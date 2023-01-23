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ТТК провел модернизацию магистральной сети на южном направлении

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» реализовал проект по модернизации своей волоконно-оптической инфраструктуры, затрагивающий южное направление магистральной сети компании.

В течение двух лет на участках Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Волгоград – Саратов – Самара была построена единая современная когерентная оптическая инфраструктура DWDM с общей пропускной способностью 19,2 Тбит/с и возможностью снижения задержки прохождения сигнала на 10-15%. Общая протяженность линий составила более 3 тыс. км.

Отдельным, но дополняющим данный проект сегментом, явилась организация на пограничном переходе Озинки – Уральск нового DWDM-стыка с казахстанскими операторами и строительством волоконно-оптической линии Москва – Тула – Озинки, что значительно повысило доступность и привлекательность сети «Транстелекома» для сотрудничества по пропуску транзитного трафика в данном направлении.

«Наша компания в рамках стратегии развития активно занимается модернизацией своих магистральных сетей и расширяет сотрудничество со своими партнерами – операторами связи, как внутри страны, так и за рубежом», – отметил директор по телеком-бизнесу компании «Транстелеком» Сергей Яковлев.

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