ВкусВилл - Избёнка

«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду» зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с

«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ

«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн

«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла» етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур

Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б

HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» «Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р

Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ

Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб

Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму по