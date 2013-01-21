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Пропускная способность Bandwidth

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.01.2013 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способности клиентских подключений явл
11.05.2012 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предоставляемых клиентам услу
02.03.2011 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предоставляемых клиентам услуг высоко
14.02.2011 Пропускная способность магистральной сети «МегаФона» достигла 220 Гбит/с

Универсальный оператор связи «МегаФон» завершил модернизацию магистральной сети на европейском участке. Теперь максимальная пропускная способность в российском сегменте сети достигает 220 Гбит/с, в зарубежном – 40 Гбит/с. Увеличение пропускной способности производилось как на собственных транспортных кольцах на терр
25.02.2010 Пропускная способность российских спутников связи к 2015 г. вырастет в 2 раза

пировки, которым будет располагать Российская Федерация, учитывает перспективные потребности российских пользователей и дальнейшего развития сетей спутниковой связи и вещания. В настоящее время общая пропускная способность спутниковой группировки составляет порядка 10 тыс МГц. Как отметил Юрий Прохоров, программа восполнения и развития орбитальной спутниковой группировки реализуется планоме
18.11.2004 HP расширила линейку серверов HP Integrity

дели HP Integrity rx1620-2 запланировано на декабрь 2004 года. Начальная розничная цена - менее $4000. Технические характеристики модели: 1,6 ГГц, 3МБ кэш 3-го уровня, системная шина 533 МГц, пиковая пропускная способность шины 8.5 ГБ/с, 1.3 GHz, 3МБ кэш 3-го уровня, системная шина 400 МГц, пиковая пропускная способность шины 6.4 ГБ/с, набор микросхем HP zx1 для HPC систем с поддержк
07.02.2002 nVidia официально выпустила GeForce4

ion video processor) для HDTV и DVD. Новые графические процессоры обладают следующими характеристиками:GeForce4 Ti 4600: Скорость заполнения - 4,8 млрд./сек.; Обработка треугольников - 136 млн./сек.; Пропускная способность канала памяти - 10,4 Гб/сек.; Максимальный объем памяти - 128 Мб. GeForce4 Ti 4400: Скорость заполнения - 4,4 млрд./сек.; Обработка треугольников - 125 млн./сек.; Проп
07.02.2002 nVidia официально выпустила GeForce4

ion video processor) для HDTV и DVD. Новые графические процессоры обладают следующими характеристиками:GeForce4 Ti 4600: Скорость заполнения - 4,8 млрд./сек.; Обработка треугольников - 136 млн./сек.; Пропускная способность канала памяти - 10,4 Гб/сек.; Максимальный объем памяти - 128 Мб. GeForce4 Ti 4400: Скорость заполнения - 4,4 млрд./сек.; Обработка треугольников - 125 млн./сек.; Проп
18.05.2000 Согласно отчету TeleGeography, пропускная способность подводных сетей вырастет в 240 раз за три года

Согласно исследованию компании TeleGeography пропускная способность подводных оптоволоконных сетей вырастет в 40 раз за следующие три года. Стоит отметить, что ряд других исследований указывают на избыток мощностей подобных сетей, т.к. те

Публикаций - 1907, упоминаний - 1915

Пропускная способность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 243
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 159
Intel Corporation 12811 143
МегаФон 10742 113
Huawei 4675 80
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 79
Cisco Systems 5372 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
AMD - Advanced Micro Devices 4641 65
Nvidia Corp 4002 61
Microsoft Corporation 25775 57
Samsung Electronics 11064 51
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 47
HP Inc. 5883 44
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 39
Apple Inc 13154 37
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 37
Dell EMC 5180 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 31
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 30
Lenovo Motorola 3566 28
Broadcom - VMware 2610 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 27
Eltex - Предприятие Элтекс 273 27
Google LLC 12688 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Oracle Corporation 7074 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 23
Yandex - Яндекс 9215 22
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 21
SAS Institute 1082 20
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 20
SAP SE 5601 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Газпром ПАО 1493 18
Россети Ленэнерго 1699 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Почта России ПАО 2370 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
Альфа-Банк 1979 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
BMW Group 482 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Boeing 1031 5
Газпром нефть 725 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Федеральное казначейство России 1949 8
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
WiMAX Forum 69 2
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 847
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 361
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 331
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 324
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 312
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 298
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 270
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 261
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 248
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 232
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 219
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 208
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 201
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 195
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 188
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 178
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 167
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 161
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 151
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 143
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 143
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 139
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 137
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 133
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 133
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 131
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 130
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 127
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 126
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 123
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 121
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 118
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 111
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 107
Linux OS 11533 47
Microsoft Windows 16882 43
Microsoft Windows 2000 8678 43
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 41
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 35
Intel x86 - архитектура процессора 2151 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
Apple iPhone 6 4861 33
Google Android 15243 31
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 31
Apple iOS 8583 24
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 14
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 14
Intel Itanium 649 14
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
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