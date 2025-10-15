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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т-Платформы T-Platforms

Т-Платформы - T-Platforms

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 132 дела, на cумму 10 365 706 292 ₽*

Судебные дела (132) на сумму 10 365 706 292 ₽*
в качестве истца (24) на сумму 4 685 700 553 ₽*
в качестве ответчика (105) на сумму 4 140 516 181 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.10.2025 Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

ежных стран запросы на предоставление информации о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО «Т-Платформы» Всеволоде Опанасенко и о принадлежащем ему имуществе, находящемся за пределами Р
27.08.2025 Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

ромышленные образцы электроники и элементной базы и пр. «Эдельвейсу» достались права на разработки «Т-Платформ» почти в пять раз дешевле: при начальной стоимости семи лотов составлявшей 5,1 млн
16.10.2024 Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения

ктябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС» началась история банкротства «Т-платформ». К тому моменту у разработчика накопился внушительный список кредиторов, перед ко
27.12.2023 Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз

2022 г. ее активы оценены уже в 342,95 млн руб. Куда делись миллиарды? Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволод Опан
27.10.2023 «Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

Иск «Т-платформ» к «Байкалу» Как стало известно CNews, российский производитель суперкомпьютеров «
24.08.2023 «Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ»

тки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается

10.05.2023 Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима

свободы на срок до 10 лет. Суд вынес приговор 10 мая 2023 г. Однако сидеть за решеткой основатель «Т-платформ» не будет, уточнили представители суда, так как наказание считается уже отбытым. В
03.10.2022 «Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно

аки преднамеренного и/или фиктивного банкротства выявлены не были. Дополнительные меры Банкротство «Т-платформ» по решению столичного Арбитража будет сопровождаться дополнительными процедурами.
26.08.2022 ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом

явителем выступил Всеволод Юрьевич Опанасенко. На то, что именно этот человек является основателем «Т-платформ» в явном виде указывает упомянутый в заявлении номер его ИНН. Судебное заседание п
20.06.2022 Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ

с бизнесмена Как выяснил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости суд
31.03.2022 Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации

и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями. Последние месяцы гендиректором почти уже обанкро
25.01.2022 Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде

очередном переносе заседания по «иным причинам» — на 1 февраля. В чем обвиняется Опанасенко Глава «Т-платформ» и бывший начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВ
23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

квы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями «Т-платформ».
20.12.2021 Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда

Штрафы для «Т-платформ» Как выяснил CNews, суперкомпьютерную компанию «Т-платформы», чей основатель Всево
14.12.2021 На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»

Банкротство «Т-платформ» Как выяснил CNews, в отношении многострадальной суперкомпьютерной компании «Т-пла
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом

о эту отметку, видимо, стоит воспринимать, как формальность. Судя по картотеке российских судов, у «Т-платформ» весьма внушительный список кредиторов. Последним в этой очереди 5 октября 2021 г.
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»

покупке доли в компании-разработчике отказались. Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ» Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 202
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

Смена владельцев «дочек» «Т-платформ» Как выяснил CNews, в структуре владения двух дочерних организаций проблемной комп
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы

удьи согласились с доводами МВД о несостоятельности ранее назначенной и проведенной по ходатайству «Т-платформ» экспертизы поставленного в министерство оборудования. Таким образом, судьи посчит
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд. В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руков
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты

Арест имущества Александрова В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интерв
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор

Реанимация «Т-платформ» Как стало известно CNews, российская суперкомпьютерная компания «Т-платформы», ко
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании

я сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ». Как сообщил изданию неназванный источник, ее пакет «будет максимально снижен». Ч
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

Смена суда в деле Опанасенко Как стало известно CNews, защите основателя «Т-платформ» Всеволода Опанасенко удалось добиться передачи дела по колоссальному иску к нему

18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах»

техники по первому. Их общая сумма составила 357,1 млн руб. Этот проект стоил свободы гендиректору «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента ИТ, связи
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

Суд над Опанасенко и новая обвиняемая Как выяснил CNews, начавшийся в Москве суд над главой «Т-платформ» Всеволодом Опанасенко получит продолжение только через месяц. В заседании служителей Фемиды, открывшемся 11 июня 2020 г., был объявлен перерыв до 10 июля, рассказал редакции адвокат
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

Главу «Т-Платформ» отпустили из СИЗО Московский городской суд отказался продлить срок содержания под
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

Опанасенко». Отметим, что ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как раз по линии «Т-платформ». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принад
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя

Спасение «Т-платформ» Как стало известно CNews, власти России обратили внимание на бедственное положени
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт

о появляется, когда хостинг-провайдер перестает обслуживать сайт за неуплату сервиса. Пресс-служба «Т-платформ» описала CNews ситуацию с исходом сотрудников уклончиво. «В связи с арестом основн
16.12.2019 В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы

СС. С чем связан обыск Деятельность сотрудников налоговой инспекции и МВД, развернутая ими в офисе «Т-платформ», может иметь прямое отношение к расследованию против основателя компании Всеволод
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме

ии судей. Общественный резонанс и письмо Путину Отметим, что еще в конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Бо
30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»

енко из СИЗО, считая, что следствие должным образом не обосновало необходимость лишения основателя «Т-платформ» свободы. «В ходе решения вопроса об аресте главы “Т-платформ” не были в до
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД

ией задолженность, но и обладают «признаками банкротства». Какие именно признаки несостоятельности «Т-платформ» могли быть приняты во внимание, мы рассмотрим ниже. Что же касается долгов, то в

21.05.2019 ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора

Смена руководства в «Байкал электроникс» Как и прогнозировал CNews, у российского разработчика микропроцессоров линейки «Байкал» — «Байкал электроникс», дочерней структуры суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — произошла смена руководства. Пост гендиректора покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г. На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей ра
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко арестован В рамках того же дела, по той же статье УК был арес
05.02.2019 Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования

ый господряд «Т-нано» Как выяснил CNews, дочерняя структура «Роснано» и суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — «Т-нано» — стала победителем в многомиллионом тендере МГУ им. М. В. Ломоносова
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета

«Т-платформы» и Inline Teсhnologies завершили установку новых суперкомпьютерных мощностей в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей с
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России

Многомиллионное взыскание с «Т-платформ» Как выяснил CNews, отечественная компания «Т-платформы» затянула проект апгрейда

08.08.2018 «Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, и «Т-Платформы» протестировали технологическое взаимодействие своих решений. «Барс груп» апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора «Байка

Публикаций - 412, упоминаний - 733

Т-Платформы и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 93
Intel Corporation 12811 91
IBM - International Business Machines Corp 9699 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 49
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
HP Inc. 5883 37
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 36
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 33
Nvidia Corp 4002 28
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 25
Microsoft Corporation 25775 23
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 19
9594 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Ростелеком 10948 17
Dell EMC 5180 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Крок - Croc 1964 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 15
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 14
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 14
Edelweiss - Эдельвейс 71 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
Cisco Systems 5372 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 10
Fujitsu 2105 9
Авикомп сервисез - Avicomp 41 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 8
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 8
Tesla Motors 461 7
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 6
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 5
Чип и Дип 12 5
Буревестник ЦНИИ 8 5
CGF - студия визуальных эффект 8 4
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
Почта России ПАО 2370 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Boeing 1031 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Верный - торговая сеть 326 2
BLF Partners 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Теплоком НПФ 6 2
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
Серния Инжиниринг 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 85
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 65
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 26
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 12
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 8
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 8
Союзное государство России и Белоруссии 56 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe - Ассоциация по строительству европейской суперкомпьютерной инфраструктуры 1 1
HPC Advisory Council - Экспертный Совет по Высокопроизводительным Вычислениям 1 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 221
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 185
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 136
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 79
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 57
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 53
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 39
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 28
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 28
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 26
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 24
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 23
DDR - Double data rate 3083 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 17
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 79
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 65
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 51
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 46
Linux OS 11533 44
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 42
Intel x86 - архитектура процессора 2151 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 35
Т-Платформы - T-Blade 30 30
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 29
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 25
Nvidia Tesla GPU 198 25
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 23
Intel Xeon E 197 20
Microsoft Windows 16882 20
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 15
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 15
Т-Платформы - Таволга терминал 27 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 11
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 11
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 11
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 10
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 10
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 10
Intel Itanium 649 9
Linux - Debian GNU 567 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 8
Ковчег - система резервного копирования 49 8
Sunway TaihuLight 20 8
Т-Платформы - T-Forge 8 8
Т-Платформы - T-Edge 9 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
Jureca - Суперкомпьютер 7 7
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 6
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 6
Опанасенко Всеволод 139 138
Абрамов Сергей 76 32
Путин Владимир 3454 19
Евдокимов Андрей 95 14
Александров Александр 86 13
Алифанов Кирилл 84 12
Воеводин Владимир 19 12
Титов Борис 64 11
Чуракова Елена 11 11
Комков Алексей 16 10
Кожевников Михаил 25 10
Александрова Александра 10 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Грищенков Александр 17 8
Садовничий Виктор 64 8
Махсон Михаил 14 6
Митрофанов Андрей 9 6
Малафеев Андрей 52 6
Слепухин Андрей 6 6
Пахоменкова Зинаида 6 6
Шадаев Максут 1210 5
Болотская Мария 5 5
Бородин Павел 14 5
Лигачев Глеб 120 4
Калинин Александр 189 4
Ермолаев Артем 379 4
Елистратов Николай 90 4
Опанасенко Евгения 4 4
Сивцев Илья 174 4
Легостаева Светлана 96 4
Фролов Денис 73 4
Бокова Оксана 4 4
Шмелев Алексей 24 4
Горохов Александр 4 4
Гергель Виктор 6 4
Невшупов Сергей 4 4
Железных Наталья 4 4
Чубайс Анатолий 222 3
Смирнов Алексей 269 3
Новодворский Алексей 114 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 352
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 125
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 85
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 44
Европа 24964 38
Китай - Тайвань 4245 33
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Япония 13807 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Европа Восточная 3138 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Франция - Французская Республика 8177 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Украина 7928 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Казахстан - Республика 6048 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Индия - Bharat 5870 8
Кипр - Республика 636 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Европа Западная 1496 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
США - Калифорния 4829 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 175
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 154
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 70
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 56
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 53
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 21
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 12
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РАН - Российская академия наук 2122 71
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 48
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 39
ТГУ - Томский государственный университет 233 17
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 17
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 12
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 6
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 6
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 6
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 3
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 3
Heidelberg University - Гейдельбергский университет - Университет Хайделберга 11 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
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Микроэлектроника - международный форум 22 3
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