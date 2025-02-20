Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом Пользователям стала доступна первая российская облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом. Среда встроена в платформу для работы с исходным кодом GitVerse, что предоставляет пользователям необходимый набор инструментов для

Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native Зачем бизнесу Cloud Native? Говоря кратко, Cloud Native — это подход, при котором возможности и спец

M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет решение VDI для работы с требовательными к графической подсистеме программами в облачной среде. Оно позволяет эффективно организовать в облаке M1Cloud удаленные рабочие столы для пользователей комплексных ИТ-решений, занимающихся проектированием, конструированием, инжини

«Техносерв Cloud» запустил новую услугу «Управление инфраструктурой в облаке» ого провайдера производят аудит и оценку текущей инфраструктуры клиента, прорабатывают архитектуру решения в рамках стандартной или гибридной облачной модели, а затем осуществляют миграцию в облако. «Управление инфраструктурой в облаке» будет обслуживать виртуальный дата-центр (IaaS), операционные системы, продукты Microsoft, прикладное ПО и СУБД. Услуга имеет ряд преимуществ: позволяет сок

M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил технологию VDI – удаленные полнофункциональные рабочие столы для работы в облачной среде из любого места. Технология позволяет оставить всех удаленных сотрудников внутри корпоративной системы. Сотрудники смогут использовать мощное высоконадежное серверное оборудова

Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation Oracle объявила о вступлении и платиновом членстве в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracle Cloud Infrast