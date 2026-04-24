Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios

Исследование ICMR за I квартал 2026 г.: 56% жителей российских городов пользуются подписками на онлайн-кинотеатры – это новый рекорд ользуются оформленной подпиской. В I квартале 2026 г. 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период. Платными подписками пол

«Ленфильм» и «ON Медиа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве мся городской съемочной инфраструктурой, а недавно начали интеграцию компании “Объединенные русские киностудии”, которая управляет кинопроизводственным комплексом “Кинополис” в Санкт-Петербурге

Более половины россиян регулярно смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах причем значительная часть из них — регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Онлайн-кинотеатры прочно вошли в повседневную жизнь жителей России: более половины опрошенных зрител

Kassir.ru и «Авито Работа»: спрос на театральные постановки вырос на 12%, а число вакансий в театрах — на 9% ественном выражении и на 11% в денежном эквиваленте по сравнению с зимой 2025 г. А число вакансий в театральной сфере на «Авито Работе» за аналогичный период увеличилось на 9%. Об этом CNews со

Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры С начала 2025 г. специалисты F6 обнаружили более 1200 доменов сайтов, которые выдают себя за онлайн-кинотеатры. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компан

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ мент Каждый сервис имеет свои слабые и сильные стороны в отношении предлагаемого контента. Онлайн-кинотеатр Okko предлагает к просмотру около 100 000 фильмов и сериалов, а также доступ к боль

«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на покупку поставщика IPTV для региональных провайдеров онлайн-кинотеатров составил 128,8 млрд руб., рост за год составил 37%. В том числе за счет подписок кинотеатры заработали 121,4 млрд руб., за счет рекламы – 7,4 млрд руб. Лидером рынка является

Вице-президент VK вошла в состав Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Элина Исагулова, вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению, присоединилась к Совету директоров киностудии «Союзмультфильм». В составе коллегиального органа она сосредоточится на партнерствах с цифровыми платформами, продвижении брендов студии в сети и развитии контентных проектов. Также

Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы» Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и современные сценарии просмотра. Анализ пользовательских п

Онлайн-кинотеатр Kion меняет название на «Кион» оставе. С 4 декабря медиахолдинг запускает единую медиаподписку «Кион Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «Кион», стриминг «Кион Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и

Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа». Компания «ААМ Системз» завершила внедрение автоматизированной системы пропускного режима на одной из российских площадок кино- и телепроизводства — киностудии «Амедиа». Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз». Студия площадью 42 тыс. кв. м работает круглосуточно и ежедневно принимает до 500 человек: съемочные группы, подрядчиков

«Аэродиск» модернизировала видеоархив киностудии «Союзмультфильм» Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, завершила проект по созданию и последующему масштабированию инфраструктуры видеоархива для киностудии «Союзмультфильм». В 2024 г. специалистами «Аэродиска» на киностудии был внедрен дисковый массив «Аэродиск Engine AQ440» емкостью 220 ТБ, который лег в основу отказоустойчивого

Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис ожность комментировать, делиться как видео целиком, так и понравившимися моментами, а также загружать собственный контент и создавать подборки. «Триколор» планирует увеличить долю собственного онлайн-кинотеатра на рынке в пять раз, нарастить объем базы, а также длительность присутствия пользователей в сервисе. Директор по развитию онлайн-кинотеатра Евгений Урюпин отметил, что «Трикол

«МТС AdTech» удвоила рекламный охват онлайн-кинотеатра Kion «МТС AdTech» и Kion объявили об интеграции рекламных форматов в digital‑контент на всех поверхностях онлайн-кинотеатра Kion и расширении аудитории VOD-сервиса за счет неавторизованного доступа к контенту. Таким образом, рекламодатели получили возможность размещать рекламу сразу в трех средах: к Smart

«Авито Подработка»: к началу театрального сезона чаще всего на подработку стали искать администраторов и фотографов что в период с лета 2024 по лето 2025 г. количество предложений о подработке для администраторов в театральной сфере выросло на 66%, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных ис

Цена подписки на онлайн-кинотеатры в России за полгода выросла до 50% Повышение цен на подписки Онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2025 г. подняли стоимость своих подписок за месяц на 17-50%, о

«МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве 14 августа 2025 г., в результате контент KION станет доступен жителям республик

«МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис» ивы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Пете

«МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ имальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования, работающего на территории площадки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В зоне «Зеленого театра» поддерживается технология MIMO, способная принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это особенно важно во время фестивалей и шоу, когда со

Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности Первоначально законопроект был разработан рядом депутатов и сенаторов и предполагал обязать онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для демонстрации фильмов. Прокатное удостоверение

У кировчан вырос интерес к театру и кино Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, Саратовской и Нижегородской областей. В отличие от театров, кинозалы демонстрируют не такой значительный рост посещаемости – с января по июнь трафик на о

«МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино растил аудиторию своего ресурса на 36%, а Московский театр оперетты — на 30%. В отличие от театров, кинотеатры демонстрируют рост посещаемости. Среди кинотеатров лидером топа оказалась объединё

Т2 и Театр на Бронной изменили формат театрального досуга ». Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной: «Цифровая эпоха – не угроза театру, а новая стихия, которую необходимо приручать. В нашем сотрудничестве с Т2 мы не прост

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Kion Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра Кion. На новой должности она будет осуществлять разработку и контроль реализации стратегии по контенту платформы, а также организовывать процесс лицензирования контента. Об этом CNew

Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события покупки билетов в кинотеатры и на музыкальные события. На главной странице сервиса появился раздел «Билеты в кино», реализованный совместно с компанией «Афиша». Пользователи также могут приобре

«МегаФон»: весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов место в стране. В первой тройке также оказались москвичи и петербуржцы. Еще год назад нижегородские киноманы были на четвертом месте рейтинга – после любителей смотреть фильмы с помощью смартфо

В I квартале 2025 г. доля жителей городов в России, пользующихся платными подписками на онлайн-кинотеатры впервые превысила 40% 24% горожан, по их словам, пользовались «Кинопоиском» в I квартале 2025 г.. По платящим подписчикам кинотеатр повторил рекорд, установленный в I квартале 2024 г. - 19% горожан. В IV квартале 20

Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого музея посёлка городского типа Богатые Сабы, административного центра Сабинского района. Поставка кинозала была оснащена в рамках реализации пр

Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки» влена на формирование целостного медиапродукта, чтобы пользователи могли в удобном формате смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку, читать или слушать книги. Книжный контент появится сразу на

Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома легко интегрируется с телевизорами Hisense. Инновационное решение объединяет ресурсы встроенных динамиков ТВ и колонок HT Saturn и, за счет синхронизации, расширяет звуковое поле. Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома Благодаря 13 динамикам и 6,5-дюймовому сабвуферу (общая мощность – 720 Вт) HT Saturn наполняет пространство плотным детализированным звуком – от

Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм» Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с профессиональным ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». «ЭларСкан» А2-600КС оснащен трансформируемой колыбелью, что позволяет оцифровывать оригиналы с полным и неполным рас

Нижегородские выпускники могут пройти первичный отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк» МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриент

В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан» сообщили представители «Элар». Планетарный сканер для бесконтактной оцифровки позволит сотрудникам киностудии создать цифровые копии для материалов различного формата, веса, толщины и состояни

Онлайн-кинотеатр Start сделал доступным просмотр своего контента в Telegram Видеосервис тестирует специальное мини-приложение в Telegram, которое позволит аудитории смотреть фильмы и сериалы Start без дополнительных скачиваний и переходов на сайт. Кинобот даст возмож

«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm д эгидой новой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews соо

«Яндекс Фабрика» выпустила телевизор для домашнего кинотеатра с диагональю 100 дюймов 00-дюймовым экраном: длиной 2,2 метра и высотой 1,2 метра. Tuvio стал первым российским брендом, который выпустил модель такого размера. Покупатели могут использовать телевизор для создания домашнего кинотеатра, а организации — для показа контента в торговых центрах или онлайн-встреч в офисах. Цена на устройство начинается от 199 990 тыс. руб., а заказать новинку можно на «Яндекс Маркете».

Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили «Авито» и онлайн-кинотеатр Wink.ru Большинство россиян тратят в турпоездках более двух часов в день на кино и сериалы, а самые популярные жанры — комедии, семейные фильмы и детективы. Самое благоп

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами Американо-российские переговоры Западные киностудии возобновили переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами, пишет РБК. Пока говорить

«Ростелеком» запустил онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг дустрии туризма или сервиса, повысить привлекательность своих объектов и услуг, а крупным компаниям и предприятиям повысить уровень лояльности и комфорта для своих гостей и сотрудников. В меню онлайн-кинотеатра для B2B-клиентов «Ростелекома» — около 1,2 тыс. отечественных и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Подключить доступ к ним можно как дополнительный пакет к услуге «Телевиде