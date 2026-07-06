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Индексная книга (каталог) CNews*
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Halliburton Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ

СОБЫТИЯ

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06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
03.01.2025 Троян-шифровальщик нанес многомиллионный ущерб энергогиганту Halliburton. И на этом ущербе его беды не закончились 1
03.04.2023 Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
03.04.2017 Система Citypoint внесена в реестр отечественного ПО 1
08.09.2016 В России создана альтернатива нефтегазовому ПО Halliburton и Schlumberger 1
03.06.2016 Гибридное «облако» стало на рынке основным вариантом модернизации СХД 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 1
21.05.2013 Блог Сергея Меднова: Сколько осталось до точки возврата? 1
10.10.2011 «Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
21.01.2011 «Т-Платформы» и SmartCom поставили вычислительный кластер для совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO 1
24.06.2008 Google уважают больше Microsoft 1
23.07.2007 Восстановлен артефакт лунной программы НАСА 1
31.08.2006 Будущих нефтяников учат в виртуальной реальности 1
31.08.2006 Будущих нефтяников учат в виртуальной реальности 1
21.09.2005 Oracle покупает производителя систем логистики 1
17.06.2005 IBM и Peregrine продлили стратегический альянс 1
28.04.2003 Данные по ВВП США разочаровали рынок 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
30.05.2002 NASDAQ: инвесторы опасаются покупать технологические акции 1
30.05.2002 NASDAQ: инвесторы опасаются покупать технологические акции 1
13.03.2002 В 2002 году Verysell планирует довести общий оборот холдинга до $180 млн. 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Halliburton и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Microsoft Corporation 25704 4
IBM - International Business Machines Corp 9681 4
AT&T Inc 1724 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 4
Verizon - WorldCom 501 4
Cisco Systems 5352 3
Amazon Inc - Amazon.com 3255 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Google LLC 12616 3
Applied Materials 304 3
KLA Corporation 76 3
SAP SE 5579 2
Qualcomm Technologies 1967 2
Intel Corporation 12778 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
Новые облачные технологии (НОТ) 484 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Xerox - The Haloid Company 1167 2
PayPal 670 2
TI - Texas Instruments Incorporated 846 2
Nvidia Corp 3951 2
Silver Lake Partners - Altera 103 2
BMC Software 95 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
AT&T South - BellSouth 234 2
JDSU - JDS Uniphase 219 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Lam Research - Novellus Systems 112 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1682 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9114 1
Apple Inc 13080 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Oracle Corporation 7059 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
NSO Group 33 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
Prudential Securities 68 4
McDonald’s - Макдоналдс 219 3
DuPont - Дюпон 101 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 3
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 3
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Amgen 25 2
UPS 216 2
Роснефть НК - нефтяная компания 557 2
American Express - Amex 338 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 2
Merrill Lynch 454 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 2
Baker Hughes 11 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Global Partners Securities 42 2
Citgo Petroleum Corporation 1 1
Эколайн 1 1
Monsanto 16 1
Cayman National Bank 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Газпром ПАО 1482 1
Альфа-Банк 1965 1
Volvo Cars 262 1
Boeing 1030 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Walt Disney Company 644 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Coca-Cola Company 260 1
Barclays 122 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
Судебная власть - Judicial power 2478 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 548 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5933 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 2
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Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 2
Каспийское море - Кашаган - шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана 6 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14769 1
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1126 1
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Греция - Греческая Республика 1014 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 1
Перу - Республика 293 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
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Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 7
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8446 3
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
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Цензура - Свобода слово 514 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1368 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 948 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5527 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9083 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10824 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1063 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 372 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3819 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 2
Известия ИД 757 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
WikiLeaks 120 1
FT - Financial Times 1287 1
Times 658 1
Internet Stock Report 994 5
S&P 500 565 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8555 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Moody's Investors Service 136 2
Bear Stearns 79 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Forbes Global 2000 50 1
Harris Interactive 81 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
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