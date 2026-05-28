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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шестаков Александр

СОБЫТИЯ


28.05.2026 «ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ 1
24.07.2025 «Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных 1
17.10.2024 Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления 1
16.11.2022 В СК «Согласие» автоматизирован учет архивных реестров агентской документации при поддержке «Диасофт» 1
05.07.2022 Компания «Согласие» учредила дочернюю ИТ-структуру 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
27.03.2017 «Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр 1
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
25.03.2015 Банки ищут пути оптимизации 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
08.09.2014 Новым ИТ-директором банка «Уралсиб» назначен Александр Шестаков 1
19.01.2012 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к платёжно-сервисной системе УЭК 1
11.08.2011 Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства 1
29.07.2011 Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру 1
26.05.2011 ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Шестаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Instabank - Инстабанк 24 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Citrix Systems 868 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 12
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
МегаФон 10742 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 5
Бифит - Bifit 91 3
Samsung Electronics 11065 3
Schneider Electric 614 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
РСК ГК - СКИФ 24 2
Huawei 4677 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 16
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 14
Visa International 1993 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 14
Пробизнесбанк АКБ 135 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
Новард УК - Novard 73 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Спортмастер - Sportmaster 201 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Альфа-Банк 1979 11
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Bayer AG - Байер 85 8
Хованский АКБ 9 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
En+ Group - Эн+ ГК 37 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Федеральное казначейство России 1949 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 25
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 13
Стандартизация - Standardization 2339 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 5
Домашние Деньги - Digital Cash 15 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 2
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Tibco Spotfire 8 1
Age of Kings 2 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
1С:Консалтинг 21 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Леушев Андрей 75 23
Патрин Максим 32 17
Пиляр Елена 24 17
Гуральников Сергей 164 14
Свердлов Михаил 33 14
Леоничев Алексей 14 14
Потёмкин Роман 21 13
Дегтярев Алексей 58 13
Мухин Максим 18 13
Сафронов Юрий 68 13
Базалей Наталья 15 13
Шевченко Владимир 153 13
Кравченко Денис 28 13
Прохоров Фёдор 83 13
Михалев Павел 20 12
Левиков Антон 69 12
Гаттаров Руслан 144 12
Грибанов Юрий 30 12
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 15 12
Халяпин Сергей 96 12
Фридман Илья 42 12
Коротнев Константин 35 12
Подкопаев Олег 30 12
Асратян Петр 36 12
Калюжный Игорь 27 11
Лысенко Эдуард 317 10
Пшиченко Дмитрий 49 9
Атанесов Саргис 13 9
Плешков Алексей 68 9
Реймер Денис 54 9
Рудаков Денис 31 8
Воробьев Артем 26 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Мершик Алена 8 8
Богачев Игорь 183 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - УФО - Челябинская область 1512 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 10
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Геология - Ледник - Glacier 218 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Moody's Investors Service 136 3
Gartner - Гартнер 3658 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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