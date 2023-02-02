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Пропускная способность Bandwidth



02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей 1
16.01.2023 билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с 1
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 1
09.01.2023 Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L 1
30.12.2022 Для кого актуальны облачные партнерские программы 1
29.12.2022 «Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи 1
15.12.2022 «Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края 1
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь 1
14.12.2022 ActiveCloud запустил новую услугу ActiveMail для корпоративных клиентов 1
13.12.2022 СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок 1
08.12.2022 МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов 1
06.12.2022 ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья 1
18.11.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае 1
20.10.2022 Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке 1
18.10.2022 Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков 1
06.10.2022 ГК 1520 запустили цифровое управление поездами на станции Теректы в Казахстане 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
05.10.2022 «билайн» увеличил пропускную способность соединения с сервисами VK более чем до 2 тб/с 1
27.09.2022 Процессоры AMD тормозят под Linux из-за кривого кода 20-летней давности 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
15.09.2022 МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска 1
07.09.2022 Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN 1
01.09.2022 Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам 1
25.08.2022 Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру 1
25.08.2022 билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами 1
11.07.2022 Как серверы FenixHost на базе HPE поддерживают бизнес российских компаний 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
16.06.2022 Новую версию Maxpatrol SIEM можно развернуть на Linux-системах 1
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды» 1
18.05.2022 Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне 1
18.05.2022 Все, что нужно знать о Wi-Fi 7 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
19.04.2022 РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП» 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
04.04.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 1
03.04.2022 Подходит ли VPS для анонимности в сети? 1
31.03.2022 «Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022 1

