Облачные платформы (Cloud-Native Platforms) - технологии, позволяющие создавать новые архитектуры приложений изначально ориентированные на реализацию исключительно в облачных средах. Переход парадигм «использования облачных ресурсов» и «переноса приложений в облако» к идеологии изначальной разработки приложений в облачных средах

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2025 Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом

Пользователям стала доступна первая российская облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом. Среда встроена в платформу для работы с исходным кодом GitVerse, что предоставляет пользователям необходимый набор инструментов для
15.12.2022 Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native

Зачем бизнесу Cloud Native? Говоря кратко, Cloud Native — это подход, при котором возможности и спец
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет решение VDI для работы с требовательными к графической подсистеме программами в облачной среде. Оно позволяет эффективно организовать в облаке M1Cloud удаленные рабочие столы для пользователей комплексных ИТ-решений, занимающихся проектированием, конструированием, инжини
23.04.2020 «Техносерв Cloud» запустил новую услугу «Управление инфраструктурой в облаке»

ого провайдера производят аудит и оценку текущей инфраструктуры клиента, прорабатывают архитектуру решения в рамках стандартной или гибридной облачной модели, а затем осуществляют миграцию в облако. «Управление инфраструктурой в облаке» будет обслуживать виртуальный дата-центр (IaaS), операционные системы, продукты Microsoft, прикладное ПО и СУБД. Услуга имеет ряд преимуществ: позволяет сок
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил технологию VDI – удаленные полнофункциональные рабочие столы для работы в облачной среде из любого места. Технология позволяет оставить всех удаленных сотрудников внутри корпоративной системы. Сотрудники смогут использовать мощное высоконадежное серверное оборудова
14.09.2017 Oracle присоединяется к Cloud Native Computing Foundation

Oracle объявила о вступлении и платиновом членстве в организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Кроме того, Oracle выпустила Kubernetes на Oracle Linux и представила Terraform Kubernetes Installer с открытым исходным кодом для Oracle Cloud Infrast
07.04.2016 Stack Group представила решение VDI GRID для работы системы AVEVA в облачной среде

Stack Group представила одну из таких технологий — VDI GRID — удаленные рабочие столы для работы с требовательными к графической подсистеме решениями в облачной среде. Участники конференции смогли протестировать работу приложений AVEVA, развернутых в «облаке» M1Cloud от Stack Group. «Облачные технологии уже довольно широко применяются в опер

