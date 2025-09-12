Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности
Защищенная среда виртуализации
- VIM - Virtualized Infrastructure Manager
Системы управления виртуализованной инфраструктурой
- Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы
- Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин
- RAID - Redundant Array of Independent Disks
Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль
- NFV - Network Functions Virtualization
VNF - Virtualized Network Functions
NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure
Виртуализация сетевых функций
- OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы
- SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization
виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств
- Stretched cluster
- VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service
Инфраструктура виртуальных рабочих столов
|12.09.2025
|
Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии
мпания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании,
|
Российские платформы виртуализации
Российские платформы виртуализации Требования отечественного бизнеса к разработчикам программного обеспечения пост
|
Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети
вычислительных ресурсов в единый пул с последующим абстрагированием их от физического оборудования. Виртуализация используется для создания виртуальных представлений серверов, хранилищ, сетей и
|
Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V?
Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февра
|
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?
стях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуализация без VMware и Microsoft © sellingpix / Фотобанк Фотодженика Виртуализация
|
Российские платформы виртуализации 2023
ейтинга Место Провайдер Платформа виртуализации Сумма баллов 1 РУСТЭК РУСТЭК 739 2 Базальт СПО Альт Виртуализация* 703 3 Базис Basis Dynamix Standard** 698 4 РЕД СОФТ РЕД Виртуализация 6
|
Астра Линукс, Илья Сивцев
промышленности в стране. Согласно документу, к 2024 году около 60% программ, используемых российскими компаниями, должны быть отечественного производства. Ведущий разработчик защищенных ОС и средств виртуализации в России Astra Linux уже несколько лет занимается импортозамещением. О своем опыте, расширении бизнеса, экспансии ОС Astra Linux за рубеж и госсубсидиях на новые чипы «Байкал», в
|09.09.2025
|
«DатаРу Технологии» усилила линейку серверов «ДатаРу ПИ» для ускоренного внедрения AI/ML и виртуализации рабочих мест
недрение проектов искусственного интеллекта и машинного обучения. Серверы обладают высокой плотностью вычислительных мощностей, подготовлены для работы с современными СУБД на базе Postgres, системами виртуализации и виртуализацией рабочих столов. Одним из плюсов линейки «ДатаРу ПИ» остается использование платформ мировых вендоров, созданных для внедрения и поддержки передовых технологий. Пр
|09.09.2025
|
Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ»
ft, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса, сообщают о совместимости решения для централизованного управления виртуальными рабочими местами «Ред ВРМ» с системой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Совместное использование «Ред ВРМ» и zVirt позволяет создать комплексное решение для развертывания, масштабирования и админ
|02.09.2025
|
Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»
нии «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердил
|28.08.2025
|
Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
Корабль без управления Платформа oVirt — это система виртуализации с открытым кодом, предназначенная для развёртывания и управления виртуальными машинами в корпоративной инфраструктуре. До недавнего времени она развивалась при непосредственном уч
|27.08.2025
|
Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами
HostVM, поставщик облачных решений и инфраструктуры виртуализации, и «DатаРу Технологии», российский производитель серверного и сетевого оборудования, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на обеспечение бесшовной совме
|21.08.2025
|
Fplus добавил в BIOS поддержку аппаратной виртуализации
Производитель электроники Fplus выпустил обновление для своего BIOS, расширяющее возможности серверных платформ. В рамках релиза Fplus BIOS v1.0.3, была добавлена поддержка технологии виртуализации Intel VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O), которая позволяет виртуальным машинам напрямую взаимодействовать с физическим оборудованием. Об этом CNews сообщили предст
|21.08.2025
|
iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой
Базис» также занимает лидирующие позиции: #1 на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ, с долей 26% в 2024 г.; #2 на рынке ПО
|18.08.2025
|
Подтверждена совместимость серверов OpenYard c ПО для виртуализации zVirt
дждающий полную совместимость и корректность работы серверов и программного обеспечения. Испытание прошло на серверах RS202I и RS102I и включало проверку производительности, стабильности работы среды виртуализации zVirt, совместимости с различными конфигурациями оборудования. OpenYard RS202I (2U) поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектован двумя процессорами пятого
|15.08.2025
|
Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU
и входит в Единый реестр российского программного обеспечения. Space VDI — отечественная платформа виртуализации рабочих столов, обеспечивающая безопасный и стабильный удалённый доступ к корпо
|14.08.2025
|
Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor
Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместн
|05.08.2025
|
«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5
а». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно повысить производительность своих систем виртуализации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон». Выбор СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 обусловлен несколькими ключевыми факторами. Среди них — возможност
|05.08.2025
|
Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений
рверного оборудования «Тринити» совместно с компанией Orion soft успешно завершил испытания системы виртуализации zVirt на серверах четвёртого и пятого поколений. В рамках тестирования была под
|04.08.2025
|
Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews
Аналитики CNews Market опубликовали результаты исследования рынка платформ виртуализации в России. По итогам оценки десяти ведущих решений в сегменте, SpaceVM от «Даком
|04.08.2025
|
Basis Dynamix возглавил рейтинг российских платформ виртуализации CNews
иртуальными дата-центрами и сетевыми функциями при помощи готовых инструментов. Методологией рейтинга стала балльная система оценки по девяти категориям, охватывающим ключевые характеристики платформ виртуализации. В числе параметров — функциональные возможности, поддержка различных режимов работы, совместимость с российскими операционными системами, наличие встроенных инструментов управлен
|01.08.2025
|
«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL
Закупка ПО Как выяснил CNews, публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 24 июля
|01.08.2025
|
Российские решения по виртуализации уходят от open source
вождение. Вместо разрозненных решений развертываются готовые комплексы с преднастроенными связками: виртуализация, VDI, контейнеризация, оркестрация, резервное копирование, терминальный доступ.
