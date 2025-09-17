Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель

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Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета ее современный, интерфейс, а также обзавелся поддержкой видеокодеков AV2 и AV1. На сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Android, iOS, ОС семейства Linux, macOS, Tize

Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом д

YouTube конец? Дуров взялся за создание видеосервиса прямо внутри Telegram яя следов своего присутствия. Важно подчеркнуть: существует вероятность, что Telegram создает новый видеоплеер не в пику YouTube, а просто с целью улучшить собственный сервис. По отзывам ряда п

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Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным , AMR, FLAC, LPCM, OGG Vorbis, PCM, TrueAudio, WAV Pack Цена 4000 рублей Внешний вид и комплектация Медиаплеер поставляется вместе с довольно крупным пультом и набором проводов: тут есть кабель

У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом ет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой принадлежат п

Легендарный медиаплеер VLC изгоняют из магазина приложений для Android. Разработчики не могут его обновить по вине Google VLC пора на выход Мобильная версия знаменитого медиаплеера VLC может в любой момент исчезнуть из магазина Google Play, пишет портал GizChina

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Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис dio / Фотобанк FreePik Возможно, стриминговые сервисы рано или поздно окончательно вытеснят обычные плееры Все это делается, чтобы максимально быстро занять нишу в очень конкурентном рынке. Выг

Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S FiiO представляет портативный медиаплеер для аудиофилов M11S. Новинка развивает серию M11 и привносит в нее существенные ул

Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов прошлое Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет портал Neow

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год ностальгия. Кстати, сейчас они снова популярны, а потому на рынке есть множество моделей. Например, проигрыватель Lenco LS-410 в ретро-стиле обеспечивает высокое качество звука. У проигрывателя

«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты В веб-версии «Облака Mail.ru» заработал новый видеоплеер, который позволяет ускорять видео в полтора и два раза. Проигрыватель видео значит

Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp миста – Дмитрий Болдырев и Джастин Франкел (Justin Frankel). Идея создать собственный универсальный медиаплеер для ПК пришла к ним еще во времена их студенчества. Первая сборка проекта, который

Apple убила легендарный гаджет, сделавший ее великой e представила, когда рынок портативных медиаплееров еще только зарождался, и бал правили обычные CD-плееры. iPod мгновенно вызвал интерес у пользователей, стал сверхпопулярным, тем самым дав Ap

Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC ложительно связанные со спецслужбами КНР, на протяжении длительного времени использовали популярный медиаплеер VLC для установки вредоносного ПО на целевые системы. Как установили эксперты комп

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция Pure Vinyl (Windows, MacOS), Vinyl Studio (Windows, MacOS), Audacity (Windows, MacOS), Hi-Res Audio Player (Windows, MacOS). Vinyl Studio предлагает самые широкие возможности обработки записей,

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM бят за особенный винтажный звук и чувство полного погружения в музыку. Если вы еще не выбрали новый проигрыватель, то загляните в эту статью – в ней мы собрали популярные модели. В сегодняшнем

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM Audio-Technica AT-LP2X Этот полностью автоматический проигрыватель прост в настройке и работе: пластинки запускаются и останавливаются нажатием кнопки, но при желании можно вручную установить иглу на нужную дорожку. Модель Audio-Technica AT-LP2X

В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница ыл друг Кристи Джеймс Бендер (James Bender). Малополезные в 2022 году для большинства пользователей плееры смогли «озолотить» преступников Украденные в Нью-Мехико плееры Apple затем выво

Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза 19 г. Звучали планы научить его работать с облаками и подкастами и в целом осовременить легендарный проигрыватель. Однако всему этому, как оказалось, сбыться было не суждено – Winamp не вернулс

Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows идео для новой Windows 11. По данным The Verge, программа сохранит прежнее название – Windows Media Player. Работа над плеером в настоящее время находится в активной стадии, хотя точные сроки е

Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых программы для воспроизведения Flash-роликов. Он использовал официальный китайский дистрибутив Flash Player, очищенный от сомнительных компонентов, встроенных в него местным партнером Adobe. По

Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера ality, в развитие которого было вложено более 60 млн руб. Addreality Box представляет собой удобный медиаплеер, который по USB питается от экрана и обладает всей функциональностью платформы Add

Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет Windows 10 без Flash Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest,

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 Windows прощается с Flash Microsoft начала поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор накопительных обновлений, выпущенных в начале февраля 2021 г., и предназначен для Windows 10 версий 20H2, 2004 и бол

Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем ри года, зимой 2012 г. Изначально созданный под Microsoft Windows, по состоянию на сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile, Android, iO

Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента юбого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап уничтожения технологии Flash, зародившейся еще в конце XX века и в

Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую связано

Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает нологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как самостоятельно

Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать ожения со своего сайта. Кроме того, согласно информации, опубликованной на странице поддержки Flash Player, после 31 декабря 2020 г. Flash-содержимое перестанет воспроизводиться с помощью уже у

Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео ительно может спровоцировать массовый сбой устройств со схожими функциями, однако нашлись и те, чьи плееры Blu-ray производства Samsung продолжают работать исправно. К примеру, участник Reddit

Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер ля просмотра контента такого типа. Что, впрочем, не мешает компании выпускать собственные отдельные плееры 4K Ultra HD.

Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10 Microsoft «урезает» Windows Media Player Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операционную систему Windows 7 медиаплеерах Windows Media Player и Media Center. Последний также лишится поддержки

Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC ри года, зимой 2012 г. Изначально созданный под Microsoft Windows, по состоянию на сегодняшний день проигрыватель существует в версиях под Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile, Android, iO

Возрожден культовый плеер Winamp з пеплаАмериканский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийс