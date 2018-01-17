В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron с», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews сообщили представители Минпромторга. Первый из зарубежных продукт

AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100 Компания AMD представила систему на чипе (SoC) AMD Opteron A1100, ранее известную под кодовым названием «Seattle». Таким образом совместно с пар

AMD выпускает серверные процессоры на архитектуре ARM AMD объявила о намерении начать в I квартале 2014 г. поставки пробных образцов процессоров AMD Opteron серии A на 64-битной архитектуре ARM (ARMv8). Процессоры обладают кодовым именем Seat

AMD представила энергоэффективные серверные процессоры Opteron X Компания AMD представила новые энергоэффективные серверные процессоры AMD Opteron серии X, оптимизированные для распределенных серверных архитектур. Первые процессоры

AMD объединяет процессоры x86 и ARM для центров обработки данных в крупнейших ЦОД и используются для решения современных вычислительных задач. Первый процессор AMD Opteron на базе технологии ARM планируется к выпуску в 2014 г.; он будет содержать в себе выс

AMD оптимизировала процессоры Opteron для Windows Server 2012 ows Server 2012 с целью создания исключительного серверного решения, работающего на процессорах AMD Opteron. По мнению представителей AMD, процессоры AMD Opteron идеально подходят для до

Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron ых расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 высотой 2U с двумя процессорами AMD Opteron 6200-серии каждый, работающих под управлением популярного дистрибутива Cloudera, вклю

AMD выпустила новую платформу для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов Компания AMD объявила о выпуске нового семейства процессоров AMD Opteron 3200. По словам производителей, оно открывает новые возможности для поставщиков услуг

Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200 пания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может содержать до 16 ядер. В частности, Dell теперь и

AMD выпустила процессоры Opteron серий 6200 и 4200 Компания AMD объявила о выпуске процессоров AMD Opteron серий 6200 и 4200 (кодовые названия «Interlagos» и «Valencia» соответственно). Новые

Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200 х серверов Depo Storm, а также модель лезвия блейд-сервера Depo Storm на базе нового процессора AMD Opteron 6200 смогут удовлетворить широкий спектр потребностей заказчиков из различных сегмент

Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 008.В список сертифицированных для работы с Windows Server вошли две модели на базе процессоров AMD Opteron: ETegro Hyperion RS160 G4, ETegro Hyperion RS560 G4 и старшая 4-процессорная модель н

ETegro Technologies начинает поставки 4-процессорных серверов на базе AMD Opteron 6100 роцессорных (4P) серверов ETegro Hyperion RS 560 G4 на базе новейших 8-, 12-ядерных процессоров AMD Opteron серии 6100. Модель сервера ETegro Hyperion RS 560 G4 четвертого поколения (G4) была а

SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000 SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opter

Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД Компания AMD объявила о выпуске новой процессорной платформы AMD Opteron 4000, которая изначально разрабатывалась для удовлетворения специфических требований

ETegro выпустила две новые модели серверов G4 на базе AMD Opteron 6100 Tegro Technologies объявила о выпуске двух моделей серверов ETegro Hyperion на базе процессоров AMD Opteron 6100 и чипсета AMD 5690. Новая линейка серверов ETegro четвертого поколения (G4) пред

Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100 нии Arbyte. Arbyte President построена на базе набора системной логики AMD SR5690 и процессоров AMD Opteron 6100 серии. Каждый процессор имеет по 12 независимых вычислительных ядер, что позволя

AMD начала поставки первых 8- и 12-ядерных чипов ке первых в мире 8- и 12-ядерных серверных процессоров с архитектурой x86. Вошедшие в семейство AMD Opteron 6100 и ранее известные как Magny-Cours, новые чипы предназначены для 2- и 4-сокетных

AMD представила новое платформенное решение для встраиваемых систем овых платформ для встраиваемых решений уровня крупных предприятий на базе 4-ядерных процессоров AMD Opteron и нового серверного чипсета AMD SR5690/SP5100. Семь процессоров AMD Opteron с

ETegro запустила в производство серверы на базе четырех 6-ядерных процессоров AMD ске в производство сервера ETegro Hyperion 560 G3 с поддержкой до четырех 6-ядерных процессоров AMD Opteron 84ХХ (Istanbul). В максимальной комплектации сервер включает до 24 ядер, до 256 ГБ оп

