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Лукойл ПАО Нефтяная компания
ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
|«Лукойл» создает цифровые сервисы в партнерстве с «Яндекс»
|16.10.2025
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«Лукойл» маркирует смазочные материалы
«Лукойл» успешно запустил систему маркировки «Честный знак» на своих отечественных производств
|21.07.2025
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ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение
Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования банковских карт или наличных средств. Автомо
|26.11.2024
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Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл»
T2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю н
|30.08.2024
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Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду
Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду существенно упрощает процесс залития топлива в автомобиль: пользователям на кассе
|17.06.2024
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«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365
«Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-плат
|11.04.2024
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B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка»
ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл». Для повыш
|05.02.2024
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«Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл»
ения в уставе). Гендиректором МКАО «Яндекс» останется гендиректор ООО «Яндекс» (российской «дочки» Yandex) Артем Савиновский. Долями в ЗПИФ «Консорциум. Первый» также будут владеть нефтяная компания «Лукойл» (основной владелец – Вагит Алекперов, его интересы будет представлять ЗПИФ «Аргонаут»), структуры гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса (через IT.Elabora
|04.09.2023
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«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь»
«Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь за
|15.06.2023
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«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса
«Лукойл» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании планируют внедрять т
|03.05.2023
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«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»
анировал завладеть 100-процентной долей в «Информе» До появления «Ростелекома» в списке владельцев «Лукойл-информа» компания нераздельно принадлежала самому «Лукойлу». В список ее компетенций в
|28.02.2023
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«Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК
Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
|17.05.2022
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VK поможет «Лукойлу» развивать таланты
нутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии «Лукойл». К концу 2022 г. новые сервисы станут единым цифровым пространством для взаимодействи
|03.08.2021
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«Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием
следствие, оптимизировать время сотрудников. Дополнительно на территории производственных объектов «Лукойл-Пермь» впервые протестирован онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. С помощь
|14.07.2021
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МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь»
МТС и ООО «Лукойл-Пермь» запустили совместный комплексный проект цифровизации производственной площадки на месторождении. Комплекс инновационных цифровых систем МТС поможет обеспечить безопасность и удале
|14.05.2021
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МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы
МТС и сеть АЗС «Лукойл» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого запустят первую в России под
|04.03.2021
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Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»
Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи SIM-карт с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регион
|22.12.2020
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«Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции
«Лукойл» совместно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение
|23.11.2020
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ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
|13.11.2020
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«Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда
«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее доч
|12.11.2020
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«Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла»
«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из
|18.05.2020
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«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла»
В Пермском крае «Мегафон» построил отдельную сеть для общения умных устройств. В Частинском районе с помощью технологии интернета вещей на территории цеха добычи нефти и газа №7 компании «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляют па
|19.12.2018
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В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA
Совместной проектной командой группы компаний ITPS и группы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Миров
|03.12.2018
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ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле»
плексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, и «Лукойл» завершили проект, по результатам которого были разработаны и внедрены в эксплуатацию
|30.10.2018
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ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»
k, она работает заместителем гендиректора данной компании. Ей сейчас 32 года. Отношения «Элвиса» с «Лукойлом» Что именно было не в полной мере оплачено из поставки «Элвис неотека» структуре «Лу
|05.12.2017