Публикаций - 1585, упоминаний - 1585

Пропускная способность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 224
Intel Corporation 11673 125
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 102
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6950 75
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 72
Cisco Systems 4876 66
Huawei 3511 66
IBM - International Business Machines Corp 9195 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 63
AMD - Advanced Micro Devices 3865 55
Microsoft Corporation 23512 55
Nvidia Corp 3214 50
Samsung Electronics 9737 44
HP Inc. 5520 43
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 38
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 32
Dell EMC 4917 31
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 30
Apple Inc 11202 29
Lenovo Motorola 3503 28
VMware 2135 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 1946 25
Google LLC 10951 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 23
Oracle Corporation 6309 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2789 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 20
Nortel Networks 1295 19
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1349 18
Yandex - Яндекс 5687 18
Siemens AG - Siemens Group 2543 18
Sony 6483 17
SAS Institute 908 17
SAP SE 4882 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 783 17
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 445 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 36
Почта России ПАО 1995 15
Газпром ПАО 1154 15
РЖД - Российские железные дороги 1622 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2391 11
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 10
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 159 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 8
Альфа-Банк 1599 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1186 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 165 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 566 6
BMW Group 412 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 218 5
Лента - Сеть розничной торговли 1703 5
Boeing 987 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 110 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Газпром нефть 499 4
X5 Group - Перекрёсток 453 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 4
Lockheed Martin 750 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 4
НСПК - Национальная система платежных карт 612 4
Dixis - Диксис 359 4
LinkedIn 582 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 3
Роснефть НК - нефтяная компания 474 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10388 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2862 19
Правительство Москвы 1993 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 15
Президент Российской Федерации 3720 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 14
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 603 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 8
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 284 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2343 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 8
Федеральное казначейство России 1549 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1652 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 864 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 5
Администрация Президента РФ 977 5
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 111 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 43
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 21
8K Association - Ассоциация 8K 160 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 434 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 16 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АРБ - Ассоциация российских банков 203 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14855 782
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79266 692
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53355 539
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17532 330
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39036 298
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9844 294
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25692 270
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3861 254
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8731 237
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19236 227
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9510 196
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25042 178
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22265 178
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17338 176
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6080 166
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11522 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17235 155
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9445 142
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25995 137
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6617 137
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4626 131
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7365 124
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10941 120
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3115 120
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 117
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12521 114
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8144 114
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 788 112
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2037 111
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 108
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8450 104
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13235 104
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9146 103
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6393 99
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6017 99
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3444 98
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21387 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13011 95
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 94
Microsoft Windows 2000 12681 71
Apple iPhone 6 6176 47
Microsoft Windows 14452 39
Linux OS 8259 38
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1274 37
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 35
Google Android 12569 29
Intel x86 - архитектура процессора 1602 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4117 26
Apple iOS 6813 22
Intel Core - Семейство процессоров 1742 18
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6533 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2870 14
Intel Itanium 614 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 754 14
Google YouTube - Видеохостинг 2430 14
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 13
Microsoft Skype 1977 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1483 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 11
Microsoft DirectX 695 11
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 690 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 10
Intel Celeron - Серия процессоров 944 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3273 10
Microsoft Office 365 861 9
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 9
Intel Pentium III 724 9
Oracle Java - язык программирования 2768 8
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 182 8
Microsoft Azure 1321 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 375 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 8
Apple iPad 3740 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1053 8
Microsoft SQL Server 1475 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 7
Никифоров Николай 1172 11
Слизень Виталий 242 9
Путин Владимир 2734 7
Рейман Леонид 1031 6
Ушацкий Андрей 104 6
Осеевский Михаил 273 5
Шадаев Максут 634 5
Шевченко Евгений 60 5
Макаров Вадим 28 4
Опанасенко Всеволод 125 4
Белов Виктор 39 4
Лигачев Глеб 73 4
Бойко Елена 152 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Ермолаев Артем 361 4
Гаттаров Руслан 143 4
Чернышенко Дмитрий 431 4
Безруков Андрей 28 3
Блинов Дмитрий 31 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 3
Шилов Дмитрий 12 3
Бровко Василий 51 3
Лобанов Денис 45 3
Тихонов Андрей 38 3
Соловьев Александр 65 3
Чаркин Евгений 240 3
Mooring David - Муринг Дэвид 6 3
Шакиров Марат 36 3
Измайлов Юрий 18 3
Орловский Виктор 347 3
Греф Герман 365 3
Логинов Александр 36 3
Меденцев Константин 54 2
Кузнецов Александр 93 2
Солдатенков Сергей 160 2
Кириенко Сергей 145 2
Одиноков Алексей 7 2
Кусков Денис 218 2
Гусев Сергей 33 2
Романов Александр 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 123032 670
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39387 293
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50194 183
Европа 21317 139
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14997 121
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17146 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15093 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13166 84
Япония 12882 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6313 59
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 57
Азия - Азиатский регион 4660 53
Германия - Федеративная Республика 12015 49
Земля - планета Солнечной системы 9707 46
Россия - ДФО - Сахалинская область 696 43
Россия - УФО - Екатеринбург 3324 43
Россия - СФО - Новосибирск 3712 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2500 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 40
Украина 7273 40
Южная Корея - Республика 6290 40
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2327 40
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 38
Россия - Сибирь 2012 37
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 733 36
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1198 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2557 33
Казахстан - Республика 4848 31
Великобритания - Лондон 2367 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2376 30
Китай - Тайвань 3739 30
Финляндия - Финляндская Республика 3474 30
Россия - ДФО - Магаданская область 358 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1539 29
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1289 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1422 27
Франция - Французская Республика 7085 27
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1342 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41725 235
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15079 198
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42030 143
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24013 112
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8875 94
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10311 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20151 86
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10701 75
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4029 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14096 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9196 73
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3895 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6041 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8295 50
Аренда 2130 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4831 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4642 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4938 37
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1902 37
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал 1340 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5015 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4932 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3140 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3907 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7538 31
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3459 30
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4492 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5236 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9428 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5128 28
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4951 28
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3907 27
Энергетика - Energy - Energetically 4209 25
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2192 25
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3272 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3205 23
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1738 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4192 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5174 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11005 30
91Mobiles 1699 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
Nature 795 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 6
Thomson Reuters - Рейтер 5773 5
Tom’s Hardware 178 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 668 3
Ars Technica 381 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 3
Phys.org 973 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
DigiTimes - Издание 1295 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1231 2
The Register 1403 2
Bloomberg 1110 1
Wikipedia - Википедия 440 1
GizmoChina 97 1
Российская газета 241 1
FT - Financial Times 1166 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
ComNews - Медиа-бизнес 95 1
SamMobile 46 1
Известия ИД 468 1
КиноПоиск - портал о кино 161 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
The Washington Post 308 1
ZDnet 596 1
Ведомости 549 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 170 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 413 1
BleepingComputer - Издание 204 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7464 46
Gartner - Гартнер 3475 26
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Juniper Research 502 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 5
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 4
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Infonetics Research 50 2
BCG - Boston Consulting Group 99 2
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S&P - Standard and Poor’s 482 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Technavio 25 1
Jon Peddie Research 33 1
Gartner - Meta Group 8 1
Markets&Markets Research 104 1
РАН - Российская академия наук 1802 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 3
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 2
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
ТГУ - Томский государственный университет 116 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 47 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 206 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 656 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 210 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 44 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 29 1
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 16 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 47 1
Государственный Русский музей 29 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
Yale University - Йельский университет 118 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 20 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 1
МНИОИ им П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена 7 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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