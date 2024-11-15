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FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Remote banking services Автоплатеж автопополнение с банковской карты

FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты

 

 

 

 

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15.11.2024 Yclients запустил автоплатежи для малого бизнеса

ита к косметологу, сумма автоматически спишется с карты без необходимости повторного подтверждения. Автоплатежи – распространенный способ оплаты, он используется при заказе такси, доставок, про
27.03.2024 Москвичи стали в восемь раз чаще оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на mos.ru

. Настроить его можно по порогу баланса, по выставленному счету или по расписанию. Все подключенные автоплатежи отображаются в одноименном разделе сервиса. Их можно в любой момент отредактирова
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг

ователя. Шаблоны избавляют горожан от необходимости каждый раз вручную вносить данные для оплаты, а автоплатежи позволяют автоматически оплачивать счета по регулярно повторяющимся услугам», — с
22.04.2022 Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи

инять участие в акции могут физические лица − абоненты МТС и клиенты «МТС банка», которые подключат автоплатеж с 15 апреля до 31 декабря 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абонен
31.08.2021 Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса

ставляет тестовую среду для подключения к СБП за 5 минут после заполнения заявки на сайте сервиса. «Автоплатежи и подписки – большая веха в развитии СБП. Райффайзенбанк среди первых предоставил
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»

тёж можно в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк онлайн». Для этого зайдите в «Платежи» → «Автоплатежи и переводы» → «Подключить» → «Автоплатёж» и выберите услугу, которую хотите оплач
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал работу сервиса «Автоплатеж». За семь месяцев 2020 г. количество пользователей увеличилось в два раза по сравн
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД

Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут включить автоплатежи по штрафам ГИБДД — как только придет новый штраф, сервис сразу оповестит об этом

27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка

помощи автоматических перечислений средств со своего банковского счета на пенсионный счет. Услуга «Автоплатеж» появилась в личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка в 2013 г. С ее помощью можно п
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa

le2 продлевает до 31 декабря 2019 года срок действия предложения для держателей премиальных карт Visa: они могут бесплатно использовать опцию «Безлимитный интернет за границей» при активации сервиса «Автоплатеж». Впервые акция была запущена летом 2018 года. Сервис позволяет владельцам карт Visa Platinum, Signature и Infinite использовать опцию без оплаты 7, 14 или 28 дней соответственно. Аб
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa

й оператор мобильной связи Tele2 и международная платежная система Visa предлагают держателям премиальных карт Visa бесплатно пользоваться безлимитным интернетом за границей. При подключении сервиса «Автоплатеж» услуга будет доступна клиентам от 7 до 28 дней в зависимости от типа карты. Срок действия предложения продлен до 31 декабря 2019 г. Держатели премиальных карт Visa могут бесплатно и
10.04.2018 «Русский Стандарт» добавил в Мобильный банк автоплатежи для Tele2

ора Tele2. Сервис позволяет всегда оставаться на связи, не задумываясь о пополнении счета телефона. Автоплатеж позволяет клиенту с предоплаченным тарифом Теле2 автоматически класть деньги на те
10.04.2018 «Русский Стандарт» добавил в мобильный банк возможность автоплатежей для Tele2

ора Tele2. Сервис позволяет всегда оставаться на связи, не задумываясь о пополнении счета телефона. Автоплатеж позволяет клиенту с предоплаченным тарифом Теле2 автоматически класть деньги на те
17.10.2016 Число автоплатежей клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге выросло за 9 месяцев 2016 на 2,6 млн

еднем 97 счетов различных видов услуг в адрес 5,5 тыс. поставщиков услуг, сообщили CNews в Сбербанке. «Автоплатёж» — автоматическая оплата регулярных счетов по заранее созданному шаблону. Подключить «Автоплатеж» в Сбербанке можно на оплату света, газа, воды, тепла, а также комплексной оплаты ЖКХ, школ и детских садов, городской и сотовой связи, интернета и телевидения, на счёт погашения кре
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка»

Tele2 и «Росбанк» объявили о начале сотрудничества в рамках услуги «Автоплатеж». Как рассказали CNews в компании, абоненты Tele2 могут пользоваться сервисом авто
14.07.2016 Студенты ПсковГУ смогут подключить автоплатеж от Сбербанка для оплаты обучения

Клиенты Псковского отделения Сбербанка получили возможность подключения услуги автоплатеж для оплаты обучения в Псковском государственном университете. Об этом CNews сообщи
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay

латежей ChronoPay объявили о начале сотрудничества. Теперь всем клиентам оператора доступна услуга «Автоплатеж», работающая на базе технологий ChronoPay. В июне число пользователей сервиса «
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2

 абонентов федерального сотового оператора Tele2. Таким образом, в системе CyberPlat стали доступны автоплатежи в пользу всех крупнейших операторов мобильной связи России: МТС, «Мегафон», «Била
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»

«Альфа-Клик». Для этого в главном меню необходимо перейти в раздел «Оплата услуг» и выбрать пункт «Автоплатежи». Tele2 предоставит бонус всем новым пользователям «Автоплатежа» – оператор будет
01.02.2016 Число пользователей «Автоплатежа» Tele2 превысило 3 млн человек

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы услуги «Автоплатеж», которая позволяет автоматически пополнять счет мобильного телефона с любых банко
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»

Количество «Автоплатежей» от Сбербанка превысило 25 млн. Услуга «Автоплатеж» позволяет оплачивать сотовую связь, интернет, ТВ, ЖКХ, штрафы ГИБДД, погашать кре
23.10.2015 МТС первой ввела «Автоплатеж» в пользу третьих лиц

МТС первым из сотовых операторов «большой тройки» запустила услугу «Автоплатеж» в пользу третьих лиц. Об этом CNews сообщили в МТС. Сервис позволяет производить автоматическое списание средств со счета у сотового оператора в пользу предприятий ЖКХ, транспорта,

05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту

Сбербанк расширил продуктовую линейку сервиса «Автоплатеж»: теперь он доступен и для автоматических регулярных переводов с карты на карту Сб
16.09.2015 Московские родители смогут настроить автопополнение Электронной карты в образовании

зована в сотрудничестве с «Банком Москвы», который осуществляет функции эквайера. При этом оформить автоплатеж могут владельцы карт любых других банков. Пользователь должен указать, при каком б
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж»

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы услуги «Автоплатеж» за год. Сервисом для автоматического пополнения счета мобильного телефона с любых
02.02.2015 Более 220 тыс. нижегородцев оплачивают коммунальные услуги с помощью «Автоплатежа ЖКХ» «Сбербанка»

нижегородцы совершили более 580 тыс. платежей за коммунальные услуги автоматически — через сервис «Автоплатеж ЖКХ» — на общую сумму порядка i550 млн. Об этом CNews сообщили в «Сбербанке». В це
21.08.2014 CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Санкт-Петербург» запустили услугу «Автоплатеж за сотовую связь» для клиентов банка. Как сообщили CNews в «КиберПлат», этот удобн
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона

Процессинговый центр «КартСтандарт» расширил свою технологическую линейку новой услугой «Автоплатеж», с помощью которой баланс лицевого счета мобильного телефона клиентов банков-парт
23.04.2014 ВТБ24 внедрил услугу интернет-эквайринга для оператора мобильной связи Tele2

ВТБ24, «Моби.Деньги» и Tele2 запустили услугу «Автоплатеж». Теперь абоненты Tele2 могут автоматически пополнять баланс мобильного телефона н
09.04.2014 AT Consulting развивает систему «Автоплатеж» в «Сбербанке»: завершен второй этап проекта

Компания AT Consulting завершила второй этап развития информационной системы «Автоплатеж» в «Сбербанке России». Новая платформа позволяет клиентам «Сбербанка» осуществлять автоматические электронные платежи за услуги ЖКХ, оплачивать налоги, кредиты, телефонную связь и ин
26.02.2014 «Яндекс.Деньги» запустили мобильные автоплатежи

удут списываться со счета в «Яндекс.Деньгах» или с привязанной к нему банковской карты. Комиссии за автоплатеж (как и за пополнение баланса мобильного) в «Яндекс.Деньгах» нет. Каждый пользовате
25.02.2014 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж ГИБДД» доступна на территории всей России

Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж ГИБДД» теперь доступна на территории всей страны. Благодаря «Автоплатежу ГИБДД» мо
21.11.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» появилась функция «Автоплатежи» для мобильных операторов

анка» теперь не останутся без связи, если забыли пополнить баланс своего телефона. Теперь все заботы по своевременной оплате мобильной связи возьмет интернет-банк «Альфа-Клик», с помощью функционала «Автоплатежи». Указав пороговое значение баланса и сумму пополнения, нужно всего лишь выбрать способ проведения платежа: автоматически или с подтверждением по SMS. Если клиент выбирает значение

16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме

Более 4 тыс. клиентов Ишимского отделения «Сбербанка» подключили с начала года услугу «Автоплатеж ЖКХ». При этом прирост во втором квартале по отношению к первому составил около 20
08.08.2013 Число пользователей услуги «Сбербанка» «Автоплатеж» за сотовую связь превысило 10 млн

ремени. Основываясь на опыте развития услуги “Автоплатеж” за услуги сотовой связи, мы полагаем, что автоплатежи от “Сбербанка” будут широко востребованы и для оплаты других услуг». «Автоплатеж»
26.07.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» расширил функционал услуги «Автоплатеж»

«Волго-Вятский банк Сбербанка России» сообщил о расширении функционала услуги «Автоплатеж» за сотовую связь. Во-первых, добавлена функция так называемого «суточного лимита», то есть клиент может самостоятельно выбирать максимальную сумму ежедневного списания средств со св
23.05.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж ГИБДД»

в банке. Подключить услугу «Автоплатеж ГИБДД» можно в личном кабинете «Сбербанка Онл@йн» в разделе «Автоплатежи», при заполнении заявки указав номер водительского удостоверения и номер свидетел
22.05.2013 «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж» по кредитам других банков

«Автоплатеж» в пользу любого стороннего банка можно в личном кабинете «Сбербанк Онл@йн» в разделе «Автоплатежи». Кроме того, клиенты Московского и Западно-Сибирского банков «Сбербанка» могут п
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД

«Московский банк Сбербанка России» ввел услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. После подключения услуги «Сбербанк» раз в неделю или месяц проверяет наличие у клиента неоплаченных штрафов в

20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков

«Московский банк Сбербанка России» расширил возможности сервиса «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков. Так, с марта 2013 г. список поставщиков услуг, для которых доступна услуга «Автоплатеж», пополнился двадцатью банками, сообщил

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 34
МегаФон 10742 33
Ростелеком 10948 22
Yandex - Яндекс 9216 12
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
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Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 5
Google LLC 12688 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 4
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 4
Apple Inc 13154 4
Код Безопасности 812 4
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Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 3
Сбер - Сбер2В - Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 30 3
Oracle Corporation 7074 3
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Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
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Умный житель - Smart resident 4 2
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IQcard - АйКью Кард 11 2
Samsung Electronics 11064 2
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Microsoft Corporation 25775 2
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 37
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Apple iOS 8583 47
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 22
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
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Армения - Республика 2449 6
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
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Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 4
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 84
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 49
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 32
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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