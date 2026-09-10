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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200941
ИКТ 15557
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Абрамов Роман

СОБЫТИЯ


10.09.2026 «Туту» запустил нового ИИ-ассистента с поддержкой протокола MCP 1
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу 1
04.07.2017 Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3% 1
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту 1
23.09.2015 «Яндекс» перезапускает «Авто.ру» 1
21.08.2014 Треть операций через банкоматы «Сбербанка» — это платежи за различные услуги 1
16.01.2013 Жители Западной Сибири открыли свыше 10 тыс. онлайн-вкладов в «Сбербанке» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Абрамов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9310 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1115 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 19 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 224 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8958 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 184 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1276 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2112 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1963 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29817 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4906 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3442 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 383 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
Мобильная версия - Mobile version 388 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 197 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 906 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 24 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 52 1
Яндекс.Авто 50 1
Booking.com 127 1
Apple iOS 8619 1
Google Android 15316 1
Павлова Татьяна 9 1
Гуринович Эдуард 5 1
Карпов Михаил 5 1
Забанных Антон 12 1
Фомина Алена 9 1
Костылева Наталья 1 1
Разыков Арслан 1 1
Петрушкина Татьяна 1 1
Менде Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167442 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 314 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2856 1
Китай - Тайвань 4280 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47847 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53826 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27498 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 376 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 94 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 181 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3516 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8925 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6115 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Автокод (портал) 41 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 41 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1513 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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