ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика

Компания Innostage, интегратор ИТ-решений, совместно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специалисты Innostage и НТЦ ИТ РОСА выполнили полный цикл работ по проектированию и внедрению платформы ROSA Virtualization. Было реализовано централизованное управление инфраструктурой виртуальных машин, включая создание высокодоступного кластера из пяти серверов (с защитой от сбоев, интегрированного с FC SAN), и выполнена миграция сервисов с ПО Hyper-V. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Первый этап включал модернизацию системы виртуализации и переход на отечественное программное обеспечение. Работы включали замену гипервизора Hyper-V на ROSA Virtualization с поэтапной миграцией виртуальных машин, установку сервера управления виртуализацией, настройку отказоустойчивого хранилища данных и сети, интеграцию с каталогом УЗ и настройку встроенных средств защиты виртуализации.

На втором этапе был создан комплекс масштабируемых защищенных удаленных рабочих мест на базе отечественного ПАК. Специалисты Innostage выполнили проектирование и пусконаладочные работы комплекса: виртуализации ROSA Virtualization, виртуальных рабочих мест и двухфакторной аутентификации (Рутокен ЭЦП Flash), а также модернизировали подсистему криптографической защиты на базе АКПШ «Континент».

Переход на платформу ROSA Virtualization обеспечил соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности.

Объединение серверов виртуализации в кластер с функцией высокой доступности виртуальных машин повысило отказоустойчивость и позволило увеличить объем хранилища данных. Миграция виртуальных машин с зарубежной технологии на отечественное программное обеспечение прошла без потерь данных и необходимости повторного выполнения пусконаладочных работ действующей СУИБ заказчика.

«Проект показал, что отечественная платформа виртуализации ROSA Virtualization готова к полноценной замене зарубежных решений в высоконагруженной инфраструктуре. Мы благодарны партнерам из Innostage за эффективную реализацию проекта и техническую экспертизу», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Успешное завершение проекта стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженной работе всех участников. Мы высоко ценим профессионализм и опыт НТЦ ИТ РОСА. Вместе мы создали надежную и защищенную ИТ-инфраструктуру, полностью отвечающую современным стандартам информационной безопасности, что является критически важным в текущих условиях», — отметила Наталья Мишина, директор по работе с партнерами и операционной поддержки бизнеса компании Innostage.