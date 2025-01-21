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Исследование Innostage: большинство российских предприятий готовы использовать продвинутые системы мониторинга и управления безопасностью

Компания Innostage исследовала, как бизнес оценивает свою защищенность, основные потребности и барьеры в использовании систем физической безопасности, а также значение интегрированных решений.

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2024 г., в нем приняли участие представители 34 компаний из сферы промышленности, ритейла, ИТ, ТЭК, логистики и других. Специалисты Innostage провели опрос респондентов и глубинные интервью, а также проанализировали другие экспертные источники. Результаты исследования представлены в отчете «Потребность компаний в комплексных решениях для защиты бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Согласно ответам респондентов, в большинстве компаний уже используют такие традиционные технические средства безопасности, как пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и системы контроля удаленного доступа (СКУД). Следующим этапом развития для них становятся более технологически продвинутые, интегрированные решения – в том числе, системы мониторинга и управления безопасностью.

64% респондентов проявляют интерес к комплексному подходу обеспечения безопасности с фокусом на интеграцию разнородных систем в платформе верхнего уровня. 14% респондентов отметили, что в их компаниях уже используются комплексные системы мониторинга и управления безопасностью, а 44% подтвердили востребованность таких решений. 20% участников опроса выразили интерес к созданию единого центра и системы мониторинга.

В то же время пока далеко не во всех компаниях максимально реализован потенциал комплексных систем безопасности. Только 8% респондентов указали, что в их организациях внедрен единый центр управления инфраструктурой безопасности для принятия экстренных решений, а 7% планировали создавать такую структуру.

Наиболее важной целью внедрения систем мониторинга и управления безопасностью названо формирование отчетов для анализа и корректировки регламентов безопасности – такой ответ дали 33% респондентов.

Среди других целей: гибкость мониторинга инфраструктуры и централизованное управление с настройкой оповещений (24%); контроль за соблюдением регламентов и действий исполнителей (24%); обеспечение единого окна для информирования о состоянии безопасности объектов филиальной сети (19%).

При этом почти 70% опрошенных указали, что с помощью подобных систем решаются проблемы недостатка информации об удаленных объектах, чрезмерных затрат на создание отчетов, использования устаревших инструментов.

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Также аналитики Innostage выяснили, какой бюджет компании готовы выделять на приобретение комплексных систем безопасности. Большинство опрошенных указали приемлемую стоимость ПО систем мониторинга и управления физической безопасности в пределах от 7 до 15 млн руб.

28% при этом считают цену ниже 3 млн руб. настолько низкой, что она заставляет сомневаться в качестве продукта. Стоимость свыше 30 млн руб. хоть и создает ощущение выгодной покупки для 7% респондентов, готов рассматривать лишь 1% компаний.

Исследование Innostage подтвердило, что все компании нуждаются в качественных и надежных системах физической безопасности для защиты активов. Для подавляющего большинства из них комплексные решения являются перспективным этапом цифрового развития.

Приоритетными задачами при этом становятся интеграция систем физической безопасности с системами кибербезопасности и соответствие внедряемых модулей требованиям регуляторов.

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Основным сдерживающим фактором при внедрении таких решений называется не отсутствие бюджета или низкая квалификация персонала, а недостаточная осведомленность топ-менеджеров о выгодах систем и недопонимание важности инвестиций в защиту.

«В 2025 г. мы увидим расширение применения комплексных систем безопасности, увеличение инвестиций в безопасность, а также ужесточение требований регуляторов. Все это будет способствовать, повышению эффективности комплексной защиты за счет оперативного мониторинга и устранения комбинированных угроз информационной и физической безопасности», — сказал эксперт по физической безопасности компании Innostage Дамир Гибадуллин.

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