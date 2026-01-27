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Индексная книга (каталог) CNews*
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Арлазаров Владимир

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Smart Engines исполняется десять лет — для ИТ-рынка это показательный срок, за который компания способна стать драйвером заметных изменений в отрасли. Можно ли сказать так в отношении Smart Engines? Владимир Арлазаров: Да, можно. И именно в таком масштабе об этом и стоит говорить применительно к нашим технологиям. Речь идет не об изменениях в одном продукте или отдельном сегменте рынка. На
06.11.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

CNews: Вы — 10 лет на рынке распознавания документов. Как менялись и эволюционировали задачи? Владимир Арлазаров: Десять лет назад никто не умел распознавать паспорт с мобильного телефона. Тогда мы первыми в мире представили технологию, которая могла извлекать данные из документов на фо
18.09.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

CNews: Сегодня на рынке HR — десятки ИИ-инструментов, которые анализируют резюме и проводят первичные интервью. А ваше решение — про что? Какую задачу оно берёт на себя в процессе найма? Владимир Арлазаров: Сейчас действительно как никогда много HR-разработок для подбора персонала. Но после выбора кандидата кадровая служба сталкивается с не менее важной задачей — оформлением но
06.12.2023 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

CNews: Насколько остро сейчас в России стоит проблема подделки документов? Подделывают больше или меньше, чем год или три года назад, и с чем это связано? Владимир Арлазаров: Проблема подделки документов с каждым годом во всем мире стоит все острее. Это обусловлено развитием цифровых каналов обслуживания и появлением новых технологий. Речь не тол
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной

CNews: На каком уровне находятся российские разработки и разработчики в области компьютерного зрения, если сравнивать с мировыми лидерами? Владимир Арлазаров: Год назад я бы сказал, что российские разработчики в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта находятся на достаточно высоком мировом уровне. В России было м
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax

началась история Smart Engines, и как вы на тот момент представляли себе будущее развитие компании? Владимир Арлазаров: С самого начала в 2015 году мы поставили себе амбициозные цели: захватить
29.10.2018 Владимир Арлазаров -

Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран

CNews: Сегодня много говорится о «Цифровой экономике» и, в частности, о перспективах использования искусственного интеллекта в самых разных отраслях. Вы уже заметили рост интереса к таким решениям? Владимир Арлазаров: В нашей стране спрос на искусственный интеллект был всегда. Просто сейчас он приобрел форму четких, экономически обоснованных задач, которые нужно решить. Если говорить о за
03.11.2016 Владимир Арлазаров -

Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере

CNews: В 2015 году вы позиционировали Smart Engines как стартап, предлагающий рынку инновационные решения. Каких результатов удалось добиться за год? Владимир Арлазаров: За прошедший год у нас появились первые серьезные внедрения. Ключевым для нас клиентом стал банк «Тинькофф», который внедрил практически все наши технологии и помог наметить
10.12.2015 Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел

CNews: Smart Engines – новый игрок на рынке распознавания, на котором работает не так много компаний в мире и всего несколько в России. Что вы предлагаете рынку? Владимир Арлазаров: Smart Engines – это стартап, работающий в сфере, которую еще никто серьезно не затрагивал. Мы предлагаем технологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с по

Публикаций - 290, упоминаний - 330

Арлазаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 264
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
МегаФон 10742 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
Jumio 13 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 7
AlterKnowledge 8 7
MITEK Systems 7 7
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 7
Intek - Интек 21 7
9594 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
VerifyMyAge 6 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
Data Matrix - Дата Матрикс 91 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 5
Google LLC 12690 5
Kofax 61 5
Blockpass IDN 6 5
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 5
Telegram Group 2940 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Триасофт 6 4
iDenfy 5 4
Travizory - Travizory Border Security SA 5 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 3
ИИ-Технологии 309 3
Ростелеком 10948 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Directum - Директум 1268 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 32
Альфа-Банк 1979 31
ВТБ - Почта Банк 514 22
АльфаСтрахование СГ 394 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 11
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 9
Совкомбанк ПАО 316 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 7
Tessi 9 7
BCW - BioCollections Worldwide 7 7
Ингосстрах СПАО 478 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
NanduQ - Qiwi 1013 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Visa International 1993 5
Кредит Европа банк 67 5
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 4
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 4
Caribbean Airlines 5 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Газпром нефть 725 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 186
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 177
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 65
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 54
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 50
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 35
Оцифровка - Digitization 5185 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 29
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 27
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 23
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 22
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 18
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 129
Google Android 15244 48
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 47
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 44
Apple iOS 8583 43
Linux OS 11533 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 35
Smart Engines - GreenOCR 45 32
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 31
Microsoft Windows 16882 28
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 50 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple macOS 2419 18
Apple - App Store 3109 18
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 16
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 14
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
Купибилет - Kupibilet 34 9
Apple iPhone 6 4861 7
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 7
Oracle Java - язык программирования 3469 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Cognitive Forms 46 5
OpenAI - ChatGPT 720 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Apple Safari - браузер 896 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Oz Liveness 46 4
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 4
Smart Engines - Smart Text Engine 6 4
Smart Engines - MIDV-DM - MIDV-Holo - MIDV-UP 5 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Ускова Ольга 174 11
Николаев Дмитрий 21 8
Фараджев Игорь 6 6
Никольский Николай 15 5
Постников Василий 9 5
Цыганов Вячеслав 79 4
Липич Григорий 65 4
Силуянов Дмитрий 6 4
Рустамов Рустам 548 4
Северюхин Андрей 6 3
Гусев Анатолий 4 3
Ян Давид 69 3
Чукалина Марина 4 3
Булатов Константин 4 3
Путин Владимир 3454 3
Шадаев Максут 1210 2
Курьянов Сергей 162 2
Осадчикова Наталья 2 2
Черникова Алевтина 51 2
Ипатов Вадим 84 2
Кривцов Валерий 4 2
Горюнов Виктор 8 2
Пархомов Владислав 4 1
Яковлев Сергей 47 1
Мишустин Михаил 787 1
Оганесян Ашот 152 1
Чехонин Антон 68 1
Соколов Дмитрий 71 1
Путятинский Сергей 112 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Трушкин Константин 60 1
Болышев Максим 16 1
Масленникова Анастасия 35 1
Маркарянц Мигель 10 1
Оганесян Артак 31 1
Захарченко Антон 11 1
Тамодин Николай 49 1
Южаков Алексей 36 1
Шибанов Кирилл 14 1
Черногоров Андрей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 258
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 27
Япония 13807 25
Казахстан - Республика 6048 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Европа 24964 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Армения - Республика 2449 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Индия - Bharat 5870 13
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Таджикистан - Республика 953 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Турция - Турецкая республика 2620 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 6
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Грузия 1332 5
Канада 5082 5
Ближний Восток 3154 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Украина 7928 4
Испания - Королевство 3840 4
Саудовская Аравия - Королевство 666 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Молдавия - Республика Молдова 738 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 128
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 14
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