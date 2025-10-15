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Т-Платформы T-Platforms
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 132 дела, на cумму 10 365 706 292 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.10.2025
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Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров
ежных стран запросы на предоставление информации о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО «Т-Платформы» Всеволоде Опанасенко и о принадлежащем ему имуществе, находящемся за пределами Р
|27.08.2025
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Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах
ромышленные образцы электроники и элементной базы и пр. «Эдельвейсу» достались права на разработки «Т-Платформ» почти в пять раз дешевле: при начальной стоимости семи лотов составлявшей 5,1 млн
|16.10.2024
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Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения
ктябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС» началась история банкротства «Т-платформ». К тому моменту у разработчика накопился внушительный список кредиторов, перед ко
|27.12.2023
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Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз
2022 г. ее активы оценены уже в 342,95 млн руб. Куда делись миллиарды? Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволод Опан
|27.10.2023
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«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки
Иск «Т-платформ» к «Байкалу» Как стало известно CNews, российский производитель суперкомпьютеров «
|24.08.2023
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«Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ»
тки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается
|10.05.2023
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Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима
свободы на срок до 10 лет. Суд вынес приговор 10 мая 2023 г. Однако сидеть за решеткой основатель «Т-платформ» не будет, уточнили представители суда, так как наказание считается уже отбытым. В
|03.10.2022
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«Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно
аки преднамеренного и/или фиктивного банкротства выявлены не были. Дополнительные меры Банкротство «Т-платформ» по решению столичного Арбитража будет сопровождаться дополнительными процедурами.
|26.08.2022
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ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом
явителем выступил Всеволод Юрьевич Опанасенко. На то, что именно этот человек является основателем «Т-платформ» в явном виде указывает упомянутый в заявлении номер его ИНН. Судебное заседание п
|20.06.2022
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Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ
с бизнесмена Как выяснил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости суд
|31.03.2022
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Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации
и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями. Последние месяцы гендиректором почти уже обанкро
|25.01.2022
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Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде
очередном переносе заседания по «иным причинам» — на 1 февраля. В чем обвиняется Опанасенко Глава «Т-платформ» и бывший начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВ
|23.12.2021
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Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай
квы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями «Т-платформ».
|20.12.2021
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Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда
Штрафы для «Т-платформ» Как выяснил CNews, суперкомпьютерную компанию «Т-платформы», чей основатель Всево
|14.12.2021
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На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»
Банкротство «Т-платформ» Как выяснил CNews, в отношении многострадальной суперкомпьютерной компании «Т-пла
|07.10.2021
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Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом
о эту отметку, видимо, стоит воспринимать, как формальность. Судя по картотеке российских судов, у «Т-платформ» весьма внушительный список кредиторов. Последним в этой очереди 5 октября 2021 г.
|06.08.2021
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«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»
покупке доли в компании-разработчике отказались. Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ» Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 202
|05.04.2021
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«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»
Смена владельцев «дочек» «Т-платформ» Как выяснил CNews, в структуре владения двух дочерних организаций проблемной комп
|18.03.2021
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Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы
удьи согласились с доводами МВД о несостоятельности ранее назначенной и проведенной по ходатайству «Т-платформ» экспертизы поставленного в министерство оборудования. Таким образом, судьи посчит
|09.03.2021
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Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда
ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд. В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руков
|11.12.2020
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У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты
Арест имущества Александрова В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интерв
|26.11.2020
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«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор
Реанимация «Т-платформ» Как стало известно CNews, российская суперкомпьютерная компания «Т-платформы», ко
|27.10.2020
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У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании
я сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ». Как сообщил изданию неназванный источник, ее пакет «будет максимально снижен». Ч
|09.07.2020
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Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»
Смена суда в деле Опанасенко Как стало известно CNews, защите основателя «Т-платформ» Всеволода Опанасенко удалось добиться передачи дела по колоссальному иску к нему
|18.06.2020
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МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах»
техники по первому. Их общая сумма составила 357,1 млн руб. Этот проект стоил свободы гендиректору «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента ИТ, связи
|15.06.2020
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Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая
Суд над Опанасенко и новая обвиняемая Как выяснил CNews, начавшийся в Москве суд над главой «Т-платформ» Всеволодом Опанасенко получит продолжение только через месяц. В заседании служителей Фемиды, открывшемся 11 июня 2020 г., был объявлен перерыв до 10 июля, рассказал редакции адвокат
|18.03.2020
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Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы
Главу «Т-Платформ» отпустили из СИЗО Московский городской суд отказался продлить срок содержания под
|19.02.2020
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ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»
Опанасенко». Отметим, что ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как раз по линии «Т-платформ». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принад
|25.12.2019
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Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя
Спасение «Т-платформ» Как стало известно CNews, власти России обратили внимание на бедственное положени
|19.12.2019
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«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт
о появляется, когда хостинг-провайдер перестает обслуживать сайт за неуплату сервиса. Пресс-служба «Т-платформ» описала CNews ситуацию с исходом сотрудников уклончиво. «В связи с арестом основн
|16.12.2019
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В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы
СС. С чем связан обыск Деятельность сотрудников налоговой инспекции и МВД, развернутая ими в офисе «Т-платформ», может иметь прямое отношение к расследованию против основателя компании Всеволод
|23.10.2019
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Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме
ии судей. Общественный резонанс и письмо Путину Отметим, что еще в конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Бо
|30.09.2019
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Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»
енко из СИЗО, считая, что следствие должным образом не обосновало необходимость лишения основателя «Т-платформ» свободы. «В ходе решения вопроса об аресте главы “Т-платформ” не были в до
|17.09.2019
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ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД
ией задолженность, но и обладают «признаками банкротства». Какие именно признаки несостоятельности «Т-платформ» могли быть приняты во внимание, мы рассмотрим ниже. Что же касается долгов, то в
|21.05.2019
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ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора
Смена руководства в «Байкал электроникс» Как и прогнозировал CNews, у российского разработчика микропроцессоров линейки «Байкал» — «Байкал электроникс», дочерней структуры суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — произошла смена руководства. Пост гендиректора покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г. На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей ра
|27.03.2019
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Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко арестован В рамках того же дела, по той же статье УК был арес
|05.02.2019
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Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования
ый господряд «Т-нано» Как выяснил CNews, дочерняя структура «Роснано» и суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — «Т-нано» — стала победителем в многомиллионом тендере МГУ им. М. В. Ломоносова
|14.11.2018
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«Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета
«Т-платформы» и Inline Teсhnologies завершили установку новых суперкомпьютерных мощностей в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей с
|01.11.2018
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«Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России
Многомиллионное взыскание с «Т-платформ» Как выяснил CNews, отечественная компания «Т-платформы» затянула проект апгрейда
|08.08.2018
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«Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, и «Т-Платформы» протестировали технологическое взаимодействие своих решений. «Барс груп» апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора «Байка
Т-Платформы и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 139 138
|Абрамов Сергей 76 32
|Путин Владимир 3454 19
|Евдокимов Андрей 95 14
|Александров Александр 86 13
|Алифанов Кирилл 84 12
|Воеводин Владимир 19 12
|Титов Борис 64 11
|Чуракова Елена 11 11
|Комков Алексей 16 10
|Кожевников Михаил 25 10
|Александрова Александра 10 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Грищенков Александр 17 8
|Садовничий Виктор 64 8
|Махсон Михаил 14 6
|Митрофанов Андрей 9 6
|Малафеев Андрей 52 6
|Слепухин Андрей 6 6
|Пахоменкова Зинаида 6 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Болотская Мария 5 5
|Бородин Павел 14 5
|Лигачев Глеб 120 4
|Калинин Александр 189 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Елистратов Николай 90 4
|Опанасенко Евгения 4 4
|Сивцев Илья 174 4
|Легостаева Светлана 96 4
|Фролов Денис 73 4
|Бокова Оксана 4 4
|Шмелев Алексей 24 4
|Горохов Александр 4 4
|Гергель Виктор 6 4
|Невшупов Сергей 4 4
|Железных Наталья 4 4
|Чубайс Анатолий 222 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Новодворский Алексей 114 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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