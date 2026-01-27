Получите все материалы CNews по ключевому слову
Арлазаров Владимир
СОБЫТИЯ
|27.01.2026
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет
Smart Engines исполняется десять лет — для ИТ-рынка это показательный срок, за который компания способна стать драйвером заметных изменений в отрасли. Можно ли сказать так в отношении Smart Engines? Владимир Арлазаров: Да, можно. И именно в таком масштабе об этом и стоит говорить применительно к нашим технологиям. Речь идет не об изменениях в одном продукте или отдельном сегменте рынка. На
|06.11.2025
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов
CNews: Вы — 10 лет на рынке распознавания документов. Как менялись и эволюционировали задачи? Владимир Арлазаров: Десять лет назад никто не умел распознавать паспорт с мобильного телефона. Тогда мы первыми в мире представили технологию, которая могла извлекать данные из документов на фо
|18.09.2025
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников
CNews: Сегодня на рынке HR — десятки ИИ-инструментов, которые анализируют резюме и проводят первичные интервью. А ваше решение — про что? Какую задачу оно берёт на себя в процессе найма? Владимир Арлазаров: Сейчас действительно как никогда много HR-разработок для подбора персонала. Но после выбора кандидата кадровая служба сталкивается с не менее важной задачей — оформлением но
|06.12.2023
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее
CNews: Насколько остро сейчас в России стоит проблема подделки документов? Подделывают больше или меньше, чем год или три года назад, и с чем это связано? Владимир Арлазаров: Проблема подделки документов с каждым годом во всем мире стоит все острее. Это обусловлено развитием цифровых каналов обслуживания и появлением новых технологий. Речь не тол
|23.12.2022
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной
CNews: На каком уровне находятся российские разработки и разработчики в области компьютерного зрения, если сравнивать с мировыми лидерами? Владимир Арлазаров: Год назад я бы сказал, что российские разработчики в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта находятся на достаточно высоком мировом уровне. В России было м
|25.04.2022
|
Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax
началась история Smart Engines, и как вы на тот момент представляли себе будущее развитие компании? Владимир Арлазаров: С самого начала в 2015 году мы поставили себе амбициозные цели: захватить
|29.10.2018
|
Владимир Арлазаров -
Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран
CNews: Сегодня много говорится о «Цифровой экономике» и, в частности, о перспективах использования искусственного интеллекта в самых разных отраслях. Вы уже заметили рост интереса к таким решениям? Владимир Арлазаров: В нашей стране спрос на искусственный интеллект был всегда. Просто сейчас он приобрел форму четких, экономически обоснованных задач, которые нужно решить. Если говорить о за
|03.11.2016
|
Владимир Арлазаров -
Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере
CNews: В 2015 году вы позиционировали Smart Engines как стартап, предлагающий рынку инновационные решения. Каких результатов удалось добиться за год? Владимир Арлазаров: За прошедший год у нас появились первые серьезные внедрения. Ключевым для нас клиентом стал банк «Тинькофф», который внедрил практически все наши технологии и помог наметить
|10.12.2015
|
Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел
CNews: Smart Engines – новый игрок на рынке распознавания, на котором работает не так много компаний в мире и всего несколько в России. Что вы предлагаете рынку? Владимир Арлазаров: Smart Engines – это стартап, работающий в сфере, которую еще никто серьезно не затрагивал. Мы предлагаем технологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с по
Арлазаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ускова Ольга 174 11
|Николаев Дмитрий 21 8
|Фараджев Игорь 6 6
|Никольский Николай 15 5
|Постников Василий 9 5
|Цыганов Вячеслав 79 4
|Липич Григорий 65 4
|Силуянов Дмитрий 6 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Северюхин Андрей 6 3
|Гусев Анатолий 4 3
|Ян Давид 69 3
|Чукалина Марина 4 3
|Булатов Константин 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Шадаев Максут 1210 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Осадчикова Наталья 2 2
|Черникова Алевтина 51 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Кривцов Валерий 4 2
|Горюнов Виктор 8 2
|Пархомов Владислав 4 1
|Яковлев Сергей 47 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Чехонин Антон 68 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Трушкин Константин 60 1
|Болышев Максим 16 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Маркарянц Мигель 10 1
|Оганесян Артак 31 1
|Захарченко Антон 11 1
|Тамодин Николай 49 1
|Южаков Алексей 36 1
|Шибанов Кирилл 14 1
|Черногоров Андрей 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.