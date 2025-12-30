Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188378
ИКТ 14580
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81446
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Сорокин Дмитрий


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Российские заказчики при использовании платформ Kubernetes выбирают гибридные и мультикластерные стратегии 1
17.11.2025 Вышла новая версия платформы виртуализации «Базис» с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 1
11.11.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов 1
30.10.2025 Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования 2
30.10.2025 Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости 1
27.10.2025 «Базис» представил релиз Basis Dynamix Cloud Control 5.3 с расширенными возможностями управления и автоматизации облака 1
15.10.2025 «Базис» и «Гарда» усиливают защиту корпоративных баз данных 1
14.10.2025 Mind Software и «Базис» представили коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 1
Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность? 1
15.07.2025 «Базис» реализовал 80 улучшений в новой версии платформы виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.3.0 1
29.05.2025 «Базис» представил обновлённую систему хранения данных 1
29.05.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой 1
23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
08.04.2025 Вышло обновление отечественного решения для управления динамической инфраструктурой 1
12.03.2025 Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций 1
11.03.2025 «Базис» реализовал управление репликацией и снапшотами для СХД Tatlin.Unified Gen2 1
11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro 1
19.02.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК 1
19.02.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК 1
27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
12.11.2024 Basis Virtual Security получил более 100 новых функций и улучшений и подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy 1
12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
18.06.2024 «Базис» в два раза сократил сроки проведения испытаний собственных решений для ФСТЭК 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
07.12.2023 «Базис» расширила сертификат ФСТЭК на свои облачные решения 1
27.11.2023 «Базис» выпустил универсальный продукт для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры «Базис.Virtual Protect» 1
28.08.2023 Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса 1
13.06.2023 Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore» 1
27.03.2023 «Базис.DynamiX» обновил технологии работы с СХД 1
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники 2
17.10.2022 «Базис» и Mind Software будут вместе работать над решениями для облачной миграции и отказоустойчивости виртуальных инфраструктур 1
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 50

Сорокин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2502 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 651 6
Ростелеком 10357 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 5
Nutanix 108 4
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 11 3
Softline - Софтлайн 3295 3
Red Hat 1346 3
Microsoft Corporation 25271 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 2
Samsung Electronics 10645 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Google LLC 12288 2
Citrix Systems 841 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 2
Telegram Group 2599 2
Loudplay - ЛП стрим 25 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
Novosoft - Новософт 43 1
Basis - Скала софтвер 13 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Логасофт - Logasoft 1 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
MIND Software - Майнд Софт 49 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
1С:Северо-Запад - МС-Сервис 4 1
Orion soft - Орион софт - 213 1
Apple Inc 12660 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Philips 2076 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 388 1
Галактика - Корпорация 1507 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 1
Fly 211 1
Nvidia Corp 3747 1
Benefon 59 1
Cisco IronPort Systems 53 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 5
ГПБ - Газпромбанк 1181 3
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 1
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1335 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2714 1
СКО Электроника-утилизация 21 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Федеральное казначейство России 1880 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 40
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 17
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1165 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3067 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1775 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 6
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 6
Clone - Клонирование 527 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 5
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 122 5
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3543 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 112 25
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 40 8
Basis - Базис.Workplace 64 7
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 43 5
Linux OS 10947 5
Red Hat libvirt 25 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 101 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 3
Docker - Платформа распределённых приложений 442 3
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 182 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 163 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 26 3
Basis - Базис.vCore 14 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 2
Apache Directory 3 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
QEMU 59 2
Apache ActiveMQ 32 2
Microsoft Windows 16370 2
Broadcom - VMware vSphere 597 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1152 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia XpressMusic 65 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1536 1
Docker Hub 23 1
Галактика КапСтрой 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 193 1
Basis - Базис.Migration Assistant 9 1
Basis - Базис.Guard 9 1
Basis - Базис.SDS - программно-определяемая система хранения 4 1
Аветисян Арутюн 41 2
Груздев Антон 36 1
Василенко Сергей 5 1
Васильев Егор 8 1
Демидов Владислав 1 1
Чистов Андрей 2 1
Скшидлевский Кирилл 1 1
Перов Евгений 93 1
Комарова Алена 1 1
Шагин Артем 1 1
Бондарев Владислав 6 1
Коржавин Максим 3 1
Кропалева Елизавета 1 1
Пекарев Алексей 3 1
Кислов Роман 1 1
Обухов Алексей 1 1
Вылегжанин Олег 2 1
Ермалюк Петр 1 1
Стулов Иван 1 1
Забулонов Михаил 2 1
Малышев Александр 37 1
Петров Сергей 61 1
Савченко Константин 16 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Василенко Александр 93 1
Белов Александр 74 1
Пушкин Александр 34 1
Стрелков Виктор 10 1
Мартиросов Давид 99 1
Гоц Роман 51 1
Легостаева Светлана 96 1
Белоусов Сергей 247 1
Волков Михаил 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 157514 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 1
Швеция - Королевство 3716 1
Европа 24654 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 554 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 340 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Куба - Республика 395 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1120 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Армения - Ереван 210 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 292 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 2
Arlington Research 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 6
РАН - Российская академия наук 2019 5
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 151 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще