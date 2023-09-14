Театр Театральное искусство Theater Theatrical art Кинематограф Кинотеатральная отрасль Кинотеатры Cinema industry Киностудии Кинокомпании Film studios
|14.09.2023
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Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче
шнего проектора такого уровня — качество картинки и баланс черного находятся на уровне полноценного кинотеатра. Еще одна особенность лампы — длительный срок службы, целых 50 000 часов. За это
|08.09.2023
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Онлайн-кинотеатр «Иви» запустил функцию, которая поможет выбирать фильмы и сериалы на основе самых интересных моментов из них
еститель генерального директора по развитию продукта «Иви», сказал: «Мы попробовали «переупаковать» фильмы и сериалы на платформе «Иви» так, чтобы их поиск и выбор стал легким, доставлял удовол
|22.08.2023
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«Мегафон» запустил единую подписку с возможностью переключаться между 4 киносервисами
льном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется н
|21.08.2023
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Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»
оригинальных проектов платформы. KION — молодой и дерзкий игрок на рынке онлайн-кинотеатров. Многие фильмы и сериалы сервиса становятся успешными и обсуждаемым событиями как в индустрии, так и
|15.08.2023
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«Мегафон»: мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%
ом число пользователей этих сервисов выросло на 13%. По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительност
|04.08.2023
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Зрелища подорожали. Российские онлайн-кинотеатры взвинтили цены в эпоху расцвета пиратства
с об этом, намекнув на «ежегодную инфляцию стоимости контента» (без конкретных цифр) и отметив, что кинотеатр намерен «использовать возможности для дополнительной монетизации за счет расширения
|26.07.2023
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МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре
тимизировала расходы на авторизационные действия пользователей. «Это первое решение на рынке онлайн-кинотеатров, масштабированное на такой большой объем одновременных пользователей, месячная ау
|18.07.2023
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Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах
нную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Онлайн-кинотеатр Kion насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также уникальные картины из коллекции Kion Original. Kion работает на множес
|22.06.2023
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Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия
в современных реалиях вполне выполнимо. В течение всего 2022 г. и первой половины 2023 г. западные киностудии одна за одной отбирали лицензии у таких сайтов на виртуальный прокат своей интелле
|19.06.2023
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В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне
новых иностранных фильмов в кинотеатрах по вине пиратов, пишет портал «Профисинема». Из-за санкций кинотеатры показывают нелицензионные фильмы, в том числе и голливудские, но скоро это может з
|16.06.2023
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«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров
едаст в СП Wink, включая единую платформу для работы в OTT- и IPTV-средах. НМГ передаст в СП онлайн-кинотеатр more.tv и 50% в производителе контента «НМГ Студия». Технологическая интеграция пла
|15.06.2023
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«Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра
асности Большого театра. Компания защитит ИТ-инфраструктуру и цифровые процессы всемирно известного театра оперы и балета. Договор о сотрудничестве был подписан 15 июня на Петербургском междуна
|07.06.2023
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Российские театры ищут ИТ-шников, чтобы написать ПО
ерной Осетии. Мнения экспертов Опрошенные CNews ИТ-эксперты поддерживают инициативу по цифровизации театральной деятельности, но сомневаются в целесообразности развития театрами собственных ИТ-
|30.05.2023
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Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр
лала качественный проектор с доступной ценой. Обычно его можно купить за 48 500 рублей, но по акции модель отдают за 45 520 рублей. Это отличное вложение, которое позволит организовать дома настоящий кинотеатр и наслаждаться любимыми фильмами всей семьей. Технические характеристики Acer H5386BDi Максимальное разрешение 1920 x 1200 Формат экрана 16:9 Яркость в стандартном режиме 5000 lm Конт
|26.04.2023
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«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink
достичь 14 млн, в 2024 г. – 20 млн, в 2025 г. - 41 млн, в 2030 г. – 83 млн. Российский рынок онлайн-кинотеатров Российская аудитория отечественных видео-сервисов, согласно дорожной карте, в 202
|12.04.2023
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В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре
romobot Nested Chat стал бот-продавец билетов в театр. Бот умеет помогать с выбором билетов, бронированием и консультированием по постановкам. Компания уже начала тестирование продукта с сотрудниками театра, где он будет использоваться. «Мы начали разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком в 2015 г. Наши разработки были востребованы банками, ритейлерами, г
|03.04.2023
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Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров
ванности легальных стриминговых и ТВ-сервисов. Как отмечает TorrentFreak, желания начать платить за кино и сериалы у жителей Португалии (предположительно) подобные меры не вызывают. Обезличенны
|20.03.2023
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Кинокомпании США требуют держать в тюрьме владельца VPN, пока он не заплатит многомиллионную компенсацию за пиратов
ти никогда не был владельцем компаний, которые признаны виновными в нарушении законных прав кинокомпаний в рамках соответствующего разбирательства. Наконец, в своем письме мужчина упомянул о том, что киностудии подали к нему иск в суд на территории Сент-Китса и Невиса по аналогичному поводу и предложил суду во Флориде дождаться результатов разбирательства на его родине. В чем вина Мушински
|21.11.2022
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Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту
Новый владелец Okko Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои ист
|18.11.2022
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X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве
«Триколор» и продуктовая розничная компания X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве. Онлайн-кинотеатр «Триколора» на особых условиях стал доступен в «Пакете» от X5 Group. В онлайн-кинот
|16.11.2022
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«Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go
онлайн-кинотеатр Movix, но и пользоваться любимый приложениями на Android TV: смотреть телеканалы, фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров, устанавливать приложения и игры. Больше не нужно пере
|27.10.2022
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«Мегафон» обеспечил связью московские кинотеатры
ным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Усиление сети потребовалось в связи с переоборудованием кинотеатров в районные центры «Место встречи», места притяжения местных жителей, где кроме ки
|21.10.2022
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Документы Станиславского, Грибоедова, Чехова – оцифрованы ценные собрания Театрального музея А.А. Бахрушина
Специалисты корпорации ЭЛАР завершили крупный проект по оцифровке фондов для Государственного центрального Театрального музея им А. А. Бахрушина. В электронный переведены 21 146 оригиналов из 26 фондов – свои цифровые копии обрели редкие и особо ценные документы конца XVIII – первой половины XX века
|01.09.2022
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РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах
ть в России. В кинотеатре напомнили, что с Россией перестали работать не только крупные иностранные киностудии из «недружественных» стран, но и иностранные общества по коллективному управлению
|04.07.2022
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«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
едуры должны завершиться до конца 2022 г. Что представляют из себя кинотеатры Wink и More.tv Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. и позиционирует себя в качестве OTT-сервиса. Он предлагае
|13.05.2022
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МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами
еканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внут
|01.05.2022
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Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций
ать при входе с любого устройства под своим логином (поддерживается до 5 девайсов).Кинопоиск Онлайн-кинотеатр Кинопоиск обладает внушительной коллекцией фильмов и сериалов, которые представлены
|29.04.2022
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Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст
чения Роскомнадзор (РКН) работает над законодательными поправками, которые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали ис
|30.03.2022
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«Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei
«Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив мас
|21.03.2022
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Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35%
Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г. Общая выручка компании з
|09.03.2022
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Netflix покинул Россию
Netflix ушел из России Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель
|15.01.2022
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Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники
ос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели». Так, например, онлайн-кинотеатр ivi в осенне-зимний период продемонстрировал рост трафика в сети «билайн» на 11%, з
|06.01.2022
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Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть
ы платформы поспешили удовлетворить. Пользователи Popcorn Time могли смотреть любые интересующие их фильмы и сериалы Разработчики Popcorn Time в тот же день направили ответную претензию на жало
|24.11.2021
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Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров
В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский к
|11.11.2021
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Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино
им. По информации «Ведомостей», предписания по ограничению мата в предоставляемом контенте получили кинотеатры ivi, Kion и Start. В письмах им Роскомнадзор также потребовал уменьшить количество
|21.10.2021
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Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%
тории это устраивает, так как они предпочитают именно рекламную модель потребления контента. Онлайн-кинотеатр ShowJet предоставил пользователям бесплатный доступ к качественным сериалам с рекла
|20.10.2021
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Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате
и стоимость JBL Bar 5.0 Multibeam станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить кинотеатральный звук без сложных настроек. Новинка достаточно компактная, поддерживает провод
|14.10.2021
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«Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров
анит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и маркетинга Rightway в кинотеатральном бизнесе. Благодаря новому партнерству «Ланит омни» планирует расширить присутствие на рынке офлайн-кинотеатров. Компания будет предлагать CRM-платформу, которая позволит кинотеатрам эффективно работать с клиентской базой и выстраивать долгосрочные отношения с посетителями. «Киноплан» предлаг
|24.09.2021
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Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров
к активов которой также входит оператор связи МТС. В апреле 2021 г. МТС запустил собственный онлайн-кинотеатр Kion. Таким образом, если Ozon реализует свои планы, то два актива АФК «Система» ст
|07.09.2021
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В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму
нте: россиянина Станислава Сайгина осудили на два года условно за владение сетью нелегальных онлайн-кинотеатров. Его кинотека насчитывала свыше 10 тыс. фильмов, а в его сеть входило три крупных
Театр замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Наумов Максим 97 45
|Ширшов Павел 76 35
|Путин Владимир 2871 31
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 113 19
|Бырдин Алексей 28 16
|Сергунина Наталья 328 15
|Князева Мария 15 11
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 11
|Мамут Александр 129 10
|Грандель Ирина 12 10
|Jackson Peter - Джексон Питер 31 10
|Казарян Карен 70 10
|Lucas George - Лукас Джордж 34 10
|Симонов Игорь 102 8
|Николаев Вячеслав 92 8
|Сергеев Иван 74 8
|Чернышенко Дмитрий 514 8
|Лахова Олеся 35 7
|Хасис Лев 105 7
|Сюй Виктор 30 7
|Кузнецов Дмитрий 66 7
|Горелкин Антон 73 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 906 7
|Лапшина Екатерина 15 7
|Мингалиева Дарья 6 6
|Кусков Денис 219 6
|Волин Алексей 116 6
|Медведев Дмитрий 1638 6
|Malkovich John - Малкович Джон 8 6
|Чеканов Виктор 8 6
|Беляева Татьяна 24 6
|Дунаев Михаил 10 6
|Слащева Юлиана 5 5
|Туманов Олег 12 5
|Макаров Александр 38 5
|Фурсин Алексей 156 5
|Потанин Владимир 47 5
|Лебедев Артемий 98 5
|Гагарин Юрий 79 5
|Мишустин Михаил 552 5
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