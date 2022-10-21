ВкусВилл Избёнка
Вилл – бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом “Избёнка”. В июне 2022 работают 1300+ магазинов в 62 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. С 2019 года работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, Перми и во всех городах присутствия. К маю 2022 года открыто 120+ дарксторов (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей).
|21.10.2022
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«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»
зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с
|20.07.2022
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«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout
Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ
|17.06.2022
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«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok
Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн
|15.04.2022
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«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»
етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур
|12.10.2021
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Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б
|30.08.2021
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HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»
«Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р
|11.02.2021
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Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами
Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ
|10.03.2020
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Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране
оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб
|25.12.2019
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Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду
Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму по
|16.09.2015
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Видеонаблюдение не останавливает «продуктовых воров»
организованного агентством CNewsConferences, рассказал управляющий информацией компании «Избенка – ВкусВилл» Валерий Разгуляев. Такой вывод докладчик сделал на основании опыта работы с записям
ВкусВилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Разгуляев Валерий 15 18
|Садовенко Илья 61 14
|Козлов Михаил 158 13
|Левиков Антон 66 10
|Сафронов Юрий 63 10
|Лысенко Эдуард 279 9
|Шевченко Владимир 133 9
|Прохоров Фёдор 78 9
|Хрусталев Александр 29 9
|Халяпин Сергей 79 9
|Коротнев Константин 29 9
|Николаев Евгений 13 9
|Реймер Денис 51 9
|Мацоцкий Сергей 176 9
|Гуральников Сергей 156 9
|Игнатов Виктор 12 9
|Леушев Андрей 67 9
|Бетсис Павел 96 8
|Натрусов Артем 227 8
|Скородумов Анатолий 62 8
|Громов Иван 90 8
|Разумовский Дмитрий 97 8
|Хлуднев Егор 14 7
|Быстров Константин 21 7
|Муравлев Александр 15 7
|Шадаев Максут 747 7
|Асратян Петр 34 7
|Карпенко Дмитрий 28 7
|Ермолаев Артем 361 7
|Мушаков Игорь 33 7
|Солопов Вячеслав 37 7
|Серебряков Виктор 41 7
|Еремеев Сергей 20 7
|Богачев Игорь 178 6
|Шалимов Александр 9 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Воробьев Артем 26 6
|Староверов Денис 14 6
|Александрин Андрей 12 6
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