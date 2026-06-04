«Лукойл» маркирует смазочные материалы «Лукойл» успешно запустил систему маркировки «Честный знак» на своих отечественных производств

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования банковских карт или наличных средств. Автомо

Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл» T2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю н

Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду существенно упрощает процесс залития топлива в автомобиль: пользователям на кассе

«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 «Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-плат

B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка» ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл». Для повыш

«Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» ения в уставе). Гендиректором МКАО «Яндекс» останется гендиректор ООО «Яндекс» (российской «дочки» Yandex) Артем Савиновский. Долями в ЗПИФ «Консорциум. Первый» также будут владеть нефтяная компания «Лукойл» (основной владелец – Вагит Алекперов, его интересы будет представлять ЗПИФ «Аргонаут»), структуры гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса (через IT.Elabora

«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь» «Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь за

«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса «Лукойл» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании планируют внедрять т

«Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком» анировал завладеть 100-процентной долей в «Информе» До появления «Ростелекома» в списке владельцев «Лукойл-информа» компания нераздельно принадлежала самому «Лукойлу». В список ее компетенций в

«Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб

VK поможет «Лукойлу» развивать таланты нутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии «Лукойл». К концу 2022 г. новые сервисы станут единым цифровым пространством для взаимодействи

«Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием следствие, оптимизировать время сотрудников. Дополнительно на территории производственных объектов «Лукойл-Пермь» впервые протестирован онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. С помощь

МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь» МТС и ООО «Лукойл-Пермь» запустили совместный комплексный проект цифровизации производственной площадки на месторождении. Комплекс инновационных цифровых систем МТС поможет обеспечить безопасность и удале

МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы МТС и сеть АЗС «Лукойл» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого запустят первую в России под

Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи SIM-карт с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регион

«Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции «Лукойл» совместно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение

ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф

«Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда «Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее доч

«Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла» «Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из

«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» В Пермском крае «Мегафон» построил отдельную сеть для общения умных устройств. В Частинском районе с помощью технологии интернета вещей на территории цеха добычи нефти и газа №7 компании «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляют па

В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA Совместной проектной командой группы компаний ITPS и группы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Миров

ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» плексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, и «Лукойл» завершили проект, по результатам которого были разработаны и внедрены в эксплуатацию

ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» k, она работает заместителем гендиректора данной компании. Ей сейчас 32 года. Отношения «Элвиса» с «Лукойлом» Что именно было не в полной мере оплачено из поставки «Элвис неотека» структуре «Лу

Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» СНГ». Помимо финансистов под действие новых правил попадут компании энерегтического сектора и других отраслей экономики: «Транснефть», «Новафининвест», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и др. Норма касается не только указанных компаний, но и тех предприятий, где им принадлежит контрольный пакет акций, даже если эти ст

«ЕАЕ-Консалт» проектирует единую систему на базе «1С:ERP Управления предприятием 2» для «Лукойл-Транса» Санкт-Петербургское территориальное производственное управление (ТПУ) «ЕАЕ-Консалт» приступило к проектированию новой единой информационной системы, унифицирующей учетные процессы ООО «Лукойл-Транс» и управляемых им обществ, с возможностями более гибко донастраивать учет по специфичным для отдельных предприятий процессам. Об этом CNews сообщили в «ЕАЕ-Консалт». В основе новог

«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и содержанию автозаправочных станций (АЗС) в пределах

Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP звитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансл

«Первый инженер» обследовал пароконденсатную систему для «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза» Инжиниринговая компания полного цикла «Первый инженер» провела обследование пароконденсатной системы в компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках проекта специалисты «Первого инженера» разработали мероприятия по модернизации сетей пароснабжения, сбора и возврата конденсата «Лукойл-Нижегоро

«Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов Компания «Лукойл», вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг в мире, завершила ИТ-проект по созд

«Лукойл-Интер-Кард» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировала процессы обслуживания юридических лиц Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» автоматизировали полный цикл обслуживания более 70 тыс. корпоративных пользователей топливных карт «Лукойл»: интегрированы CRM-система,

SAP И «Лукойл» будут сотрудничать в области информационных технологий Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и нефтегазовая компания «Лукойл» подписали меморандум о намерениях стратегического сотрудничества в области информацио

ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту услуги широкополо

«Лукойл Оверсиз» внедрила систему контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk нтегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — завершила работы по внедрению системы контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk в компании «Лукойл Оверсиз». В результате внедрения были минимизированы угрозы, связанные с контролем предоставления доступа к критически важным ИТ-активам, сообщили CNews в «Инфозащите». «Лукойл Ов

«Лукойл-Интер-Кард» перешел на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов Компания «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») — дочернее общество «Лукойла», оператор по развитию и экспл

«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 200

«Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» реализовали комплексную программу повышени

«Лукойл-Гарант» перевёл документооборот на Docsvision В негосударственном пенсионном фонде «Лукойл-Гарант» реализован проект по переводу документооборота организации в систему Docsvision. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», возможности новой СЭД оценили почти 100 пользователей к