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AMD Opteron SledgeHammer (K8)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.01.2018 В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron

с», получил характеристики, аналогичные свойствам серверных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 и AMD Opteron 6370. Об этом CNews сообщили представители Минпромторга. Первый из зарубежных продукт
15.01.2016 AMD представила систему на чипе AMD Opteron A1100

Компания AMD представила систему на чипе (SoC) AMD Opteron A1100, ранее известную под кодовым названием «Seattle». Таким образом совместно с пар
29.01.2014 AMD выпускает серверные процессоры на архитектуре ARM

AMD объявила о намерении начать в I квартале 2014 г. поставки пробных образцов процессоров AMD Opteron серии A на 64-битной архитектуре ARM (ARMv8). Процессоры обладают кодовым именем Seat
30.05.2013 AMD представила энергоэффективные серверные процессоры Opteron X

Компания AMD представила новые энергоэффективные серверные процессоры AMD Opteron серии X, оптимизированные для распределенных серверных архитектур. Первые процессоры

01.11.2012 AMD объединяет процессоры x86 и ARM для центров обработки данных

в крупнейших ЦОД и используются для решения современных вычислительных задач. Первый процессор AMD Opteron на базе технологии ARM планируется к выпуску в 2014 г.; он будет содержать в себе выс
03.10.2012 AMD оптимизировала процессоры Opteron для Windows Server 2012

ows Server 2012 с целью создания исключительного серверного решения, работающего на процессорах AMD Opteron. По мнению представителей AMD, процессоры AMD Opteron идеально подходят для до
19.06.2012 Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron

ых расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 высотой 2U с двумя процессорами AMD Opteron 6200-серии каждый, работающих под управлением популярного дистрибутива Cloudera, вклю
21.03.2012 AMD выпустила новую платформу для поставщиков услуг хостинга выделенных серверов

Компания AMD объявила о выпуске нового семейства процессоров AMD Opteron 3200. По словам производителей, оно открывает новые возможности для поставщиков услуг
02.12.2011 Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200

пания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может содержать до 16 ядер. В частности, Dell теперь и
17.11.2011 AMD выпустила процессоры Opteron серий 6200 и 4200

Компания AMD объявила о выпуске процессоров AMD Opteron серий 6200 и 4200 (кодовые названия «Interlagos» и «Valencia» соответственно). Новые

17.11.2011 Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200

х серверов Depo Storm, а также модель лезвия блейд-сервера Depo Storm на базе нового процессора AMD Opteron 6200 смогут удовлетворить широкий спектр потребностей заказчиков из различных сегмент
02.08.2011 Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2

008.В список сертифицированных для работы с Windows Server вошли две модели на базе процессоров AMD Opteron: ETegro Hyperion RS160 G4, ETegro Hyperion RS560 G4 и старшая 4-процессорная модель н
16.08.2010 ETegro Technologies начинает поставки 4-процессорных серверов на базе AMD Opteron 6100

роцессорных (4P) серверов ETegro Hyperion RS 560 G4 на базе новейших 8-, 12-ядерных процессоров AMD Opteron серии 6100. Модель сервера ETegro Hyperion RS 560 G4 четвертого поколения (G4) была а
23.07.2010 SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000

SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opter
23.06.2010 Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД

Компания AMD объявила о выпуске новой процессорной платформы AMD Opteron 4000, которая изначально разрабатывалась для удовлетворения специфических требований

21.04.2010 ETegro выпустила две новые модели серверов G4 на базе AMD Opteron 6100

Tegro Technologies объявила о выпуске двух моделей серверов ETegro Hyperion на базе процессоров AMD Opteron 6100 и чипсета AMD 5690. Новая линейка серверов ETegro четвертого поколения (G4) пред
21.04.2010 Arbyte анонсирует новую модель рабочей станции на базе AMD Opteron 6100

нии Arbyte. Arbyte President построена на базе набора системной логики AMD SR5690 и процессоров AMD Opteron 6100 серии. Каждый процессор имеет по 12 независимых вычислительных ядер, что позволя
29.03.2010 AMD начала поставки первых 8- и 12-ядерных чипов

ке первых в мире 8- и 12-ядерных серверных процессоров с архитектурой x86. Вошедшие в семейство AMD Opteron 6100 и ранее известные как Magny-Cours, новые чипы предназначены для 2- и 4-сокетных

22.09.2009 AMD представила новое платформенное решение для встраиваемых систем

овых платформ для встраиваемых решений уровня крупных предприятий на базе 4-ядерных процессоров AMD Opteron и нового серверного чипсета AMD SR5690/SP5100. Семь процессоров AMD Opteron с

17.09.2009 ETegro запустила в производство серверы на базе четырех 6-ядерных процессоров AMD

ске в производство сервера ETegro Hyperion 560 G3 с поддержкой до четырех 6-ядерных процессоров AMD Opteron 84ХХ (Istanbul). В максимальной комплектации сервер включает до 24 ядер, до 256 ГБ оп
02.09.2009 AMD приступила к поставкам 40-ваттных процессоров Opteron EE

