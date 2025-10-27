«Базис» представил релиз Basis Dynamix Cloud Control 5.3 с расширенными возможностями управления и автоматизации облака

Компания «Базис» объявляет о выходе версии 5.3 платформы для комплексного управления облачной инфраструктурой Basis Dynamix Cloud Control (BDCC). Среди ключевых нововведений релиза — расширенная интеграция с платформой виртуализации Dynamix Enterprise. Теперь виртуальные машины и диски, созданные на платформе виртуализации, автоматически регистрируются в BDCC. Реализована автоматическая синхронизация изменений инфраструктуры между платформой виртуализации и системой управления облаком, что обеспечивает согласованность данных о ресурсах. Также добавлено управление снапшотами виртуальных машин в Dynamix Enterprise. Всего в новый релиз вошло более 40 улучшений. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Расширенные возможности для пользователей облака

В Basis Dynamix Cloud Control 5.3 появились инструменты, существенно упрощающие работу с облачными ресурсами.

Гибкое управление серверами: реализовано перемещение серверов между виртуальными дата-центрами в рамках общего пула ресурсов Dynamix Enterprise, что обеспечивает балансировку нагрузки и упрощает обслуживание.

Расширенная работа с сетями: добавлена возможность назначения внешних пользовательских сетей в несколько виртуальных ЦОД одновременно, включая ЦОД разных проектов и клиентов. Также реализовано подключение свободных сетевых портов к устройствам.

Улучшенное управление балансировщиками: теперь можно удалить любой сервер из пула участников балансировщика, включая первый, что дает большую гибкость при настройке распределения нагрузки.

Управление снапшотами: Добавлено управление снапшотами виртуальных машин в Dynamix Enterprise. Кроме того, при восстановлении сервера из снапшота в сегменте VMware vSphere изменено поведение системы — дополнительный диск, подключенный после создания снапшота, теперь отключается от сервера, но не удаляется. Это изменение соответствует стандартному поведению VMware vSphere.

Управление рабочими процессами: конструктор платформенных сервисов Basis Automation Studio позволяет управлять рабочими процессами и ежедневными операциями обслуживания, автоматизируя рутинные задачи обслуживания инфраструктуры.

Инструменты для администраторов облака

Релиз 5.3 предоставляет администраторам новые средства контроля и автоматизации:

Синхронизация инфраструктуры: Виртуальные машины и диски, созданные на платформе Basis Dynamix Enterprise, автоматически регистрируются в BDCC. Также появилась автоматическая синхронизация изменений в виртуальной инфраструктуре на уровне платформы виртуализации Dynamix Enterprise.

Автоматизация управления раннерами: процессы добавления и удаления раннеров теперь полностью автоматизированы, что сокращает время на администрирование инфраструктуры.

Расширенная диагностика: добавлен новый статус «Ошибка» для всех объектов инфраструктуры. Объект автоматически получает этот статус при сбое выполнения соответствующей задачи, что позволяет оперативно выявлять и устранять проблемы.

Улучшенное управление ресурсами: обновлен интерфейс выбора раннеров в ресурсном пуле с добавлением системы фильтров для быстрого поиска нужных компонентов.

Архивация данных: реализована архивация учетных записей перед удалением для сохранения отчетных данных. В списке пользователей появились специальные значки для архивных, сервисных и заблокированных учетных записей.

Улучшения интерфейса и безопасности

С точки зрения архитектуры и безопасности в Basis Cloud Control 5.3 реализована поддержка сертификатов Certificate Authority (CA) для встроенного реверс-прокси nginx в Оркестраторе, что повышает защищенность соединений.

В версии 5.3 реализован ряд улучшений пользовательского интерфейса для более эффективной работы: добавлены расширенные фильтры на формах списков клиентов и задач, обновлены описания и всплывающие подсказки в интерфейсе, улучшены тексты системных сообщений и переименованы поля в настройках интеграции со службой каталога.

«Выход пятой версии Basis Dynamix Cloud Control в этом году стал важным шагом в развитии нашей платформы управления облачной инфраструктурой. На протяжении года мы сосредотачивали усилия как на доработке самой платформы, так и над ее глубокой интеграцией с нашим флагманским решением Basis Dynamix Enterprise. И вот один из достигнутых нами результатов — реализованная в версии 5.3 автоматическая синхронизация изменений между уровнями управления позволяют нашим клиентам работать с гибридной инфраструктурой как с единым целым. Кроме того, мы продолжаем развивать функциональность платформы, делая управление облаком более простым, прозрачным и эффективным», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Basis Dynamix Cloud Control — это платформа для управления множеством виртуальных ЦОД из единой панели. Решение обеспечивает полный цикл управления облачными сервисами различных уровней (инфраструктура, платформа, контейнеры), автоматизацию предоставления ресурсов, самообслуживание пользователей и детальный учет потребления.

Платформа подходит как для крупных корпораций с филиальной сетью и сложной инфраструктурой, так и для облачных провайдеров. Basis Cloud Control работает с различными платформами виртуализации, включая Basis Dynamix Enterprise, VMware vSphere, РУСТЭК и OpenStack, обеспечивая единообразное управление гетерогенной инфраструктурой через открытый REST API и поддержку Infrastructure as Code с помощью Terraform/OpenTofu.