Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Sangfei CEC Electronics Philips Xenium серия телефонов
|01.11.2024
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Xenium P2210: сила и портативность
Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус» анонсировала выход на российский рынок нового портативного аккумулятора Xenium P2210. Устройство сочетает в себе стильный внешний вид, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность — это делает его идеальным решением для пользователей, которые часто проводят
|14.06.2024
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На российском рынке появятся телефоны и аксессуары под брендом Xenium
детских смарт-часов Philips, представила в России новую линейку телефонов и аксессуаров под брендом Xenium. Энергосберегающая технология, благодаря которой мобильные телефоны Philips завоевали
|13.11.2023
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Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет
На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808. Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосбер
|31.10.2023
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Телефон Philips Xenium E2125 в России
На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы.
|03.08.2023
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Philips Xenium E2317 вышел в России
На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом. Одна из отличительных
|14.03.2023
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Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию
На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125. Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так ч
|30.11.2022
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Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России
ажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумуляторо
|26.10.2022
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Телефон Philips Xenium E2101 появился в России
Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101. Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так чт
|04.08.2022
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Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью
На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили
|30.06.2022
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Philips Xenium E2301 представлен в России
На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной
|30.05.2022
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Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.
в режиме разговора и до 602 часов в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips. Philips Xenium E227 в первую очередь ориентирован на пожилых людей, при его разработке учитыв
|23.06.2021
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Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном
Philips представляет новинку на российском рынке — мобильный телефон Philips Xenium E590. Philips Xenium E590 — это мобильный телефон в линейке Philips, ко
|27.05.2021
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Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке
Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172. Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запа
|29.03.2017
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Philips анонсировала свой новый 4G-смартфон Xenium X588
Модельный ряд смартфонов Philips пополнился новой моделью — Philips Xenium X588. Как сообщили CNews в компании Philips, новинка сочетает энергосберегающу
|19.10.2016
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В России представлен смартфон Philips Xenium Х818
рживает технологию SoftBlue, благодаря которой снижается уровень вредного излучения в синем спектре.Philips Xenium X818Philips Xenium X818 оснащен 8-ядерным 2 ГГц процессором MediaTek Helio P10
|20.09.2016
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В России начались продажи бюджетного телефона Philips Xenium Е181
В России стартовали продажи нового мобильного телефона Philips Xenium E181. Модель Xenium E181 оснащена 2,4-дюймовым ЖК-экраном IPS-типа c разрешени
|16.09.2016
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Стартовали российские продажи бюджетного телефона Philips Xenium E570
ics Corporation (CEC) объявила о начале российских продаж мобильного GSM 900/1800/1900 МГц телефона Philips Xenium E570, выполненного в классическом форм-факторе и обладающего долгим временем а
|09.09.2015
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Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526
Компания Philips представила новую модель в линейке «долгоиграющих» смартфонов — Xenium V526, поддерживающий скоростную передачу данных в сетях LTE. Как сообщили CNews в Sang
|10.06.2015
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Philips начал продавать в России мобильник с рекордным временем работы
s Corporation объявила о выходе в России самой «долгоиграющей» модели мобильного телефона в линейке Philips Xenium — Philips Xenium E560. Устройство способно работать примерно два с поло
|22.03.2013
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Philips Xenium W737 - две SiM-карты и солидный запас энергии
Компания Philips представила на рынке новый смартфон из серии Xenium, Philips Xenium W737. Смартфоны Xenium отличаются использованием аккумуляторов повышенной ёмко
|18.03.2013
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Philips Xenium W737: Android-смартфон с 4,3-дюймовым дисплеем
Компания CEC анонсировала новую модель смартфона в линейке Philips Xenium - Philips Xenium W737, на платформе Android 4.0. Philips Xenium
|11.02.2013
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Philips Xenium X2301: мобильник с крупными шрифтами и кнопками
оргующая телефонами под брендом Philips, объявила о выпуске на российском рынке мобильного телефона Philips Xenium X2301. Модель отличают интерфейс с крупными шрифтами, большие кнопки, динамик
|22.11.2012
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Philips Xenium - теперь и смартфон!
