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ВкусВилл Избёнка

ВкусВилл - Избёнка

Вилл – бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом “Избёнка”. В июне 2022 работают 1300+ магазинов в 62 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. С 2019 года работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, Перми и во всех городах присутствия. К маю 2022 года открыто 120+ дарксторов (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей).


21.10.2022 «Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»

зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с
20.07.2022 «Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout

Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн
15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»

«Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами

Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ
10.03.2020 Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране

оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб
25.12.2019 Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду

Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму по
16.09.2015 Видеонаблюдение не останавливает «продуктовых воров»

организованного агентством CNewsConferences, рассказал управляющий информацией компании «Избенка – ВкусВилл» Валерий Разгуляев. Такой вывод докладчик сделал на основании опыта работы с записям

Публикаций - 105, упоминаний - 105

ВкусВилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6139 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 16
IBM - International Business Machines Corp 9206 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 10
Microsoft Corporation 23868 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 9
Citrix Systems 742 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 150 9
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 99 8
Первая Форма - 1Форма 35 8
Севергрупп ТТ - TalentTech 63 8
7342 7
VK - Mail.ru Group 3244 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 7
Ланит - Консист Бизнес Групп 106 6
НИТ - Национальные информационные технологии 32 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 90 6
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 6
Инфокомпас 14 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 6
Webmoney 501 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 24 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 6
HRlink - Инновации в управлении кадрами 71 6
Google LLC 11109 5
Amazon Inc - Amazon.com 2829 5
X5 Group 789 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 19
Лента - Сеть розничной торговли 1745 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 18
Спортмастер - Sportmaster 149 18
Mary Kay - Мэри Кэй 90 16
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 15
Альфа-Банк 1550 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 12
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 10
Новард УК - Novard 46 10
Лента - Утконос 142 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 9
ПСБ - Промсвязьбанк 759 9
Visa International 1840 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 9
Северсталь ПАО - Severstal 377 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 9
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 8
Верный - торговая сеть 266 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 8
ГПБ - Газпромбанк 974 8
KupiVip - Приват Трэйд 81 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 181 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 63 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 7
OR Group - Обувь России 29 7
X5 Group - Перекрёсток 358 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 14
Федеральное казначейство России 1592 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 10
Правительство Москвы 1871 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 3
Правительство Ульяновской области 21 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 65 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 48 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 121 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 22 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 28 1
Фонд президентских грантов 8 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 14 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 1
МИК - Московский инновационный кластер 113 1
Роскачество - Российская система качества 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Президент Российской Федерации 3373 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 3
Метро Международная ассоциация 4 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 14
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 95 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 9
Информационное общество - Государственная программа 1304 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 345 8
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 8
Логистика - Курьерские услуги 318 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1371 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 143 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 46 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 5
Forbes - Форбс 652 5
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 3
Ведомости 666 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 1
Data Insight - Исследовательское агентство 101 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 71 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 324 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 6
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 3 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 245 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 2
VK Skillbox - Скилбокс 71 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 1 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 3 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 10
CNews AWARDS - награда 355 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 7
CNews APPWards 36 6
День молодёжи - 27 июня 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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