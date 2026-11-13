Индексная книга (каталог) CNews*
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Сорокин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Сорокин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
|Меньшов Кирилл 161 2
|Рычков Дмитрий 9 1
|Акопян Лоран 5 1
|Eno Brian - Ино Брайан 4 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Нечаев Иван 61 1
|Жижин Владислав 1 1
|Мадуров Олег 1 1
|Mallick Satya - Маллик Сатья 1 1
|Евтушенко Олег 145 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1280 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 300 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487626, в очереди разбора - 721233.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487626, в очереди разбора - 721233.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.