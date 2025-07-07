Разделы

Виртуализация Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды Системы управления контейнерами

Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами

  • DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
  • DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.  
  • DevOps as a Service - Managed DevOps
  • DevSecOps - Development Security Operations
  • Контейнеризация

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей

резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
07.07.2025 Как защитить Kubernetes от угроз?

ПО, патчи которого еще не установлены. Эти образы могут использоваться злоумышленниками для атаки. Контейнеры работают на одном хосте, используя общие ресурсы операционной системы. Недостаточн
01.07.2025 «Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience

По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данны
24.06.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes

ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть
18.06.2025 «1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов

Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Бит
10.06.2025 Средства оркестрации контейнеров, интерпретаторы и веб-серверы в «Ред ОС 7.3» сертифицированы ФСТЭК

испытания по требованиям Приказа ФСТЭК России №118 и может быть использована для построения защищенной микросервисной инфраструктуры. В состав обновленного установочного диска «Ред ОС» входят образы контейнеров кластера Kubernetes для развертывания в закрытом контуре. Образы также доступны в реестре Docker-образов «Ред ОС». Новые версии Docker-образов публикуются в реестре еженедельно, пол
29.05.2025 Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой

допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хр
22.05.2025 Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker

России и странах СНГ. Далее атака развивается следующим методом: компрометируются уже существующие контейнеры и создаются новые на основе стандартного легитимного образа Ubuntu. После их зараж
11.04.2025 В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков

Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудник
20.02.2025 Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды

Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и
17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes

Из-за этого набирает популярность услуга переноса и перевода инфраструктуры компании на отдельные контейнеры, чтобы работать с ними автономно в удобном режиме и когда хочется. Одним из главны
12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов

оенных модулей для логирования, CI/CD. Платформа также обеспечивает повышенный уровень защищенности контейнеров и кластеров за счет встроенного модуля информационной безопасности. «В основе сем
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой

«СберТех», дочерняя компания Сбербанка, протестировала совместимость решения для управления сетевым взаимодействием микросервисов Platform V Synapse Service Mesh с контейнерной платформой «Штурвал», разработанной компанией «Лаборатория Числитель». Итоги испытаний подтвердили, что решения совместимы и позволяют компаниям построить контейнерную среду на баз
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО

и средой выполнения в стандартный блок, который можно запускать на любой платформе, поддерживающей контейнеры. Это устраняет проблему «работает у меня, но не работает у тебя», так как контейне
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes

выбрала ли она стратегию гибридного облака или нет. При использовании в контексте гибридного облака контейнеры значительно повысят производительность приложений, сэкономят эксплуатационные расх
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes

высокий уровень защищенности в рамках быстрого цикла разработки, взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ограничениях ИБ. Российский рынок безопасности контейнеров, по оценке аналитиков «Солара», в 2023 г. составил 1,1 млрд руб., в том числе за счет функционала реализованного на платформах управления контейнерами. К 2027 г. он может достигнуть
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

ч ИБ. О технологиях, на которые будет расти спрос до 2030 года — в материале CNews.ru. Безопасность контейнеров DevSecOps в облаке Киберхранилище Безопасность контейнеров 20252030 Безопа
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений

ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут испол
01.10.2024 «Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes

oft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могут испол
25.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ

лдинг Глобал Портс (оба входят в группу компаний «Дело») в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы России (НЦТЛП) проанализируют процесс движения и оформления 5 тыс. контейнеров, проходящих по мультимодальным маршрутам через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» Глобал Портс в Санкт-Петербурге. Результаты лягут в основу разработки в НЦТЛП сервиса

12.09.2024 В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому

неров для кремниевых пластин. На эти работы выделено 476,8 млн руб., следует из портала госзакупок. Контейнеры SMIF позволяют хранить и перемещать наборы полупроводниковых пластин между установ
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли

ры и детектированию уязвимостей, Positive Technologies. Новая версия MaxPatrol VM выявляет риски информационной безопасности, связанные с уязвимостями в ПО, которое запускается из Docker-контейнеров. Контейнеризация позволяет изолированно запускать приложения внутри одной виртуальной машины и предоставляет гибкие возможности для масштабирования сервисов, но требует отдельного процесса по ан
10.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки

защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя

ользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления пр
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация

х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li
14.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред

ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe

кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security

гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
18.10.2023 ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры

для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла

1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium

Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту

27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry

Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве

«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК
20.02.2023 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры

иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной
03.02.2023 MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»

ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых

18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry

могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение

менения российских платформенных решений по управлению Kubernetes-кластеров и инфраструктур на базе контейнерной виртуализации. PaaS-сервисы становятся более востребованными на российском и гло
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC

ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования


