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ВкусВилл Избёнка
Вилл – бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом “Избёнка”. В июне 2022 работают 1300+ магазинов в 62 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. С 2019 года работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, Перми и во всех городах присутствия. К маю 2022 года открыто 120+ дарксторов (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
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«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов
«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум». «ВкусВилл» совместно с «Адвантум» развивает систему уп
|05.05.2026
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«ВкусВилл» запустил онлайн-оплату подарочными картами при заказе с доставкой
«ВкусВилл» объявил о запуске онлайн-оплаты подарочными картами при заказе с доставкой. Теперь
|24.04.2026
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Wildberries запустила экспресс-доставку еды из магазинов «ВкусВилла»
нов «ВкусВилла». По результатам нескольких этапов тестирования экспресс-доставка из сети магазинов «ВкусВилл» уже охватывает большую часть Москвы и некоторые районы Московской области. В будуще
|07.04.2026
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«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания
«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров – механику, меняющую привычный опыт по
|14.01.2026
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«Сбер» запустил для клиентов банка и торговых сетей пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате
ь физическую карту лояльности торговой сети для начисления и списания бонусов. Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом
|19.12.2025
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При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»
ей», сети зарядки электромобилей «Росатом Сеть зарядных станций», сети быстрого питания «Вкусно и точка» и оператора грузоперевозок «Деловые линии». Также в «белый список» попали сайты супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович». Кроме того, в «белый список» были добавлены сайта ряда СМИ. Среди бумажных изданий таковыми оказались сайты «Аргументы и Факты», «Российская газет
|31.10.2025
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Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии
Продукция «ВкусВилл» появилась в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. 103 SKU под
|27.10.2025
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«ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане
«ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в разви
|22.10.2025
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«ВкусВилл» запустил «Галу» — корпоративную цифровую платформу с ИИ-секретарем, каталогом бизнес-процессов и базой знаний
«ВкусВилл» внедряет цифровизацию и в инструменты для сотрудников. Таким инструментом стала «Га
|07.10.2025
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«ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников
Бренд полезных продуктов и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил service desk (сервис-деск) на базе цифровой платформы Staq с целью автоматизации внутренней технической поддержки компании. Новая система помогает офисным сотрудникам быстро р
|22.09.2025
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«ВкусВилл» объявляет о ребрендинге «Автомакона» и переименовывает его в «ТехВилл» — технологии, которые двигают ритейл вперед
«ВкусВилл» проводит ребрендинг своей технологической «дочки» — компании «Автомакон». Новое наз
|27.08.2025
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Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов
Российский бренд полезных продуктов для здорового питания и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил цифровую систему Staq с целью оптимизации обслуживания своих микромаркетов.
|05.08.2025
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«ВкусВилл» запустил магазин в Telegram
в два клика и позволяет первым опробовать новинки, которые завтра могут стать хитами. Каждый месяц «ВкусВилл» добавляет в ассортимент более 100 новинок: от смелых экспериментов до будущих хитов
|22.07.2025
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Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети
Pay — собственный омниканальный инструмент «ВкусВилла» для оплаты покупок привязанной в приложении «ВкусВилл» картой. К своему первому дню рождения EshPay расширяется: теперь он доступен не тол
|30.04.2025
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Как устроено цифровое рабочее место юриста «ВкусВилл»
О компании и особенной модели управления «ВкусВилл» — бренд натуральных продуктов. Компания в цифрах: 170+ городов России1700+ магазинов 200+ дарксторов 1500+ партнеров-производителей7,6 млн покупателей410 000+ онлайн-заказов в день Вы
|16.08.2024
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На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор
р Благодаря использованию передовых технологий, таких как нейросетевые алгоритмы и видеоаналитика, «ВкусВилл» не только оптимизирует свои внутренние процессы, но и становится более конкурентосп
|01.08.2024
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«ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов
Внедрение новой технологии Сеть магазинов «ВкусВилл» внедрила в своих складах ИИ-технологии для распознавания дефектов фруктов и овощей. Об этом CNews в начале августа 2024 г. рассказали в пресс-службе компании. Технология уже используе
|31.07.2024
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Искусственный интеллект следит за качеством фруктов и овощей во «ВкусВилле»
«ВкусВилл» внедрил на своих дарксторах технологии искусственного интеллекта для распознавания
|22.07.2024
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Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay
«ВкусВилл» запустил новый сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омн
|03.05.2024
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«ВкусВилл» запустил доставку за 1 час по всей Москве
«ВкусВилл» запустил сервис бесплатной доставки в течение одного часа по всей Москве и в отдель
|16.04.2024
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В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа
В бесплатной доставке «ВкусВилл» оплата при получении осуществляется с использованием нового вида переносных термина
|10.04.2024
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«ВкусВилл» подключил «Этикетку» от билайн бизнес
ого питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии. Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки «ВкусВилл» подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников. С
|05.04.2024
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«ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру»
«ВкусВилл» закрыл сделку по покупке высокотехнологичного сервиса «Обед.ру» — представителя сег
|02.04.2024
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«ВкусВилл» запустил бота на базе искусственного интеллекта, который подберет готовые блюда
«ВкусВилл» запустил бота-помощника «пИИрожок», который с помощью искусственного интеллекта пом
|15.03.2024
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«ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре
я является переход к «идеальным» складам и распределительным центрам. В рамках решения этой задачи «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» интегрируют AGV-роботов на распределительные центры. Этот
|05.03.2024
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«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой»
«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Станции с «Алисой» регулярно обновляются — обычно мы вам рассказываем об отдельных измен
|26.02.2024
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«ВкусВилл» применил искусственный интеллект в дизайне упаковки для линейки макарон
«ВкусВилл» с помощью нейросети сгенерировал пейзажи для дизайна упаковки новой линейки макарон
|15.02.2024
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«ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone
В бесплатной доставке «ВкусВилл» покупателям доступен новый способ оплаты покупки при получении. Приём платежей осущ
|14.12.2023
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«Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам
Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офи
|21.11.2023
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Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»
анк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а
|21.10.2022
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«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»
зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с
|20.07.2022
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«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout
Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ
|17.06.2022
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«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok
Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн
|15.04.2022
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«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»
етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур
|12.10.2021
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Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б
|30.08.2021
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HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»
«Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р
|01.07.2021
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Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»
Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализаци
|11.02.2021
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Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами
Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ
|10.03.2020
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Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране
оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб
|25.12.2019
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Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду
Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму по
ВкусВилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Разгуляев Валерий 18 18
|Садовенко Илья 65 14
|Козлов Михаил 182 13
|Левиков Антон 69 10
|Сафронов Юрий 68 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Реймер Денис 54 9
|Мацоцкий Сергей 180 9
|Халяпин Сергей 96 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Коротнев Константин 35 9
|Прохоров Фёдор 83 9
|Леушев Андрей 75 9
|Гуральников Сергей 164 9
|Хрусталев Александр 33 9
|Игнатов Виктор 12 9
|Николаев Евгений 19 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Скородумов Анатолий 65 8
|Разумовский Дмитрий 125 8
|Громов Иван 102 8
|Бетсис Павел 101 8
|Натрусов Артем 313 8
|Мельникова Алиса 100 7
|Солопов Вячеслав 37 7
|Ермолаев Артем 379 7
|Карпенко Дмитрий 31 7
|Асратян Петр 36 7
|Еремеев Сергей 25 7
|Серебряков Виктор 56 7
|Муравлев Александр 15 7
|Быстров Константин 24 7
|Мушаков Игорь 36 7
|Хлуднев Егор 17 7
|Селезнев Денис 31 7
|Филатов Андрей 117 6
|Плешков Алексей 68 6
|Соловьев Владимир 108 6
|Богачев Игорь 183 6
|Соколовский Александр 40 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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