Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды

Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и может применяться в портах, логистических центрах и терминалах в качестве карманного инструмента для отслеживания грузов независимо от вида транспорта. Функциональность доступна в обновленной версии программного продукта Smart Code Engine 2.5. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Нейросеть распознает номера грузовых контейнеров, маркированных в соответствии с общепринятым международным стандартом ISO 6346. Алгоритмы искусственного интеллекта считывают код владельца, серийный номер, контрольную цифру, код размеров и тип контейнера. Система устойчива к любым условиям съемки и корректно считывают информацию даже при сильных загрязнениях, потертостях, а также при любом способе нанесения маркировки. Это может быть трафаретная печать, лазерная гравировка, наклейки, этикетки и штамповка.

Технология поддерживает все типы контейнеров – сухие, рефрижераторные, вентилируемые, платформы, конструкции с открытым верхом и специализированные модификации, адаптируясь к любым цветам поверхностей, включая темные и нестандартные оттенки. Скорость обработки данных в видеопотоке достигает 13 кадров в секунду как в мобильной, так и в десктоп-версиях, а «вес» ИИ-системы составляет всего 2,3 МБ. Программа поставляется в виде SDK и интегрируется в ИТ-инфраструктуру заказчика. Технология может использоваться в терминалах сбора данных и интегрироваться с системой регистрации погрузочно-разгрузочных операций.

«Наши специалисты создали надежный инструмент для решения повседневных задач логистики в полевых условиях. После платежей и ежедневных банковских операций мы сделали шаг в сторону автоматизации логистической отрасли, обучив искусственный интеллект распознавать VIN, номера транспортных средств и грузовых контейнеров. Система адаптирована для эффективной работы на мобильных устройствах и не требует интернет-соединения. Это дает возможность использовать решение в самых разных сценариях для мгновенной идентификации и отслеживания грузов», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Программное решение алгоритмически оптимизировано под любые платформы и может быть запущено в браузере, на сервере и любом устройстве, включая смартфоны и планшеты, без использования GPU. Созданная учеными Smart Engines система основана на быстрой, компактной и точной модели глубокого обучения. Распознавание происходит на конечном устройстве пользователя (телефоне, планшете, десктопе, сервере), данные не передаются на обработку в облачные сервисы или на внешние сервера, что обеспечивает их полную конфиденциальность.

Smart Code Engine – программный продукт, который позволяет распознавать данные всех типов банковских карт, номера телефонов, автомобильные номера, а также линейные и матричные штрихкоды, включая машиночитаемые зоны паспортов и виз (MRZ). Программный продукт внесен в реестр российских программ и относится к классу ИИ.