Т-Платформы - T-Platforms

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров ежных стран запросы на предоставление информации о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО «Т-Платформы» Всеволоде Опанасенко и о принадлежащем ему имуществе, находящемся за пределами Р

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах ромышленные образцы электроники и элементной базы и пр. «Эдельвейсу» достались права на разработки «Т-Платформ» почти в пять раз дешевле: при начальной стоимости семи лотов составлявшей 5,1 млн

Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения ктябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС» началась история банкротства «Т-платформ». К тому моменту у разработчика накопился внушительный список кредиторов, перед ко

Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз 2022 г. ее активы оценены уже в 342,95 млн руб. Куда делись миллиарды? Первые серьезные проблемы у «Т-платформ» появились в марте 2019 г., когда под арестом оказался ее основатель Всеволод Опан

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки Иск «Т-платформ» к «Байкалу» Как стало известно CNews, российский производитель суперкомпьютеров «

«Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ» тки и патенты, имеющие отношение к чипам «Байкал». Причина того, что они оказались в собственности «Т-платформ», а не непосредственного разработчика, компании «Байкал электроникс», заключается

Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима свободы на срок до 10 лет. Суд вынес приговор 10 мая 2023 г. Однако сидеть за решеткой основатель «Т-платформ» не будет, уточнили представители суда, так как наказание считается уже отбытым. В

«Т-платформы» – банкрот. Окончательно и бесповоротно аки преднамеренного и/или фиктивного банкротства выявлены не были. Дополнительные меры Банкротство «Т-платформ» по решению столичного Арбитража будет сопровождаться дополнительными процедурами.

ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом явителем выступил Всеволод Юрьевич Опанасенко. На то, что именно этот человек является основателем «Т-платформ» в явном виде указывает упомянутый в заявлении номер его ИНН. Судебное заседание п

Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ с бизнесмена Как выяснил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости суд

Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями. Последние месяцы гендиректором почти уже обанкро

Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде очередном переносе заседания по «иным причинам» — на 1 февраля. В чем обвиняется Опанасенко Глава «Т-платформ» и бывший начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВ

Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай квы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями «Т-платформ».

Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда Штрафы для «Т-платформ» Как выяснил CNews, суперкомпьютерную компанию «Т-платформы», чей основатель Всево

На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы» Банкротство «Т-платформ» Как выяснил CNews, в отношении многострадальной суперкомпьютерной компании «Т-пла

Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом о эту отметку, видимо, стоит воспринимать, как формальность. Судя по картотеке российских судов, у «Т-платформ» весьма внушительный список кредиторов. Последним в этой очереди 5 октября 2021 г.

«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» покупке доли в компании-разработчике отказались. Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ» Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 202

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» Смена владельцев «дочек» «Т-платформ» Как выяснил CNews, в структуре владения двух дочерних организаций проблемной комп

Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы удьи согласились с доводами МВД о несостоятельности ранее назначенной и проведенной по ходатайству «Т-платформ» экспертизы поставленного в министерство оборудования. Таким образом, судьи посчит

Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд. В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руков

У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты Арест имущества Александрова В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интерв

«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор Реанимация «Т-платформ» Как стало известно CNews, российская суперкомпьютерная компания «Т-платформы», ко

У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании я сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ». Как сообщил изданию неназванный источник, ее пакет «будет максимально снижен». Ч

Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ» Смена суда в деле Опанасенко Как стало известно CNews, защите основателя «Т-платформ» Всеволода Опанасенко удалось добиться передачи дела по колоссальному иску к нему

МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» техники по первому. Их общая сумма составила 357,1 млн руб. Этот проект стоил свободы гендиректору «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко и бывшему начальнику управления связи департамента ИТ, связи

Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая Суд над Опанасенко и новая обвиняемая Как выяснил CNews, начавшийся в Москве суд над главой «Т-платформ» Всеволодом Опанасенко получит продолжение только через месяц. В заседании служителей Фемиды, открывшемся 11 июня 2020 г., был объявлен перерыв до 10 июля, рассказал редакции адвокат

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы Главу «Т-Платформ» отпустили из СИЗО Московский городской суд отказался продлить срок содержания под

ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ» Опанасенко». Отметим, что ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как раз по линии «Т-платформ». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принад

Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя Спасение «Т-платформ» Как стало известно CNews, власти России обратили внимание на бедственное положени

«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт о появляется, когда хостинг-провайдер перестает обслуживать сайт за неуплату сервиса. Пресс-служба «Т-платформ» описала CNews ситуацию с исходом сотрудников уклончиво. «В связи с арестом основн

В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы СС. С чем связан обыск Деятельность сотрудников налоговой инспекции и МВД, развернутая ими в офисе «Т-платформ», может иметь прямое отношение к расследованию против основателя компании Всеволод

Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме ии судей. Общественный резонанс и письмо Путину Отметим, что еще в конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Бо

Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ» енко из СИЗО, считая, что следствие должным образом не обосновало необходимость лишения основателя «Т-платформ» свободы. «В ходе решения вопроса об аресте главы “Т-платформ” не были в до

ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД ией задолженность, но и обладают «признаками банкротства». Какие именно признаки несостоятельности «Т-платформ» могли быть приняты во внимание, мы рассмотрим ниже. Что же касается долгов, то в

ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора Смена руководства в «Байкал электроникс» Как и прогнозировал CNews, у российского разработчика микропроцессоров линейки «Байкал» — «Байкал электроникс», дочерней структуры суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — произошла смена руководства. Пост гендиректора покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г. На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей ра

Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко арестован В рамках того же дела, по той же статье УК был арес

Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования ый господряд «Т-нано» Как выяснил CNews, дочерняя структура «Роснано» и суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — «Т-нано» — стала победителем в многомиллионом тендере МГУ им. М. В. Ломоносова

«Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета «Т-платформы» и Inline Teсhnologies завершили установку новых суперкомпьютерных мощностей в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей с

«Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России Многомиллионное взыскание с «Т-платформ» Как выяснил CNews, отечественная компания «Т-платформы» затянула проект апгрейда