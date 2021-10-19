Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лукойл ПАО
Нефтяная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 214, упоминаний - 378
Лукойл ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гаврилов Юрий 11 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Урьяс Вадим 76 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Михалев Евгений 40 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Панферов Алексей 22 8
|Карпов Иван 41 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Иванов Андрей 40 8
|Кучерова Ольга 9 8
|Нагаев Олег 30 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Комаров Илья 9 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Мосягин Константин 19 8
|Суровец Дмитрий 44 7
|Затуловский Аркадий 16 6
|Халматов Максим 45 6
|Куканов Алексей 13 6
|Куликов Александр 16 6
|Путин Владимир 1820 5
|Залманов Андрей 29 5
|Пегасов Сергей 52 3
|Вермишян Геворк 61 3
|Анохин Сергей 40 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Рейман Леонид 407 2
|Агапов Василий 10 2
|Чермашенцев Евгений 4 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Борченко Павел 9 2
|Зубарева Елена 2 2
|Сульгин Сергей 40 2
|Прохорова Алла 45 1
|Галицкий Александр 82 1
|Андреев Сергей 39 1
|CNews Analytics 1988 8
|IDC - International Data Corporation 2708 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Fortune 100 48 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru