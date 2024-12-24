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BREIN Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений



24.12.2024 Загубленный антипиратами крупнейший в Европе провайдер Usenet внезапно воскрес и потребовал от своих «убийц» многомиллионную компенсацию 1
30.01.2023 Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки 1
20.12.2019 Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры 2
31.10.2019 На российском пиратском рынке спад впервые за 5 лет 1
22.10.2019 Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров 2
30.01.2012 Нидерландские провайдеры отказались блокировать The Pirate Bay 1
04.03.2010 Покупатель The Pirate Bay предлагал 20 млн евро за Mininova 1
11.01.2010 «Антипираты» закрыли 393 торрент-сайта в прошлом году 1
31.07.2009 Голландия потребовала закрыть The Pirate Bay 1
26.06.2009 The Pirate Bay подает в суд на Швецию 1
24.06.2009 Основателей The Pirate Bay вызвали в суд через Twitter и Facebook 1
20.06.2006 Борьба с пиратскими MP3 докатилась до извращения 1
14.07.2005 Дело против голландских Р2Р развалилось 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

BREIN и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
X Corp - Twitter 2845 2
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KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
Мегасофт - Megasoft 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Sony BMG 183 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Тройка сталь 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Судебная власть - Judicial power 2310 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 111 5
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 3
BasKino - пиратский онлайн-кинотеатр 3 2
HDrezka - пиратский онлайн-кинотеатр 13 2
KinoGo - пиратский онлайн-кинотеатр 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 1
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Baidu 283 1
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Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 17 1
Schreurs Patrick - Схрерс Патрик 1 1
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Sunde Peter - Зунде Петер 25 1
Нидерланды 3517 13
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Европа 21767 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
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