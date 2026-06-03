ВкусВилл - Избёнка

«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов «ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум». «ВкусВилл» совместно с «Адвантум» развивает систему уп

«ВкусВилл» запустил онлайн-оплату подарочными картами при заказе с доставкой «ВкусВилл» объявил о запуске онлайн-оплаты подарочными картами при заказе с доставкой. Теперь

Wildberries запустила экспресс-доставку еды из магазинов «ВкусВилла» нов «ВкусВилла». По результатам нескольких этапов тестирования экспресс-доставка из сети магазинов «ВкусВилл» уже охватывает большую часть Москвы и некоторые районы Московской области. В будуще

«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания «ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров – механику, меняющую привычный опыт по

«Сбер» запустил для клиентов банка и торговых сетей пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате ь физическую карту лояльности торговой сети для начисления и списания бонусов. Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом

При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» ей», сети зарядки электромобилей «Росатом Сеть зарядных станций», сети быстрого питания «Вкусно и точка» и оператора грузоперевозок «Деловые линии». Также в «белый список» попали сайты супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович». Кроме того, в «белый список» были добавлены сайта ряда СМИ. Среди бумажных изданий таковыми оказались сайты «Аргументы и Факты», «Российская газет

Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии Продукция «ВкусВилл» появилась в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. 103 SKU под

«ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане «ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в разви

«ВкусВилл» запустил «Галу» — корпоративную цифровую платформу с ИИ-секретарем, каталогом бизнес-процессов и базой знаний «ВкусВилл» внедряет цифровизацию и в инструменты для сотрудников. Таким инструментом стала «Га

«ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников Бренд полезных продуктов и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил service desk (сервис-деск) на базе цифровой платформы Staq с целью автоматизации внутренней технической поддержки компании. Новая система помогает офисным сотрудникам быстро р

«ВкусВилл» объявляет о ребрендинге «Автомакона» и переименовывает его в «ТехВилл» — технологии, которые двигают ритейл вперед «ВкусВилл» проводит ребрендинг своей технологической «дочки» — компании «Автомакон». Новое наз

Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов Российский бренд полезных продуктов для здорового питания и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил цифровую систему Staq с целью оптимизации обслуживания своих микромаркетов.

«ВкусВилл» запустил магазин в Telegram в два клика и позволяет первым опробовать новинки, которые завтра могут стать хитами. Каждый месяц «ВкусВилл» добавляет в ассортимент более 100 новинок: от смелых экспериментов до будущих хитов

Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети Pay — собственный омниканальный инструмент «ВкусВилла» для оплаты покупок привязанной в приложении «ВкусВилл» картой. К своему первому дню рождения EshPay расширяется: теперь он доступен не тол

Как устроено цифровое рабочее место юриста «ВкусВилл» О компании и особенной модели управления «ВкусВилл» — бренд натуральных продуктов. Компания в цифрах: 170+ городов России1700+ магазинов 200+ дарксторов 1500+ партнеров-производителей7,6 млн покупателей410 000+ онлайн-заказов в день Вы

На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор р Благодаря использованию передовых технологий, таких как нейросетевые алгоритмы и видеоаналитика, «ВкусВилл» не только оптимизирует свои внутренние процессы, но и становится более конкурентосп

«ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов Внедрение новой технологии Сеть магазинов «ВкусВилл» внедрила в своих складах ИИ-технологии для распознавания дефектов фруктов и овощей. Об этом CNews в начале августа 2024 г. рассказали в пресс-службе компании. Технология уже используе

Искусственный интеллект следит за качеством фруктов и овощей во «ВкусВилле» «ВкусВилл» внедрил на своих дарксторах технологии искусственного интеллекта для распознавания

Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay «ВкусВилл» запустил новый сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омн

«ВкусВилл» запустил доставку за 1 час по всей Москве «ВкусВилл» запустил сервис бесплатной доставки в течение одного часа по всей Москве и в отдель

В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа В бесплатной доставке «ВкусВилл» оплата при получении осуществляется с использованием нового вида переносных термина

«ВкусВилл» подключил «Этикетку» от билайн бизнес ого питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии. Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки «ВкусВилл» подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников. С

«ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру» «ВкусВилл» закрыл сделку по покупке высокотехнологичного сервиса «Обед.ру» — представителя сег

«ВкусВилл» запустил бота на базе искусственного интеллекта, который подберет готовые блюда «ВкусВилл» запустил бота-помощника «пИИрожок», который с помощью искусственного интеллекта пом

«ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре я является переход к «идеальным» складам и распределительным центрам. В рамках решения этой задачи «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» интегрируют AGV-роботов на распределительные центры. Этот

«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой» «Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Станции с «Алисой» регулярно обновляются — обычно мы вам рассказываем об отдельных измен

«ВкусВилл» применил искусственный интеллект в дизайне упаковки для линейки макарон «ВкусВилл» с помощью нейросети сгенерировал пейзажи для дизайна упаковки новой линейки макарон

«ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone В бесплатной доставке «ВкусВилл» покупателям доступен новый способ оплаты покупки при получении. Приём платежей осущ

«Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офи

Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла» анк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а

«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду» зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с

«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ

«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн

«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла» етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур

Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б

HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» «Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р

Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле» Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализаци

Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ

Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб