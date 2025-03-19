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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пиляр Елена


19.03.2025 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно передать показания счетчиков воды по фото 1
27.11.2019 Газпромбанк внедрил решение Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
21.07.2015 «Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Пиляр Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Instabank - Инстабанк 23 13
Webmoney 542 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 12
Citrix Systems 817 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 11
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 155 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Ростелеком 9806 7
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 7
Инфокомпас 14 7
МегаФон 9045 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 6
IBM - International Business Machines Corp 9453 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 6
Microsoft Corporation 24718 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
Бифит - Bifit 84 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 3
Samsung Electronics 10307 3
8322 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 374 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 16
ПСБ - Промсвязьбанк 860 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 13
Visa International 1952 13
Пробизнесбанк АКБ 134 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 12
Новард УК - Novard 72 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 12
Спортмастер - Sportmaster 177 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 12
ГПБ - Газпромбанк 1093 11
Альфа-Банк 1783 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 131 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 8
Citi - Citibank - Ситибанк 319 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Bayer AG - Байер 85 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
ВкусВилл - Избёнка 160 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 6
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
МКБ - Московский кредитный банк 566 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
Росэнергобанк 34 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Федеральное казначейство России 1792 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4198 19
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1965 12
Стандартизация - Standardization 2144 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13398 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5351 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1071 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 307 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1750 1
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 40 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 25 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 1
Умные платформы 1718 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2531 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5135 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 8
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 6
Google Android 14121 2
Apple iOS 7879 2
ГПБ Телекард 1 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 677 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
Шестаков Александр 38 17
Леушев Андрей 73 14
Потёмкин Роман 21 13
Тищенко Юрий 15 13
Михалев Павел 20 13
Патрин Максим 31 12
Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Кравченко Денис 26 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Сафронов Юрий 67 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Базалей Наталья 15 12
Прохоров Фёдор 83 12
Гуральников Сергей 164 12
Подкопаев Олег 30 12
Дегтярев Алексей 57 12
Халяпин Сергей 82 12
Шевченко Владимир 147 12
Левиков Антон 69 12
Коротнев Константин 34 12
Асратян Петр 36 12
Фридман Илья 42 11
Гаттаров Руслан 144 10
Калюжный Игорь 27 9
Пшиченко Дмитрий 46 9
Плешков Алексей 67 9
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 26 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 76 8
Лысенко Эдуард 308 8
Богачев Игорь 180 8
Реймер Денис 54 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Россия - РФ - Российская федерация 146308 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 14
Россия - УФО - Челябинская область 1241 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 862 8
Казахстан - Республика 5587 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 6
Россия - ЦФО - Калужская область 991 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 3
Россия - УФО - Тюменская область 1173 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Азия - Азиатский регион 5573 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3584 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2150 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1047 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6459 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 7
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 12
CNews APPWards 36 12
CNews AWARDS - награда 521 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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