 2
Круглов Максим 25 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Шалагинов Алексей 13 2
Гахов Александр 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Казахстан - Республика 2661 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 7
Россия - Ростовская область 869 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Восточная Европа 1698 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 4
CNews Analytics 1992 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 292 13
CNews APPWards 36 12
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще