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InnoSTage Инностейдж

InnoSTage - Инностейдж

Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.

На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.  


27.12.2024 Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности вырастет на 25%

замещения. В процентном выражении рост рынка по итогам года будет ниже, но в денежном — останется на том же уровне, так как рассчитывается исходя из большего, чем в 2023 году, объема рынка. Аналитики Innostage выделили ключевые особенности развития ИБ-рынка, которые присутствовали в 2024 г. и, вероятно, сохранятся в 2025 г. Тренд 1 — новые инструменты для эффективной кибербезопасности. Бизн
26.12.2024 Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»

тереи «Мечталлион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечива
25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак

реализовывать совместные проекты по защите веб-приложений и ИТ-инфраструктуры российских компаний. Результатом партнерства двух компаний станет совместный продукт для защиты от DDoS-атак. Решение от Innostage и Servicepipe обеспечит комплексную защиту сетевых устройств клиентов и веб-приложений: AntiDDos L3-L4, AntiBot и облачный WAF, защита L7. Совместное решение будет интересно, в первую
17.12.2024 Innostage делает «Матрицу доступа» мощнее и безопаснее

а пользователей к информационным системам. Теперь решение позволяет компаниям сохранять настроенную комбинацию фильтров в виде шаблона с уникальным наименованием. Об этом CNews сообщили представители Innostage. «Матрица доступа» — программный продукт, сочетающий часть возможностей систем класса IDM (Identity Management) и DAG (Data Access Governance), что позволяет обеспечивать контроль пра
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

CNews: Айдар Фаилевич, мы не первый раз беседуем с вами о кибербезопасности и роли вашей команды в ее обеспечении. Этот год особенно значимый для вас. Какой Innostage пришла к своему пятилетию? Айдар Гузаиров: Компания работает на рынке информационной безопасности, входит в топ-10 крупнейших в этом сегменте. Основная цель нашей работы — делать так,
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак

Провайдер цифровой устойчивости, ИТ-компания Innostage, стала первой компанией, прошедшей кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty.
29.11.2024 Компания Innostage стала первым сервисным партнером Positive Technologies

и. Процесс регистрации статуса АСЦ завершен 30 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Разработчик ИБ-решений Positive Technologies запустил партнерскую программу для ав
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО

Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, зарегистрирована в реестре отечественного ПО. О
11.11.2024 Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше

ериспытаний (ОКИ). В сентябре 2024 г. на компанию было совершено 184,5 тысяч атак. Сценарии атак на Innostage в октябре 2024 г. преимущественно остались прежними. Об этом CNews сообщили предста
07.11.2024 Innostage и Security Vision вместе укрепляют цифровой суверенитет России

Компании Innostage и Security Vision заключили соглашение о создании технологического альянса. Об этом CNews сообщили представители Innostage. В планах Security Vision и Innostage — совмес
29.10.2024 «АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане

«АНТ-ЦС» и Innostage подписали меморандум о партнерстве. Согласно меморандуму, ИТ-компания Innostage<
08.10.2024 Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков

прежнему пользуются повышенным вниманием хакеров. Сейчас они совершили атаку на одного из крупнейших производителей ПО, являющегося поставщиком для многих российских заказчиков. В этой связи компания Innostage сформировала перечень мер для предотвращения возможных атак через скомпрометированного подрядчика. Об этом CNews сообщили представители Innostage. ИТ-инфраструктура одного из к
07.10.2024 Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage

Директором по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами государственной власти Innostage, интегратора сервисов и решений в области цифровой безопасности, назначен Кирилл Се
11.09.2024 Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Компания и Саратовская область будут сотрудничать для комплексной защиты региональных информационных систем, в том числе от сложных целевых атак, а также предотвращения утечек конфид
09.09.2024 Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами

ой отрасли страны», – отметил генеральный директор «Алгоритм С» Кирилл Колесников. «Импортозамещение программных решение и повышение уровня информационной безопасности в России – важнейшие задачи для Innostage. Сотрудничество с ″Алгоритм С″ позволит нам реализовать их в транспортной отрасли, которая относится к числу стратегически важных для России сфер. Уверен, наш стратегический подход к

09.09.2024 Innostage повышает вознаграждение для «белых» хакеров до 10 млн рублей

ИТ-компания Innostage объявила о двукратном повышении вознаграждения для участников открытых кибериспытан
06.09.2024 Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность

В рамках открытых кибериспытаний Innostage к исследованию безопасности ее ИТ-инфраструктуры приступили три новые команды: DreamTeam, Wetox и True0xA3. Команды были привлечены в рамках пилотной программы поддержки белых хакеров
03.09.2024 Innostage отразила в августе более 30,5 тысяч кибератак

тчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает успешно отражать большую часть атак в рамках программы открытых кибериспытаний несмотря на то, что хакеры меняют тактики нападений. Innostage запустила открытые кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty 26 мая. В ходе них на веб-приложения компании было совершено более 360 тыс. атак. В июне Innostage зафиксиров
28.08.2024 Компания «Инностейдж Центр Разработок» получила лицензию ФСТЭК

Компания «Инностейдж Центр Разработок» (Инностейдж ЦР), входящая в структуру Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, объ
26.08.2024 Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI)

Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и N
02.08.2024 Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft

безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенности. Продукты, которые проходят через проверку, разнообразны. В их число входят как личные кабинеты
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для
24.07.2024 Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300

По итогам 2023 г. компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, заняла 34 строку в экспертном рейтинге CNews300, составленном отраслевым агентством CNews Analytics. За с
23.07.2024 За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, выплатит вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за реализацию промежуточного события в рамках программы о
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор

Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в первом полугодии 2024 г. Проанализировав выборку российских организаций сегмента крупного

10.07.2024 Innostage расширила программу вознаграждений для белых хакеров

ИТ-компания Innostage, системный интегратор в области цифровой безопасности, дополнила свою программу отк
01.07.2024 Количество атак на Innostage увеличилось в 10 раз

За последнюю неделю июня 2024 г. количество атак на публичные ресурсы ИТ-компании Innostage увеличилось в 10 раз. По данным мониторинга Innostage SOC CyberART, в целом

14.06.2024 Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает активно развивать продуктовый портфель, расширяя его направления. Новый продукт Innostage PAM относится к классу Privileged Access Management (PAM) и помогает компаниям организовывать и контролировать доступ привилегированных пользователей к информационным системам. Об это
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности

ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNe
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке

ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничес
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, объявила о запуске программы открытых кибериспытаний (КИ). Программа реализуется на платформе для исследо
22.05.2024 Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости

Компания Innostage, интегратор, киберархитектор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, создала собственную методологию CyberYool для обеспечения повышенной киберзащиты и непре
15.05.2024 Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке

ИТ-компания Innostage подписала меморандум о сотрудничестве с IDEAL из ОАЭ. Подписи под документом постав
13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов

27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов

24.04.2024 Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, усовершенствовала систему предотвращения и противодействия кибератакам Innostage SOAR (ранее In
11.04.2024 Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage включена в реестр отечественного ПО

Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, включена в реестр отечественного ПО Минцифры. Основанием для этого стало решение экспертного совета под
29.03.2024 Innostage провела киберучения для сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации»

Специалисты Innostage обучили команду «Объединенной судостроительной корпорации» выявлять и предотвращать реальные атаки. Обучение проводилось на базе киберполигона Innostage. Об этом CNews сообщили
27.03.2024 Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона

Компания Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством цифрового развития и связи Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Соглашение предусматривает уч
20.03.2024 Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»

После ухода иностранного вендора с рынка компания Innostage начала поиск российского решения. Выделили два ключевых критерия отечественного сер

Публикаций - 140, упоминаний - 188

InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 37
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 13
Softline - Софтлайн 2810 13
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 11
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 11
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 7
Газинформсервис - ГИС 272 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 7
ICL ГК 381 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 6
ИКС 318 6
Информзащита 756 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 6
Код Безопасности 616 6
Cisco Systems 5114 6
InfoWatch - Инфовотч 1014 6
Ростелеком 9700 6
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 5
Microsoft Corporation 24624 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 5
Fortinet 387 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
Telegram Group 1983 5
Check Point Software Technologies 760 5
Крок - Croc 1777 4
ДиалогНаука 251 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
Yandex - Яндекс 7339 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 6
Газпром ПАО 1342 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Ак Барс Банк 272 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Транснефть 299 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Ионов и Партнеры 9 2
Unsplash 762 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Сбер - СберТройка 14 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 75
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 41
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 32
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 28
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 23
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 18
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 17
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 13
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 12
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 10
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 8
АСУ ТП - Информационная безопасность 63 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 7
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 58
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 29
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 17
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 12
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 6
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 6
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 6
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
FreePik 980 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 3
Positive Technologies - PT Sandbox 71 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Linux - Debian GNU 463 3
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft Skype 2067 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Корус Консалтинг - K-Team 25 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Linux OS 9936 2
InnoSTage Orchestrator 2 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
InnoSTage PAM - InnoSTage Privileged Access Manager - In PAM 2 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
InnoSTage Network Security and Infrastructure - INSI 2 2
DeviceLock DLP 81 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Гузаиров Айдар 55 34
Кузьмин Антон 12 11
Акимов Максим 187 10
Сергеев Михаил 108 8
Шадаев Максут 1008 6
Федоров Евгений 18 6
Янкин Андрей 35 5
Сулейманов Руслан 12 5
Бедеров Игорь 54 4
Филиппов Максим 48 3
Хайретдинов Рустэм 82 3
Шерстобитов Сергей 55 3
Сердюк Виктор 40 3
Кузнецов Станислав 127 3
Качуров Евгений 7 3
Рензяев Константин 62 3
Семенихин Кирилл 18 3
Рысаева Ксения 3 3
Карасев Евгений 3 3
Орехов Вилионор 4 3
Новиков Алексей 59 3
Пеньковский Михаил 13 3
Минниханов Рустам 118 2
Клименко Федор 23 2
Никитин Сергей 72 2
Лебедев Сергей 47 2
Минниханов Рифкат 11 2
Дмитриев Владимир 37 2
Бабин Ярослав 11 2
Ляпунов Игорь 121 2
Горелов Дмитрий 61 2
Путин Владимир 3171 2
Бенгин Владимир 34 2
Санин Александр 30 2
Воронцов Алексей 15 2
Хмельницкий Алексей 10 2
Борисов Александр 36 2
Калинин Антон 3 2
Бобров Антон 32 2
Сычев Артем 73 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 115
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 14
Украина 7608 11
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Франция - Французская Республика 7845 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 5
Европа 21767 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Нидерланды 3517 3
Испания - Королевство 3706 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Канада 4881 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Китай - Тайвань 3984 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Индия - Bharat 5432 2
Индонезия - Республика 956 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 63
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 40
Аудит - аудиторский услуги 2657 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
Образование в России 2190 10
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Киберучения 92 9
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 6
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
Ведомости 996 5
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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Grand View Research 18 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
CNews Мишень 166 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Cybersecurity Ventures 9 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 9
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 6
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 20 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
Тинькофф - Центральный университет 8 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
АмГУ - Амурский государственный университет 7 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 7 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
Digital Superhero - хакатон 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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