Получите все материалы CNews по ключевому слову
Виртуализация Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды Системы управления контейнерами
- DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов.
- DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- DevSecOps - Development Security Operations
- Контейнеризация
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей
резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
|07.07.2025
|
Как защитить Kubernetes от угроз?
ПО, патчи которого еще не установлены. Эти образы могут использоваться злоумышленниками для атаки. Контейнеры работают на одном хосте, используя общие ресурсы операционной системы. Недостаточн
|01.07.2025
|
«Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience
По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данны
|24.06.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes
ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть
|18.06.2025
|
«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов
Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Бит
|10.06.2025
|
Средства оркестрации контейнеров, интерпретаторы и веб-серверы в «Ред ОС 7.3» сертифицированы ФСТЭК
испытания по требованиям Приказа ФСТЭК России №118 и может быть использована для построения защищенной микросервисной инфраструктуры. В состав обновленного установочного диска «Ред ОС» входят образы контейнеров кластера Kubernetes для развертывания в закрытом контуре. Образы также доступны в реестре Docker-образов «Ред ОС». Новые версии Docker-образов публикуются в реестре еженедельно, пол
|29.05.2025
|
Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой
допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хр
|22.05.2025
|
Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker
России и странах СНГ. Далее атака развивается следующим методом: компрометируются уже существующие контейнеры и создаются новые на основе стандартного легитимного образа Ubuntu. После их зараж
|11.04.2025
|
В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков
Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудник
|20.02.2025
|
Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды
Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и
|17.12.2024
|
Когда заказчику действительно нужен Kubernetes
Из-за этого набирает популярность услуга переноса и перевода инфраструктуры компании на отдельные контейнеры, чтобы работать с ними автономно в удобном режиме и когда хочется. Одним из главны
|12.12.2024
|
Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов
оенных модулей для логирования, CI/CD. Платформа также обеспечивает повышенный уровень защищенности контейнеров и кластеров за счет встроенного модуля информационной безопасности. «В основе сем
|26.11.2024
|
«СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой
«СберТех», дочерняя компания Сбербанка, протестировала совместимость решения для управления сетевым взаимодействием микросервисов Platform V Synapse Service Mesh с контейнерной платформой «Штурвал», разработанной компанией «Лаборатория Числитель». Итоги испытаний подтвердили, что решения совместимы и позволяют компаниям построить контейнерную среду на баз
|30.10.2024
|
Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО
и средой выполнения в стандартный блок, который можно запускать на любой платформе, поддерживающей контейнеры. Это устраняет проблему «работает у меня, но не работает у тебя», так как контейне
|29.10.2024
|
ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes
выбрала ли она стратегию гибридного облака или нет. При использовании в контексте гибридного облака контейнеры значительно повысят производительность приложений, сэкономят эксплуатационные расх
|29.10.2024
|
ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes
высокий уровень защищенности в рамках быстрого цикла разработки, взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ограничениях ИБ. Российский рынок безопасности контейнеров, по оценке аналитиков «Солара», в 2023 г. составил 1,1 млрд руб., в том числе за счет функционала реализованного на платформах управления контейнерами. К 2027 г. он может достигнуть
|22.10.2024
|
Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему
ч ИБ. О технологиях, на которые будет расти спрос до 2030 года — в материале CNews.ru. Безопасность контейнеров DevSecOps в облаке Киберхранилище Безопасность контейнеров 20252030 Безопа
|10.10.2024
|
Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений
ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут испол
|01.10.2024
|
«Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes
oft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могут испол
|25.09.2024
|
ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ
лдинг Глобал Портс (оба входят в группу компаний «Дело») в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы России (НЦТЛП) проанализируют процесс движения и оформления 5 тыс. контейнеров, проходящих по мультимодальным маршрутам через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» Глобал Портс в Санкт-Петербурге. Результаты лягут в основу разработки в НЦТЛП сервиса
|12.09.2024
|
В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому
неров для кремниевых пластин. На эти работы выделено 476,8 млн руб., следует из портала госзакупок. Контейнеры SMIF позволяют хранить и перемещать наборы полупроводниковых пластин между установ
|13.06.2024
|
MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли
ры и детектированию уязвимостей, Positive Technologies. Новая версия MaxPatrol VM выявляет риски информационной безопасности, связанные с уязвимостями в ПО, которое запускается из Docker-контейнеров. Контейнеризация позволяет изолированно запускать приложения внутри одной виртуальной машины и предоставляет гибкие возможности для масштабирования сервисов, но требует отдельного процесса по ан
|10.06.2024
|
«Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки
защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ
|30.05.2024
|
Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя
ользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления пр
|28.03.2024
|
Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация
х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li
|14.03.2024
|
Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред
ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в
|09.01.2024
|
ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe
кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по
|21.11.2023
|
Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security
гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re
|26.10.2023
|
Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
|26.10.2023
|
Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
|18.10.2023
|
ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры
для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц
|28.09.2023
|
Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла
1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают
|10.07.2023
|
Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium
Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту
|27.06.2023
|
Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry
Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се
|10.05.2023
|
«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве
«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК
|20.02.2023
|
«Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры
иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной
|03.02.2023
|
MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»
ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых
|18.11.2022
|
Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry
могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и
|28.06.2022
|
«Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение
менения российских платформенных решений по управлению Kubernetes-кластеров и инфраструктур на базе контейнерной виртуализации. PaaS-сервисы становятся более востребованными на российском и гло
|17.05.2022
|
Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC
ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования
Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 45 19
|Титов Александр 41 18
|Морарь Максим 25 16
|Краснов Александр 88 13
|Дягилев Василий 84 13
|Чистов Александр 21 11
|Баталов Александр 27 11
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 10
|Березин Максим 131 10
|Кузнецов Александр 145 9
|Karidis George - Каридис Джордж 10 8
|Сорокин Дмитрий 47 8
|Гуральник Павел 27 8
|Трандин Сергей 104 8
|Сорокин Игорь 20 8
|Шадаев Максут 1146 8
|Cormier Paul - Пол Кормье 24 8
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 8
|Кожокин Артем 8 7
|Беляева Мария 10 7
|Главчев Владимир 21 7
|Летунов Илья 49 7
|Рустамов Рустам 513 7
|Челышев Сергей 11 6
|Гавриленко Александр 40 6
|Белоусов Сергей 247 6
|Чаркин Евгений 314 6
|Колбин Евгений 80 6
|Протасов Станислав 36 6
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
|Мартиросов Давид 92 5
|Куртяник Надежда 369 5
|Ганюшкин Андрей 6 5
|Халяпин Сергей 87 5
|Клявин Владимир 51 5
|Хайретдинов Рустэм 89 5
|Козлов Максим 41 5
|Панченко Иван 172 5
|Исаев Дмитрий 49 4
|Антонов Андрей 21 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.