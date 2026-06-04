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Лукойл ПАО Нефтяная компания

Лукойл ПАО - Нефтяная компания

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Лукойл» создает цифровые сервисы в партнерстве с «Яндекс»
16.10.2025 «Лукойл» маркирует смазочные материалы

«Лукойл» успешно запустил систему маркировки «Честный знак» на своих отечественных производств
21.07.2025 ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования банковских карт или наличных средств. Автомо
26.11.2024 Т2 разворачивает продажу SIM-карт на АЗС «Лукойл»

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Лукойл» реализовал продажу SIM-карт на автомобильных заправочных станциях в семи макрорегионах страны. Комплекты для подключения к T2 представлены на АЗС эксклюзивно. Для активации покупателю н
30.08.2024 Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду

Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду существенно упрощает процесс залития топлива в автомобиль: пользователям на кассе

17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365

«Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-плат
11.04.2024 B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка»

ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл». Для повыш
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл»

ения в уставе). Гендиректором МКАО «Яндекс» останется гендиректор ООО «Яндекс» (российской «дочки» Yandex) Артем Савиновский. Долями в ЗПИФ «Консорциум. Первый» также будут владеть нефтяная компания «Лукойл» (основной владелец – Вагит Алекперов, его интересы будет представлять ЗПИФ «Аргонаут»), структуры гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса (через IT.Elabora
04.09.2023 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь»

«Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь за
15.06.2023 «Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса

«Лукойл» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании планируют внедрять т
03.05.2023 «Лукойл» остался без своей «ИТ-дочки». Ее забрал «Ростелеком»

анировал завладеть 100-процентной долей в «Информе» До появления «Ростелекома» в списке владельцев «Лукойл-информа» компания нераздельно принадлежала самому «Лукойлу». В список ее компетенций в
28.02.2023 «Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК

Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
17.05.2022 VK поможет «Лукойлу» развивать таланты

нутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии «Лукойл». К концу 2022 г. новые сервисы станут единым цифровым пространством для взаимодействи
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием

следствие, оптимизировать время сотрудников. Дополнительно на территории производственных объектов «Лукойл-Пермь» впервые протестирован онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. С помощь
14.07.2021 МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь»

МТС и ООО «Лукойл-Пермь» запустили совместный комплексный проект цифровизации производственной площадки на месторождении. Комплекс инновационных цифровых систем МТС поможет обеспечить безопасность и удале
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы

МТС и сеть АЗС «Лукойл» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого запустят первую в России под
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи SIM-карт с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регион
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции

«Лукойл» совместно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение

23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»

а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда

«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее доч
12.11.2020 «Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла»

В Пермском крае «Мегафон» построил отдельную сеть для общения умных устройств. В Частинском районе с помощью технологии интернета вещей на территории цеха добычи нефти и газа №7 компании «Лукойл-Пермь» впервые организовано удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT. Теперь по защищенной сети оператора сотни датчиков автоматически измеряют и отправляют па
19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA

Совместной проектной командой группы компаний ITPS и группы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Миров
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле»

плексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий, и «Лукойл» завершили проект, по результатам которого были разработаны и внедрены в эксплуатацию

30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»

k, она работает заместителем гендиректора данной компании. Ей сейчас 32 года. Отношения «Элвиса» с «Лукойлом» Что именно было не в полной мере оплачено из поставки «Элвис неотека» структуре «Лу
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом»

СНГ». Помимо финансистов под действие новых правил попадут компании энерегтического сектора и других отраслей экономики: «Транснефть», «Новафининвест», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и др. Норма касается не только указанных компаний, но и тех предприятий, где им принадлежит контрольный пакет акций, даже если эти ст
05.06.2017 «ЕАЕ-Консалт» проектирует единую систему на базе «1С:ERP Управления предприятием 2» для «Лукойл-Транса»

Санкт-Петербургское территориальное производственное управление (ТПУ) «ЕАЕ-Консалт» приступило к проектированию новой единой информационной системы, унифицирующей учетные процессы ООО «Лукойл-Транс» и управляемых им обществ, с возможностями более гибко донастраивать учет по специфичным для отдельных предприятий процессам. Об этом CNews сообщили в «ЕАЕ-Консалт». В основе новог
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах

Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и содержанию автозаправочных станций (АЗС) в пределах
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP

звитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансл
07.03.2017 «Первый инженер» обследовал пароконденсатную систему для «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза»

Инжиниринговая компания полного цикла «Первый инженер» провела обследование пароконденсатной системы в компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках проекта специалисты «Первого инженера» разработали мероприятия по модернизации сетей пароснабжения, сбора и возврата конденсата «Лукойл-Нижегоро
16.01.2017 «Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов

Компания «Лукойл», вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг в мире, завершила ИТ-проект по созд
15.07.2016 «Лукойл-Интер-Кард» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировала процессы обслуживания юридических лиц

Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» автоматизировали полный цикл обслуживания более 70 тыс. корпоративных пользователей топливных карт «Лукойл»: интегрированы CRM-система,
17.06.2016 SAP И «Лукойл» будут сотрудничать в области информационных технологий

Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и нефтегазовая компания «Лукойл» подписали меморандум о намерениях стратегического сотрудничества в области информацио
10.06.2016 ТТК предоставил услуги связи предприятию «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Приволжскому региональному управлению «Лукойл-Волганефтепродукт» в Саранске, Республика Мордовия. В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту услуги широкополо
11.05.2016 «Лукойл Оверсиз» внедрила систему контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk

нтегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — завершила работы по внедрению системы контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk в компании «Лукойл Оверсиз». В результате внедрения были минимизированы угрозы, связанные с контролем предоставления доступа к критически важным ИТ-активам, сообщили CNews в «Инфозащите». «Лукойл Ов
03.02.2016 «Лукойл-Интер-Кард» перешел на электронный документооборот с 10 тыс. контрагентов

Компания «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») — дочернее общество «Лукойла», оператор по развитию и экспл
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов

«Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах  программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 200
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle

Компании «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» реализовали комплексную программу повышени
24.09.2015 «Лукойл-Гарант» перевёл документооборот на Docsvision

В негосударственном пенсионном фонде «Лукойл-Гарант» реализован проект по переводу документооборота организации в систему Docsvision. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», возможности новой СЭД оценили почти 100 пользователей к
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке

Группа компаний ITPS («Парма-Телеком») завершила проект внедрения системы управления производством на нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке, разработку которого ведут компания «Лукойл Оверсиз» совместно с South Oil Company. Реализованное решение полностью соответствует идеологии «интеллектуального месторождения» (Digital Oil Field), сообщили CNews в ITPS. Как отмечает

Публикаций - 525, упоминаний - 629

Лукойл ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Yandex - Яндекс 9215 64
Ростелеком 10948 52
SAP SE 5601 52
Microsoft Corporation 25775 49
МегаФон 10742 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Oracle Corporation 7074 31
9594 30
Cisco Systems 5372 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 22
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
АйТи 1519 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Google LLC 12688 18
HP Inc. 5883 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Intel Corporation 12811 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Крок - Croc 1964 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
Nvidia Corp 4002 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Xerox - The Haloid Company 1168 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 11
InterTrust - ИнтерТраст 336 11
АйТи.Развитие 13 11
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Газпром ПАО 1493 113
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 94
Роснефть НК - нефтяная компания 562 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 55
Северсталь ПАО - Severstal 629 50
Газпром нефть 725 42
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 41
Транснефть 335 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Сургутнефтегаз - СНГ 288 31
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 29
Татнефть 243 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 28
Альфа-Банк 1979 26
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 24
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 23
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 22
Почта России ПАО 2370 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 21
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 21
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 19
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 18
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 17
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 16
ПСБ - Промсвязьбанк 963 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
ФосАгро 176 15
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 15
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Федеральное казначейство России 1949 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 190
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 77
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 48
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 25
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 23
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 21
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 21
Microsoft Windows 2000 8678 20
Nebius AI 23 18
Linux OS 11533 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 9
Google Android 15243 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Dynamics 1197 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Microsoft Office 4170 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 6
Apple iOS 8583 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
VK - My.Games 81 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 4
SAP Sybase 292 4
Алекперов Вагит 44 40
Чачава Александр 124 28
Волож Аркадий 268 26
Прасс Павел 26 24
Потанин Владимир 91 23
Рязанов Александр 22 18
Путин Владимир 3454 18
Кудрин Алексей 125 11
Емельченков Сергей 141 10
Михалев Евгений 98 9
Гаврилов Юрий 13 9
Алифанов Кирилл 84 9
Мосягин Константин 20 9
Урьяс Вадим 98 8
Муравьев Владимир 36 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 79 8
Сергеев Сергей 179 8
Лигачев Глеб 120 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Иванов Андрей 61 8
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 11 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Абрамович Роман 47 8
Рашников Виктор 12 8
Пегасов Сергей 55 7
Мордашов Алексей 64 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 7
Суровец Дмитрий 115 7
Халматов Максим 64 6
Парахин Михаил 17 6
Худавердян Тигран 94 6
Куликов Александр 21 6
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Европа 24963 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 58
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Казахстан - Республика 6047 32
Украина 7928 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 31
Нидерланды 3745 30
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 18
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 11
Япония 13807 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Канада 5081 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 10
Ближний Восток 3154 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Индия - Bharat 5869 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 183
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 167
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 128
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 82
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 50
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 39
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 37
Энергетика - Energy - Energetically 5855 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 32
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 27
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 22
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Forbes - Форбс 1002 8
Открытые системы ИД 176 6
Bloomberg 1627 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
CNews TV 747 3
PCweek 30 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
9to5Google 60 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
9to5Mac 70 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
NYT - The New York Times 1100 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Eurovision 5 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
СК Пресс 17 1
Mash - telegram-канал 22 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Мобильные системы 118 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Fast рейтинг 55 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Автостат 55 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
MForum Analytics 20 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
StockCharts 19 1
DaraTech 5 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
РАН - Российская академия наук 2122 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 2
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