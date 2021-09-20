Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ТТК
ТрансТелеКом
JSC TransTeleCom


20.09.2021 «Транстелеком» запускает услугу криптозащиты каналов связи 2
16.09.2021 «Сногсшибательный» тарифный план для новых абонентов ТТК 3
09.09.2021 «Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД» 5
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» 4
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 2
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 3
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 11
07.07.2021 ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 5
01.07.2021 РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД 1
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 2
09.04.2021 «Транстелеком» развивает направление «Безопасный город» 3
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 4
29.03.2021 Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров 3
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 3
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 9
16.03.2021 ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля 7
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 13
03.02.2021 «Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой 4
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
21.01.2021 ТТК удвоил клиентскую базу продукта «Виртуальная АТС» 4
14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке 1
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов 4
03.12.2020 «Транстелеком» внедряет мониторинг и тепловизионный контроль в зданиях СЖД 3
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 2
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
11.11.2020 ТТК расширил доступ в интернет для ЖТК 4
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области 2
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 4
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 3
29.09.2020 ТТК представил обновленный продукт «Защита от DDoS-атак» 5
24.09.2020 Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО 5
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты» 4
21.08.2020 ТрансТелеКом обеспечил услугами связи АО «РЭК» в Калининградской области 1

Публикаций - 1504, упоминаний - 6174

ТТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 134
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 91
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 60
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 28
Cisco Systems 2037 24
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 22
Yandex - Яндекс 4099 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 21
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 16
Ростелеком Связьинвест 692 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
Синтерра - Synterra 562 14
Рустелеком ТК 196 14
Microsoft Corporation 11017 14
Huawei 2726 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 12
Акадо Телеком - Комкор 606 12
СЦС Совинтел - Голден Телеком 104 12
Facebook 3765 11
Казахтелеком 199 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
АФК Система ПАО 991 11
NVision Group - Энвижн Груп 545 10
Spirit DSP - Спирит Корп 246 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 10
Google LLC 7128 10
Ростелеком Дальсвязь 203 10
VideoMost - ВидеоМост 191 9
Oracle Corporation 3331 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 9
3727 9
HP Inc. 2898 8
Yota - Скартел 623 8
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 8
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 7
Polycom - Поликом Раша 300 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 94
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
ВТБ24 583 13
Альфа-Банк 1123 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
Почта России ПАО 1570 7
Visa International 1344 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
Восточный Банк 108 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
Газпром ПАО 518 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
PPE Group 5 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
Avito - Авито 171 5
Gett 60 5
FGI Wireless 9 5
Лукойл-Информ 71 4
ТНК-ВР Холдинг 148 4
Qiwi 783 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Уралсиб Банк 389 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
GEM Capital 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 70
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 13
Правительство РФ 2200 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 10
Президент Российской Федерации 1439 9
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 148
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 137
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 134
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 28
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 21
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 10
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 9
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 9
3G - Стандарт мобильной связи 3709 9
FTTH - Fiber To The Home 95 9
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
Gigabit Ethernet 356 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
ИТ-аутсорсинг 670 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 6
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 80 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 14
Microsoft Skype 1462 11
Google Android 10750 9
Linux OS 4243 8
Apple iOS 5741 7
VK - Mail.ru Одноклассники 853 7
Microsoft Windows 10 6612 6
Rakuten Viber 429 6
СПАРК-Интерфакс 104 6
ТТК ТВ 6 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
ВТБ Мультикарта 147 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Cisco Webex 107 4
Google+ Социальная сеть 195 4
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Amedia Premium HD 28 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 3
MasterCard Maestro 112 3
Google Hangouts - Мессенджер 63 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
Apple - App Store 2198 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
WeChat - Мессенджер 96 2
IVA CV 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple Mac 1454 2
Kaspersky Who Calls 15 2
Линник Иван 55 55
Белов Александр 69 53
Шевченко Евгений 55 50
Соловьев Александр 61 47
Кравцов Роман 77 45
Асланов Дмитрий 41 41
Коваль Валерий 38 38
Баженов Михаил 38 37
Котов Виталий 38 32
Пучков Антон 32 32
Соловьев Дмитрий 51 29
Медков Евгений 27 27
Иванов Михаил 63 26
Зайцев Владимир 37 23
Ковалев Дмитрий 30 22
Медведев Дмитрий 1433 18
Сидоров Сергей 22 15
Ледяев Максим 14 14
Путин Владимир 1820 14
Орлов Виталий 18 14
Щеголев Игорь 676 14
Егоров Александр 48 13
Дубинин Александр 16 13
Колесник Андрей 16 13
Брюквин Юрий 196 12
Никифоров Николай 1126 11
Назаров Алексей 69 10
Четвернин Алексей 651 9
Рейман Леонид 408 8
Свириденко Андрей 77 7
Айвазов Армен 449 6
Иванов Александр 71 6
Попов Алексей 310 6
Козырев Алексей 270 6
Носков Константин 201 6
Яковлев Сергей 23 6
Богуславский Леонид 25 5
Ноздрин Алексей 9 5
Орловский Виктор 229 5
Шевченко Владимир 135 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 441
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 162
Россия - Хабаровск 618 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 67
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 66
Россия - Воронеж 684 60
Россия - Забайкальский край 356 58
Россия - Челябинская область 658 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 50
Россия - Свердловская область 805 49
Россия - Чита 198 48
Россия - Нижегородская область 737 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 46
Россия - ПФО - Самара 1287 45
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 38
Россия - Красноярский край 659 38
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 36
Россия - Красноярск 843 36
Россия - Владимирская область 366 35
Россия - Кемеровская область 463 35
Россия - СФО - Новосибирск 1956 34
Россия - Липецк 256 31
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 30
Россия - Челябинск 768 30
Россия - Ростовская область 860 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 30
Россия - Владимир 158 29
Россия - Южный Урал 89 29
Россия - Хабаровский край 414 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 28
Россия - Республика Хакасия 248 27
Россия - Саратовская область 340 27
Россия - Западная Сибирь 128 27
Россия - Воронежская область 394 27
Россия - Сахалинская область 432 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 10
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Антитеррор 62 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Всероссийский тотальный диктант 4 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 12
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
РИА Новости 654 5
НТВ - Телекомпания 164 4
ТНТ - Телеканал 94 3
Пятница - Телеканал 20 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Forbes - Форбс 441 2
Россия 24 - телеканал 86 2
PornHub 23 2
ComNews - Медиа-бизнес 12 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Юность - радиостанция 14 1
Newsweek 20 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Сноб 7 1
Авторадио 10 1
National Geographic 34 1
Российская газета 91 1
ShowTime - телеканал 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Интерфакс Казахстан 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
The Guardian - Британская газета 189 1
Wikipedia - Википедия 274 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
Ведомости 259 1
NYT - The New York Times 505 1
23ABC News 55 1
РосКомСвобода 75 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews Analytics 1988 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 15
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
IDC - International Data Corporation 2709 5
Gartner 2188 5
Juniper Research 278 3
TelecomDaily ИАА 112 2
Директ Инфо 9 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
CNews Tenders 11 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
SimilarWeb 24 1
Pew Research Center 14 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 4
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
ГУУ - Государственный университет управления 11 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
РАН - Российская академия наук 316 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
БГУ - Байкальский Государственный университет 1 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 1 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
Академгородок Новосибирск 29 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 7
CSTB Telecom & Media 37 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Global mobileGov Awards 5 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
CeBIT 84 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Oracle OpenWorld 36 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756102, в очереди разбора - 659792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще