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Арлазаров Владимир


15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 1
05.10.2021 Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
17.08.2021 Платформа «Консоль» использует безопасное распознавание паспортов от Smart Engines 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 1
30.07.2021 Севергазбанк ускорил распознавание документов клиентов благодаря технологиям Smart Engines 1
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 1
13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 1
06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС 1
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 2
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines 1
19.04.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов 1
02.04.2021 Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов 1
31.03.2021 Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 1
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 1
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу 1
25.01.2021 На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 2
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 1
23.10.2020 Альфа-Банк Казахстан использует технологии распознавания Smart Engines в мобильном банке 1
15.10.2020 Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН 1
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 2
07.10.2020 Создавать массовку в проектах Comedy Club Production поможет искусственный интеллект 1
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта 1
05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов 1
07.07.2020 BioCollections Worldwide ускорила регистрацию пациентов при тестировании на COVID-19 с технологией Smart Engines 1
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge 1
05.06.2020 Smart IDReader увеличил продажи банковских и страховых продуктов Банка СКС на 14% 1
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu 1
17.04.2020 Подтверждена совместимость ПО для распознавания документов Smart IDReader и «Ред ОС» 1

Публикаций - 118, упоминаний - 141

Арлазаров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 199 95
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 7
Jumio 12 7
MITEK Systems 7 7
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 7
VerifyMyAge 6 6
Data Matrix 52 5
Комдив 20 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Blockpass IDN 6 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
NEC 419 4
СКБ Контур 416 4
AlterKnowledge 4 4
Intel Corporation 4175 3
Лига Цифровой Экономики 30 3
Триасофт 4 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Intek - Интек 5 2
Философия.ИТ 13 2
МегаФон Ритейл 55 1
Artezio - Артезио 36 1
Promobot - Промобот 49 1
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
Insyres - Инсайрес 2 1
Амтел-Сервис 34 1
Shopify 14 1
Ablera 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Бастион 11 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 5 1
True Engineering - EastBanc Technologies 5 1
Центр финансовых технологий Базис - ЦФТ Базис 2 1
PERCo 10 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
HP Inc. 2909 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
Почта Банк 289 14
Альфа-Банк 1123 14
АльфаСтрахование СГ 208 12
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Ренессанс Страхование 51 7
BCW - BioCollections Worldwide 7 7
Tessi 8 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Аэрофлот 493 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Qiwi 783 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Локо-Банк 31 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Dukascopy Bank SA 4 4
Caribbean Airlines 4 4
Восточный Банк 108 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
TWINO 4 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Visa International 1345 2
Ингосстрах СПАО 210 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
СКБ-банк 86 2
Согласие СК 44 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
ДелоБанк 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 13
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 9
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 7
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 6
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 6
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 5
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 4
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 4
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
HoughNet 2 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
DDR - Double data rate 1068 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Computational Document Forensics - Компьютерная криминалистика (форензика) 1 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
FBP - Filtered Back Projection - в компьютерной томографии преобразование Радона - интегральное преобразование функции 1 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 72
Google Android 10751 29
Apple iOS 5742 27
Linux OS 4257 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 17
Microsoft Windows 10 6635 15
Apple macOS 925 14
Smart Engines GreenOCR 17 13
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 13
Intel x86 - Архитектура процессора 992 12
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 8
Купибилет - Kupibilet 13 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 7
Apple - App Store 2198 6
Smart Engines - Smart Code Engine 9 6
Smart Engines - Smart Document Engine 8 5
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 4
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 4
Java - Язык программирования 1176 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Ред ОС 239 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Samsung Forward 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Cognitive Passport 28 1
МКБ Онлайн 22 1
Авибус 2 1
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
Smart PassportBox 3 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Липич Григорий 48 3
Николаев Дмитрий 4 3
Северюхин Андрей 6 3
Цыганов Вячеслав 54 3
Путин Владимир 1824 2
Гусев Анатолий 3 2
Осадчикова Наталья 2 2
Воеводина Наталья 2 1
Граборов Антон 13 1
Талочкин Дмитрий 1 1
Панченко Юрий 6 1
Демидов Евгений 1 1
Шавин Сергей 3 1
Ипатов Вадим 80 1
Пономаренко Сергей 6 1
Фаизов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Матюшин Михаил 2 1
Попова Лилия 1 1
Адылин Павел 16 1
Пятин Илья 2 1
Курепкин Игорь 13 1
Лабахуа Инга 1 1
Еремина Елена 6 1
Магдеева Мария 4 1
Расторгуева Светлана 1 1
Макаров Роман 1 1
Беглов Станислав 1 1
Чепакин Андрей 6 1
Вейхман Мария 3 1
Шибанов Кирилл 12 1
Рустамов Рустам 169 1
Ханин Александр 42 1
Бабаджанян Григорий 8 1
Пархомов Владислав 2 1
Чехонин Антон 60 1
Соколов Дмитрий 45 1
Путятинский Сергей 53 1
Трушкин Константин 43 1
Болышев Максим 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Казахстан - Республика 2629 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Япония 2780 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Франция - Французская Республика 2122 5
Испания - Королевство 1253 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Южная Корея - Республика 1459 3
Израиль 721 3
Европа 3752 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Португалия - Португальская Республика 317 2
Великобритания - Кембридж 69 2
Индия - Республика 2169 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 2
Ближний Восток 1473 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Канада 1301 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Швеция - Королевство 752 2
Россия - Иваново 191 1
Европа Западная 613 1
Марокко - Королевство 75 1
Перу - Республика 96 1
Хорватия - Республика 118 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Эквадор - Республика 42 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Султанат Оман 38 1
Катар 78 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Мошенничество 53 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 16
Forbes - Форбс 442 1
Markswebb 21 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
РАН - Российская академия наук 316 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761041, в очереди разбора - 664730.
Создано именных указателей - 46354.
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