ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom

ТрансТелеКом перезагружает корпоративные сети для промышленности ошибок, успехов и конкретных преимуществ, которые бизнес получает от внедрения инноваций. Компания ТрансТелеКом выступит спонсором секции «Цифровизация промышленности» и представит доклад, пос

ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай» Компания ТТК объявила о запуске новых акционных тарифных планов для новых абонентов – «Твой выбор. Вкл

Лери Губкин назначен генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом» Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» принял решение о назначении Лери Губкина на пост генерального директора. Об это

«ТрансТелеКом» запустил в поездах ФПК игры с возможностью соревноваться с попутчиками Компания «ТрансТелеКом» объявила о запуске новой функциональности на информационно-развлекательном порт

«ТрансТелеКом» разработал цифровую платформу контроля экологической отчетности для объектов инфраструктуры Компания «ТрансТелеКом» представила цифровую платформу контроля экологической отчетности объектов негат

Itglobal.com и «ТТК.Облако» договорились о запуске облачных сервисов за рубежом Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) и «ТТК.Облако» заключили партнерство. Сотрудничество направлено на развитие услуги частное облако и расширения географии присутствия. «ТТК.Облако» получит доступ к международной сети дата-ц

Виртуальная АТС от ТТК становится омниканальной платформой для звонков и чатов в одном окне «ТрансТелеКом» объявляет об официальном запуске «Корпоративного мессенджера» в сервисе «Виртуа

«ТрансТелеКом» представляет новый продукт – интернет с комплексной защитой еса, предоставляя услугу «все в одном» от единого провайдера. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома». В условиях растущего числа киберугроз компаниям больше недостаточно просто им

ТТК модернизировала сеть в Муроме Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Муроме. Это повысило надежность и стабильность работы сети. В 2025 г. специалисты компании реализовали целый ряд проектов, благодаря которы

«ТрансТелеКом» подтвердил высокий уровень системы менеджмента качества Компания «ТрансТелеКом» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO

На 65% вырос объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях в 2025 году ный Wi-Fi в 2025 г. Это на 65,6% больше, чем годом ранее. Оператором сервиса выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Пятерка лидеров по

«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания

Компания «ТрансТелеКом» представляет новый продукт в своем портфеле — MyBoards Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сообщает о расширении портфеля цифровых продуктов – теперь он пополнился

«ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении скоростного поезда «Буревестник» Компания «ТрансТелеКом» установила на скоростных двухэтажных поездах «Буревестник» оборудование для доступа к информационно-развлекательному порталу «Попутчик». С 3 декабря по маршруту Москва – Нижний Но

«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-за

Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025 Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 н

«ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» объединяют усилия в области инновационных технологических решений АО «Компания ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» займутся разработкой проектов по внедрению современных отечес

«ТрансТелеКом» разработал VR-тренажеры по охране труда и промышленной безопасности АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развивать линейку VR-тренажеров для обучения и повышения квалификаци

«ТрансТелеКом» и ВНИИЖТ договорились о сотрудничестве ВНИИЖТ и компания «ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий и вне

«ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве Компания «ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве для развития долгосрочных отношений в сфере информационных технологий. В рамках соглашения стороны договорились о взаимодейств

ТТК: в первом полугодии 2025 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на 23% вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в первом полугодии 2025 г. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара. В общей сложности в течение полугодия

«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Самары Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-за

«ТТК-Интеграция» осуществила бесшовный переезд серверной Дирекции по строительству сетей связи ООО «ТТК-Интеграция», дочерним обществом АО «Компания ТрансТелеКом», организован переезд оборудования серверного помещения Дирекции по строительств

Компании «ТрансТелеКом» и «Яндекс» договорились о сотрудничестве «Яндекс» и АО «Компания ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах разработки, внедрения и совмес

«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве в области развития коммуникационных сервисов с использованием искусственного интеллекта «ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения инноваци

«ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года 24 г. рост составил 37%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Рост показателей с

«ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании Специалисты компании «ТрансТелеКом» организовали межсетевой экран для Самарской пригородной пассажирской компании (АО «Самарская ППК») на базе отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании «<

ТрансТелеКом представил решение для организации защищенных корпоративных сетей на конференции CNews «Импортозамещение 2025» конференции CNews «Импортозамещение 2025», которая прошла в Москве 18 марта, представитель Компании ТрансТелеКом Александр Николаев рассказал об одном из флагманских решений, которое ТТК предла

Компания «ТрансТелеКом» с помощью ИИ обеспечивает контроль наличия СИЗ при работе на козловых кранах РЖД заказу Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) ОАО «РЖД» компания «ТрансТелеКом» установила систему видеонаблюдения с функцией нейросетевой видеоаналитики на ко

«ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении поезда «Аврора» По заказу АО «ФПК» компания «ТрансТелеКом» установила на поездах «Аврора» оборудование для доступа к информационно-развлек

«ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ а, была запущена в 2024 г. на объектах АО «ВНИИЖТ». Работы выполнило дочернее предприятие компании «ТрансТелеКом» – ООО «ТТК-Интеграция». Об этом CNews сообщили представители компании «Транс

«ТрансТелеКом» разработал автоматический голосовой помощник для администрации Новороссийска Компания «ТрансТелеКом» разработала автоматический голосовой помощник (робот-оператор) и внедрила его в работу единого городского портала «Мой-Новороссийск.рф». Кроме того, робота интегрировали в систему

«ТрансТелеКом» подключил к интернету технические библиотеки Забайкальской железной дороги Компания «ТрансТелеКом» завершила работу над проектом по улучшению доступа к информации и образовательным ресурсам для посетителей технических библиотек Забайкальской железной дороги. В рамках проекта со

«ТрансТелеКом» участвует в модернизации поездов «Сапсан» АО «Компания ТрансТелеКом» выступила технологическим партнером ОАО «РЖД» в рамках проекта по модернизации

«ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи Дочернее предприятие компании «ТрансТелеКом» ООО «ТТК-Интеграция» выполнило установку и введение в эксплуатацию инженерных с

Видеоаналитика компании «ТрансТелеКом» позволяет контролировать безопасность на производстве м помогает контролировать безопасность на производстве благодаря обширному функционалу, позволяющему распознавать заданные предметы и отслеживать их перемещения. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». В основе сервиса лежит программный модуль, который использует алгоритмы нейросети. Его функционал позволяет обнаруживать объекты определенного типа – например, контейнеры, автомо

В 2024 году продолжился рост объема трафика, скачанного через публичный Wi-Fi компании «ТрансТелеКом» на железнодорожных вокзалах и станциях анее. Оператором сервиса выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК. Основные потребители интернет-трафика сохранили свое лидерство с 2023 г. – это Восточный

Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инф

«ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК» Компания «ТрансТелеКом» интегрировала в инфраструктуру АО «Федеральная пассажирская компания» платформу