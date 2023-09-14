Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче шнего проектора такого уровня — качество картинки и баланс черного находятся на уровне полноценного кинотеатра. Еще одна особенность лампы — длительный срок службы, целых 50 000 часов. За это

Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них еститель генерального директора по развитию продукта «Иви», сказал: «Мы попробовали «переупаковать» фильмы и сериалы на платформе «Иви» так, чтобы их поиск и выбор стал легким, доставлял удовол

«Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами льном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется н

Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа» оригинальных проектов платформы. KION — молодой и дерзкий игрок на рынке онлайн-кинотеатров. Многие фильмы и сериалы сервиса становятся успешными и обсуждаемым событиями как в индустрии, так и

«Мегафон»: мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16% ом число пользователей этих сервисов выросло на 13%. По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительност

Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства с об этом, намекнув на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (без конкретных цифр) и отметив, что кинотеатр намерен «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения

МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре тимизировала расходы на авторизационные действия пользователей. «Это первое решение на рынке онлайн-кинотеатров, масштабированное на такой большой объем одновременных пользователей, месячная ау

Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах нную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Онлайн-кинотеатр Kion насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также уникальные картины из коллекции Kion Original. Kion работает на множес

Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия в современных реалиях вполне выполнимо. В течение всего 2022 г. и первой половины 2023 г. западные киностудии одна за одной отбирали лицензии у таких сайтов на виртуальный прокат своей интелле

В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне новых иностранных фильмов в кинотеатрах по вине пиратов, пишет портал «Профисинема». Из-за санкций кинотеатры показывают нелицензионные фильмы, в том числе и голливудские, но скоро это может з

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров едаст в СП Wink, включая единую платформу для работы в OTT- и IPTV-средах. НМГ передаст в СП онлайн-кинотеатр more.tv и 50% в производителе контента «НМГ Студия». Технологическая интеграция пла

«Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра асности Большого театра. Компания защитит ИТ-инфраструктуру и цифровые процессы всемирно известного театра оперы и балета. Договор о сотрудничестве был подписан 15 июня на Петербургском междуна

Российские театры ищут ИТ-шников, чтобы написать ПО ерной Осетии. Мнения экспертов Опрошенные CNews ИТ-эксперты поддерживают инициативу по цифровизации театральной деятельности, но сомневаются в целесообразности развития театрами собственных ИТ-

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр лала качественный проектор с доступной ценой. Обычно его можно купить за 48 500 рублей, но по акции модель отдают за 45 520 рублей. Это отличное вложение, которое позволит организовать дома настоящий кинотеатр и наслаждаться любимыми фильмами всей семьей. Технические характеристики Acer H5386BDi Максимальное разрешение 1920 x 1200 Формат экрана 16:9 Яркость в стандартном режиме 5000 lm Конт

«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink достичь 14 млн, в 2024 г. – 20 млн, в 2025 г. - 41 млн, в 2030 г. – 83 млн. Российский рынок онлайн-кинотеатров Российская аудитория отечественных видео-сервисов, согласно дорожной карте, в 202

В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре romobot Nested Chat стал бот-продавец билетов в театр. Бот умеет помогать с выбором билетов, бронированием и консультированием по постановкам. Компания уже начала тестирование продукта с сотрудниками театра, где он будет использоваться. «Мы начали разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком в 2015 г. Наши разработки были востребованы банками, ритейлерами, г

Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров ванности легальных стриминговых и ТВ-сервисов. Как отмечает TorrentFreak, желания начать платить за кино и сериалы у жителей Португалии (предположительно) подобные меры не вызывают. Обезличенны

Кинокомпании США требуют держать в тюрьме владельца VPN, пока он не заплатит многомиллионную компенсацию за пиратов ти никогда не был владельцем компаний, которые признаны виновными в нарушении законных прав кинокомпаний в рамках соответствующего разбирательства. Наконец, в своем письме мужчина упомянул о том, что киностудии подали к нему иск в суд на территории Сент-Китса и Невиса по аналогичному поводу и предложил суду во Флориде дождаться результатов разбирательства на его родине. В чем вина Мушински

Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои ист

X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве «Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинот

«Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go онлайн-кинотеатр Movix, но и пользоваться любимый приложениями на Android TV: смотреть телеканалы, фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров, устанавливать приложения и игры. Больше не нужно пере

«Мегафон» обеспечил связью московские кинотеатры ным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Усиление сети потребовалось в связи с переоборудованием кинотеатров в районные центры «Место встречи», места притяжения местных жителей, где кроме ки

Документы Станиславского, Грибоедова, Чехова – оцифрованы ценные собрания Театрального музея А.А. Бахрушина Специалисты корпорации ЭЛАР завершили крупный проект по оцифровке фондов для Государственного центрального Театрального музея им А. А. Бахрушина. В электронный переведены 21 146 оригиналов из 26 фондов – свои цифровые копии обрели редкие и особо ценные документы конца XVIII – первой половины XX века

РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах ть в России. В кинотеатре напомнили, что с Россией перестали работать не только крупные иностранные киностудии из «недружественных» стран, но и иностранные общества по коллективному управлению

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры едуры должны завершиться до конца 2022 г. Что представляют из себя кинотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагае

МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами еканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внут

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций ать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены

Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст чения Роскомнадзор (РКН) работает над законодательными поправками, которые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали ис

«Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei «Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив мас

Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г. Общая выручка компании з

Netflix покинул Россию Netflix ушел из России Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель

Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники ос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели». Так, например, онлайн-кинотеатр ivi в осенне-зимний период продемонстрировал рост трафика в сети «билайн» на 11%, з

Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть ы платформы поспешили удовлетворить. Пользователи Popcorn Time могли смотреть любые интересующие их фильмы и сериалы Разработчики Popcorn Time в тот же день направили ответную претензию на жало

Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский к

Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино им. По информации «Ведомостей», предписания по ограничению мата в предоставляемом контенте получили кинотеатры ivi, Kion и Start. В письмах им Роскомнадзор также потребовал уменьшить количество

Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% тории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам с рекла

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате и стоимость JBL Bar 5.0 Multibeam станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить кинотеатральный звук без сложных настроек. Новинка достаточно компактная, поддерживает провод

«Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров анит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и маркетинга Rightway в кинотеатральном бизнесе. Благодаря новому партнерству «Ланит омни» планирует расширить присутствие на рынке офлайн-кинотеатров. Компания будет предлагать CRM-платформу, которая позволит кинотеатрам эффективно работать с клиентской базой и выстраивать долгосрочные отношения с посетителями. «Киноплан» предлаг

Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров к активов которой также входит оператор связи МТС. В апреле 2021 г. МТС запустил собственный онлайн-кинотеатр Kion. Таким образом, если Ozon реализует свои планы, то два актива АФК «Система» ст