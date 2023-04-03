Axenix усиливает работу с предприятиями нефтегазовой отрасли

Технологическая консалтинговая компания Axenix выделила команду направления «Разведка и добыча» в нефтегазовом комплексе. Направление возглавил Сергей Витяев, менеджерами назначены Ольга Крохалева и Андрей Шпилевой.

Сергей Витяев отвечает за развитие проектов по цифровой трансформации нефтегазовых компаний. Перед ним стоят задачи проектирования, внедрения и тиражирования ИТ-решений. Сергей – эксперт по цифровым месторождениям и интегрированному моделированию. До вступления в должность в Axenix Сергей Витяев руководил отделами разработки месторождений в «Лукойле» и Sinopec.

Направление Сергея поддерживает команда Axenix Industry X, состоящая из более чем 50 человек. Они решают задачи по проектированию, разработке и внедрению нишевых решений, повышающих эффективность и качество производства в различных отраслях промышленности.

Ольга Крохалева ведет экспертное направление по геологии и разработке месторождений. Она отвечает за проекты по цифровым месторождениям, цифровым двойникам, а также цифровые кейсы. Ранее Ольга Крохалева возглавляла отдел 3D-моделирования в «Роснефти» и вела проекты по разработке месторождений и зеленой энергетике в компании Halliburton Landmark.

Андрей Шпилевой – специалист по управлению данными, машинному обучению и организации хранилищ данных. Он курирует проектирование и внедрение корпоративных банков данных, информационных систем и ИТ-ландшафтов, дата-сайенс и MDM. Андрей реализовывал проекты в различных ресурсных («Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть шельф» и др.) и консалтинговых компаниях по внедрению производственных приложений, геоинформационных технологий, реинжинирингу бизнес-процессов, анализу разработки месторождений и гидродинамическому моделированию, разработке ПО.

Решать задачи нефтегазового сектора Андрею помогают 250 экспертов Axenix по данным и искусственному интеллекту. Они реализуют в России и Казахстане проекты для межотраслевых компаний, банковской сферы, FMCG и производства.

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Команда продолжит разрабатывать стратегии цифровизации нефтегазовых компаний, обеспечивать их практическую реализацию на основе платформенных решений и оказывать дальнейшую поддержку для достижения намеченных результатов. Также эксперты будут вести проекты по импортозамещению: подбирать оптимальный комплекс отечественных программных продуктов, формировать графики миграции в новые системы, и при необходимости предлагать варианты разработки кастомных решений.

Отдельным направлением работы станет внедрение цифровых продуктов, основанных на данных, таких как виртуальные датчики, предиктивная аналитика, инструменты машинного зрения и искусственного интеллекта. Поддержку окажут другие ключевые межотраслевые эксперты, в том числе в сфере разработки, подготовки стратегий и консалтинга.

«Благодаря значительному международному опыту, наработанным методологиям и пониманию отрасли и рынка, Axenix помогает компаниям нефтегазового сектора развиваться, справляться с технологическими рисками и внедрять в работу новейшие технологии. Обновленная команда позволит нам усилить направление Upstream, расширить портфель услуг и предлагать заказчикам больше перспективных решений, закрывающих их потребности», – сказал Николас Гутиеррес, руководитель департамента «Ресурсы» компании Axenix.