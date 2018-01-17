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AMD Opteron SledgeHammer (K8)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.01.2018
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В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron
с», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews сообщили представители Минпромторга. Первый из зарубежных продукт
|15.01.2016
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AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100
Компания AMD представила систему на чипе (SoC) AMD Opteron A1100, ранее известную под кодовым названием «Seattle». Таким образом совместно с пар
|29.01.2014
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AMD выпускает серверные процессоры на архитектуре ARM
AMD объявила о намерении начать в I квартале 2014 г. поставки пробных образцов процессоров AMD Opteron серии A на 64-битной архитектуре ARM (ARMv8). Процессоры обладают кодовым именем Seat
|30.05.2013
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AMD представила энергоэффективные серверные процессоры Opteron X
Компания AMD представила новые энергоэффективные серверные процессоры AMD Opteron серии X, оптимизированные для распределенных серверных архитектур. Первые процессоры
|01.11.2012
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AMD объединяет процессоры x86 и ARM для центров обработки данных
в крупнейших ЦОД и используются для решения современных вычислительных задач. Первый процессор AMD Opteron на базе технологии ARM планируется к выпуску в 2014 г.; он будет содержать в себе выс
|03.10.2012
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AMD оптимизировала процессоры Opteron для Windows Server 2012
ows Server 2012 с целью создания исключительного серверного решения, работающего на процессорах AMD Opteron. По мнению представителей AMD, процессоры AMD Opteron идеально подходят для до
|19.06.2012
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Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron
ых расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 высотой 2U с двумя процессорами AMD Opteron 6200-серии каждый, работающих под управлением популярного дистрибутива Cloudera, вклю
|21.03.2012
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AMD выпустила новую платформу для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов
Компания AMD объявила о выпуске нового семейства процессоров AMD Opteron 3200. По словам производителей, оно открывает новые возможности для поставщиков услуг
|02.12.2011
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Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200
пания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может содержать до 16 ядер. В частности, Dell теперь и
|17.11.2011
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AMD выпустила процессоры Opteron серий 6200 и 4200
Компания AMD объявила о выпуске процессоров AMD Opteron серий 6200 и 4200 (кодовые названия «Interlagos» и «Valencia» соответственно). Новые
|17.11.2011
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Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200
х серверов Depo Storm, а также модель лезвия блейд-сервера Depo Storm на базе нового процессора AMD Opteron 6200 смогут удовлетворить широкий спектр потребностей заказчиков из различных сегмент
|02.08.2011
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Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2
008.В список сертифицированных для работы с Windows Server вошли две модели на базе процессоров AMD Opteron: ETegro Hyperion RS160 G4, ETegro Hyperion RS560 G4 и старшая 4-процессорная модель н
|16.08.2010
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ETegro Technologies начинает поставки 4-процессорных серверов на базе AMD Opteron 6100
роцессорных (4P) серверов ETegro Hyperion RS 560 G4 на базе новейших 8-, 12-ядерных процессоров AMD Opteron серии 6100. Модель сервера ETegro Hyperion RS 560 G4 четвертого поколения (G4) была а
|23.07.2010
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SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000
SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opter
|23.06.2010
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Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД
Компания AMD объявила о выпуске новой процессорной платформы AMD Opteron 4000, которая изначально разрабатывалась для удовлетворения специфических требований
|21.04.2010
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ETegro выпустила две новые модели серверов G4 на базе AMD Opteron 6100
Tegro Technologies объявила о выпуске двух моделей серверов ETegro Hyperion на базе процессоров AMD Opteron 6100 и чипсета AMD 5690. Новая линейка серверов ETegro четвертого поколения (G4) пред
|21.04.2010
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Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100
нии Arbyte. Arbyte President построена на базе набора системной логики AMD SR5690 и процессоров AMD Opteron 6100 серии. Каждый процессор имеет по 12 независимых вычислительных ядер, что позволя
|29.03.2010
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AMD начала поставки первых 8- и 12-ядерных чипов
ке первых в мире 8- и 12-ядерных серверных процессоров с архитектурой x86. Вошедшие в семейство AMD Opteron 6100 и ранее известные как Magny-Cours, новые чипы предназначены для 2- и 4-сокетных
|22.09.2009
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AMD представила новое платформенное решение для встраиваемых систем
овых платформ для встраиваемых решений уровня крупных предприятий на базе 4-ядерных процессоров AMD Opteron и нового серверного чипсета AMD SR5690/SP5100. Семь процессоров AMD Opteron с
|17.09.2009
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ETegro запустила в производство серверы на базе четырех 6-ядерных процессоров AMD
ске в производство сервера ETegro Hyperion 560 G3 с поддержкой до четырех 6-ядерных процессоров AMD Opteron 84ХХ (Istanbul). В максимальной комплектации сервер включает до 24 ядер, до 256 ГБ оп
|02.09.2009
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AMD приступила к поставкам 40-ваттных процессоров Opteron EE
Компания AMD приступила к поставкам 6-ядерных процессоров AMD Opteron EE с потреблением электрической энергии 40 Вт, сообщает DigiTimes. Для сравнения, сущ
|21.07.2009
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«Т-Платформы» оснастила блейд-серверы 6-ядерными процессорами AMD Opteron
Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых
|15.07.2009
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ETegro начала продажи серверов на базе 6-ядерных процессоров AMD
yperion ES310 G2, ETegro Hyperion ES360 G2 – поддерживают работу с новыми 6-ядерными процессами AMD Opteron, говорится в сообщении компании. Техническая лаборатория ETegro Technologies провела
|13.07.2009
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AMD представил пять новых 6-ядерных процессоров Istanbul
Компания AMD представила пять новых 6-ядерных процессоров Opteron (кодовое название Istanbul), предназначенных для многопроцессорных серверов, сообщает
|08.04.2009
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AMD предложил обновить процессоры Opteron со скидкой
Компания AMD анонсировала Opteron Upgrade Program – программу по обновлению процессоров AMD со скидкой. В программу вкл
|09.09.2008
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AMD и Microsoft представили новую платформу для виртуализации
изации на базе технологий AMD и Microsoft. В новой модели развертывания используются процессоры AMD Opteron с технологией AMD Virtualization (AMD-V) и гипервизор Microsoft Windows Server 2008 H
|30.05.2008
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IBM выпустила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron
Компания AMD объявила о том, что поддержка процессоров AMD Opteron всемирными OEM-производителями расширена благодаря выпуску трех модернизированных сер
|21.05.2008
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AMD пополнила семейство четырехъядерных процессоров Opteron
ы для монтажа в стойку на базе пяти новых энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron серии HE (Highly Efficient) теперь широко доступны от мировых OEM-производителей и по
|16.05.2008
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Sun представила новые системы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron
объявила о выпуске первых систем серий Sun Fire и Sun Blade на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron, которые обеспечивают высокую производительность и масштабируемость. Серверы Sun Fire
|12.05.2008
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AMD готовит 12-ядерный процессор
, приступит к выпуску своего первого процессора на базе 45-нм технологии. Им станет чип под кодовым названием Shanghai. Во II половине следующего года компания планирует выпустить 6-ядерный процессор Opteron под кодовым названием Istanbul, а в I половине 2010 г. — удвоить количество ядер в одном процессоре до двенадцати. Первый процессор AMD на базе 45-нм технологии будет иметь 4 ядра,
|18.04.2008
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Dell представил серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron
платформ на базе высокопроизводительных, энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Теперь количество платформ на базе новых процессоров от мировых OEM-производителей в
|10.04.2008
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AMD исправил ошибку в процессорах Barcelona
Компания AMD объявила о начале массовых поставок полностью рабочих четырехъядерных процессоров AMD Opteron (также известных как Barcelona). Первоначально чипы были выпущены в сентябре 2007 г.,
|07.11.2007
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Серверы ETegro на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron уже в продаже
в и рабочих станций, объявила о доступности серверов, поддерживающих четырехъядерные процессоры AMD Opteron серии хЗхх, известные также под кодовым названием Barcelona. К числу моделей, поддерж
|14.09.2007
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Sun выпустил первый блейд-сервер с четырехъядерными процессорами AMD
lade X8440, первого в мире блейд-сервера, созданного специально для четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Корпорация Sun Microsystems также анонсировала сервер нового поколения форм-фактора
|10.09.2007
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AMD анонсировала четырехъядерный процессор Opteron
Компания AMD официально представила свой четырехъядерный процессор Opteron, известный ранее под кодовым названием Barcelona. Некоторые компании, среди которых Dell, Hewlett-Packard и Sun Microsystems, уже начали продажу компьютерных систем на базе нового проце
|03.07.2007
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ETegro Technologies представила новый сервер третьего поколения
вер ETegro Hyperion RS880G3 предлагает высокую производительность и масштабируемость до 32 ядер AMD Opteron. По сравнению с моделью предыдущего поколения Hyperion RS880G3 обеспечивает прирост п
|03.07.2007
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Поставки процессоров AMD Barcelona начнутся в августе
Компания Advanced Micro Devices официально анонсировала выход четырехъядерных процессоров AMD Opteron, известных под кодовым именем Barcelona. Это первые в мире процессоры для платформы x
|31.01.2007
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ETegro Technologies снизил цены на процессоры AMD Opteron
ельных серверов, рабочих станций и систем хранения данных, объявил о снижении цен на процессоры AMD Opteron, поставляемые в составе серверов ETegro. Снижение цен затронет все серии Opteron
|08.11.2006
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Gateway представила новые серверы на базе процессоров AMD Opteron
Компания Gateway представила три новых сервера на базе процессоров AMD Opteron. Это Gateway E-9422R 1U, E-9522R 2U и E-9722R 3U стоечные сервера, которые будут соби
|05.10.2006
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IBM обновит линейку серверов класса high-end
ившая последней на данный рынок, выпускает большие системы х86, однако использует только процессоры Opteron от Advanced Micro Devices. Процессор "Tigerton" Xeon от Intel, который ожидается к вы
AMD Opteron и организации, системы, технологии, персоны:
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