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Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом»
СНГ». Помимо финансистов под действие новых правил попадут компании энерегтического сектора и других отраслей экономики: «Транснефть», «Новафининвест», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и др. Норма касается не только указанных компаний, но и тех предприятий, где им принадлежит контрольный пакет акций, даже если эти ст
|05.06.2017
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«ЕАЕ-Консалт» проектирует единую систему на базе «1С:ERP Управления предприятием 2» для «Лукойл-Транса»
Санкт-Петербургское территориальное производственное управление (ТПУ) «ЕАЕ-Консалт» приступило к проектированию новой единой информационной системы, унифицирующей учетные процессы ООО «Лукойл-Транс» и управляемых им обществ, с возможностями более гибко донастраивать учет по специфичным для отдельных предприятий процессам. Об этом CNews сообщили в «ЕАЕ-Консалт». В основе новог
|13.04.2017
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«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах
Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и содержанию автозаправочных станций (АЗС) в пределах
|10.03.2017
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Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP
звитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансл
|07.03.2017
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«Первый инженер» обследовал пароконденсатную систему для «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза»
Инжиниринговая компания полного цикла «Первый инженер» провела обследование пароконденсатной системы в компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках проекта специалисты «Первого инженера» разработали мероприятия по модернизации сетей пароснабжения, сбора и возврата конденсата «Лукойл-Нижегоро
|16.01.2017
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«Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов
Компания «Лукойл», вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг в мире, завершила ИТ-проект по созд
|15.07.2016
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«Лукойл-Интер-Кард» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировала процессы обслуживания юридических лиц
Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» автоматизировали полный цикл обслуживания более 70 тыс. корпоративных пользователей топливных карт «Лукойл»: интегрированы CRM-система,
|17.06.2016
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SAP И «Лукойл» будут сотрудничать в области информационных технологий
Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и нефтегазовая компания «Лукойл» подписали меморандум о намерениях стратегического сотрудничества в области информацио
|10.06.2016
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ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту услуги широкополо
|11.05.2016
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«Лукойл Оверсиз» внедрила систему контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk
нтегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — завершила работы по внедрению системы контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk в компании «Лукойл Оверсиз». В результате внедрения были минимизированы угрозы, связанные с контролем предоставления доступа к критически важным ИТ-активам, сообщили CNews в «Инфозащите». «Лукойл Ов
|03.02.2016
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«Лукойл-Интер-Кард» перешел на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов
Компания «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») — дочернее общество «Лукойла», оператор по развитию и экспл
|29.10.2015
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«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов
«Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 200
|22.10.2015
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«Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle
Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» реализовали комплексную программу повышени
|24.09.2015
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«Лукойл-Гарант» перевёл документооборот на Docsvision
В негосударственном пенсионном фонде «Лукойл-Гарант» реализован проект по переводу документооборота организации в систему Docsvision. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», возможности новой СЭД оценили почти 100 пользователей к
|29.01.2015
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ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке
Группа компаний ITPS («Парма-Телеком») завершила проект внедрения системы управления производством на нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке, разработку которого ведут компания «Лукойл Оверсиз» совместно с South Oil Company. Реализованное решение полностью соответствует идеологии «интеллектуального месторождения» (Digital Oil Field), сообщили CNews в ITPS. Как отмечает
Лукойл ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Алекперов Вагит 44 40
|Чачава Александр 124 28
|Волож Аркадий 268 26
|Прасс Павел 26 24
|Потанин Владимир 91 23
|Рязанов Александр 22 18
|Путин Владимир 3454 18
|Кудрин Алексей 125 11
|Емельченков Сергей 141 10
|Михалев Евгений 98 9
|Гаврилов Юрий 13 9
|Алифанов Кирилл 84 9
|Мосягин Константин 20 9
|Урьяс Вадим 98 8
|Муравьев Владимир 36 8
|Панферов Алексей 22 8
|Карпов Иван 79 8
|Сергеев Сергей 179 8
|Лигачев Глеб 120 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Кучерова Ольга 10 8
|Иванов Андрей 61 8
|Емелин Дмитрий 16 8
|Комаров Илья 11 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Нагаев Олег 30 8
|Абрамович Роман 47 8
|Рашников Виктор 12 8
|Пегасов Сергей 55 7
|Мордашов Алексей 64 7
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 7
|Суровец Дмитрий 115 7
|Халматов Максим 64 6
|Парахин Михаил 17 6
|Худавердян Тигран 94 6
|Куликов Александр 21 6
|Куканов Алексей 14 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Кузнецов Роман 14 6
|Ермолин Константин 6 6
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