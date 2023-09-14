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Театр Театральное искусство Theater Theatrical art Кинематограф Кинотеатральная отрасль Кинотеатры Cinema industry Киностудии Кинокомпании Film studios

Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios

«Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год. «Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год.
«Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год.


14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

шнего проектора такого уровня — качество картинки и баланс черного находятся на уровне полноценного кинотеатра.  Еще одна особенность лампы — длительный срок службы, целых 50 000 часов. За это

08.09.2023 Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них

еститель генерального директора по развитию продукта «Иви», сказал: «Мы попробовали «переупаковать» фильмы и сериалы на платформе «Иви» так, чтобы их поиск и выбор стал легким, доставлял удовол
22.08.2023 «Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами

льном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется н
21.08.2023 Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»

оригинальных проектов платформы. KION — молодой и дерзкий игрок на рынке онлайн-кинотеатров. Многие фильмы и сериалы сервиса становятся успешными и обсуждаемым событиями как в индустрии, так и

15.08.2023 «Мегафон»: мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

ом число пользователей этих сервисов выросло на 13%. По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительност
04.08.2023 Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства

с об этом, намекнув на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (без конкретных цифр) и отметив, что кинотеатр намерен «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения
26.07.2023 МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре

тимизировала расходы на авторизационные действия пользователей. «Это первое решение на рынке онлайн-кинотеатров, масштабированное на такой большой объем одновременных пользователей, месячная ау
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах

нную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Онлайн-кинотеатр Kion насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также уникальные картины из коллекции Kion Original. Kion работает на множес
22.06.2023 Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия

в современных реалиях вполне выполнимо. В течение всего 2022 г. и первой половины 2023 г. западные киностудии одна за одной отбирали лицензии у таких сайтов на виртуальный прокат своей интелле
19.06.2023 В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне

новых иностранных фильмов в кинотеатрах по вине пиратов, пишет портал «Профисинема». Из-за санкций кинотеатры показывают нелицензионные фильмы, в том числе и голливудские, но скоро это может з
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

едаст в СП Wink, включая единую платформу для работы в OTT- и IPTV-средах. НМГ передаст в СП онлайн-кинотеатр more.tv и 50% в производителе контента «НМГ Студия». Технологическая интеграция пла
15.06.2023 «Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра

асности Большого театра. Компания защитит ИТ-инфраструктуру и цифровые процессы всемирно известного театра оперы и балета. Договор о сотрудничестве был подписан 15 июня на Петербургском междуна
07.06.2023 Российские театры ищут ИТ-шников, чтобы написать ПО

ерной Осетии. Мнения экспертов Опрошенные CNews ИТ-эксперты поддерживают инициативу по цифровизации театральной деятельности, но сомневаются в целесообразности развития театрами собственных ИТ-
30.05.2023 Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

лала качественный проектор с доступной ценой. Обычно его можно купить за 48 500 рублей, но по акции модель отдают за 45 520 рублей. Это отличное вложение, которое позволит организовать дома настоящий кинотеатр и наслаждаться любимыми фильмами всей семьей. Технические характеристики Acer H5386BDi Максимальное разрешение 1920 x 1200 Формат экрана 16:9 Яркость в стандартном режиме 5000 lm Конт
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink

достичь 14 млн, в 2024 г. – 20 млн, в 2025 г. - 41 млн, в 2030 г. – 83 млн. Российский рынок онлайн-кинотеатров Российская аудитория отечественных видео-сервисов, согласно дорожной карте, в 202
12.04.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре

romobot Nested Chat стал бот-продавец билетов в театр. Бот умеет помогать с выбором билетов, бронированием и консультированием по постановкам. Компания уже начала тестирование продукта с сотрудниками театра, где он будет использоваться. «Мы начали разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком в 2015 г. Наши разработки были востребованы банками, ритейлерами, г
03.04.2023 Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров

ванности легальных стриминговых и ТВ-сервисов. Как отмечает TorrentFreak, желания начать платить за кино и сериалы у жителей Португалии (предположительно) подобные меры не вызывают. Обезличенны
20.03.2023 Кинокомпании США требуют держать в тюрьме владельца VPN, пока он не заплатит многомиллионную компенсацию за пиратов

ти никогда не был владельцем компаний, которые признаны виновными в нарушении законных прав кинокомпаний в рамках соответствующего разбирательства. Наконец, в своем письме мужчина упомянул о том, что киностудии подали к нему иск в суд на территории Сент-Китса и Невиса по аналогичному поводу и предложил суду во Флориде дождаться результатов разбирательства на его родине. В чем вина Мушински

21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои ист
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве

«Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинот
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go

онлайн-кинотеатр Movix, но и пользоваться любимый приложениями на Android TV: смотреть телеканалы, фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров, устанавливать приложения и игры. Больше не нужно пере
27.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью московские кинотеатры

ным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Усиление сети потребовалось в связи с переоборудованием кинотеатров в районные центры «Место встречи», места притяжения местных жителей, где кроме ки
21.10.2022 Документы Станиславского, Грибоедова, Чехова – оцифрованы ценные собрания Театрального музея А.А. Бахрушина

Специалисты корпорации ЭЛАР завершили крупный проект по оцифровке фондов для Государственного центрального Театрального музея им А. А. Бахрушина. В электронный переведены 21 146 оригиналов из 26 фондов – свои цифровые копии обрели редкие и особо ценные документы конца XVIII – первой половины XX века
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах

ть в России. В кинотеатре напомнили, что с Россией перестали работать не только крупные иностранные киностудии из «недружественных» стран, но и иностранные общества по коллективному управлению

04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

едуры должны завершиться до конца 2022 г. Что представляют из себя кинотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагае
13.05.2022 МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами

еканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внут
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

ать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

чения Роскомнадзор (РКН) работает над законодательными поправками, которые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали ис
30.03.2022 «Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei

«Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив мас
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35%

Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г. Общая выручка компании з
09.03.2022 Netflix покинул Россию

Netflix ушел из России Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель
15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники

ос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели». Так, например, онлайн-кинотеатр ivi в осенне-зимний период продемонстрировал рост трафика в сети «билайн» на 11%, з
06.01.2022 Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть

ы платформы поспешили удовлетворить. Пользователи Popcorn Time могли смотреть любые интересующие их фильмы и сериалы Разработчики Popcorn Time в тот же день направили ответную претензию на жало
24.11.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров

В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский к
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино

им. По информации «Ведомостей», предписания по ограничению мата в предоставляемом контенте получили кинотеатры ivi, Kion и Start. В письмах им Роскомнадзор также потребовал уменьшить количество
21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%

тории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам с рекла
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

и стоимость JBL Bar 5.0 Multibeam станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить кинотеатральный звук без сложных настроек. Новинка достаточно компактная, поддерживает провод
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров

анит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и маркетинга Rightway в кинотеатральном бизнесе. Благодаря новому партнерству «Ланит омни» планирует расширить присутствие на рынке офлайн-кинотеатров. Компания будет предлагать CRM-платформу, которая позволит кинотеатрам эффективно работать с клиентской базой и выстраивать долгосрочные отношения с посетителями. «Киноплан» предлаг
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров

к активов которой также входит оператор связи МТС. В апреле 2021 г. МТС запустил собственный онлайн-кинотеатр Kion. Таким образом, если Ozon реализует свои планы, то два актива АФК «Система» ст
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму

нте: россиянина Станислава Сайгина осудили на два года условно за владение сетью нелегальных онлайн-кинотеатров. Его кинотека насчитывала свыше 10 тыс. фильмов, а в его сеть входило три крупных

