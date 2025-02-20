Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cloud Management Platform, CMP Управление облачной средой Cloud Data Management, CDM Управление облачными данными Cloud Security Posture Management, CSPM Управление гибридными и мультиоблачными средами Cloud Native Platforms
Облачные платформы (Cloud-Native Platforms) - технологии, позволяющие создавать новые архитектуры приложений изначально ориентированные на реализацию исключительно в облачных средах. Переход парадигм «использования облачных ресурсов» и «переноса приложений в облако» к идеологии изначальной разработки приложений в облачных средах
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|20.02.2025
|
Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом
Пользователям стала доступна первая российская облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом. Среда встроена в платформу для работы с исходным кодом GitVerse, что предоставляет пользователям необходимый набор инструментов для
|15.12.2022
|
Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native
Зачем бизнесу Cloud Native? Говоря кратко, Cloud Native — это подход, при котором возможности и спец
|31.03.2021
|
M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет решение VDI для работы с требовательными к графической подсистеме программами в облачной среде. Оно позволяет эффективно организовать в облаке M1Cloud удаленные рабочие столы для пользователей комплексных ИТ-решений, занимающихся проектированием, конструированием, инжини
|23.04.2020
|
«Техносерв Cloud» запустил новую услугу «Управление инфраструктурой в облаке»
ого провайдера производят аудит и оценку текущей инфраструктуры клиента, прорабатывают архитектуру решения в рамках стандартной или гибридной облачной модели, а затем осуществляют миграцию в облако. «Управление инфраструктурой в облаке» будет обслуживать виртуальный дата-центр (IaaS), операционные системы, продукты Microsoft, прикладное ПО и СУБД. Услуга имеет ряд преимуществ: позволяет сок
|24.03.2020
|
M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил технологию VDI – удаленные полнофункциональные рабочие столы для работы в облачной среде из любого места. Технология позволяет оставить всех удаленных сотрудников внутри корпоративной системы. Сотрудники смогут использовать мощное высоконадежное серверное оборудова
|14.09.2017
|
Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation
Oracle объявила о вступлении и платиновом членстве в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracle Cloud Infrast
|07.04.2016
|
Stack Group представила решение VDI GRID для работы системы AVEVA в облачной среде
ресурсов на всех этапах жизненного цикла проекта. Stack Group представила одну из таких технологий — VDI GRID — удаленные рабочие столы для работы с требовательными к графической подсистеме решениями в облачной среде. Участники конференции смогли протестировать работу приложений AVEVA, развернутых в «облаке» M1Cloud от Stack Group. «Облачные технологии уже довольно широко применяются в опер
Cloud Management Platform, CMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуйкин Андрей 50 7
|Березин Максим 134 7
|Севостьянов Александр 16 6
|Шадаев Максут 1159 6
|Титов Александр 41 6
|Воробьев Артем 26 5
|Королев Максим 31 5
|Ерин Андрей 22 5
|Маслов Олег 12 5
|Корзун Александр 14 5
|Луганцев Александр 51 5
|Порошин Тимур 30 5
|Мерещенко Сергей 6 5
|Путин Сергей 72 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Демидов Сергей 128 5
|Палей Лев 57 5
|Горбатько Александр 105 5
|Чулков Олег 11 5
|Мусич Роман 28 5
|Курбатов Владимир 35 5
|Контемиров Юрий 32 5
|Блинов Михаил 73 5
|Лебедев Владимир 82 5
|Гадарь Дмитрий 28 5
|Лазаренко Дмитрий 83 5
|Мельников Максим 38 5
|Бенгин Владимир 37 5
|Костров Дмитрий 34 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Урусов Виктор 150 4
|Кубарев Алексей 58 4
|Тятюшев Максим 160 4
|Морарь Максим 25 4
|Натрусов Артем 312 4
|Чаркин Евгений 314 4
|Бочарникова Татьяна 83 4
|Ройфман Роман 16 4
|Hurd Mark - Херд Марк 97 4
|Митенков Алексей 20 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.