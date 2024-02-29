РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет

ProductStar — российский онлайн-университет с экспертизой в продуктовом менеджменте, аналитике и программировании. Компания предлагает обучающие курсы по диджитал-профессиям от главных практиков индустрии. Обучение на образовательной платформе ProductStar построено на прикладных кейсах российских и международных компаний. Компания оказывает образовательные и консалтинговые услуги для бизнеса: проведение корпоративных образовательных программ, обучение специалистов технических специальностей, развитие HR бренда и помощь при найме сотрудников. В активе образовательной платформы — индивидуальные курсы по направлениям «Менеджмент», «Аналитика», «Маркетинг», «Программирование», а также более 50 специализированных программ для корпоративных клиентов.

ProductStar является со-организатором международного сообщества ProductCamp, которое с 2011 года объединяет специалистов в сфере продакт-менеджмента России и Восточной Европы.

ProductStar была основана в 2018 году — Михаилом Карповым (ex-CPO Skyeng, ex-«ВКонтакте», «Яндекс») и Романом Абрамовым (Директор по продуктовым платформам Tinkoff, ex-Product Director Carprice). Среди действующих преподавателей школы ProductStar спикеры из Amazon, Booking, PayPal, Google, Яндекс и др.