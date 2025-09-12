Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией

Разделы

12.09.2025 Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии

мпания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании,

Российские платформы виртуализации

Российские платформы виртуализации Требования отечественного бизнеса к разработчикам программного обеспечения пост
Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

вычислительных ресурсов в единый пул с последующим абстрагированием их от физического оборудования. Виртуализация используется для создания виртуальных представлений серверов, хранилищ, сетей и
Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V?

Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февра
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

стях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуализация без VMware и Microsoft © sellingpix / Фотобанк Фотодженика Виртуализация
Российские платформы виртуализации 2023

ейтинга Место Провайдер Платформа виртуализации Сумма баллов 1 РУСТЭК РУСТЭК 739 2 Базальт СПО Альт Виртуализация* 703 3 Базис Basis Dynamix Standard** 698 4 РЕД СОФТ РЕД Виртуализация 6
Астра Линукс, Илья Сивцев

промышленности в стране. Согласно документу, к 2024 году около 60% программ, используемых российскими компаниями, должны быть отечественного производства. Ведущий разработчик защищенных ОС и средств виртуализации в России Astra Linux уже несколько лет занимается импортозамещением. О своем опыте, расширении бизнеса, экспансии ОС Astra Linux за рубеж и госсубсидиях на новые чипы «Байкал», в

09.09.2025 «DатаРу Технологии» усилила линейку серверов «ДатаРу ПИ» для ускоренного внедрения AI/ML и виртуализации рабочих мест

недрение проектов искусственного интеллекта и машинного обучения. Серверы обладают высокой плотностью вычислительных мощностей, подготовлены для работы с современными СУБД на базе Postgres, системами виртуализации и виртуализацией рабочих столов. Одним из плюсов линейки «ДатаРу ПИ» остается использование платформ мировых вендоров, созданных для внедрения и поддержки передовых технологий. Пр
09.09.2025 Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ»

ft, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса, сообщают о совместимости решения для централизованного управления виртуальными рабочими местами «Ред ВРМ» с системой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Совместное использование «Ред ВРМ» и zVirt позволяет создать комплексное решение для развертывания, масштабирования и админ
02.09.2025 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»

нии «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердил
28.08.2025 Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Корабль без управления Платформа oVirt — это система виртуализации с открытым кодом, предназначенная для развёртывания и управления виртуальными машинами в корпоративной инфраструктуре. До недавнего времени она развивалась при непосредственном уч
27.08.2025 Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами

HostVM, поставщик облачных решений и инфраструктуры виртуализации, и «DатаРу Технологии», российский производитель серверного и сетевого оборудования, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на обеспечение бесшовной совме
21.08.2025 Fplus добавил в BIOS поддержку аппаратной виртуализации

Производитель электроники Fplus выпустил обновление для своего BIOS, расширяющее возможности серверных платформ. В рамках релиза Fplus BIOS v1.0.3, была добавлена поддержка технологии виртуализации Intel VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O), которая позволяет виртуальным машинам напрямую взаимодействовать с физическим оборудованием. Об этом CNews сообщили предст
21.08.2025 iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой

Базис» также занимает лидирующие позиции: #1 на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ, с долей 26% в 2024 г.; #2 на рынке ПО
18.08.2025 Подтверждена совместимость серверов OpenYard c ПО для виртуализации zVirt

дждающий полную совместимость и корректность работы серверов и программного обеспечения. Испытание прошло на серверах RS202I и RS102I и включало проверку производительности, стабильности работы среды виртуализации zVirt, совместимости с различными конфигурациями оборудования. OpenYard RS202I (2U) поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектован двумя процессорами пятого
15.08.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU

и входит в Единый реестр российского программного обеспечения. Space VDI — отечественная платформа виртуализации рабочих столов, обеспечивающая безопасный и стабильный удалённый доступ к корпо
14.08.2025 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor

Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместн
05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5

а». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно повысить производительность своих систем виртуализации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон». Выбор СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 обусловлен несколькими ключевыми факторами. Среди них — возможност
05.08.2025 Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений

рверного оборудования «Тринити» совместно с компанией Orion soft успешно завершил испытания системы виртуализации zVirt на серверах четвёртого и пятого поколений. В рамках тестирования была под
04.08.2025 Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews

Аналитики CNews Market опубликовали результаты исследования рынка платформ виртуализации в России. По итогам оценки десяти ведущих решений в сегменте, SpaceVM от «Даком
04.08.2025 Basis Dynamix возглавил рейтинг российских платформ виртуализации CNews

иртуальными дата-центрами и сетевыми функциями при помощи готовых инструментов. Методологией рейтинга стала балльная система оценки по девяти категориям, охватывающим ключевые характеристики платформ виртуализации. В числе параметров — функциональные возможности, поддержка различных режимов работы, совместимость с российскими операционными системами, наличие встроенных инструментов управлен
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL

Закупка ПО Как выяснил CNews, публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 24 июля
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source

вождение. Вместо разрозненных решений развертываются готовые комплексы с преднастроенными связками: виртуализация, VDI, контейнеризация, оркестрация, резервное копирование, терминальный доступ.
01.08.2025 Импортозамещение меняет рынок: что предлагают российские платформы виртуализации

ьные ресурсы, повысить их гибкость и управляемость, сократить затраты на эксплуатацию оборудования. Виртуализация упрощает создание и управление отказоустойчивыми кластерами, обеспечивая возмож
01.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации

поративной среде. Вендор также активно разрабатывает экосистему, куда уже входят такие продукты как виртуализация рабочих столов и клиент подключения к инфраструктуре VDI. Правила начисления ба
01.08.2025 Роман Конарев -

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

ованного управления мультиоблачной инфраструктурой Cnews: Как компании понять, что ей нужно: просто виртуализация или уже платформа управления мультиоблаком? Роман Конарев: Ответ зависит от мас
21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Решить эту задачу помогают современные отечественные средства виртуализации, с помощью которых можно создать изолированный контур и обеспечить безопасное п
17.07.2025 vStack и «Рит сервис» заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации

Российский разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) и системный интегратор «Рит сервис» подписали

16.07.2025 В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой

Virt Containers будет особенно полезен заказчикам, у которых в инфраструктуре преобладает серверная виртуализация, а Kubernetes внедрен как одна из частей ИТ-ландшафта, а также тем, кто только

15.07.2025 Решение для управления виртуальными рабочими столами HostVM VDI совместимо с ОС «Альт Виртуализация 10»

Компании HostVM и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих продуктов. Средство виртуализации HostVM VDI прошло тестирование на корректность совместной работы с операционной системой «Альт Виртуализация 10». Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совм
11.07.2025 «Росэл» обновил систему виртуализации для цифровой инфраструктуры промышленных предприятий

ств (LUN) в сетях хранения данных к узлам кластерного транспорта. Кроме того, улучшены механизмы монтирования разделов с кластерной файловой системой GFS2, которая позволяет нескольким узлам кластера виртуализации работать с общим файловым пространством. Особое внимание в новой версии уделено процессу развертывания системы. Модернизированный инсталлятор минимизирует вероятность возникновени
11.07.2025 «Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit

и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных

09.07.2025 «РТ-Иридиум» представила новую версию кластерной системы виртуализации ПК «Иридиум»

Российский разработчик «РТ-Иридиум» (совместное дочернее предприятие «РТ-Программные технологии» и «Иридиум») представил новую кластерную версию системы виртуализации ПК «Иридиум». Платформа серверной виртуализации ПК «Иридиум» — современная система, созданная полностью на базе отечественного кода, которая является альтернативой VMware и
08.07.2025 «ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»

висимой цифровой ИТ-инфраструктуры предприятий нефтегазового сектора, перешла на российские решения виртуализации от компании «Базис», ведущего российского разработчика для управления динамичес
08.07.2025 «ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»

«ЗН Цифра» перешла на российские решения виртуализации компании «Базис», российского разработчика для управления динамической ИТ-инфра
07.07.2025 «Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Виртуализация» на 11 платформе. Операционная система «Альт Виртуализация» теперь выпус
02.07.2025 Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений

инфраструктурного ПО, сообщили о полной совместимости СХД Atlas.SM с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. Об этом CNews сообщили представители компании Atlas. Подтвержденная совме
30.06.2025 Astra Linux 1.8.2: расширенные возможности для виртуализации и новый уровень безопасности

е содержимого экрана, гибкие настройки меню «Пуск» и доработанный «Центр уведомлений». Например, на время демонстрации экрана можно включать опцию «Не беспокоить». Значительно расширились возможности виртуализации: добавили контроль целостности резервных копий, поддержку эмуляции NVMe и новый драйвер lvm-qcow2 для повышения производительности виртуальных машин. Их теперь можно удалять групп
26.06.2025 VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации

построения инфраструктурных частных облаков во внутреннем контуре заказчика. Новое решение сочетает виртуализацию и инфраструктуру как сервис (IaaS) в одной коробке — это импортонезависимый ана
16.06.2025 «Солар»: новая версия платформы CyberMir для киберчемпионатов, киберучений и CTF с поддержкой виртуализации в SolarQuest

ерсии киберполигона разработчики «Солара» реализовали подключение к виртуальным машинам и инфраструктурам, которые разворачиваются на базе движка SolarQuest. Платформа поддерживает российские системы виртуализации, позволяющие в динамичном режиме формировать инфраструктуру в зависимости от действий киберзащитников и принятых ими решений. Таким образом в ходе киберучений создается эффект ада

