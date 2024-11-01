Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов

Xenium P2210: сила и портативность Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» анонсировала выход на российский рынок нового портативного аккумулятора Xenium P2210. Устройство сочетает в себе стильный внешний вид, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность — это делает его идеальным решением для пользователей, которые часто проводят

На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium детских смарт-часов Philips, представила в России новую линейку телефонов и аксессуаров под брендом Xenium. Энергосберегающая технология, благодаря которой мобильные телефоны Philips завоевали

Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808. Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосбер

Телефон Philips Xenium E2125 в России На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы.

Philips Xenium E2317 вышел в России На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом. Одна из отличительных

Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125. Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так ч

Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России ажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумуляторо

Телефон Philips Xenium E2101 появился в России Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101. Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так чт

Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили

Philips Xenium E2301 представлен в России На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной

Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок. в режиме разговора и до 602 часов в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips. Philips Xenium E227 в первую очередь ориентирован на пожилых людей, при его разработке учитыв

Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590. Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, ко

Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172. Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запа

Philips анонсировала свой новый 4G-смартфон Xenium X588 Модельный ряд смартфонов Philips пополнился новой моделью — Philips Xenium X588. Как сообщили CNews в компании Philips, новинка сочетает энергосберегающу

В России представлен смартфон Philips Xenium Х818 рживает технологию SoftBlue, благодаря которой снижается уровень вредного излучения в синем спектре.Philips Xenium X818Philips Xenium X818 оснащен 8-ядерным 2 ГГц процессором MediaTek Helio P10

В России начались продажи бюджетного телефона Philips Xenium Е181 В России стартовали продажи нового мобильного телефона Philips Xenium E181. Модель Xenium E181 оснащена 2,4-дюймовым ЖК-экраном IPS-типа c разрешени

Стартовали российские продажи бюджетного телефона Philips Xenium E570 ics Corporation (CEC) объявила о начале российских продаж мобильного GSM 900/1800/1900 МГц телефона Philips Xenium E570, выполненного в классическом форм-факторе и обладающего долгим временем а

Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526 Компания Philips представила новую модель в линейке «долгоиграющих» смартфонов — Xenium V526, поддерживающий скоростную передачу данных в сетях LTE. Как сообщили CNews в Sang

Philips начал продавать в России мобильник с рекордным временем работы s Corporation объявила о выходе в России самой «долгоиграющей» модели мобильного телефона в линейке Philips Xenium — Philips Xenium E560. Устройство способно работать примерно два с поло

Philips Xenium W737 - две SiM-карты и солидный запас энергии Компания Philips представила на рынке новый смартфон из серии Xenium, Philips Xenium W737. Смартфоны Xenium отличаются использованием аккумуляторов повышенной ёмко

Philips Xenium W737: Android-смартфон с 4,3-дюймовым дисплеем Компания CEC анонсировала новую модель смартфона в линейке Philips Xenium - Philips Xenium W737, на платформе Android 4.0. Philips Xenium

Philips Xenium X2301: мобильник с крупными шрифтами и кнопками оргующая телефонами под брендом Philips, объявила о выпуске на российском рынке мобильного телефона Philips Xenium X2301. Модель отличают интерфейс с крупными шрифтами, большие кнопки, динамик

Philips Xenium - теперь и смартфон! Компания Philips представила смартфон из серии Xenium, работающий с двумя SIM-картами. Philips W832 Xenium имеет большой дисплей с ди

Philips Xenium W336: бюджетный Android-смартфон с технологией Xenium Philips Xenium W336 на базе Android 4.0.4 - новый смартфон, представленный китайской компанией CEC, в

Philips Xenium W832 на базе Android: экран 4,5 дюйма, до 9 часов работы в интернете Компания CEC представила новую модель телефона под брендом Philips - Philips Xenium W832, на базе операционной системы Android 4.0.4. Новинка оснащена 4,5-дюймовы

Обзор Philips Xenium W732: смартфон-марафонец трим устройство, которое способно несколько освежить застоявшуюся в сегменте смартфонов атмосферу - Philips Xenium W732. Philips Xenium W732 С одной стороны, данный смартфон совсем не пр

Android-смартфон Philips Xenium W732: свыше 10 часов в режиме веб-серфинга Китайская компания CEC анонсировала новую модель смартфона на Android под брендом Philips Xenium. Philips Xenium W732 оснащен 4,3-дюймовым дисплеем, камерой на 5 МП, по

Philips Xenium W632: смартфон с длительным временем работы на базе Android ны под брендом Philips, объявила о скором выходе на российском рынке новой "долгоиграющей" модели - Philips Xenium W632. Модель W632 работает до 10 часов в режиме разговора и до 9,5 часа в режи

Philips Xenium X130: две SIM-карты, до 80 суток в режиме ожидания разделив контакты на деловые и личные, можно определить, к какой группе относится входящий звонок. Philips Xenium X130 имеет встроенное FM-радио и поддерживает стереозвучание через Bluetooth.

Продажи телефонов Philips Xenium в России выросли на 29% В 2011 г. в России было продано более 1 млн телефонов Philips Xenium, что на 29% превысило показатель 2010 г., сообщается в отчете GfK. Данный резу

Philips Xenium X325: «долгоиграющий» мобильник с MP3-плеером и радио Новый мобильный телефон Philips Xenium X325 сочетает в себе преимущества длительной автономной работы, поддержки двух

Philips Xenium X128: две SIM-карты, до 8 часов работы в режиме разговора CEC объявила о пополнении модельного ряда мобильных телефонов Philips с технологией Xenium новинкой Philips Xenium X128, предлагающей до 8 часов автономной работы в режиме разговора и до месяца

Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы В июне 2011 г. линейку мобильных телефонов Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики

Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает д

Philips Xenium X513: до 16 часов разговоров, до двух месяцев без подзарядки Компания CEC представила на российском рынке новый мобильный телефон под брендом Philips Xenium - Philips Xenium X513, в стальном корпусе. Основным достоинством всех т

Новый телефон Philips: две SIM-карты, до 8 часов разговоров Новый телефон в семействе «выносливых» аппаратов Xenium - Philips Xenium X503, - предлагающий время автономной работы в режиме разговора до 8 часов, по

Разработан первый мобильный телефон на AAA-батарейке обладает двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме

Philips разработал мобильный телефон на AAA-батарейке елефон с двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме

Мобильные новинки лета: что еще, кроме iPhone? ь учения? Motorola MING A1800: Фон Linux Второй Weimei W168: финский концепт в китайской реализации Philips Xenium X800: бюджетный долгожитель Существование телефона Philips Xenium X800