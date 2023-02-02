Пропускная способность Bandwidth
Пропускная способность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1172 11
|Слизень Виталий 242 9
|Путин Владимир 2734 7
|Рейман Леонид 1031 6
|Ушацкий Андрей 104 6
|Осеевский Михаил 273 5
|Шадаев Максут 634 5
|Шевченко Евгений 60 5
|Макаров Вадим 28 4
|Опанасенко Всеволод 125 4
|Белов Виктор 39 4
|Лигачев Глеб 73 4
|Бойко Елена 152 4
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Ермолаев Артем 361 4
|Гаттаров Руслан 143 4
|Чернышенко Дмитрий 431 4
|Безруков Андрей 28 3
|Блинов Дмитрий 31 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 3
|Шилов Дмитрий 12 3
|Бровко Василий 51 3
|Лобанов Денис 45 3
|Тихонов Андрей 38 3
|Соловьев Александр 65 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Mooring David - Муринг Дэвид 6 3
|Шакиров Марат 36 3
|Измайлов Юрий 18 3
|Орловский Виктор 347 3
|Греф Герман 365 3
|Логинов Александр 36 3
|Меденцев Константин 54 2
|Кузнецов Александр 93 2
|Солдатенков Сергей 160 2
|Кириенко Сергей 145 2
|Одиноков Алексей 7 2
|Кусков Денис 218 2
|Гусев Сергей 33 2
|Романов Александр 13 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218267, в очереди разбора - 881605.
Создано именных указателей - 110726.
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