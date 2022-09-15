Индексная книга CNews*
Медиаплеер Media player видеоплеер video player проигрыватель
Публикаций - 343, упоминаний - 389
Медиаплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Набоков Сергей 27 2
|Исанин Антон 9365 2
|Березкин Григорий 31 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Круглов Константин 27 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Cowpland Michael - Коупленд Майкл 8 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Путин Владимир 2542 1
|Кузнецова Ольга 10 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
|Forbes - Форбс 591 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|The Register 1286 3
|DigiTimes - Издание 1284 3
|FT - Financial Times 1118 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|РИА Новости 766 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
|Juniper Research 468 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|500 Startups 4742 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.