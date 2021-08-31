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Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса

Райффайзенбанк реализовал возможность подключения автоматических платежей в адрес юридических лиц через СБП в двух сценариях: оплата с возможностью подписки и подписка на автоплатеж. Система быстрых платежей запустила сервис подписок в августе 2021 г.

Подключение автоподписок актуально для онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов, служб такси и других онлайн-сервисов. Пользователю достаточно один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного магазина или интернет-ресурса, после этого деньги будут перечисляться автоматически. Покупателю не нужно в следующий раз сканировать код и подтверждать платеж в мобильном приложении банка. При этом пользователь может установить автоплатеж по графику – например, раз в месяц оплачивать подписку на онлайн-кинотеатр, или оформить регулярные частые платежи – оплата такси, мобильной связи.

Сценарий оплаты с подпиской позволяет легко расширить оплату в торговой точке до полноценной подписки с автоматическими последующими списаниями. Эта возможность, например, позволит удобно совмещать первый платеж в магазине с привязкой счета по СБП к программе лояльности. Клиенту при повторном визите достаточно предъявить код программы лояльности из приложения магазина, а списание произойдет автоматически без перехода в банковское приложение. Сервис будет выгоден и онлайн-кинотеатрам, так как позволит поднять конверсию в платеж, дав выбор клиентам – совершить однократную оплату или привязать счет для ежемесячных списаний.

Сервис оплаты с подпиской является расширением уже существующей функциональности по СБП, поэтому не потребует больших изменений у клиентов, уже подключившихся к оплате по СБП. Подключение к сервису автоподписок проходит через API сервиса Raif Pay. Райффайзенбанк автоматически предоставляет тестовую среду для подключения к СБП за 5 минут после заполнения заявки на сайте сервиса.

«Автоплатежи и подписки – большая веха в развитии СБП. Райффайзенбанк среди первых предоставил бизнесу возможность подключить автоплатежи во всех сценариях, предусмотренных оператором СБП. Наши ключевые преимущества – простой для подключения, но безопасный API и полнофукциональная тестовая среда, позволяющая легко подключать любые платежные сценарии еще до заключения договора. Мы уверены, что данный сервис уже в обозримом будущем будет пользоваться популярностью у бизнеса, так как он устраняет последние барьеры с долгим сканированием QR кодов при большом потоке клиентов», – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде СБП, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут

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