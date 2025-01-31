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Direct Connect



31.01.2025 Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group 1
20.11.2024 Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 1
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe 1
25.02.2021 Исследование Accenture: как компаниям избежать проблем с безопасностью данных в облаке 1
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 1
09.03.2017 Lufthansa инвестирует в цифровые технологии и разработку индивидуальных предложений 1
03.02.2012 Мощная Dura 1
09.09.2008 AMD и Microsoft представили новую платформу для виртуализации 1
30.05.2008 IBM выпустила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron 1
12.05.2008 AMD готовит 12-ядерный процессор 1
09.01.2007 Intel: 8 ядер для геймеров 1
27.07.2006 AMD продемонстрировал игровую платформу 4x4 1
27.03.2006 Fujitsu Siemens выпустила восьмипроцессорный серверный модуль 1
12.08.2005 SimNow: программа эмуляции AMD64 1
01.06.2005 Athlon становится двухъядерным 1
24.02.2005 AMD продемонстрировала двухядерный процессор Athlon 64 1
12.01.2005 Конкуренция Intel и AMD выходит на новый виток 1
23.12.2004 Голливуд закрыл сайт поиска пиратского контента 1
06.12.2004 AMD анонсировала экономичную технологию энергопотребления для Opteron 1
20.09.2004 "Т-Платформы" поставила серверы R22830 для "NGN Комстар" 1
27.07.2004 SQL Server 2005: Microsoft добавляет поддержку AMD 1
17.06.2004 AMD представил очередной чипсет серии AMD-8000 1
01.06.2004 AMD: премьера San Diego и новых массовых чипов 1
01.06.2004 AMD выпустила 4 новых процессора для десктопов 1
19.05.2004 AMD выпустит двухядерные процессоры в 2005 г. 1
04.12.2002 Digital Life: Новинки Comdex-2002 1
28.01.2002 Nextel, Motorola и RIM работают над созданием нового устройства мобильной связи 1
14.01.2002 Nextel Communications, Motorola и Qualcomm будут сотрудничать в разработке технологий мобильной связи следующего поколения 1
10.10.2000 Компания VIA представила программу для реселлеров своей продукции 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Direct Connect и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4232 17
Intel Corporation 12201 8
Microsoft Corporation 24640 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 5
Broadcom - VMware 2364 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 4
Oracle Corporation 6696 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Lenovo Motorola 3501 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
HP Inc. 5688 2
SAP SE 5279 2
Selectel - Селектел 387 2
Qualcomm Technologies 1824 1
Kyocera 241 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Nvidia Corp 3494 1
Lenovo Group 2294 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2550 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Fujitsu 2041 1
Dell EMC 5030 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Accenture plc 682 1
Samsung Electronics 10271 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Toshiba Corporation 2929 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Logitech 421 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Olympus 467 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Red Hat 1306 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
SWISS International Air Lines 52 1
Судебная власть - Judicial power 2316 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6103 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 5
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1255 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7885 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2660 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1701 2
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 13
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 7
AMD AMD64 82 6
AMD Athlon FX - серия микропроцессоров 56 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
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Microsoft Windows XP 2400 3
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Intel Itanium 628 2
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Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
eDonkey - eD2k 30 1
Nvidia SLI 163 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
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Kyocera DuraPlus 1 1
AMD PowerNow! 22 1
AMD V 21 1
AMD V - AMD Virtualization 9 1
Linx Safe - Linx Protect 4 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Dell Alienware 135 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
AMD HyperTransport 12 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Itanium Montecito 35 1
BookaGroup 1 1
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Microsoft Windows Server 2008 478 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144607 3
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Европа 21779 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Нидерланды 3520 1
Германия - Берлин 715 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
США - Калифорния - Саннивейл 86 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
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Ирландия - Республика 1011 1
Япония 13292 1
Китай - Шанхай 787 1
США - Огайо 280 1
Словения - Республика 249 1
Турция - Турецкая республика 2357 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4154 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
Computer Weekly 375 1
Mercury Research 66 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Harris Interactive 81 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Selectel TechDay 6 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка

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