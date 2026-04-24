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Театр Театральное искусство Theater Theatrical art Кинематограф Кинотеатральная отрасль Кинотеатры Cinema industry Киностудии Кинокомпании Film studios

Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios

«Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год. «Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год.
«Первые зрители» 1966 г. Стебаев Александр Андреевич (1927-2009) «Первые зрители» 1966 г. Стебаев Александр Андреевич (1927-2009)
Говорков В.И. (1906-1974 г.) Мастер графических работ и плаката.Заслуженный художник РСФСР. "Самодеятельный театр" Говорков В.И. (1906-1974 г.) Мастер графических работ и плаката.Заслуженный художник РСФСР. "Самодеятельный театр"
«Кино — в массы!» Плакат о ставшей возможной наконец, доступности кинематографа. Говорков В., 1946 год.

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Исследование ICMR за I квартал 2026 г.: 56% жителей российских городов пользуются подписками на онлайн-кинотеатры – это новый рекорд

ользуются оформленной подпиской. В I квартале 2026 г. 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период. Платными подписками пол
08.04.2026 «Ленфильм» и «ON Медиа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

мся городской съемочной инфраструктурой, а недавно начали интеграцию компании “Объединенные русские киностудии”, которая управляет кинопроизводственным комплексом “Кинополис” в Санкт-Петербурге
06.04.2026 Более половины россиян регулярно смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

причем значительная часть из них — регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Онлайн-кинотеатры прочно вошли в повседневную жизнь жителей России: более половины опрошенных зрител
27.03.2026 Kassir.ru и «Авито Работа»: спрос на театральные постановки вырос на 12%, а число вакансий в театрах — на 9%

ественном выражении и на 11% в денежном эквиваленте по сравнению с зимой 2025 г. А число вакансий в театральной сфере на «Авито Работе» за аналогичный период увеличилось на 9%. Об этом CNews со
23.03.2026 Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры

С начала 2025 г. специалисты F6 обнаружили более 1200 доменов сайтов, которые выдают себя за онлайн-кинотеатры. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компан
16.03.2026 Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

мент  Каждый сервис имеет свои слабые и сильные стороны в отношении предлагаемого контента.  Онлайн-кинотеатр Okko предлагает к просмотру около 100 000 фильмов и сериалов, а также доступ к боль
02.03.2026 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров

онлайн-кинотеатров составил 128,8 млрд руб., рост за год составил 37%. В том числе за счет подписок кинотеатры заработали 121,4 млрд руб., за счет рекламы – 7,4 млрд руб. Лидером рынка является
19.02.2026 Вице-президент VK вошла в состав Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»

Элина Исагулова, вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению, присоединилась к Совету директоров киностудии «Союзмультфильм». В составе коллегиального органа она сосредоточится на партнерствах с цифровыми платформами, продвижении брендов студии в сети и развитии контентных проектов. Также

26.11.2025 Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы»

Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и современные сценарии просмотра. Анализ пользовательских п
25.11.2025 Онлайн-кинотеатр Kion меняет название на «Кион»

оставе. С 4 декабря медиахолдинг запускает единую медиаподписку «Кион Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «Кион», стриминг «Кион Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и

24.11.2025 Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа».

Компания «ААМ Системз» завершила внедрение автоматизированной системы пропускного режима на одной из российских площадок кино- и телепроизводства — киностудии «Амедиа». Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз». Студия площадью 42 тыс. кв. м работает круглосуточно и ежедневно принимает до 500 человек: съемочные группы, подрядчиков
13.11.2025 «Аэродиск» модернизировала видеоархив киностудии «Союзмультфильм»

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, завершила проект по созданию и последующему масштабированию инфраструктуры видеоархива для киностудии «Союзмультфильм». В 2024 г. специалистами «Аэродиска» на киностудии был внедрен дисковый массив «Аэродиск Engine AQ440» емкостью 220 ТБ, который лег в основу отказоустойчивого
31.10.2025 Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис

ожность комментировать, делиться как видео целиком, так и понравившимися моментами, а также загружать собственный контент и создавать подборки. «Триколор» планирует увеличить долю собственного онлайн-кинотеатра на рынке в пять раз, нарастить объем базы, а также длительность присутствия пользователей в сервисе. Директор по развитию онлайн-кинотеатра Евгений Урюпин отметил, что «Трикол
15.10.2025 «МТС AdTech» удвоила рекламный охват онлайн-кинотеатра Kion

«МТС AdTech» и Kion объявили об интеграции рекламных форматов в digital‑контент на всех поверхностях онлайн-кинотеатра Kion и расширении аудитории VOD-сервиса за счет неавторизованного доступа к контенту. Таким образом, рекламодатели получили возможность размещать рекламу сразу в трех средах: к Smart
12.09.2025 «Авито Подработка»: к началу театрального сезона чаще всего на подработку стали искать администраторов и фотографов

что в период с лета 2024 по лето 2025 г. количество предложений о подработке для администраторов в театральной сфере выросло на 66%, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных ис
18.08.2025 Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50%

Повышение цен на подписки Онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2025 г. подняли стоимость своих подписок за месяц на 17-50%, о
15.08.2025 «МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве 14 августа 2025 г., в результате контент KION станет доступен жителям республик
05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»

ивы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Пете
01.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ

имальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования, работающего на территории площадки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В зоне «Зеленого театра» поддерживается технология MIMO, способная принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это особенно важно во время фестивалей и шоу, когда со
23.07.2025 Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности

Первоначально законопроект был разработан рядом депутатов и сенаторов и предполагал обязать онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для демонстрации фильмов. Прокатное удостоверение
16.07.2025 У кировчан вырос интерес к театру и кино

Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, Саратовской и Нижегородской областей. В отличие от театров, кинозалы демонстрируют не такой значительный рост посещаемости – с января по июнь трафик на о
11.07.2025 «МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино

растил аудиторию своего ресурса на 36%, а Московский театр оперетты — на 30%. В отличие от театров, кинотеатры демонстрируют рост посещаемости. Среди кинотеатров лидером топа оказалась объединё
17.06.2025 Т2 и Театр на Бронной изменили формат театрального досуга

». Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной: «Цифровая эпоха – не угроза театру, а новая стихия, которую необходимо приручать. В нашем сотрудничестве с Т2 мы не прост
20.05.2025 Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Кion. На новой должности она будет осуществлять разработку и контроль реализации стратегии по контенту платформы, а также организовывать процесс лицензирования контента. Об этом CNew
29.04.2025 Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события

покупки билетов в кинотеатры и на музыкальные события. На главной странице сервиса появился раздел «Билеты в кино», реализованный совместно с компанией «Афиша». Пользователи также могут приобре
25.04.2025 «МегаФон»: весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов

место в стране. В первой тройке также оказались москвичи и петербуржцы. Еще год назад нижегородские киноманы были на четвертом месте рейтинга – после любителей смотреть фильмы с помощью смартфо
24.04.2025 В I квартале 2025 г. доля жителей городов в России, пользующихся платными подписками на онлайн-кинотеатры впервые превысила 40%

24% горожан, по их словам, пользовались «Кинопоиском» в I квартале 2025 г.. По платящим подписчикам кинотеатр повторил рекорд, установленный в I квартале 2024 г. - 19% горожан. В IV квартале 20
22.04.2025 Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан

Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого музея посёлка городского типа Богатые Сабы, административного центра Сабинского района. Поставка кинозала была оснащена в рамках реализации пр
18.04.2025 Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки»

влена на формирование целостного медиапродукта, чтобы пользователи могли в удобном формате смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку, читать или слушать книги. Книжный контент появится сразу на
17.04.2025 Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома

легко интегрируется с телевизорами Hisense. Инновационное решение объединяет ресурсы встроенных динамиков ТВ и колонок HT Saturn и, за счет синхронизации, расширяет звуковое поле. Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома Благодаря 13 динамикам и 6,5-дюймовому сабвуферу (общая мощность – 720 Вт) HT Saturn наполняет пространство плотным детализированным звуком – от

09.04.2025 Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм»

Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с профессиональным ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». «ЭларСкан» А2-600КС оснащен трансформируемой колыбелью, что позволяет оцифровывать оригиналы с полным и неполным рас
24.03.2025 Нижегородские выпускники могут пройти первичный отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриент
12.03.2025 В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан»

сообщили представители «Элар». Планетарный сканер для бесконтактной оцифровки позволит сотрудникам киностудии создать цифровые копии для материалов различного формата, веса, толщины и состояни
05.03.2025 Онлайн-кинотеатр Start сделал доступным просмотр своего контента в Telegram

Видеосервис тестирует специальное мини-приложение в Telegram, которое позволит аудитории смотреть фильмы и сериалы Start без дополнительных скачиваний и переходов на сайт. Кинобот даст возмож
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm

д эгидой новой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews соо
27.02.2025 «Яндекс Фабрика» выпустила телевизор для домашнего кинотеатра с диагональю 100 дюймов

00-дюймовым экраном: длиной 2,2 метра и высотой 1,2 метра. Tuvio стал первым российским брендом, который выпустил модель такого размера. Покупатели могут использовать телевизор для создания домашнего кинотеатра, а организации — для показа контента в торговых центрах или онлайн-встреч в офисах. Цена на устройство начинается от 199 990 тыс. руб., а заказать новинку можно на «Яндекс Маркете».

19.02.2025 Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили «Авито» и онлайн-кинотеатр Wink.ru

Большинство россиян тратят в турпоездках более двух часов в день на кино и сериалы, а самые популярные жанры — комедии, семейные фильмы и детективы. Самое благоп
19.02.2025 Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Американо-российские переговоры Западные киностудии возобновили переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами, пишет РБК. Пока говорить
13.02.2025 «Ростелеком» запустил онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

дустрии туризма или сервиса, повысить привлекательность своих объектов и услуг, а крупным компаниям и предприятиям повысить уровень лояльности и комфорта для своих гостей и сотрудников. В меню онлайн-кинотеатра для B2B-клиентов «Ростелекома» — около 1,2 тыс. отечественных и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Подключить доступ к ним можно как дополнительный пакет к услуге «Телевиде
27.01.2025 Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

здании и распространении собственного оригинального контента, включая сериалы, фильмы и шоу. Онлайн-кинотеатр стал популярным благодаря проектам, включая фильмы «Вызов», «Чебурашка» и «Холоп». 

Публикаций - 3354, упоминаний - 4299

Театр и организации, системы, технологии, персоны:

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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
Союз кинематографистов России 11 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
HD DVD Promotion Group 10 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 509
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 501
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 464
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 410
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 396
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 366
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 362
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 359
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 354
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 332
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 316
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 307
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 301
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 292
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 288
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 278
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 277
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 276
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 272
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 260
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 255
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 254
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 253
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 244
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 238
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 235
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 231
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 223
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 223
Контрастность 3042 220
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 219
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 214
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 212
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 211
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 208
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 205
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 200
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 196
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 192
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 182
Google Android 15243 238
Google YouTube - Видеохостинг 3002 168
Apple iOS 8583 134
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 118
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 103
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 99
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 92
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 78
Microsoft Windows 16882 76
Microsoft Windows 2000 8678 76
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 69
Google Android TV 381 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 56
Apple - App Store 3109 53
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 49
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 49
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 48
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 48
Яндекс.Плюс 250 46
Apple iPad 4011 44
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 44
Dolby Vision 282 44
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 40
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 39
Apple iPod 1553 39
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 38
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 36
Apple iPhone 6 4861 34
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 32
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 32
Linux OS 11533 31
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 31
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 30
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
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Sony Bravia 251 25
Наумов Максим 100 45
Путин Владимир 3454 39
Ширшов Павел 76 36
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Бырдин Алексей 32 18
Сергунина Наталья 375 17
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Князева Мария 16 12
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AP - Associated Press 2007 12
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Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 11
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 10
New Scientist 1448 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 9
NYT - The New York Times 1100 8
Известия ИД 770 8
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 8
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 13
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 11
Gartner - Гартнер 3658 10
IDC - International Data Corporation 4975 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
comScore 379 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
ABI Research 236 3
SimilarWeb 62 3
Strategy Analytics 285 3
NPD DisplaySearch 285 3
Nielsen VideoScan 5 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
INFOLine-Аналитика 78 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Juniper Research 131 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IBM Research 111 2
Рустелеком ТК 305 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
S&P 500 565 2
CNews Мишень 186 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Net Applications 127 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
NPD Group 140 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 61
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 32
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
ИИИ - Институт исследований интернета 66 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 6
Государственный Русский музей 52 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 4
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 3
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
Univerzita Karlova v Praze - Universitas Carolina - Karls-Universität Prag - Карлов университет - Пражский университет 8 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 44
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День молодёжи - 27 июня 1087 25
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 22
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
Международный женский день - 8 марта 418 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
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Неогеография XXI - форум 65 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
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Siemens Westinghouse 6 2
Дягилевский фестиваль 4 2
Битва роботов 14 2
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