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Индексная книга CNews*
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Медиаплеер Media player видеоплеер video player проигрыватель

Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель


15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена 1
01.09.2022 iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite 1
30.08.2022 «Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом 1
29.08.2022 «Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты 2
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
29.07.2022 Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp 3
21.07.2022 Digma представила два SSD на 2 ТБ 1
21.07.2022 Монитор DM-MONB2401— новая доступная модель от Digma 1
14.07.2022 Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство 3
14.07.2022 7 шагов для быстрого внедрения «Р7-Офис» в больших компаниях 1
11.07.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели 1
09.06.2022 Rutube – теперь в медиацентрах Eltex 1
11.05.2022 Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой 4
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 3
06.05.2022 7 способов использовать старый Android-смартфон 1
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
07.04.2022 Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC 2
21.03.2022 Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже 1
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 3
23.02.2022 Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение? 1
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
16.02.2022 Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось 3
15.02.2022 Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM 1
04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM 1
02.02.2022 Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple 2
17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K 1
14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница 2
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса 1
06.01.2022 Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 3
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
24.12.2021 «Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах 1
08.12.2021 10 технологий, которыми уже не умеют пользоваться наши дети 1
29.11.2021 5 простых способов улучшить качество звука вашего телевизора 1
19.11.2021 Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза 4
18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows 3
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
22.10.2021 Первая «умная реанимация» появится в России в следующем году 1

Публикаций - 343, упоминаний - 389

Медиаплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 188
Samsung Electronics 9333 129
Microsoft Corporation 22497 88
LG Electronics 3372 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 49
Элемент ГК - Elementec 1523 36
Nvidia Corp 3118 33
Yandex - Яндекс 5015 31
BBK Electronics Corp 396 24
Intel Corporation 11262 21
iRiver 164 19
Huawei 3222 18
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 16
Lenovo Group 2077 14
Xiaomi 1095 12
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 8
Fly - Explay - Эксплей 231 6
Navitel - Навител Навигатор 288 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Google LLC 10352 5
Samsung - Harman - JBL 167 5
Telegram Group 805 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 4
BBK OPPO Electronics 281 4
Red Hat 1183 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 3
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 94 3
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
Vodafone Group 1318 3
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 2
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 2
Lenovo EMC - Iomega 173 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 16
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Самолёт ГК 216 3
Sony Pictures Entertainment 135 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Силовые машины 66 1
LEGO 202 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Sony Music Entertainment 140 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
Связной ГК 1190 1
Fujian Sunner Development 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Venture Capital 14 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 11 1
Сбер - СберЛогистика 45 1
Точка 1820 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
Вотрон 17 1
Почта России ПАО 1853 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Carl Zeiss 294 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Президент Российской Федерации 3770 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Web development - Веб-разработка 0 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 277
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 229
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 215
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 208
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 184
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 182
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 181
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 155
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 151
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 144
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 121
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 99
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 98
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 97
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 83
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 80
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 70
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 62
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 61
DivX - видеокодек 424 58
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 55
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 53
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 50
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 46
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 42
Эквалайзер - Equalize - темброблок 113 38
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 37
Автофокус - Автофокусировка 699 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 34
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 30
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 30
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 79 29
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 25
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 23
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 23
Google Android 11959 217
Apple iPod 1369 149
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 90
Linux OS 7669 68
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 45
Nokia Symbian OS 1388 37
Microsoft Windows 2000 2856 34
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 28
Mozilla Firefox - браузер 1738 27
Apple macOS 1457 25
Microsoft Windows 7 1780 23
Microsoft Windows 2104 22
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 17
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 17
Nokia Nseries 424 16
Oracle Java - язык программирования 2554 15
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 15
Microsoft Office 3247 14
Apple Safari - браузер 743 14
Dolby Pro Logic 94 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 11
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 11
Microsoft Windows XP 2291 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 10
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Google Gmail 802 9
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 9
Яндекс.Навигатор 399 8
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 7
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 7
Philips PFL - серия Smart TV 0 7
Nokia Sirocco 92 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 5
Microsoft DirectX 686 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
AMD Mobility Radeon 223 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 4
Набоков Сергей 27 2
Исанин Антон 9365 2
Березкин Григорий 31 1
Мандрон Ярослав 9 1
Белоусов Сергей 233 1
Осеевский Михаил 264 1
Круглов Константин 27 1
Татаринов Тарас 14 1
Бурметьев Данила 14 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 8 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Мельникова Анастасия 197 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Путин Владимир 2542 1
Кузнецова Ольга 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 126
Япония 10069 50
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 16
Китай - Тайвань 2115 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Беларусь - Белоруссия 3525 13
Азия - Азиатский регион 3803 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Германия - Берлин 635 5
Нидерланды 2197 5
Африка - Африканский регион 2928 4
Швеция - Королевство 2072 4
Казахстан - Республика 4467 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Россия - Сибирь 1579 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
Канада 3319 3
США - Коннектикут 165 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Америка 2011 2
Армения - Республика 1112 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
Украина 6212 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Финляндия - Хельсинки 245 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 45 1
Сингапур - Республика 1574 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Южная Корея - Республика 4394 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 125
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 104
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 40
Ergonomics - Эргономика 840 34
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
POI - points of interest 125 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 0 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Английский язык 764 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 27 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
Forbes - Форбс 591 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
The Register 1286 3
DigiTimes - Издание 1284 3
FT - Financial Times 1118 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
РИА Новости 766 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Juniper Research 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
500 Startups 4742 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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