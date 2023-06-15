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«Лукойл» и VK будут развивать технологии для нефтегазового бизнеса

«Лукойл» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании планируют внедрять технологии для развития облачной инфраструктуры в «Лукойле», повышения эффективности работы сотрудников и улучшения опыта клиентов.

Среди ключевых направлений партнерства — развитие решений для виртуализации инфраструктуры на базе частного облака Private Cloud от VK. Они станут основной для оптимизации работы с большими массивами данных и разработки сервисов.

Второй вектор сотрудничества — продолжение развития автоматизированного рабочего места, интегрированного с офисными приложениями. Внедрение сервисов корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, включая суперприложение VK Teams, корпоративную почту и файловое хранилище, упростит взаимодействие сотрудников между собой и с внешними партнерами. Решение для кадрового электронного документооборота позволит оптимизировать работу внутри компании и снизить использование бумажных копий.

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