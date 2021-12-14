Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т-Платформы
T-Platforms
Публикаций - 332, упоминаний - 727
Т-Платформы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 113 111
|Абрамов Сергей 69 29
|Путин Владимир 2437 13
|Титов Борис 33 11
|Евдокимов Андрей 63 11
|Кожевников Михаил 24 10
|Чуракова Елена 10 9
|Александров Александр 19 9
|Садовничий Виктор 47 8
|Алифанов Кирилл 58 7
|Медведев Дмитрий 1582 7
|Комков Алексей 13 7
|Воеводин Владимир 14 7
|Александрова Александра 8 7
|Махсон Михаил 14 6
|Малафеев Андрей 50 6
|Митрофанов Андрей 9 6
|Слепухин Андрей 6 5
|Грищенков Александр 10 5
|Бородин Павел 13 5
|Лигачев Глеб 61 4
|Ермолаев Артем 343 4
|Елистратов Николай 90 4
|Шадаев Максут 416 4
|Калинин Александр 116 4
|Легостаева Светлана 25 4
|Горохов Александр 4 4
|Кожевников Виктор 6 3
|Кристофари Николай 4 3
|Сивцев Илья 23 3
|Грызлов Борис 26 3
|Безруков Андрей 26 3
|Ляшков Дмитрий 3 3
|Опанасенко Евгения 3 3
|Малахов Михаил 10 3
|Захаров Юрий 14 3
|Клюев Леонид 4 3
|Тихонов Андрей 34 3
|Шилов Дмитрий 10 3
|Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 4
|Forbes - Форбс 559 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
|CNews TV 476 3
|Ведомости 272 2
|N+1 - Издание 114 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|EE Times 151 1
|China Daily 64 1
|CRN 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru