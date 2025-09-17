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Медиаплеер Media player видеоплеер video player проигрыватель

Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.09.2025 Тренд на ретро-технику: на «Авито» выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых

больше людей выбирают вещи из ресейла, чтобы сократить перепотребление и уменьшить углеродный след. Плееры и магнитофоны Современные аудиоустройства давно заменили плееры и магнитолы, од
10.01.2025 Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета

ее современный, интерфейс, а также обзавелся поддержкой видеокодеков AV2 и AV1. На сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Android, iOS, ОС семейства Linux, macOS, Tize
13.11.2024 Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год

На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом д
07.10.2024 YouTube конец? Дуров взялся за создание видеосервиса прямо внутри Telegram

яя следов своего присутствия. Важно подчеркнуть: существует вероятность, что Telegram создает новый видеоплеер не в пику YouTube, а просто с целью улучшить собственный сервис. По отзывам ряда п
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

нализировали рынок и предложения крупных онлайн-площадок, учли отзывы потребителей и выбрали лучшие медиаплееры по соотношению цены и качества.Homatics Box R 4K Plus Медиаплеер предлагает польз
27.09.2024 Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только

nage. Работающий на базе процессоров Intel® Core™ Ultra 14-го поколения, этот компактный, но мощный медиаплеер обеспечивает непревзойденную производительность, универсальность и долговечность д
21.06.2024 Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

, AMR, FLAC, LPCM, OGG Vorbis, PCM, TrueAudio, WAV Pack Цена 4000 рублей Внешний вид и комплектация Медиаплеер поставляется вместе с довольно крупным пультом и набором проводов: тут есть кабель
17.05.2024 У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом

ет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой принадлежат п
25.03.2024 Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google

VLC пора на выход Мобильная версия знаменитого медиаплеера VLC может в любой момент исчезнуть из магазина Google Play, пишет портал GizChina
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT

гут расширить память при помощи карт стандарта MicroSDXC, вплоть до 128 ГБ. Фото: Digma Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT Встроенное радио с работой в FM-диапазоне с памятью на 30

03.05.2023 Зрители «VK видео» получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер

рую попадает подобранный рекомендательными алгоритмами контент. Также пользователи могут увидеть в мобильной версии свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео. Новый плеер обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства и состояния сети. В версии для мобильных браузеров также появилась возможность

01.03.2023 Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

dio / Фотобанк FreePik Возможно, стриминговые сервисы рано или поздно окончательно вытеснят обычные плееры Все это делается, чтобы максимально быстро занять нишу в очень конкурентном рынке. Выг
29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S

FiiO представляет портативный медиаплеер для аудиофилов M11S. Новинка развивает серию M11 и привносит в нее существенные ул
13.12.2022 Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов

прошлое Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет портал Neow
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

ностальгия. Кстати, сейчас они снова популярны, а потому на рынке есть множество моделей. Например, проигрыватель Lenco LS-410 в ретро-стиле обеспечивает высокое качество звука. У проигрывателя
29.08.2022 «Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты

В веб-версии «Облака Mail.ru» заработал новый видеоплеер, который позволяет ускорять видео в полтора и два раза. Проигрыватель видео значит
29.07.2022 Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp

миста – Дмитрий Болдырев и Джастин Франкел (Justin Frankel). Идея создать собственный универсальный медиаплеер для ПК пришла к ним еще во времена их студенчества. Первая сборка проекта, который
11.05.2022 Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой

e представила, когда рынок портативных медиаплееров еще только зарождался, и бал правили обычные CD-плееры. iPod мгновенно вызвал интерес у пользователей, стал сверхпопулярным, тем самым дав Ap
07.04.2022 Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC

ложительно связанные со спецслужбами КНР, на протяжении длительного времени использовали популярный медиаплеер VLC для установки вредоносного ПО на целевые системы. Как установили эксперты комп
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Pure Vinyl (Windows, MacOS), Vinyl Studio (Windows, MacOS), Audacity (Windows, MacOS), Hi-Res Audio Player (Windows, MacOS). Vinyl Studio предлагает самые широкие возможности обработки записей,
15.02.2022 Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

бят за особенный винтажный звук и чувство полного погружения в музыку. Если вы еще не выбрали новый проигрыватель, то загляните в эту статью – в ней мы собрали популярные модели. В сегодняшнем

04.02.2022 Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Audio-Technica AT-LP2X Этот полностью автоматический проигрыватель прост в настройке и работе: пластинки запускаются и останавливаются нажатием кнопки, но при желании можно вручную установить иглу на нужную дорожку. Модель Audio-Technica AT-LP2X

14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница

ыл друг Кристи Джеймс Бендер (James Bender). Малополезные в 2022 году для большинства пользователей плееры смогли «озолотить» преступников Украденные в Нью-Мехико плееры Apple затем выво
19.11.2021 Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза

19 г. Звучали планы научить его работать с облаками и подкастами и в целом осовременить легендарный проигрыватель. Однако всему этому, как оказалось, сбыться было не суждено – Winamp не вернулс
18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows

идео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player. Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные сроки е
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых

программы для воспроизведения Flash-роликов. Он использовал официальный китайский дистрибутив Flash Player, очищенный от сомнительных компонентов, встроенных в него местным партнером Adobe. По

19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера

ality, в развитие которого было вложено более 60 млн руб. Addreality Box представляет собой удобный медиаплеер, который по USB питается от экрана и обладает всей функциональностью платформы Add
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет

Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest,

17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

Windows прощается с Flash Microsoft начала поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор накопительных обновлений, выпущенных в начале февраля 2021 г., и предназначен для Windows 10 версий 20H2, 2004 и бол
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем

ри года, зимой 2012 г. Изначально созданный под Microsoft Windows, по состоянию на сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile, Android, iO
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

юбого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую связано
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

нологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как самостоятельно
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать

ожения со своего сайта. Кроме того, согласно информации, опубликованной на странице поддержки Flash Player, после 31 декабря 2020 г. Flash-содержимое перестанет воспроизводиться с помощью уже у
22.06.2020 Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео

ительно может спровоцировать массовый сбой устройств со схожими функциями, однако нашлись и те, чьи плееры Blu-ray производства Samsung продолжают работать исправно. К примеру, участник Reddit

18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер

ля просмотра контента такого типа. Что, впрочем, не мешает компании выпускать собственные отдельные плееры 4K Ultra HD.
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10

Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операционную систему Windows 7 медиаплеерах Windows Media Player и Media Center. Последний также лишится поддержки

29.11.2018 Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC

ри года, зимой 2012 г. Изначально созданный под Microsoft Windows, по состоянию на сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile, Android, iO
12.02.2018 Возрожден культовый плеер Winamp

з пеплаАмериканский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийс
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player

и типа watering hole и целевой фишинг. Как показало новое исследование Eset, группа совершенствует инструментарий.Хакеры Turla объединили в пакет собственный бэкдор и программу-установщик Adobe Flash Player, а также внедрили специальные техники, чтобы домены и IP-адреса загрузки поддельного софта внешне напоминали легитимную инфраструктуру Adobe. Данные меры заставляют потенциальную жертву


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Медиаплеер и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6739 616
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 273
Google LLC 12688 269
Toshiba Corporation 2980 226
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Intel Corporation 12811 186
Philips 2099 183
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Lenovo Motorola 3566 122
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Эра HD - Эра ХД 54 52
Россети Ленэнерго 1699 43
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Netflix - онлайн-кинотеатр 528 34
Carl Zeiss AG 307 34
Композит 99 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 31
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EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
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SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 3
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OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
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Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 822
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 783
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 735
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 716
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 684
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 675
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 653
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 651
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 630
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 621
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 596
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 572
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 570
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 570
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 562
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 521
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 517
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 504
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 356
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Google Android 15243 503
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University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
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Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
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RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
МГУПП - Московский государственный университет пищевых производств - Московский государственный университет прикладной биотехнологии имени академика РАН И. А. Рогова 1 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Fuji Chimera Research Institute 1 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 55
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 52
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 43
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 42
CeBIT 614 40
День молодёжи - 27 июня 1087 29
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 27
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 17
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 15
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
Международный женский день - 8 марта 418 8
MacWorld Expo 35 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Связь-Экспокомм 276 6
CEATEC 45 5
Фотофорум 48 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Red Dot Design Award 57 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Adobe MAX 11 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
iF Design Awards 26 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Photokina 60 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
FPD International 17 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
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