AMD приступила к поставкам 40-ваттных процессоров Opteron EE Компания AMD приступила к поставкам 6-ядерных процессоров AMD Opteron EE с потреблением электрической энергии 40 Вт, сообщает DigiTimes. Для сравнения, сущ

«Т-Платформы» оснастила блейд-серверы 6-ядерными процессорами AMD Opteron Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых

ETegro начала продажи серверов на базе 6-ядерных процессоров AMD yperion ES310 G2, ETegro Hyperion ES360 G2 – поддерживают работу с новыми 6-ядерными процессами AMD Opteron, говорится в сообщении компании. Техническая лаборатория ETegro Technologies провела

AMD представил пять новых 6-ядерных процессоров Istanbul Компания AMD представила пять новых 6-ядерных процессоров Opteron (кодовое название Istanbul), предназначенных для многопроцессорных серверов, сообщает

AMD предложил обновить процессоры Opteron со скидкой Компания AMD анонсировала Opteron Upgrade Program – программу по обновлению процессоров AMD со скидкой. В программу вкл

AMD и Microsoft представили новую платформу для виртуализации изации на базе технологий AMD и Microsoft. В новой модели развертывания используются процессоры AMD Opteron с технологией AMD Virtualization (AMD-V) и гипервизор Microsoft Windows Server 2008 H

IBM выпустила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron Компания AMD объявила о том, что поддержка процессоров AMD Opteron всемирными OEM-производителями расширена благодаря выпуску трех модернизированных сер

AMD пополнила семейство четырехъядерных процессоров Opteron ы для монтажа в стойку на базе пяти новых энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron серии HE (Highly Efficient) теперь широко доступны от мировых OEM-производителей и по

Sun представила новые системы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron объявила о выпуске первых систем серий Sun Fire и Sun Blade на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron, которые обеспечивают высокую производительность и масштабируемость. Серверы Sun Fire

AMD готовит 12-ядерный процессор , приступит к выпуску своего первого процессора на базе 45-нм технологии. Им станет чип под кодовым названием Shanghai. Во II половине следующего года компания планирует выпустить 6-ядерный процессор Opteron под кодовым названием Istanbul, а в I половине 2010 г. — удвоить количество ядер в одном процессоре до двенадцати. Первый процессор AMD на базе 45-нм технологии будет иметь 4 ядра,

Dell представил серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron платформ на базе высокопроизводительных, энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Теперь количество платформ на базе новых процессоров от мировых OEM-производителей в

AMD исправил ошибку в процессорах Barcelona Компания AMD объявила о начале массовых поставок полностью рабочих четырехъядерных процессоров AMD Opteron (также известных как Barcelona). Первоначально чипы были выпущены в сентябре 2007 г.,

Серверы ETegro на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron уже в продаже в и рабочих станций, объявила о доступности серверов, поддерживающих четырехъядерные процессоры AMD Opteron серии хЗхх, известные также под кодовым названием Barcelona. К числу моделей, поддерж

Sun выпустил первый блейд-сервер с четырехъядерными процессорами AMD lade X8440, первого в мире блейд-сервера, созданного специально для четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Корпорация Sun Microsystems также анонсировала сервер нового поколения форм-фактора

AMD анонсировала четырехъядерный процессор Opteron Компания AMD официально представила свой четырехъядерный процессор Opteron, известный ранее под кодовым названием Barcelona. Некоторые компании, среди которых Dell, Hewlett-Packard и Sun Microsystems, уже начали продажу компьютерных систем на базе нового проце

ETegro Technologies представила новый сервер третьего поколения вер ETegro Hyperion RS880G3 предлагает высокую производительность и масштабируемость до 32 ядер AMD Opteron. По сравнению с моделью предыдущего поколения Hyperion RS880G3 обеспечивает прирост п

Поставки процессоров AMD Barcelona начнутся в августе Компания Advanced Micro Devices официально анонсировала выход четырехъядерных процессоров AMD Opteron, известных под кодовым именем Barcelona. Это первые в мире процессоры для платформы x

ETegro Technologies снизил цены на процессоры AMD Opteron ельных серверов, рабочих станций и систем хранения данных, объявил о снижении цен на процессоры AMD Opteron, поставляемые в составе серверов ETegro. Снижение цен затронет все серии Opteron

Gateway представила новые серверы на базе процессоров AMD Opteron Компания Gateway представила три новых сервера на базе процессоров AMD Opteron. Это Gateway E-9422R 1U, E-9522R 2U и E-9722R 3U стоечные сервера, которые будут соби