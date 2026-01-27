Арлазаров Владимир

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет Smart Engines исполняется десять лет — для ИТ-рынка это показательный срок, за который компания способна стать драйвером заметных изменений в отрасли. Можно ли сказать так в отношении Smart Engines? Владимир Арлазаров: Да, можно. И именно в таком масштабе об этом и стоит говорить применительно к нашим технологиям. Речь идет не об изменениях в одном продукте или отдельном сегменте рынка. На

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов CNews: Вы — 10 лет на рынке распознавания документов. Как менялись и эволюционировали задачи? Владимир Арлазаров: Десять лет назад никто не умел распознавать паспорт с мобильного телефона. Тогда мы первыми в мире представили технологию, которая могла извлекать данные из документов на фо

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников CNews: Сегодня на рынке HR — десятки ИИ-инструментов, которые анализируют резюме и проводят первичные интервью. А ваше решение — про что? Какую задачу оно берёт на себя в процессе найма? Владимир Арлазаров: Сейчас действительно как никогда много HR-разработок для подбора персонала. Но после выбора кандидата кадровая служба сталкивается с не менее важной задачей — оформлением но

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее CNews: Насколько остро сейчас в России стоит проблема подделки документов? Подделывают больше или меньше, чем год или три года назад, и с чем это связано? Владимир Арлазаров: Проблема подделки документов с каждым годом во всем мире стоит все острее. Это обусловлено развитием цифровых каналов обслуживания и появлением новых технологий. Речь не тол

Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной CNews: На каком уровне находятся российские разработки и разработчики в области компьютерного зрения, если сравнивать с мировыми лидерами? Владимир Арлазаров: Год назад я бы сказал, что российские разработчики в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта находятся на достаточно высоком мировом уровне. В России было м

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax началась история Smart Engines, и как вы на тот момент представляли себе будущее развитие компании? Владимир Арлазаров: С самого начала в 2015 году мы поставили себе амбициозные цели: захватить

Владимир Арлазаров - Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран

CNews: Сегодня много говорится о «Цифровой экономике» и, в частности, о перспективах использования искусственного интеллекта в самых разных отраслях. Вы уже заметили рост интереса к таким решениям? Владимир Арлазаров: В нашей стране спрос на искусственный интеллект был всегда. Просто сейчас он приобрел форму четких, экономически обоснованных задач, которые нужно решить. Если говорить о за

Владимир Арлазаров - Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере

CNews: В 2015 году вы позиционировали Smart Engines как стартап, предлагающий рынку инновационные решения. Каких результатов удалось добиться за год? Владимир Арлазаров: За прошедший год у нас появились первые серьезные внедрения. Ключевым для нас клиентом стал банк «Тинькофф», который внедрил практически все наши технологии и помог наметить