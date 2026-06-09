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ТТК ТрансТелеКом JSC TransTeleCom
АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) — российская телекоммуникационная и ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении услуг связи, цифровых решений и системной интеграции. Компания входит в группу ОАО «РЖД» и выступает ключевым исполнителем в области цифровизации железнодорожной и промышленной инфраструктуры. ТТК реализует проекты в сегментах корпоративных сетей, облачных сервисов, кибербезопасности, видеонаблюдения с ИИ-аналитикой, цифровых платформ для транспорта и промышленности, а также предоставляет массовые телеком-услуги для домашних абонентов.
Год основания: 1997 год. Штаб-квартира — Москва. Компания имеет региональные филиалы и макрорегиональные подразделения по всей России.
ТТК является частью холдинга ОАО «РЖД» и выполняет функции головной организации по цифровым сервисам и телекоммуникациям в рамках группы. В структуру ТТК входят дочерние компании, включая ООО «ТТК-Интеграция» и АО «ТТК-Связь», а также «ТТК.Облако».
Лицензии и разрешительные документы
- Лицензия на оказание услуг связи для передачи данных (срок действия продлён в 2024 г.).
- Лицензия на деятельность в области шифрования информации (ФСБ России).
- Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 22163:2023 (железнодорожная отрасль), подтверждён в 2025 г.
- Аккредитация Минцифры России как разработчика ПО (в рамках деятельности дочерних структур).
Ключевые клиенты:
- ОАО «РЖД» — основной заказчик и акционер; партнёрство охватывает пассажирские сервисы, вокзальную инфраструктуру, подвижной состав.
- АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) — внедрение цифровых сервисов в поездах, корпоративной мобильности и Wi-Fi.
- Промышленные предприятия — поставки решений SD-WAN, экологического контроля, VR-обучения и систем безопасности.
Стратегические партнёрства:
- Itglobal.com — совместное развитие облачных сервисов за пределами России.
- «РТ-Техприемка» — разработка робототехнических и ИИ-решений для промышленности.
- «Яндекс» — пилотирование B2B-продуктов, включая Yandex 360 и AI Studio.
- IVA Technologies — внедрение унифицированных коммуникаций на базе российской платформы.
- ВНИИЖТ — совместные проекты по цифровизации железнодорожной инфраструктуры.
Основные продукты и услуги:
- SD-WAN — агрегация каналов связи от разных провайдеров с автоматическим резервированием и приоритезацией трафика.
- Виртуальная АТС (ВАТС) с омниканальным мессенджером — объединение звонков, чатов и CRM в одном интерфейсе.
- «Интернет с комплексной защитой» — интегрированное решение по кибербезопасности (анти-DDoS, WAF, контроль утечек).
- Платформа экологической отчётности — автоматизация сбора и контроля отчётности НВОС.
- VR-тренажёры — обучение по охране труда и промышленной безопасности (25 модулей на 2025 г.).
- MyBoards — цифровая доска для управления проектами и командной работой.
- Информационно-развлекательный портал «Попутчик» — локальный контент и сервисы в поездах.
Ключевые технологии:
Используются решения на базе искусственного интеллекта, видеоаналитики, облачных инфраструктур, квантового распределения ключей (в пилотных проектах с «ИнфоТеКС»). Часть продуктов разработана на отечественных платформах (например, IVA R, «Аврора Центр»).
Собственные разработки:
Компания владеет правами на программные продукты, включая платформу экологического контроля, VR-тренажёры и модули видеоаналитики.
Российские конкуренты:
- Ростелеком
- МТС Бизнес
- МегаФон Бизнес
- Билайн Бизнес
- ЭР-Телеком
- Netrika
- Softline
- ICL Services
- Крок
- Ланит
Зарубежные аналоги:
- Cisco (США) — SD-WAN, сетевая безопасность
- Huawei (Китай) — телеком-инфраструктура (в РФ использование ограничено)
- Orange Business (Франция) — корпоративные сети и облачные сервисы
- Deutsche Telekom (Германия) — цифровые решения для промышленности
- BT Group (Великобритания) — управляемые ИТ-услуги
Цитата
«Для меня большая честь возглавить Компанию ТрансТелеКом – одного из лидеров телеком-отрасли России. Благодарю Совет директоров за оказанное доверие. Вижу свою главную задачу в том, чтобы не только сохранить достигнутые командой высокие стандарты работы, но и вывести компанию на новые рубежи. Планирую активно внедрять передовые технологические решения и усиливать позиции компании на перспективных рынках. Уверен, что наш профессиональный коллектив справится с любыми вызовами». — Лери Губкин, генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» (CNews)
Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.
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ТТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравцов Роман 89 57
|Линник Иван 55 55
|Белов Александр 76 53
|Шевченко Евгений 60 51
|Соловьев Александр 120 49
|Асланов Дмитрий 41 41
|Коваль Валерий 38 38
|Баженов Михаил 39 37
|Шадаев Максут 1210 35
|Котов Виталий 41 34
|Липатов Сергей 34 34
|Пучков Антон 33 33
|Болтрукевич Константин 39 30
|Соловьев Дмитрий 84 29
|Медков Евгений 28 28
|Шамзон Светлана 33 28
|Гуденко Илья 28 28
|Иванов Михаил 116 26
|Натрусов Артем 313 25
|Чаркин Евгений 317 25
|Зайцев Владимир 55 25
|Ульянов Николай 176 24
|Абакумов Евгений 227 22
|Ковалев Дмитрий 40 22
|Кудрявцев Артем 26 22
|Соловьев Виталий 52 22
|Николаев Александр 45 21
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Урусов Виктор 157 21
|Кудрявцев Сергей 23 21
|Врацкий Андрей 175 20
|Козырев Алексей 328 19
|Колесник Андрей 24 19
|Нестеров Алексей 175 18
|Козерод Сергей 38 18
|Батай Илья 59 17
|Путин Владимир 3454 17
|Рейман Леонид 1065 17
|Михалев Евгений 98 16
|Галкин Николай 140 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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