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ВкусВилл Избёнка

ВкусВилл - Избёнка

Вилл – бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом “Избёнка”. В июне 2022 работают 1300+ магазинов в 62 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. С 2019 года работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, Перми и во всех городах присутствия. К маю 2022 года открыто 120+ дарксторов (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей).

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03.06.2026 «ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов

«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум». «ВкусВилл» совместно с «Адвантум» развивает систему уп
05.05.2026 «ВкусВилл» запустил онлайн-оплату подарочными картами при заказе с доставкой

«ВкусВилл» объявил о запуске онлайн-оплаты подарочными картами при заказе с доставкой. Теперь

24.04.2026 Wildberries запустила экспресс-доставку еды из магазинов «ВкусВилла»

нов «ВкусВилла». По результатам нескольких этапов тестирования экспресс-доставка из сети магазинов «ВкусВилл» уже охватывает большую часть Москвы и некоторые районы Московской области. В будуще
07.04.2026 «ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания

«ВкусВилл» запустил умное распознавание весовых товаров – механику, меняющую привычный опыт по
14.01.2026 «Сбер» запустил для клиентов банка и торговых сетей пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате

ь физическую карту лояльности торговой сети для начисления и списания бонусов. Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом

19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»

ей», сети зарядки электромобилей «Росатом Сеть зарядных станций», сети быстрого питания «Вкусно и точка» и оператора грузоперевозок «Деловые линии». Также в «белый список» попали сайты супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович». Кроме того, в «белый список» были добавлены сайта ряда СМИ. Среди бумажных изданий таковыми оказались сайты «Аргументы и Факты», «Российская газет
31.10.2025 Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии

Продукция «ВкусВилл» появилась в Якутии в ассортименте локального маркетплейса Boon Market. 103 SKU под

27.10.2025 «ВкусВилл» запустил собственное мобильное приложение в Казахстане

«ВкусВилл» запустил свое официальное мобильное приложение в Казахстане. Это важный шаг в разви
22.10.2025 «ВкусВилл» запустил «Галу» — корпоративную цифровую платформу с ИИ-секретарем, каталогом бизнес-процессов и базой знаний

«ВкусВилл» внедряет цифровизацию и в инструменты для сотрудников. Таким инструментом стала «Га
07.10.2025 «ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников

Бренд полезных продуктов и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил service desk (сервис-деск) на базе цифровой платформы Staq с целью автоматизации внутренней технической поддержки компании. Новая система помогает офисным сотрудникам быстро р
22.09.2025 «ВкусВилл» объявляет о ребрендинге «Автомакона» и переименовывает его в «ТехВилл» — технологии, которые двигают ритейл вперед

«ВкусВилл» проводит ребрендинг своей технологической «дочки» — компании «Автомакон». Новое наз
27.08.2025 Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов

Российский бренд полезных продуктов для здорового питания и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил цифровую систему Staq с целью оптимизации обслуживания своих микромаркетов.
05.08.2025 «ВкусВилл» запустил магазин в Telegram

в два клика и позволяет первым опробовать новинки, которые завтра могут стать хитами. Каждый месяц «ВкусВилл» добавляет в ассортимент более 100 новинок: от смелых экспериментов до будущих хитов
22.07.2025 Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети

Pay — собственный омниканальный инструмент «ВкусВилла» для оплаты покупок привязанной в приложении «ВкусВилл» картой. К своему первому дню рождения EshPay расширяется: теперь он доступен не тол
30.04.2025 Как устроено цифровое рабочее место юриста «ВкусВилл»

О компании и особенной модели управления «ВкусВилл» — бренд натуральных продуктов. Компания в цифрах: 170+ городов России1700+ магазинов 200+ дарксторов 1500+ партнеров-производителей7,6 млн покупателей410 000+ онлайн-заказов в день Вы
16.08.2024 На распределительном центре «ВкусВилла» запустился первый робот-инвентаризатор

р Благодаря использованию передовых технологий, таких как нейросетевые алгоритмы и видеоаналитика, «ВкусВилл» не только оптимизирует свои внутренние процессы, но и становится более конкурентосп
01.08.2024 «ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов

Внедрение новой технологии Сеть магазинов «ВкусВилл» внедрила в своих складах ИИ-технологии для распознавания дефектов фруктов и овощей. Об этом CNews в начале августа 2024 г. рассказали в пресс-службе компании. Технология уже используе
31.07.2024 Искусственный интеллект следит за качеством фруктов и овощей во «ВкусВилле»

«ВкусВилл» внедрил на своих дарксторах технологии искусственного интеллекта для распознавания

22.07.2024 Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay

«ВкусВилл» запустил новый сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омн
03.05.2024 «ВкусВилл» запустил доставку за 1 час по всей Москве

«ВкусВилл» запустил сервис бесплатной доставки в течение одного часа по всей Москве и в отдель
16.04.2024 В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа

В бесплатной доставке «ВкусВилл» оплата при получении осуществляется с использованием нового вида переносных термина
10.04.2024 «ВкусВилл» подключил «Этикетку» от билайн бизнес

ого питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии. Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки «ВкусВилл» подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников. С
05.04.2024 «ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру»

«ВкусВилл» закрыл сделку по покупке высокотехнологичного сервиса «Обед.ру» — представителя сег
02.04.2024 «ВкусВилл» запустил бота на базе искусственного интеллекта, который подберет готовые блюда

«ВкусВилл» запустил бота-помощника «пИИрожок», который с помощью искусственного интеллекта пом
15.03.2024 «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре

я является переход к «идеальным» складам и распределительным центрам. В рамках решения этой задачи «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» интегрируют AGV-роботов на распределительные центры. Этот
05.03.2024 «Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой»

«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Станции с «Алисой» регулярно обновляются — обычно мы вам рассказываем об отдельных измен
26.02.2024 «ВкусВилл» применил искусственный интеллект в дизайне упаковки для линейки макарон

«ВкусВилл» с помощью нейросети сгенерировал пейзажи для дизайна упаковки новой линейки макарон
15.02.2024 «ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone

В бесплатной доставке «ВкусВилл» покупателям доступен новый способ оплаты покупки при получении. Приём платежей осущ
14.12.2023 «Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офи
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»

анк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а
21.10.2022 «Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»

зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем с
20.07.2022 «Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout

Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказ
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полн
15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

етевую инфраструктуру в двух крупнейших распределительных центрах сети магазинов продуктов питания «Вкусвилл». В Москве такой центр занимает помещение площадью в 108 тыс. м2, а в Санкт-Петербур
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер», как на Android, так и на iOS. Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 г., когда Роскачество впервые исследовало этот сектор б
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»

«Вкусвилл» оцифрует кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Это позволит быстро р
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»

Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализаци
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами

Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающ
10.03.2020 Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране

оставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков. Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сб
25.12.2019 Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду

Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму по

Публикаций - 216, упоминаний - 292

ВкусВилл и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
МегаФон 10742 16
Ростелеком 10948 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Первая Форма - 1Форма 60 11
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг - Automacon Robotics 27 11
Microsoft Corporation 25774 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
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Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
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Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Citrix Systems 868 9
Telegram Group 2940 9
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Инфокомпас 14 6
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НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 6
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