Публикаций - 2385, упоминаний - 3108

Театр замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9894 189
Sony 6497 175
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 163
Yandex - Яндекс 6208 146
Apple Inc 11502 111
Microsoft Corporation 23943 104
LG Electronics 3565 103
Google LLC 11255 99
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 97
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 95
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 89
Philips 2059 82
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 82
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 75
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 74
4A Games 787 61
Toshiba Corporation 2906 58
Meta Platforms - Facebook 4361 48
VK - Mail.ru Group 3265 45
Триколор - Национальная спутниковая компания 306 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 40
Amazon Inc - Amazon.com 2860 39
Rambler Group - Рамблер ГК 864 38
Seiko Epson Corporation 889 37
X Corp - Twitter 2775 36
Intel Corporation 11815 36
BBK Electronics Corp 295 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 32
JVC Kenwood 411 31
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 30
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2630 28
Pioneer Corporation 423 28
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 616 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 27
7440 25
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 799 25
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 25
IBM - International Business Machines Corp 9295 25
Huawei 3638 25
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 142
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 69
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 183 64
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 61
Walt Disney Company 576 60
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 54
Warner Bros. International Television Distribution 274 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 45
Лента - Сеть розничной торговли 1831 42
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 40
Sony Pictures Entertainment 140 38
Warner 554 36
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 35
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 32
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 89 31
Эра HD - Эра ХД 54 29
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 29
Walt Disney - 20th Century Fox 78 28
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 28
Формула Кино - Синема Парк 31 28
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 24
Universal Pictures 57 24
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 197 23
Россети Ленэнерго 2334 23
Союзмультфильм - киностудия 36 22
Мариинский театр - Государственный академический 43 22
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 20
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 20
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 20
Visa International 1899 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 17
Открытие ФК - Банк Открытие 520 17
Газпром ПАО 1201 17
Композит 85 17
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 15
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 32 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 54
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 36
Президент Российской Федерации 3962 33
Судебная власть - Judicial power 2172 33
Правительство Москвы 2142 30
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 29
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 16
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 555 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 13
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 311 13
Минкультуры РФ - Министерство культуры 196 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 11
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 452 10
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 7
Правительство Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 112 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 6
4CIO 754 61
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 28
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 18
8K Association - Ассоциация 8K 168 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 12
Интернет-видео - ассоциация 18 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 175 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 4
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 3
HD DVD Promotion Group 9 3
Единая Россия - Политическая партия 277 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 6 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
Демократическая политическая партия США 119 2
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AP - Associated Press 1994 12
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РИА Новости 835 8
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 3
Internet Stock Report 994 2
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
NPD Group 140 2
Datamonitor 83 2
S&P 500 554 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
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IBM Research 107 2
Nielsen VideoScan 5 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 2
Markets&Markets Research 107 2
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Fortune Global 500 284 2
Juniper Research 511 2
Zecurion Analytics 25 1
Net Applications 114 1
Harris Interactive 81 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
CNews Рынок ИТ-услуг 118 1
comScore Networks 35 1
eMarketer 201 1
Gartner - Dataquest 348 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 55
ИИИ - Институт исследований интернета 51 10
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 7
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 9 6
Государственный Русский музей 42 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 6
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ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 13 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 37 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 263 4
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
РАН - Российская академия наук 1824 3
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 4 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 3
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 3
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 38 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 2
Cornell University - Корнеллский университет 173 2
РГБ - Российская государственная библиотека 88 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 44 2
Открытое образование 7 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 2
МИОО - Московский открытый институт 4 2
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 22 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 190 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 48 1
Высшая школа сценических искусств - Театральная школа Константина Райкина 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 78
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2195 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 618 9
День молодёжи - 27 июня 714 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 332 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 898 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 5
Международный женский день - 8 марта 282 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 5
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 28 5
CNews AWARDS - награда 431 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 964 4
CeBIT 460 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
Red Dot Design Award 54 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 3
CSTB Telecom & Media 59 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 491 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
Geek Picnic 8 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 21 2
Связь-Экспокомм 94 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 2
Siemens Westinghouse 6 2
ИгроМир 118 2
Неогеография XXI - форум 65 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Ленинская премия 9 1
IPTV Forum 17 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1253667, в очереди разбора - 827924.
Создано именных указателей - 130337.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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