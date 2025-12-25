Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яковлев Сергей
СОБЫТИЯ
Яковлев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбатько Александр 105 6
|Остапенко Григорий 28 6
|Соколов Алексей 135 6
|Чулков Олег 11 6
|Шевченко Александр 12 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Лобанов Михаил 14 6
|Цыганов Вячеслав 76 6
|Борисов Илья 27 6
|Гущин Александр 16 6
|Мусич Роман 28 6
|Курбатов Владимир 35 6
|Чемериский Максим 6 6
|Трояновский Владимир 62 6
|Сычев Артем 78 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Лысенко Юрий 33 6
|Путин Сергей 72 6
|Суровец Дмитрий 101 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Демидов Сергей 128 6
|Нуйкин Андрей 50 6
|Дилбарян Павел 26 6
|Палей Лев 57 6
|Сергунина Наталья 372 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Матюхин Денис 7 2
|Дягилев Василий 84 1
|Эйгес Павел 107 1
|Лигачев Глеб 105 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 410 1
|Лямин Александр 74 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Лихницкий Павел 68 1
|Смирнов Максим 61 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.