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ТТК ТрансТелеКом JSC TransTeleCom

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom

АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) — российская телекоммуникационная и ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении услуг связи, цифровых решений и системной интеграции. Компания входит в группу ОАО «РЖД» и выступает ключевым исполнителем в области цифровизации железнодорожной и промышленной инфраструктуры. ТТК реализует проекты в сегментах корпоративных сетей, облачных сервисов, кибербезопасности, видеонаблюдения с ИИ-аналитикой, цифровых платформ для транспорта и промышленности, а также предоставляет массовые телеком-услуги для домашних абонентов.

Год основания: 1997 год. Штаб-квартира — Москва. Компания имеет региональные филиалы и макрорегиональные подразделения по всей России.

ТТК является частью холдинга ОАО «РЖД» и выполняет функции головной организации по цифровым сервисам и телекоммуникациям в рамках группы. В структуру ТТК входят дочерние компании, включая ООО «ТТК-Интеграция» и АО «ТТК-Связь», а также «ТТК.Облако».

Лицензии и разрешительные документы

  • Лицензия на оказание услуг связи для передачи данных (срок действия продлён в 2024 г.).
  • Лицензия на деятельность в области шифрования информации (ФСБ России).
  • Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 22163:2023 (железнодорожная отрасль), подтверждён в 2025 г.
  • Аккредитация Минцифры России как разработчика ПО (в рамках деятельности дочерних структур).

Ключевые клиенты:

  1. ОАО «РЖД» — основной заказчик и акционер; партнёрство охватывает пассажирские сервисы, вокзальную инфраструктуру, подвижной состав.
  2. АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) — внедрение цифровых сервисов в поездах, корпоративной мобильности и Wi-Fi.
  3. Промышленные предприятия — поставки решений SD-WAN, экологического контроля, VR-обучения и систем безопасности.

Стратегические партнёрства:

Основные продукты и услуги:

Ключевые технологии:
Используются решения на базе искусственного интеллекта, видеоаналитики, облачных инфраструктур, квантового распределения ключейпилотных проектах с «ИнфоТеКС»). Часть продуктов разработана на отечественных платформах (например, IVA R, «Аврора Центр»).

Собственные разработки:
Компания владеет правами на программные продукты, включая платформу экологического контроля, VR-тренажёры и модули видеоаналитики.

Российские конкуренты:

  1. Ростелеком
  2. МТС Бизнес
  3. МегаФон Бизнес
  4. Билайн Бизнес
  5. ЭР-Телеком
  6. Netrika
  7. Softline
  8. ICL Services
  9. Крок
  10. Ланит

Зарубежные аналоги:

  1. Cisco (США) — SD-WAN, сетевая безопасность
  2. Huawei (Китай) — телеком-инфраструктураРФ использование ограничено)
  3. Orange Business (Франция) — корпоративные сети и облачные сервисы
  4. Deutsche Telekom (Германия) — цифровые решения для промышленности
  5. BT Group (Великобритания) — управляемые ИТ-услуги

Цитата 

«Для меня большая честь возглавить Компанию ТрансТелеКом – одного из лидеров телеком-отрасли России. Благодарю Совет директоров за оказанное доверие. Вижу свою главную задачу в том, чтобы не только сохранить достигнутые командой высокие стандарты работы, но и вывести компанию на новые рубежи. Планирую активно внедрять передовые технологические решения и усиливать позиции компании на перспективных рынках. Уверен, что наш профессиональный коллектив справится с любыми вызовами». — Лери Губкин, генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» (CNews)

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Публикаций - 2145, упоминаний - 6261

ТТК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 265
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 156
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 155
МегаФон 10742 123
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 76
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 68
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 67
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 63
Cisco Systems 5372 51
Ростелеком - Связьинвест 1719 44
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 41
9594 40
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 39
Yandex - Яндекс 9216 38
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 35
Microsoft Corporation 25775 35
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
Huawei 4676 31
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 30
ТТК Юго-Восток 29 29
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 26
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 25
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 24
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Газинформсервис - ГИС 496 23
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 22
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
Google LLC 12688 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 22
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 21
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 254
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 70
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Альфа-Банк 1979 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 30
Газпром ПАО 1493 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 21
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 18
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 17
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 17
Ингосстрах СПАО 478 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 16
Cotton Club - Коттон Клаб 30 16
ВТБ - Почта Банк 514 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
ФосАгро 176 15
ВТБ - ВТБ24 671 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
101Hotels.com 456 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 14
Сургутнефтегаз - СНГ 288 14
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 14
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 11
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 5
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 4
Международная академия связи - МАС 46 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 759
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 554
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 451
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 387
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 315
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 290
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 212
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 210
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 207
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 189
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 174
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 142
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 121
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 110
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 110
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 105
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 104
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 91
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 84
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 83
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 83
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 79
Пропускная способность - Bandwidth 1907 79
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 63
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 59
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 58
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 58
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 57
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 56
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 55
ТТК IP-MPLS-сеть 34 31
Microsoft Windows 2000 8678 28
Linux OS 11533 27
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 24
НКТ - Р7-Офис 543 22
Apple iPhone 6 4861 21
Google Android 15243 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
ТТК - МЦСС - Магистральная цифровая сеть связи Российских железных дорог 19 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Microsoft Windows 16882 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 16
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 16
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 16
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 15
НКТ - Р7-графика 47 15
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 15
Axiom JDK СЗИ 175 14
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 14
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 13
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 12
InfoTeCS - ViPNet Client 122 12
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 12
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 12
Протек - Здравсити 32 12
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 12
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 11
Кравцов Роман 89 57
Линник Иван 55 55
Белов Александр 76 53
Шевченко Евгений 60 51
Соловьев Александр 120 49
Асланов Дмитрий 41 41
Коваль Валерий 38 38
Баженов Михаил 39 37
Шадаев Максут 1210 35
Котов Виталий 41 34
Липатов Сергей 34 34
Пучков Антон 33 33
Болтрукевич Константин 39 30
Соловьев Дмитрий 84 29
Медков Евгений 28 28
Шамзон Светлана 33 28
Гуденко Илья 28 28
Иванов Михаил 116 26
Натрусов Артем 313 25
Чаркин Евгений 317 25
Зайцев Владимир 55 25
Ульянов Николай 176 24
Абакумов Евгений 227 22
Ковалев Дмитрий 40 22
Кудрявцев Артем 26 22
Соловьев Виталий 52 22
Николаев Александр 45 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Урусов Виктор 157 21
Кудрявцев Сергей 23 21
Врацкий Андрей 175 20
Козырев Алексей 328 19
Колесник Андрей 24 19
Нестеров Алексей 175 18
Козерод Сергей 38 18
Батай Илья 59 17
Путин Владимир 3454 17
Рейман Леонид 1065 17
Михалев Евгений 98 16
Галкин Николай 140 16
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1056
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 406
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 165
Европа 24964 155
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 155
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 137
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 118
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 104
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 93
Азия - Азиатский регион 5920 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 89
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 85
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 85
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 83
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 74
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 68
Россия - СФО - Новосибирск 4876 67
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 65
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 64
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Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 56
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 47
Казахстан - Республика 6048 47
Япония 13807 46
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 43
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 42
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 41
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 41
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РИА Новости 1033 9
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ComNews - Медиа-бизнес 142 6
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
National Geographic 95 3
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
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Юность - радиостанция 52 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
РБК Daily 91 2
РЖД Медиа - РЖД Сапсан Медиа 2 2
Forbes - Форбс 1002 2
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 60
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 26
Рустелеком ТК 305 17
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 15
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 12
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
CNews Инновация года - награда 155 4
TeleGeography Research 40 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Директ Инфо 9 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Tenders 18 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat/MDR 74 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P 500 565 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Internet Stock Report 994 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
РАН - Российская академия наук 2122 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 4 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 3
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 3
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 3
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
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