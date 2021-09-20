Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТТК
ТрансТелеКом
JSC TransTeleCom
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1504, упоминаний - 6174
ТТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 55
|Белов Александр 69 53
|Шевченко Евгений 55 50
|Соловьев Александр 61 47
|Кравцов Роман 77 45
|Асланов Дмитрий 41 41
|Коваль Валерий 38 38
|Баженов Михаил 38 37
|Котов Виталий 38 32
|Пучков Антон 32 32
|Соловьев Дмитрий 51 29
|Медков Евгений 27 27
|Иванов Михаил 63 26
|Зайцев Владимир 37 23
|Ковалев Дмитрий 30 22
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Сидоров Сергей 22 15
|Ледяев Максим 14 14
|Путин Владимир 1820 14
|Орлов Виталий 18 14
|Щеголев Игорь 676 14
|Егоров Александр 48 13
|Дубинин Александр 16 13
|Колесник Андрей 16 13
|Брюквин Юрий 196 12
|Никифоров Николай 1126 11
|Назаров Алексей 69 10
|Четвернин Алексей 651 9
|Рейман Леонид 408 8
|Свириденко Андрей 77 7
|Айвазов Армен 449 6
|Иванов Александр 71 6
|Попов Алексей 310 6
|Козырев Алексей 270 6
|Носков Константин 201 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Богуславский Леонид 25 5
|Ноздрин Алексей 9 5
|Орловский Виктор 229 5
|Шевченко Владимир 135 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756102, в очереди разбора - 659792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756102, в очереди разбора - 659792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru