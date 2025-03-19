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Пиляр Елена
Пиляр Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Шестаков Александр 38 17
|Леушев Андрей 73 14
|Потёмкин Роман 21 13
|Тищенко Юрий 15 13
|Михалев Павел 20 13
|Патрин Максим 31 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Кравченко Денис 26 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 67 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Дегтярев Алексей 57 12
|Халяпин Сергей 82 12
|Шевченко Владимир 147 12
|Левиков Антон 69 12
|Коротнев Константин 34 12
|Асратян Петр 36 12
|Фридман Илья 42 11
|Гаттаров Руслан 144 10
|Калюжный Игорь 27 9
|Пшиченко Дмитрий 46 9
|Плешков Алексей 67 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 26 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 76 8
|Лысенко Эдуард 308 8
|Богачев Игорь 180 8
|Реймер Денис 54 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 4
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 8
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 6
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