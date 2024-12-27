InnoSTage Инностейдж
Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.
На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.
|27.12.2024
|
Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности вырастет на 25%
замещения. В процентном выражении рост рынка по итогам года будет ниже, но в денежном — останется на том же уровне, так как рассчитывается исходя из большего, чем в 2023 году, объема рынка. Аналитики Innostage выделили ключевые особенности развития ИБ-рынка, которые присутствовали в 2024 г. и, вероятно, сохранятся в 2025 г. Тренд 1 — новые инструменты для эффективной кибербезопасности. Бизн
|26.12.2024
|
Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»
тереи «Мечталлион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечива
|25.12.2024
|
Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак
реализовывать совместные проекты по защите веб-приложений и ИТ-инфраструктуры российских компаний. Результатом партнерства двух компаний станет совместный продукт для защиты от DDoS-атак. Решение от Innostage и Servicepipe обеспечит комплексную защиту сетевых устройств клиентов и веб-приложений: AntiDDos L3-L4, AntiBot и облачный WAF, защита L7. Совместное решение будет интересно, в первую
|17.12.2024
|
Innostage делает «Матрицу доступа» мощнее и безопаснее
а пользователей к информационным системам. Теперь решение позволяет компаниям сохранять настроенную комбинацию фильтров в виде шаблона с уникальным наименованием. Об этом CNews сообщили представители Innostage. «Матрица доступа» — программный продукт, сочетающий часть возможностей систем класса IDM (Identity Management) и DAG (Data Access Governance), что позволяет обеспечивать контроль пра
|13.12.2024
|
Айдар Гузаиров -
Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично
CNews: Айдар Фаилевич, мы не первый раз беседуем с вами о кибербезопасности и роли вашей команды в ее обеспечении. Этот год особенно значимый для вас. Какой Innostage пришла к своему пятилетию? Айдар Гузаиров: Компания работает на рынке информационной безопасности, входит в топ-10 крупнейших в этом сегменте. Основная цель нашей работы — делать так,
|06.12.2024
|
В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак
Провайдер цифровой устойчивости, ИТ-компания Innostage, стала первой компанией, прошедшей кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty.
|29.11.2024
|
Компания Innostage стала первым сервисным партнером Positive Technologies
и. Процесс регистрации статуса АСЦ завершен 30 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Разработчик ИБ-решений Positive Technologies запустил партнерскую программу для ав
|22.11.2024
|
Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО
Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, зарегистрирована в реестре отечественного ПО. О
|11.11.2024
|
Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше
ериспытаний (ОКИ). В сентябре 2024 г. на компанию было совершено 184,5 тысяч атак. Сценарии атак на Innostage в октябре 2024 г. преимущественно остались прежними. Об этом CNews сообщили предста
|07.11.2024
|
Innostage и Security Vision вместе укрепляют цифровой суверенитет России
Компании Innostage и Security Vision заключили соглашение о создании технологического альянса. Об этом CNews сообщили представители Innostage. В планах Security Vision и Innostage — совмес
|29.10.2024
|
«АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане
«АНТ-ЦС» и Innostage подписали меморандум о партнерстве. Согласно меморандуму, ИТ-компания Innostage<
|08.10.2024
|
Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков
прежнему пользуются повышенным вниманием хакеров. Сейчас они совершили атаку на одного из крупнейших производителей ПО, являющегося поставщиком для многих российских заказчиков. В этой связи компания Innostage сформировала перечень мер для предотвращения возможных атак через скомпрометированного подрядчика. Об этом CNews сообщили представители Innostage. ИТ-инфраструктура одного из к
|07.10.2024
|
Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage
Директором по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами государственной власти Innostage, интегратора сервисов и решений в области цифровой безопасности, назначен Кирилл Се
|11.09.2024
|
Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность
Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Компания и Саратовская область будут сотрудничать для комплексной защиты региональных информационных систем, в том числе от сложных целевых атак, а также предотвращения утечек конфид
|09.09.2024
|
Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами
ой отрасли страны», – отметил генеральный директор «Алгоритм С» Кирилл Колесников. «Импортозамещение программных решение и повышение уровня информационной безопасности в России – важнейшие задачи для Innostage. Сотрудничество с ″Алгоритм С″ позволит нам реализовать их в транспортной отрасли, которая относится к числу стратегически важных для России сфер. Уверен, наш стратегический подход к
|09.09.2024
|
Innostage повышает вознаграждение для «белых» хакеров до 10 млн рублей
ИТ-компания Innostage объявила о двукратном повышении вознаграждения для участников открытых кибериспытан
|06.09.2024
|
Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность
В рамках открытых кибериспытаний Innostage к исследованию безопасности ее ИТ-инфраструктуры приступили три новые команды: DreamTeam, Wetox и True0xA3. Команды были привлечены в рамках пилотной программы поддержки белых хакеров
|03.09.2024
|
Innostage отразила в августе более 30,5 тысяч кибератак
тчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает успешно отражать большую часть атак в рамках программы открытых кибериспытаний несмотря на то, что хакеры меняют тактики нападений. Innostage запустила открытые кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty 26 мая. В ходе них на веб-приложения компании было совершено более 360 тыс. атак. В июне Innostage зафиксиров
|28.08.2024
|
Компания «Инностейдж Центр Разработок» получила лицензию ФСТЭК
Компания «Инностейдж Центр Разработок» (Инностейдж ЦР), входящая в структуру Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, объ
|26.08.2024
|
Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI)
Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и N
|02.08.2024
|
Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft
безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенности. Продукты, которые проходят через проверку, разнообразны. В их число входят как личные кабинеты
|29.07.2024
|
Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2
Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для
|24.07.2024
|
Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300
По итогам 2023 г. компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, заняла 34 строку в экспертном рейтинге CNews300, составленном отраслевым агентством CNews Analytics. За с
|23.07.2024
|
За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей
Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, выплатит вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за реализацию промежуточного события в рамках программы о
|22.07.2024
|
Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор
Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в первом полугодии 2024 г. Проанализировав выборку российских организаций сегмента крупного
|10.07.2024
|
Innostage расширила программу вознаграждений для белых хакеров
ИТ-компания Innostage, системный интегратор в области цифровой безопасности, дополнила свою программу отк
|01.07.2024
|
Количество атак на Innostage увеличилось в 10 раз
За последнюю неделю июня 2024 г. количество атак на публичные ресурсы ИТ-компании Innostage увеличилось в 10 раз. По данным мониторинга Innostage SOC CyberART, в целом
|14.06.2024
|
Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM
Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает активно развивать продуктовый портфель, расширяя его направления. Новый продукт Innostage PAM относится к классу Privileged Access Management (PAM) и помогает компаниям организовывать и контролировать доступ привилегированных пользователей к информационным системам. Об это
|24.05.2024
|
Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности
ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNe
|24.05.2024
|
Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке
ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничес
|23.05.2024
|
Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний
Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, объявила о запуске программы открытых кибериспытаний (КИ). Программа реализуется на платформе для исследо
|22.05.2024
|
Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости
Компания Innostage, интегратор, киберархитектор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, создала собственную методологию CyberYool для обеспечения повышенной киберзащиты и непре
|15.05.2024
|
Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке
ИТ-компания Innostage подписала меморандум о сотрудничестве с IDEAL из ОАЭ. Подписи под документом постав
|13.05.2024
|
Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал
Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов
|27.04.2024
|
Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал
Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов
|24.04.2024
|
Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам
Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, усовершенствовала систему предотвращения и противодействия кибератакам Innostage SOAR (ранее In
|11.04.2024
|
Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage включена в реестр отечественного ПО
Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, включена в реестр отечественного ПО Минцифры. Основанием для этого стало решение экспертного совета под
|29.03.2024
|
Innostage провела киберучения для сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации»
Специалисты Innostage обучили команду «Объединенной судостроительной корпорации» выявлять и предотвращать реальные атаки. Обучение проводилось на базе киберполигона Innostage. Об этом CNews сообщили
|27.03.2024
|
Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона
Компания Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством цифрового развития и связи Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Соглашение предусматривает уч
|20.03.2024
|
Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»
После ухода иностранного вендора с рынка компания Innostage начала поиск российского решения. Выделили два ключевых критерия отечественного сер
InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузаиров Айдар 55 34
|Кузьмин Антон 12 11
|Акимов Максим 187 10
|Сергеев Михаил 108 8
|Шадаев Максут 1008 6
|Федоров Евгений 18 6
|Янкин Андрей 35 5
|Сулейманов Руслан 12 5
|Бедеров Игорь 54 4
|Филиппов Максим 48 3
|Хайретдинов Рустэм 82 3
|Шерстобитов Сергей 55 3
|Сердюк Виктор 40 3
|Кузнецов Станислав 127 3
|Качуров Евгений 7 3
|Рензяев Константин 62 3
|Семенихин Кирилл 18 3
|Рысаева Ксения 3 3
|Карасев Евгений 3 3
|Орехов Вилионор 4 3
|Новиков Алексей 59 3
|Пеньковский Михаил 13 3
|Минниханов Рустам 118 2
|Клименко Федор 23 2
|Никитин Сергей 72 2
|Лебедев Сергей 47 2
|Минниханов Рифкат 11 2
|Дмитриев Владимир 37 2
|Бабин Ярослав 11 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Путин Владимир 3171 2
|Бенгин Владимир 34 2
|Санин Александр 30 2
|Воронцов Алексей 15 2
|Хмельницкий Алексей 10 2
|Борисов Александр 36 2
|Калинин Антон 3 2
|Бобров Антон 32 2
|Сычев Артем 73 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.