|01.08.2025
|
Импортозамещение меняет рынок: что предлагают российские платформы виртуализации
ьные ресурсы, повысить их гибкость и управляемость, сократить затраты на эксплуатацию оборудования. Виртуализация упрощает создание и управление отказоустойчивыми кластерами, обеспечивая возмож
|01.08.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации
поративной среде. Вендор также активно разрабатывает экосистему, куда уже входят такие продукты как виртуализация рабочих столов и клиент подключения к инфраструктуре VDI. Правила начисления ба
|01.08.2025
|
Роман Конарев -
Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями
ованного управления мультиоблачной инфраструктурой Cnews: Как компании понять, что ей нужно: просто виртуализация или уже платформа управления мультиоблаком? Роман Конарев: Ответ зависит от мас
|21.07.2025
|
Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Решить эту задачу помогают современные отечественные средства виртуализации, с помощью которых можно создать изолированный контур и обеспечить безопасное п
|17.07.2025
|
vStack и «Рит сервис» заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации
Российский разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) и системный интегратор «Рит сервис» подписали
|16.07.2025
|
В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой
Virt Containers будет особенно полезен заказчикам, у которых в инфраструктуре преобладает серверная виртуализация, а Kubernetes внедрен как одна из частей ИТ-ландшафта, а также тем, кто только
|15.07.2025
|
Решение для управления виртуальными рабочими столами HostVM VDI совместимо с ОС «Альт Виртуализация 10»
Компании HostVM и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих продуктов. Средство виртуализации HostVM VDI прошло тестирование на корректность совместной работы с операционной системой «Альт Виртуализация 10». Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совм
|11.07.2025
|
«Росэл» обновил систему виртуализации для цифровой инфраструктуры промышленных предприятий
ств (LUN) в сетях хранения данных к узлам кластерного транспорта. Кроме того, улучшены механизмы монтирования разделов с кластерной файловой системой GFS2, которая позволяет нескольким узлам кластера виртуализации работать с общим файловым пространством. Особое внимание в новой версии уделено процессу развертывания системы. Модернизированный инсталлятор минимизирует вероятность возникновени
|11.07.2025
|
«Инферит» и Orion soft подтвердили совместимость виртуализации zVirt с сервером и СХД Inferit
и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft сообщили о полной совместимости платформы защищенной виртуализации zVirt версии 4.3 с сервером Inferit RS224 R1G3D32RU и системой хранения данных
|09.07.2025
|
«РТ-Иридиум» представила новую версию кластерной системы виртуализации ПК «Иридиум»
Российский разработчик «РТ-Иридиум» (совместное дочернее предприятие «РТ-Программные технологии» и «Иридиум») представил новую кластерную версию системы виртуализации ПК «Иридиум». Платформа серверной виртуализации ПК «Иридиум» — современная система, созданная полностью на базе отечественного кода, которая является альтернативой VMware и
|08.07.2025
|
«ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»
висимой цифровой ИТ-инфраструктуры предприятий нефтегазового сектора, перешла на российские решения виртуализации от компании «Базис», ведущего российского разработчика для управления динамичес
|08.07.2025
|
«ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса»
«ЗН Цифра» перешла на российские решения виртуализации компании «Базис», российского разработчика для управления динамической ИТ-инфра
|07.07.2025
|
«Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware
«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Виртуализация» на 11 платформе. Операционная система «Альт Виртуализация» теперь выпус
|02.07.2025
|
Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений
инфраструктурного ПО, сообщили о полной совместимости СХД Atlas.SM с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. Об этом CNews сообщили представители компании Atlas. Подтвержденная совме
|30.06.2025
|
Astra Linux 1.8.2: расширенные возможности для виртуализации и новый уровень безопасности
е содержимого экрана, гибкие настройки меню «Пуск» и доработанный «Центр уведомлений». Например, на время демонстрации экрана можно включать опцию «Не беспокоить». Значительно расширились возможности виртуализации: добавили контроль целостности резервных копий, поддержку эмуляции NVMe и новый драйвер lvm-qcow2 для повышения производительности виртуальных машин. Их теперь можно удалять групп
|26.06.2025
|
VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации
построения инфраструктурных частных облаков во внутреннем контуре заказчика. Новое решение сочетает виртуализацию и инфраструктуру как сервис (IaaS) в одной коробке — это импортонезависимый ана
|16.06.2025
|
«Солар»: новая версия платформы CyberMir для киберчемпионатов, киберучений и CTF с поддержкой виртуализации в SolarQuest
ерсии киберполигона разработчики «Солара» реализовали подключение к виртуальным машинам и инфраструктурам, которые разворачиваются на базе движка SolarQuest. Платформа поддерживает российские системы виртуализации, позволяющие в динамичном режиме формировать инфраструктуру в зависимости от действий киберзащитников и принятых ими решений. Таким образом в ходе киберучений создается эффект ада
