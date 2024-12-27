InnoSTage - Инностейдж

Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности вырастет на 25% замещения. В процентном выражении рост рынка по итогам года будет ниже, но в денежном — останется на том же уровне, так как рассчитывается исходя из большего, чем в 2023 году, объема рынка. Аналитики Innostage выделили ключевые особенности развития ИБ-рынка, которые присутствовали в 2024 г. и, вероятно, сохранятся в 2025 г. Тренд 1 — новые инструменты для эффективной кибербезопасности. Бизн

Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион» тереи «Мечталлион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечива

Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак реализовывать совместные проекты по защите веб-приложений и ИТ-инфраструктуры российских компаний. Результатом партнерства двух компаний станет совместный продукт для защиты от DDoS-атак. Решение от Innostage и Servicepipe обеспечит комплексную защиту сетевых устройств клиентов и веб-приложений: AntiDDos L3-L4, AntiBot и облачный WAF, защита L7. Совместное решение будет интересно, в первую

Innostage делает «Матрицу доступа» мощнее и безопаснее а пользователей к информационным системам. Теперь решение позволяет компаниям сохранять настроенную комбинацию фильтров в виде шаблона с уникальным наименованием. Об этом CNews сообщили представители Innostage. «Матрица доступа» — программный продукт, сочетающий часть возможностей систем класса IDM (Identity Management) и DAG (Data Access Governance), что позволяет обеспечивать контроль пра

Айдар Гузаиров - Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично CNews: Айдар Фаилевич, мы не первый раз беседуем с вами о кибербезопасности и роли вашей команды в ее обеспечении. Этот год особенно значимый для вас. Какой Innostage пришла к своему пятилетию? Айдар Гузаиров: Компания работает на рынке информационной безопасности, входит в топ-10 крупнейших в этом сегменте. Основная цель нашей работы — делать так,

В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак Провайдер цифровой устойчивости, ИТ-компания Innostage, стала первой компанией, прошедшей кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty.

Компания Innostage стала первым сервисным партнером Positive Technologies и. Процесс регистрации статуса АСЦ завершен 30 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Разработчик ИБ-решений Positive Technologies запустил партнерскую программу для ав

Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, зарегистрирована в реестре отечественного ПО. О

Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше ериспытаний (ОКИ). В сентябре 2024 г. на компанию было совершено 184,5 тысяч атак. Сценарии атак на Innostage в октябре 2024 г. преимущественно остались прежними. Об этом CNews сообщили предста

Innostage и Security Vision вместе укрепляют цифровой суверенитет России Компании Innostage и Security Vision заключили соглашение о создании технологического альянса. Об этом CNews сообщили представители Innostage. В планах Security Vision и Innostage — совмес

«АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане «АНТ-ЦС» и Innostage подписали меморандум о партнерстве. Согласно меморандуму, ИТ-компания Innostage<

Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков прежнему пользуются повышенным вниманием хакеров. Сейчас они совершили атаку на одного из крупнейших производителей ПО, являющегося поставщиком для многих российских заказчиков. В этой связи компания Innostage сформировала перечень мер для предотвращения возможных атак через скомпрометированного подрядчика. Об этом CNews сообщили представители Innostage. ИТ-инфраструктура одного из к

Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage Директором по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами государственной власти Innostage, интегратора сервисов и решений в области цифровой безопасности, назначен Кирилл Се

Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Компания и Саратовская область будут сотрудничать для комплексной защиты региональных информационных систем, в том числе от сложных целевых атак, а также предотвращения утечек конфид

Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами ой отрасли страны», – отметил генеральный директор «Алгоритм С» Кирилл Колесников. «Импортозамещение программных решение и повышение уровня информационной безопасности в России – важнейшие задачи для Innostage. Сотрудничество с ″Алгоритм С″ позволит нам реализовать их в транспортной отрасли, которая относится к числу стратегически важных для России сфер. Уверен, наш стратегический подход к

Innostage повышает вознаграждение для «белых» хакеров до 10 млн рублей ИТ-компания Innostage объявила о двукратном повышении вознаграждения для участников открытых кибериспытан

Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность В рамках открытых кибериспытаний Innostage к исследованию безопасности ее ИТ-инфраструктуры приступили три новые команды: DreamTeam, Wetox и True0xA3. Команды были привлечены в рамках пилотной программы поддержки белых хакеров

Innostage отразила в августе более 30,5 тысяч кибератак тчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает успешно отражать большую часть атак в рамках программы открытых кибериспытаний несмотря на то, что хакеры меняют тактики нападений. Innostage запустила открытые кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty 26 мая. В ходе них на веб-приложения компании было совершено более 360 тыс. атак. В июне Innostage зафиксиров

Компания «Инностейдж Центр Разработок» получила лицензию ФСТЭК Компания «Инностейдж Центр Разработок» (Инностейдж ЦР), входящая в структуру Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, объ

Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI) Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и N

Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенности. Продукты, которые проходят через проверку, разнообразны. В их число входят как личные кабинеты

Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2 Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для

Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300 По итогам 2023 г. компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, заняла 34 строку в экспертном рейтинге CNews300, составленном отраслевым агентством CNews Analytics. За с

За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, выплатит вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за реализацию промежуточного события в рамках программы о

Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в первом полугодии 2024 г. Проанализировав выборку российских организаций сегмента крупного

Innostage расширила программу вознаграждений для белых хакеров ИТ-компания Innostage, системный интегратор в области цифровой безопасности, дополнила свою программу отк

Количество атак на Innostage увеличилось в 10 раз За последнюю неделю июня 2024 г. количество атак на публичные ресурсы ИТ-компании Innostage увеличилось в 10 раз. По данным мониторинга Innostage SOC CyberART, в целом

Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает активно развивать продуктовый портфель, расширяя его направления. Новый продукт Innostage PAM относится к классу Privileged Access Management (PAM) и помогает компаниям организовывать и контролировать доступ привилегированных пользователей к информационным системам. Об это

Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNe

Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничес

Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, объявила о запуске программы открытых кибериспытаний (КИ). Программа реализуется на платформе для исследо

Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости Компания Innostage, интегратор, киберархитектор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, создала собственную методологию CyberYool для обеспечения повышенной киберзащиты и непре

Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке ИТ-компания Innostage подписала меморандум о сотрудничестве с IDEAL из ОАЭ. Подписи под документом постав

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов

Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, усовершенствовала систему предотвращения и противодействия кибератакам Innostage SOAR (ранее In

Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage включена в реестр отечественного ПО Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, включена в реестр отечественного ПО Минцифры. Основанием для этого стало решение экспертного совета под

Innostage провела киберучения для сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации» Специалисты Innostage обучили команду «Объединенной судостроительной корпорации» выявлять и предотвращать реальные атаки. Обучение проводилось на базе киберполигона Innostage. Об этом CNews сообщили

Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона Компания Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством цифрового развития и связи Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Соглашение предусматривает уч