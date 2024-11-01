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Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Sangfei CEC Electronics Philips Xenium серия телефонов

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов


01.11.2024 Xenium P2210: сила и портативность

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» анонсировала выход на российский рынок нового портативного аккумулятора Xenium P2210. Устройство сочетает в себе стильный внешний вид, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность — это делает его идеальным решением для пользователей, которые часто проводят

14.06.2024 На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium

детских смарт-часов Philips, представила в России новую линейку телефонов и аксессуаров под брендом Xenium. Энергосберегающая технология, благодаря которой мобильные телефоны Philips завоевали

13.11.2023 Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808. Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосбер
31.10.2023 Телефон Philips Xenium E2125 в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы.

03.08.2023 Philips Xenium E2317 вышел в России

На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом. Одна из отличительных

14.03.2023 Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию

На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125. Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так ч
30.11.2022 Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России

ажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумуляторо
26.10.2022 Телефон Philips Xenium E2101 появился в России

Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101. Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так чт
04.08.2022 Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью

На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили
30.06.2022 Philips Xenium E2301 представлен в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.

в режиме разговора и до 602 часов в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips. Philips Xenium E227 в первую очередь ориентирован на пожилых людей, при его разработке учитыв
23.06.2021 Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном

Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590. Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, ко
27.05.2021 Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке

Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172. Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запа
29.03.2017 Philips анонсировала свой новый 4G-смартфон Xenium X588

Модельный ряд смартфонов Philips пополнился новой моделью — Philips Xenium X588. Как сообщили CNews в компании Philips, новинка сочетает энергосберегающу
19.10.2016 В России представлен смартфон Philips Xenium Х818

рживает технологию SoftBlue, благодаря которой снижается уровень вредного излучения в синем спектре.Philips Xenium X818Philips Xenium X818 оснащен 8-ядерным 2 ГГц процессором MediaTek Helio P10
20.09.2016 В России начались продажи бюджетного телефона Philips Xenium Е181

В России стартовали продажи нового мобильного телефона Philips Xenium E181. Модель Xenium E181 оснащена 2,4-дюймовым ЖК-экраном IPS-типа c разрешени
16.09.2016 Стартовали российские продажи бюджетного телефона Philips Xenium E570

ics Corporation (CEC) объявила о начале российских продаж мобильного GSM 900/1800/1900 МГц телефона Philips Xenium E570, выполненного в классическом форм-факторе и обладающего долгим временем а
09.09.2015 Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526

Компания Philips представила новую модель в линейке «долгоиграющих» смартфонов — Xenium V526, поддерживающий скоростную передачу данных в сетях LTE. Как сообщили CNews в Sang
10.06.2015 Philips начал продавать в России мобильник с рекордным временем работы

s Corporation объявила о выходе в России самой «долгоиграющей» модели мобильного телефона в линейке Philips XeniumPhilips Xenium E560. Устройство способно работать примерно два с поло
22.03.2013 Philips Xenium W737 - две SiM-карты и солидный запас энергии

Компания Philips представила на рынке новый смартфон из серии Xenium, Philips Xenium W737. Смартфоны Xenium отличаются использованием аккумуляторов повышенной ёмко
18.03.2013 Philips Xenium W737: Android-смартфон с 4,3-дюймовым дисплеем

Компания CEC анонсировала новую модель смартфона в линейке Philips Xenium - Philips Xenium W737, на платформе Android 4.0. Philips Xenium

11.02.2013 Philips Xenium X2301: мобильник с крупными шрифтами и кнопками

оргующая телефонами под брендом Philips, объявила о выпуске на российском рынке мобильного телефона Philips Xenium X2301. Модель отличают интерфейс с крупными шрифтами, большие кнопки, динамик

22.11.2012 Philips Xenium - теперь и смартфон!

Компания Philips представила смартфон из серии Xenium, работающий с двумя SIM-картами. Philips W832 Xenium имеет большой дисплей с ди
21.11.2012 Philips Xenium W336: бюджетный Android-смартфон с технологией Xenium

Philips Xenium W336 на базе Android 4.0.4 - новый смартфон, представленный китайской компанией CEC, в
13.11.2012 Philips Xenium W832 на базе Android: экран 4,5 дюйма, до 9 часов работы в интернете

Компания CEC представила новую модель телефона под брендом Philips - Philips Xenium W832, на базе операционной системы Android 4.0.4. Новинка оснащена 4,5-дюймовы
13.11.2012 Обзор Philips Xenium W732: смартфон-марафонец

трим устройство, которое способно несколько освежить застоявшуюся в сегменте смартфонов атмосферу - Philips Xenium W732. Philips Xenium W732 С одной стороны, данный смартфон совсем не пр
27.09.2012 Android-смартфон Philips Xenium W732: свыше 10 часов в режиме веб-серфинга

Китайская компания CEC анонсировала новую модель смартфона на Android под брендом Philips Xenium. Philips Xenium W732 оснащен 4,3-дюймовым дисплеем, камерой на 5 МП, по
26.07.2012 Philips Xenium W632: смартфон с длительным временем работы на базе Android

ны под брендом Philips, объявила о скором выходе на российском рынке новой "долгоиграющей" модели - Philips Xenium W632. Модель W632 работает до 10 часов в режиме разговора и до 9,5 часа в режи
11.07.2012 Philips Xenium X130: две SIM-карты, до 80 суток в режиме ожидания

разделив контакты на деловые и личные, можно определить, к какой группе относится входящий звонок. Philips Xenium X130 имеет встроенное FM-радио и поддерживает стереозвучание через Bluetooth.

17.01.2012 Продажи телефонов Philips Xenium в России выросли на 29%

В 2011 г. в России было продано более 1 млн телефонов Philips Xenium, что на 29% превысило показатель 2010 г., сообщается в отчете GfK. Данный резу
23.06.2011 Philips Xenium X325: «долгоиграющий» мобильник с MP3-плеером и радио

Новый мобильный телефон Philips Xenium X325 сочетает в себе преимущества длительной автономной работы, поддержки двух
15.06.2011 Philips Xenium X128: две SIM-карты, до 8 часов работы в режиме разговора

CEC объявила о пополнении модельного ряда мобильных телефонов Philips с технологией Xenium новинкой Philips Xenium X128, предлагающей до 8 часов автономной работы в режиме разговора и до месяца
18.05.2011 Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы

В июне 2011 г. линейку мобильных телефонов Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики

16.02.2011 Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile

China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает д
20.12.2010 Philips Xenium X513: до 16 часов разговоров, до двух месяцев без подзарядки

Компания CEC представила на российском рынке новый мобильный телефон под брендом Philips Xenium - Philips Xenium X513, в стальном корпусе. Основным достоинством всех т
06.08.2010 Новый телефон Philips: две SIM-карты, до 8 часов разговоров

Новый телефон в семействе «выносливых» аппаратов Xenium - Philips Xenium X503, - предлагающий время автономной работы в режиме разговора до 8 часов, по
26.01.2009 Разработан первый мобильный телефон на AAA-батарейке

обладает двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме

23.01.2009 Philips разработал мобильный телефон на AAA-батарейке

елефон с двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме

15.07.2008 Мобильные новинки лета: что еще, кроме iPhone?

ь учения? Motorola MING A1800: Фон Linux Второй Weimei W168: финский концепт в китайской реализации Philips Xenium X800: бюджетный долгожитель Существование телефона Philips Xenium X800

28.04.2008 Долгожданный Philips Xenium 9@9k вышел в продажу

Компания Philips сообщила о поступлении в продажу GSM-телефона Xenium 9@9k. Телефон именуется производителем Xenium Champ («Чемпион»), так как этот а

Публикаций - 70, упоминаний - 177

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2053 54
Samsung Electronics 10262 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 11
Apple Inc 12103 9
LG Electronics 3614 6
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Сангфей СЕС Электроникс Рус 9 6
ZTE Corporation 747 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 4
Google LLC 11785 4
Microsoft Corporation 24631 3
Lenovo Group 2293 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 3
HTC Corporation 1499 3
Fly 204 3
CEC - China Electronics Corporation 10 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8747 2
Lenovo Motorola 3501 2
Qualcomm Technologies 1824 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
Toshiba Corporation 2928 2
MediaTek - Ralink 527 2
Dell EMC 5028 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Xiaomi 1733 1
МегаФон 8822 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 1
Huawei 3935 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Benefon 59 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2548 1
Yandex - Яндекс 7349 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Konica Minolta 406 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Fly - Explay - Эксплей 240 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Prada 54 3
Евросеть 1404 3
TÜV Rheinland Group 135 1
Carl Zeiss AG 303 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
101Hotels.com 456 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Президент Украины 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6043 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9606 49
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 40
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27858 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7301 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 23
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 22
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 21
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 21
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6446 19
Наушники - Headphones 4005 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 17
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2124 14
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 13
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 12
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9987 11
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 219 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10139 11
Моноблок - Monoblock PC 930 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2235 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9284 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13806 10
Фонарик 300 10
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3852 9
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 9
Google Android 13998 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 8
Samsung SGH - серия смартфонов 171 6
Google Play - Google Store - Android Market 3292 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 5
Microsoft Windows BitLocker 936 5
Nokia Symbian OS 1400 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 4
Vobis Highscreen 66 3
Apple iOS 7810 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 3
Linux OS 9950 3
Google YouTube - Видеохостинг 2748 3
Oracle Java - язык программирования 3076 3
Opera Mini - браузер 212 3
Samsung Electronics - Bada 187 3
Nokia Xseries 53 3
Samsung Star 10 3
Samsung GT - серия телефонов 38 3
ВымпелКом - Билайн - серия телефонов и смартфонов 11 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Vivaz 12 3
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 3
LG Optimus GT 8 3
Microsoft Windows 15664 3
Samsung Wave 48 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 2
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
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Египет - Арабская Республика 1006 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6171 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4952 3
Английский язык 6635 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1232 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Видеокамера - Видеосъёмка 692 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1384 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 831 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 1
White list - Белый список 102 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6703 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 171 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 4
Wikipedia - Википедия 503 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
День молодёжи - 27 июня 897 1
Red Dot Design Award 55 1
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