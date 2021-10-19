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Лукойл ПАО
Нефтяная компания


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием 1
29.06.2021 Сбербанк переманил к себе в штат главу R&D Intel в России 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 1
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 3
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 2
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 2
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 2
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции 4
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 5
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда 9
12.11.2020 «Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла» 7
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
03.07.2020 Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 1
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
30.08.2019 Qiwi расширяет возможности для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог 1

Публикаций - 214, упоминаний - 378

Лукойл ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
Microsoft Corporation 10997 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Yandex - Яндекс 4098 14
АФК Система ПАО 990 9
SAP SE 3207 9
Google LLC 7124 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
Крок 1219 7
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 7
IBM 3524 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Cisco Systems 2035 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ланит ГК 1154 5
Oracle Corporation 3331 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
Samsung Electronics 5627 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Аплана Группа компаний 100 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 3
Инфосистемы Джет 675 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 3
Facebook 3764 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
1С-Рарус 535 2
Nokia Corporation 2404 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Цифра ГК 116 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
GMCS 218 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
Транснефть 159 22
Роснефть НК 367 18
Газпром нефть 380 13
Почта России ПАО 1570 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 13
Газпромбанк - ГПБ 692 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Газпром ПАО 518 11
Открытие ФК 538 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
АльфаСтрахование СГ 207 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Совкомбанк ПАО 147 8
ТНК-ВР Холдинг 147 8
Valtec 9 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
UBS AG 118 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
Нордеа Банк 49 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
PepsiCo - Пепсико 93 6
Hansa - Ханса 59 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Норникель - Норильский никель 177 6
Май - Российская торговая компания 49 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Северсталь ПАО 204 5
Связной ГК 875 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ФосАгро 54 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 4
X5 Group 599 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Роснано 456 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
МКС - Международная космическая станция 98 2
Федеральное казначейство России 766 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 1 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Московской области - Главное архивное управление Московской области 2 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 649 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
3G - Стандарт мобильной связи 3699 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Сервер - Серверные платформы 168 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Google Android 10750 6
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 4
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 4
Microsoft Azure 1171 3
Apple iOS 5741 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Java - Язык программирования 1166 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Linux OS 4236 1
Microsoft Office 365 769 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Microsoft SQL Server 789 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
Vocord Android SDK 4 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
SQL - Язык программирования 432 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Apple Pay 385 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Гаврилов Юрий 11 9
Емельченков Сергей 83 9
Алифанов Кирилл 56 9
Урьяс Вадим 76 8
Емелин Дмитрий 14 8
Михалев Евгений 40 8
Муравьев Владимир 29 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 41 8
Сергеев Сергей 63 8
Иванов Андрей 40 8
Кучерова Ольга 9 8
Нагаев Олег 30 8
Васильченко Юрий 10 8
Комаров Илья 9 8
Лигачев Глеб 60 8
Кутмириди Ян 9 8
Четвернин Алексей 651 8
Мосягин Константин 19 8
Суровец Дмитрий 44 7
Затуловский Аркадий 16 6
Халматов Максим 45 6
Куканов Алексей 13 6
Куликов Александр 16 6
Путин Владимир 1820 5
Залманов Андрей 29 5
Пегасов Сергей 52 3
Вермишян Геворк 61 3
Анохин Сергей 40 3
Осеевский Михаил 221 3
Рейман Леонид 407 2
Агапов Василий 10 2
Чермашенцев Евгений 4 2
Солдатенков Сергей 113 2
Борченко Павел 9 2
Зубарева Елена 2 2
Сульгин Сергей 40 2
Прохорова Алла 45 1
Галицкий Александр 82 1
Андреев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Украина 3344 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Индия - Республика 2156 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Япония 2752 5
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Россия - Курск 231 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Россия - Удомля 41 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Ближний Восток 1466 2
Африка 1480 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 182 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Иркутск 461 1
Монголия 172 1
Россия - Ижевск 304 1
Россия - Азов 31 1
Россия - Республика Мордовия 386 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Проектный офис 16 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Конституция США 18 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Человеческий фактор 126 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
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