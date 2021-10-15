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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арлазаров Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 141
Арлазаров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Липич Григорий 48 3
|Николаев Дмитрий 4 3
|Северюхин Андрей 6 3
|Цыганов Вячеслав 54 3
|Путин Владимир 1824 2
|Гусев Анатолий 3 2
|Осадчикова Наталья 2 2
|Воеводина Наталья 2 1
|Граборов Антон 13 1
|Талочкин Дмитрий 1 1
|Панченко Юрий 6 1
|Демидов Евгений 1 1
|Шавин Сергей 3 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Пономаренко Сергей 6 1
|Фаизов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Матюшин Михаил 2 1
|Попова Лилия 1 1
|Адылин Павел 16 1
|Пятин Илья 2 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Лабахуа Инга 1 1
|Еремина Елена 6 1
|Магдеева Мария 4 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Макаров Роман 1 1
|Беглов Станислав 1 1
|Чепакин Андрей 6 1
|Вейхман Мария 3 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Ханин Александр 42 1
|Бабаджанян Григорий 8 1
|Пархомов Владислав 2 1
|Чехонин Антон 60 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Трушкин Константин 43 1
|Болышев Максим 15 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 16
|Forbes - Форбс 442 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
|РАН - Российская академия наук 316 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761041, в очереди разбора - 664730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761041, в очереди разбора - 664730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru