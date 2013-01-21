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Пропускная способность Bandwidth
СОБЫТИЯ
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|21.01.2013
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способности клиентских подключений явл
|11.05.2012
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предоставляемых клиентам услу
|02.03.2011
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предоставляемых клиентам услуг высоко
|14.02.2011
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Пропускная способность магистральной сети «МегаФона» достигла 220 Гбит/с
Универсальный оператор связи «МегаФон» завершил модернизацию магистральной сети на европейском участке. Теперь максимальная пропускная способность в российском сегменте сети достигает 220 Гбит/с, в зарубежном – 40 Гбит/с. Увеличение пропускной способности производилось как на собственных транспортных кольцах на терр
|25.02.2010
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Пропускная способность российских спутников связи к 2015 г. вырастет в 2 раза
пировки, которым будет располагать Российская Федерация, учитывает перспективные потребности российских пользователей и дальнейшего развития сетей спутниковой связи и вещания. В настоящее время общая пропускная способность спутниковой группировки составляет порядка 10 тыс МГц. Как отметил Юрий Прохоров, программа восполнения и развития орбитальной спутниковой группировки реализуется планоме
|18.11.2004
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HP расширила линейку серверов HP Integrity
дели HP Integrity rx1620-2 запланировано на декабрь 2004 года. Начальная розничная цена - менее $4000. Технические характеристики модели: 1,6 ГГц, 3МБ кэш 3-го уровня, системная шина 533 МГц, пиковая пропускная способность шины 8.5 ГБ/с, 1.3 GHz, 3МБ кэш 3-го уровня, системная шина 400 МГц, пиковая пропускная способность шины 6.4 ГБ/с, набор микросхем HP zx1 для HPC систем с поддержк
|07.02.2002
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nVidia официально выпустила GeForce4
ion video processor) для HDTV и DVD. Новые графические процессоры обладают следующими характеристиками:GeForce4 Ti 4600: Скорость заполнения - 4,8 млрд./сек.; Обработка треугольников - 136 млн./сек.; Пропускная способность канала памяти - 10,4 Гб/сек.; Максимальный объем памяти - 128 Мб. GeForce4 Ti 4400: Скорость заполнения - 4,4 млрд./сек.; Обработка треугольников - 125 млн./сек.; Проп
|07.02.2002
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nVidia официально выпустила GeForce4
ion video processor) для HDTV и DVD. Новые графические процессоры обладают следующими характеристиками:GeForce4 Ti 4600: Скорость заполнения - 4,8 млрд./сек.; Обработка треугольников - 136 млн./сек.; Пропускная способность канала памяти - 10,4 Гб/сек.; Максимальный объем памяти - 128 Мб. GeForce4 Ti 4400: Скорость заполнения - 4,4 млрд./сек.; Обработка треугольников - 125 млн./сек.; Проп
|18.05.2000
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Согласно отчету TeleGeography, пропускная способность подводных сетей вырастет в 240 раз за три года
Согласно исследованию компании TeleGeography пропускная способность подводных оптоволоконных сетей вырастет в 40 раз за следующие три года. Стоит отметить, что ряд других исследований указывают на избыток мощностей подобных сетей, т.к. те
Пропускная способность и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 11
|Никифоров Николай 1138 9
|Слизень Виталий 244 9
|Путин Владимир 3454 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Калугин Сергей 169 7
|Сун-чи-ми Вадим 26 7
|Рейман Леонид 1065 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Ермаков Валерий 140 6
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
|Ушацкий Андрей 105 6
|Зайцев Павел 48 6
|Орловский Виктор 408 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Быков Сергей 34 5
|Елистратов Николай 90 5
|Кайгородова Оксана 102 5
|Шевченко Евгений 60 5
|Опанасенко Всеволод 139 4
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Собянин Сергей 538 4
|Бойко Елена 152 4
|Лигачев Глеб 120 4
|Иванов Сергей 405 4
|Свидерский Евгений 77 4
|Шоржин Валерий 67 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Белов Виктор 60 4
|Пехтерев Сергей 56 4
|Медведев Владислав 62 4
|Воробьев Михаил 53 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
|Соловьев Александр 120 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Бетсис Павел 101 4
|Макаров Вадим 28 4
|Кореш Виктор 83 4
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