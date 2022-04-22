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FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Remote banking services Автоплатеж автопополнение с банковской карты

FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты


22.04.2022 Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи
31.08.2021 Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
10.04.2018 «Русский Стандарт» добавил в Мобильный банк автоплатежи для Tele2
10.04.2018 «Русский Стандарт» добавил в мобильный банк возможность автоплатежей для Tele2
17.10.2016 Число автоплатежей клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге выросло за 9 месяцев 2016 на 2,6 млн
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка»
14.07.2016 Студенты ПсковГУ смогут подключить автоплатеж от Сбербанка для оплаты обучения
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»
01.02.2016 Число пользователей «Автоплатежа» Tele2 превысило 3 млн человек
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»
23.10.2015 МТС первой ввела «Автоплатеж» в пользу третьих лиц
05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж»
02.02.2015 Более 220 тыс. нижегородцев оплачивают коммунальные услуги с помощью «Автоплатежа ЖКХ» «Сбербанка»
21.08.2014 CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург»
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона
23.04.2014 ВТБ24 внедрил услугу интернет-эквайринга для оператора мобильной связи Tele2
09.04.2014 AT Consulting развивает систему «Автоплатеж» в «Сбербанке»: завершен второй этап проекта
26.02.2014 «Яндекс.Деньги» запустили мобильные автоплатежи
25.02.2014 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж ГИБДД» доступна на территории всей России
21.11.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» появилась функция «Автоплатежи» для мобильных операторов
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме
08.08.2013 Число пользователей услуги «Сбербанка» «Автоплатеж» за сотовую связь превысило 10 млн
26.07.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» расширил функционал услуги «Автоплатеж»
23.05.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж ГИБДД»
22.05.2013 «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж» по кредитам других банков
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»
05.03.2013 Автоплатежи «Сбербанка России» выведены на полную проектную мощность
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС

Публикаций - 216, упоминаний - 307

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 40
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 23
Yandex - Яндекс 5643 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2618 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 6
Meta Platforms - Facebook 4336 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 5
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 142 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 4
Google LLC 10921 4
Цифра ГК 2142 3
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 125 3
Webmoney 523 3
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 322 3
Apple Inc 11169 3
Oracle Corporation 6297 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 3
IBM - International Business Machines Corp 9186 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 2
Huawei 3495 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 2
Умный житель - Smart resident 4 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1920 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 55 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 798 2
Oracle Siebel Systems 500 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 1
Техно-Диасофт 5 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 1
Горпарковки - Городские парковки 12 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 197 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 1
ЛайфТелеком - Телфин 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 80
Visa International 1872 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 18
Альфа-Банк 1594 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 8
Сбер - Сбербанк Московский банк 77 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
Точка 3792 7
Русский стандарт Банк 384 7
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 341 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
Qiwi 923 5
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
Россети Ленэнерго 2340 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 4
Восточный Банк 281 4
НСПК - Национальная система платежных карт 611 4
Евросеть 1398 4
Почта России ПАО 1983 4
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 3
Лента - Сеть розничной торговли 1693 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 3
Связной ГК 1334 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 2
Почта Банк 346 2
AliExpress 380 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 32 2
Diners Club International - платёжная система 80 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 2
Синко-банк 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 401 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 4
Федеральное казначейство России 1548 4
Правительство Москвы 1986 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 61 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 17 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 1
МФЦ Мои документы Москвы 15 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 1
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