Компания Philips представила смартфон из серии Xenium, работающий с двумя SIM-картами. Philips W832 Xenium имеет большой дисплей с ди
|21.11.2012
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Philips Xenium W336: бюджетный Android-смартфон с технологией Xenium
Philips Xenium W336 на базе Android 4.0.4 - новый смартфон, представленный китайской компанией CEC, в
|13.11.2012
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Philips Xenium W832 на базе Android: экран 4,5 дюйма, до 9 часов работы в интернете
Компания CEC представила новую модель телефона под брендом Philips - Philips Xenium W832, на базе операционной системы Android 4.0.4. Новинка оснащена 4,5-дюймовы
|13.11.2012
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Обзор Philips Xenium W732: смартфон-марафонец
трим устройство, которое способно несколько освежить застоявшуюся в сегменте смартфонов атмосферу - Philips Xenium W732. Philips Xenium W732 С одной стороны, данный смартфон совсем не пр
|27.09.2012
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Android-смартфон Philips Xenium W732: свыше 10 часов в режиме веб-серфинга
Китайская компания CEC анонсировала новую модель смартфона на Android под брендом Philips Xenium. Philips Xenium W732 оснащен 4,3-дюймовым дисплеем, камерой на 5 МП, по
|26.07.2012
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Philips Xenium W632: смартфон с длительным временем работы на базе Android
ны под брендом Philips, объявила о скором выходе на российском рынке новой "долгоиграющей" модели - Philips Xenium W632. Модель W632 работает до 10 часов в режиме разговора и до 9,5 часа в режи
|11.07.2012
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Philips Xenium X130: две SIM-карты, до 80 суток в режиме ожидания
разделив контакты на деловые и личные, можно определить, к какой группе относится входящий звонок. Philips Xenium X130 имеет встроенное FM-радио и поддерживает стереозвучание через Bluetooth.
|17.01.2012
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Продажи телефонов Philips Xenium в России выросли на 29%
В 2011 г. в России было продано более 1 млн телефонов Philips Xenium, что на 29% превысило показатель 2010 г., сообщается в отчете GfK. Данный резу
|23.06.2011
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Philips Xenium X325: «долгоиграющий» мобильник с MP3-плеером и радио
Новый мобильный телефон Philips Xenium X325 сочетает в себе преимущества длительной автономной работы, поддержки двух
|15.06.2011
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Philips Xenium X128: две SIM-карты, до 8 часов работы в режиме разговора
CEC объявила о пополнении модельного ряда мобильных телефонов Philips с технологией Xenium новинкой Philips Xenium X128, предлагающей до 8 часов автономной работы в режиме разговора и до месяца
|18.05.2011
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Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы
В июне 2011 г. линейку мобильных телефонов Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики
|16.02.2011
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Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile
China Electronics Corporation представила новую модель мобильного устройства под брендом Philips Xenium. Philips Xenium V816 базируется на Windows Mobile 6.5.3, поддерживает д
|20.12.2010
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Philips Xenium X513: до 16 часов разговоров, до двух месяцев без подзарядки
Компания CEC представила на российском рынке новый мобильный телефон под брендом Philips Xenium - Philips Xenium X513, в стальном корпусе. Основным достоинством всех т
|06.08.2010
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Новый телефон Philips: две SIM-карты, до 8 часов разговоров
Новый телефон в семействе «выносливых» аппаратов Xenium - Philips Xenium X503, - предлагающий время автономной работы в режиме разговора до 8 часов, по
|26.01.2009
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Разработан первый мобильный телефон на AAA-батарейке
обладает двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме
|23.01.2009
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Philips разработал мобильный телефон на AAA-батарейке
елефон с двумя источниками питания – основным и резервным. Основная аккумуляторная батарея телефона Philips Xenium X520 обеспечивает до 8 часов работы в режиме разговора и до 1 месяца в режиме
|15.07.2008
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Мобильные новинки лета: что еще, кроме iPhone?
ь учения? Motorola MING A1800: Фон Linux Второй Weimei W168: финский концепт в китайской реализации Philips Xenium X800: бюджетный долгожитель Существование телефона Philips Xenium X800
|28.04.2008
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Долгожданный Philips Xenium 9@9k вышел в продажу
Компания Philips сообщила о поступлении в продажу GSM-телефона Xenium 9@9k. Телефон именуется производителем Xenium Champ («Чемпион»), так как этот а
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
|Президент Украины 123 1
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|Wikipedia - Википедия 503 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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