Компания AMD приступила к поставкам 6-ядерных процессоров AMD Opteron EE с потреблением электрической энергии 40 Вт, сообщает DigiTimes. Для сравнения, сущ
21.07.2009 «Т-Платформы» оснастила блейд-серверы 6-ядерными процессорами AMD Opteron

Компания «Т-Платформы» оснастила 6-ядерными процессорами AMD Opteron (под кодовым названием Istanbul) свои блейд-серверы T-Blade 1.1. Использование новых

15.07.2009 ETegro начала продажи серверов на базе 6-ядерных процессоров AMD

yperion ES310 G2, ETegro Hyperion ES360 G2 – поддерживают работу с новыми 6-ядерными процессами AMD Opteron, говорится в сообщении компании. Техническая лаборатория ETegro Technologies провела

13.07.2009 AMD представил пять новых 6-ядерных процессоров Istanbul

Компания AMD представила пять новых 6-ядерных процессоров Opteron (кодовое название Istanbul), предназначенных для многопроцессорных серверов, сообщает
08.04.2009 AMD предложил обновить процессоры Opteron со скидкой

Компания AMD анонсировала Opteron Upgrade Program – программу по обновлению процессоров AMD со скидкой. В программу вкл
09.09.2008 AMD и Microsoft представили новую платформу для виртуализации

изации на базе технологий AMD и Microsoft. В новой модели развертывания используются процессоры AMD Opteron с технологией AMD Virtualization (AMD-V) и гипервизор Microsoft Windows Server 2008 H
30.05.2008 IBM выпустила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron

Компания AMD объявила о том, что поддержка процессоров AMD Opteron всемирными OEM-производителями расширена благодаря выпуску трех модернизированных сер
21.05.2008 AMD пополнила семейство четырехъядерных процессоров Opteron

ы для монтажа в стойку на базе пяти новых энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron серии HE (Highly Efficient) теперь широко доступны от мировых OEM-производителей и по
16.05.2008 Sun представила новые системы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron

объявила о выпуске первых систем серий Sun Fire и Sun Blade на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron, которые обеспечивают высокую производительность и масштабируемость. Серверы Sun Fire
12.05.2008 AMD готовит 12-ядерный процессор

, приступит к выпуску своего первого процессора на базе 45-нм технологии. Им станет чип под кодовым названием Shanghai. Во II половине следующего года компания планирует выпустить 6-ядерный процессор Opteron под кодовым названием Istanbul, а в I половине 2010 г. — удвоить количество ядер в одном процессоре до двенадцати. Первый процессор AMD на базе 45-нм технологии будет иметь 4 ядра,
18.04.2008 Dell представил серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron

платформ на базе высокопроизводительных, энергетически эффективных четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Теперь количество платформ на базе новых процессоров от мировых OEM-производителей в
10.04.2008 AMD исправил ошибку в процессорах Barcelona

Компания AMD объявила о начале массовых поставок полностью рабочих четырехъядерных процессоров AMD Opteron (также известных как Barcelona). Первоначально чипы были выпущены в сентябре 2007 г.,
07.11.2007 Серверы ETegro на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron уже в продаже

в и рабочих станций, объявила о доступности серверов, поддерживающих четырехъядерные процессоры AMD Opteron серии хЗхх, известные также под кодовым названием Barcelona. К числу моделей, поддерж
14.09.2007 Sun выпустил первый блейд-сервер с четырехъядерными процессорами AMD

lade X8440, первого в мире блейд-сервера, созданного специально для четырехъядерных процессоров AMD Opteron. Корпорация Sun Microsystems также анонсировала сервер нового поколения форм-фактора

10.09.2007 AMD анонсировала четырехъядерный процессор Opteron

Компания AMD официально представила свой четырехъядерный процессор Opteron, известный ранее под кодовым названием Barcelona. Некоторые компании, среди которых Dell, Hewlett-Packard и Sun Microsystems, уже начали продажу компьютерных систем на базе нового проце
03.07.2007 ETegro Technologies представила новый сервер третьего поколения

вер ETegro Hyperion RS880G3 предлагает высокую производительность и масштабируемость до 32 ядер AMD Opteron. По сравнению с моделью предыдущего поколения Hyperion RS880G3 обеспечивает прирост п
03.07.2007 Поставки процессоров AMD Barcelona начнутся в августе

Компания Advanced Micro Devices официально анонсировала выход четырехъядерных процессоров AMD Opteron, известных под кодовым именем Barcelona. Это первые в мире процессоры для платформы x
31.01.2007 ETegro Technologies снизил цены на процессоры AMD Opteron

ельных серверов, рабочих станций и систем хранения данных, объявил о снижении цен на процессоры AMD Opteron, поставляемые в составе серверов ETegro. Снижение цен затронет все серии Opteron

