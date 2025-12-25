Разделы

Яковлев Сергей


СОБЫТИЯ


25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов 1
04.04.2025 Компании «Форсайт» и Arhitex объявили о стратегическом партнерстве 1
23.05.2024 Сбербанк, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве 1
21.05.2024 ТТК реализовал проект по запуску магистральных каналов связи протяженностью более 16 тысяч километров на российском оборудовании 1
21.09.2023 МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines 1
26.07.2023 МТС и «Иви» упростили регистрацию и авторизацию в онлайн-кинотеатре 1
23.01.2023 ТТК провел модернизацию магистральной сети на южном направлении 1
13.01.2023 На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов 3
27.12.2022 «Транстелеком» и ЭР-телеком» укрепили межоператорское взаимодействие 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
03.03.2021 Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны новые функции 1
03.02.2021 «Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой 1
17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты» 1
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
16.03.2017 Выручка «Транстелекома» в операторском сегменте в 2016 г. выросла более чем на 650 млн руб. 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
05.12.2014 Российский рынок ИБ расширяет спектр трендов 1
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак 1
30.10.2014 Check Point представила комплексное решение по мобильной безопасности 1
02.10.2014 IDC: Рынок информационной безопасности стагнирует, но спрос на российские аппаратные решения растет 1
23.12.2013 «Номос-Банк» построил хранилище на базе RS-DataHouse 1
22.11.2013 Лучшим российским сайтам вручили премию Рунета 1
21.10.2013 Портал SmartNews победил в конкурсе «Золотой сайт» 1
14.08.2013 Инвестиции в региональные новости становятся трендом 1
09.08.2013 LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ 1
25.07.2013 Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров 1
14.11.2012 «ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry 1
22.06.2010 Сергей Яковлев назначен руководителем департамента продаж ТТК 2
16.10.2009 В Москве прошёл форум Informatica Day 1
27.08.2007 Владельцы мобильников BenQ-Siemens остались без гарантии 1
27.04.2007 Российскую BenQ Mobile ликвидируют 2
11.12.2006 Телефоны BenQ меняют прописку 1
23.11.2006 Бывший завод Siemens прекратит выпуск телефонов под брендом BenQ-Siemens 2
12.05.2005 Siemens Mobile будет выделен из концерна Siemens 1

