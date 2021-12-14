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Т-Платформы
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Т-Платформы - T-Platforms


14.12.2021 На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах»
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт
16.12.2019 В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме
30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ»
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД
21.05.2019 ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы
05.02.2019 Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России
08.08.2018 «Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений
31.07.2018 Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей
17.05.2018 «Т-платформы» с боем вернулись в 350-миллионный проект по поставке «Байкалов» в МВД
16.05.2018 «Т-платформы» на 5 месяцев затормозили 240-миллионный контракт по импортозамещению, но не будут наказаны
03.04.2018 «Т-Платформы» сохранила лидерство в списке Tоп50 самых мощных систем России
13.03.2018 Имя «Аквариуса» очищено: Письмо о ценовом сговоре с «Т-платформами» написал робот
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500
25.10.2017 Поставщик «Байкалов» выставил МВД претензии на 300 миллионов
11.04.2017 «Время первых» — первый фильм, посчитанный на суперкомпьютере «Ломоносов»
07.04.2017 Визуальные эффекты фильма «Время первых» создавались с использованием системы V-Class от «Т-Платформ»
15.03.2017 «Т-Платформы» провалили огромный госконтракт и заплатят 280 млн неустойки
06.03.2017 «Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов»
25.10.2016 «Арсиэнтек» и «Т-платформы» представят свои разработки в Индонезии

Публикаций - 332, упоминаний - 727

Т-Платформы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10785 78
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 240 63
IBM 8669 55
AMD - Advanced Micro Devices 3491 34
HP Inc. 5099 29
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 29
Ростех - Ростехнологии 2299 26
Nvidia Corp 3015 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 466 20
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 20
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 250 17
HP - Hewlett-Packard 3423 16
Dell EMC 4467 15
Microsoft Corporation 20985 12
Meta - Facebook 4119 12
Cray 110 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 10
Крок 1551 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 469 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 423 9
iTeco - Ай-Теко 856 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 720 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3742 8
Oracle - Sun Microsystems 2158 8
5017 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 473 8
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 108 7
Авикомп сервисез - Avicomp 30 7
SGI - Silicon Graphics 370 6
Числовая механика 10 6
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 435 6
Fujitsu 1619 6
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 6
Новые облачные технологии (НОТ) 228 6
Открытые технологии 429 6
Микрон - Micron 573 5
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 12
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 7
Уралкалий ПАО 81 6
Буревестник ЦНИИ 7 5
Tesla Motors 260 5
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 5
РЖД - Российские железные дороги 1324 5
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 41 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 4
CGF - студия визуальных эффект 6 4
Чип и Дип 7 4
Газпром ПАО 747 3
BLF Partners 5 2
Миландр ПКК 31 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
ИТЭЛМА НПП 19 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 2
Аэрофлот 615 2
Почта России ПАО 1773 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
Атлантис-Пак ПКФ - Производственно-коммерческая фирма 2 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Schlumberger - Шлюмберже 59 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 13 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Агроплазма 1 1
Викинг 34 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Dixis - Диксис 343 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Газпром межрегионгаз 31 1
Boeing 895 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 50
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 26
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 18
Роснано 619 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 12
Президент Российской Федерации 1718 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 11
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 11
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 9
Правительство РФ 2646 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 8
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 7
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 5
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 5
Районный суд Москвы 147 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 4
ПФР Департамент информационных технологий 129 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Федеральное казначейство России 863 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
Руссофт - Russoft 342 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 83
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 47
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 33
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 26
Gigabit Ethernet 821 23
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 966 23
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 20
ARM64 - Архитектура процессора 1227 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 19
DDR - Double data rate 2071 17
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2852 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9095 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1454 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2109 11
ARM - Advanced RISC Machine 241 10
ARMv8 - Архитектура процессора 63 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 8
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 49 8
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 185 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 6
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 685 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3543 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 114 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2973 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 4
МФУ - Многофункциональное устройство 767 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 3
Тонкий клиент - Thin client 143 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 188 3
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 52 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 99 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 155 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 62
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 207 47
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1100 41
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 33
Linux OS 7176 32
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 535 29
Intel x86 - архитектура процессора 1272 25
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 22
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 74 16
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 24 16
Microsoft Windows 10 10098 15
Nvidia Tesla GPU 123 15
Т-Платформы - Таволга терминал 27 10
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 422 8
Новые облачные технологии - МойОфис 323 8
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 8
Intel Itanium 607 8
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 25 8
Linux - Debian GNU 315 7
Jureca - Суперкомпьютер 7 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 46 6
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 137 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 25 6
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 6
Sunway TaihuLight 15 6
Ковчег - система резервного копирования 31 6
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 36 6
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 7 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 5
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 135 4
Microsoft Office Word 567 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 192 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 95 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 229 4
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 48 4
Infotecs - ViPNet Client 57 4
Microsoft Office 2993 4
Tizen OS - Linux 219 4
Опанасенко Всеволод 113 111
Абрамов Сергей 69 29
Путин Владимир 2437 13
Титов Борис 33 11
Евдокимов Андрей 63 11
Кожевников Михаил 24 10
Чуракова Елена 10 9
Александров Александр 19 9
Садовничий Виктор 47 8
Алифанов Кирилл 58 7
Медведев Дмитрий 1582 7
Комков Алексей 13 7
Воеводин Владимир 14 7
Александрова Александра 8 7
Махсон Михаил 14 6
Малафеев Андрей 50 6
Митрофанов Андрей 9 6
Слепухин Андрей 6 5
Грищенков Александр 10 5
Бородин Павел 13 5
Лигачев Глеб 61 4
Ермолаев Артем 343 4
Елистратов Николай 90 4
Шадаев Максут 416 4
Калинин Александр 116 4
Легостаева Светлана 25 4
Горохов Александр 4 4
Кожевников Виктор 6 3
Кристофари Николай 4 3
Сивцев Илья 23 3
Грызлов Борис 26 3
Безруков Андрей 26 3
Ляшков Дмитрий 3 3
Опанасенко Евгения 3 3
Малахов Михаил 10 3
Захаров Юрий 14 3
Клюев Леонид 4 3
Тихонов Андрей 34 3
Шилов Дмитрий 10 3
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 82237 210
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 48
Германия - Федеративная Республика 7779 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 19
Европа Восточная 2809 18
Китай - Тайвань 1555 13
Япония 7891 12
Беларусь - Белоруссия 3200 12
Россия - СФО - Новосибирск 2910 7
Земля - планета Солнечной системы 6453 7
Европа 7252 7
Казахстан - Республика 4128 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 7
Кипр - Республика 353 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 145 6
Индия - Республика 4074 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 6
Франция - Французская Республика 4922 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 4
Африка - Африканский регион 2662 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 834 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 4
США - Калифорния 3067 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 4
Европа Западная 1275 4
Америка 1188 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 92 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 3
Австралия - Австралийский Союз 2652 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Южная Корея - Республика 3251 3
США - Теннесси 66 3
Беларусь - Минск 533 3
Украина 5525 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 3
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1228 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 6
Образование в России 551 6
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 4
Антиимпортозамещение 6 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 3
Мошенничество 75 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 373 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 101 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 934 2
СИЗО - Следственный изолятор 70 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
Истец 49 1
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