08.11.2006 Gateway представила новые серверы на базе процессоров AMD Opteron

Компания Gateway представила три новых сервера на базе процессоров AMD Opteron. Это Gateway E-9422R 1U, E-9522R 2U и E-9722R 3U стоечные сервера, которые будут соби
05.10.2006 IBM обновит линейку серверов класса high-end

ившая последней на данный рынок, выпускает большие системы х86, однако использует только процессоры Opteron от Advanced Micro Devices. Процессор "Tigerton" Xeon от Intel, который ожидается к вы

Публикаций - 405, упоминаний - 703

AMD Opteron и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 392
Intel Corporation 12811 188
IBM - International Business Machines Corp 9699 80
HP Inc. 5883 63
Microsoft Corporation 25775 62
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 53
Dell EMC 5180 39
HP - Hewlett-Packard 3662 33
Nvidia Corp 4002 27
Т-Платформы - T-Platforms 412 23
Red Hat 1378 20
Dell Technologies - Dell Computer 2219 17
Oracle Corporation 7074 17
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 14
SAS Institute 1082 13
Fujitsu 2105 13
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 12
Broadcom - VMware 2610 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 12
Sledgehammer Games 54 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
AMD Graphics Product Group - ATI 973 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Apple Inc 13156 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 8
Sony 6739 8
Toshiba Corporation 2980 7
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 7
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 6
Novafora - Transmeta 196 6
Samsung Electronics 11065 6
SAP SE 5601 6
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 5
Dell Alienware Corp 149 5
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 5
MaxSelect 24 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 4
Tesla Motors 461 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Ferrari NV 159 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Sequoia Capital 115 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Puma - Пума 50 1
RBC Capital Markets 59 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
McCann Erickson 9 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Северсталь ПАО - Северсталь Эмаль 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Томилинская птицефабрика 2 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 6 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Global Crown Capital 3 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
Максидом 10 1
KeyBank - KBCM - KeyBanc Capital Markets - Pacific Crest Securities 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 6
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Районные суды РФ 196 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Eclipse Foundation 26 1
HyperTransport Technology Consortium 1 1
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 361
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 278
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 14
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Direct Connect 32 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 83
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 83
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 78
Linux OS 11533 65
Intel Itanium 649 56
Microsoft Windows 16882 53
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 28
AMD AMD64 85 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 20
HPE ProLiant 409 20
Microsoft Windows XP 2431 16
Oracle - Sun Fire 113 15
Microsoft Windows Server 2003 571 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
AMD ClawHammer 34 12
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 12
Microsoft Windows Server 2008 483 12
ETegro Hyperion - серия серверов 32 11
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 11
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 11
Intel Xeon E 197 10
Oracle Hyperion 259 10
AMD Sempron 68 9
IBM Roadrunner 29 9
Nvidia nForce 111 9
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 9
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 8
AMD Turion 169 8
AMD SeaMicro Freedom Fabric Storage - AMD SeaMicro Freedom Supercompute Fabric 11 8
AMD V - AMD Virtualization 9 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 8
Nvidia Tesla GPU 198 8
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 8
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 7
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 7
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 7
Беленький Александр 36 8
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Юсупов Ренат 125 5
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 5
Опанасенко Всеволод 139 5
Feldman Andrew - Фельдман Эндрю 7 4
Dobberpuhl Dan - Добберпал Дэн 5 4
Patla Patrick - Патла Патрик 4 4
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 4
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 4
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 4
Weber Fred - Вебер Фред 6 4
Herb Rob - Херб Роб 5 4
Абрамов Сергей 76 3
Изумрудов Олег 41 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Устюжанин Александр 11 3
Резников Михаил 4 3
Allen Randy - Ален Рэнди 5 3
Bechtolsheim Andy - Бехтольшайм Энди 5 3
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 3
Richard Henri - Ришар Анри 6 3
Richard Henri - Ричард Генри 4 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Кожевников Михаил 25 2
Заединов Руслан 47 2
Ходос Юрий 22 2
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 2
Барски Анна 5 2
Слепцов Игорь 4 2
Bergman Rick - Бергман Рик 13 2
Haff Gordon - Хафф Гордон 7 2
Turek Dave - Тюрек Дэйв 5 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Melenovsky Mark - Меленовски Марк 3 2
King Charles - Кинг Чарльз 11 2
Read Rory - Рид Рори 21 2
Whittington Rick - Уитингтон Рик 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Европа 24964 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Япония 13807 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
США - Калифорния 4829 12
Китай - Шанхай 833 12
Китай - Тайвань 4245 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Ближний Восток 3154 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Европа Восточная 3138 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Германия - Саксония - Дрезден 104 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
США - Калифорния - Саннивейл 89 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Техас 1048 4
Сингапур - Республика 1953 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Украина 7928 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Беларусь - Минск 706 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
США - Техас - Остин 189 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
США - Калифорния - Беркли 286 2
США - Теннесси 125 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
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Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
U.S. Department of Defense - DARPA BTO - Biological Technologies Office - Управление биологических исследований окружающей среды Министерства энергетики 1 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Intel Developer Forum - IDF 317 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
CeBIT 614 2
LinuxWorld 52 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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