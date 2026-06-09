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СКУД Системы контроля и управления доступом Access control and management systems

СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.06.2026 Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля

ению систем видеонаблюдения и контроля доступа», — отмечают в компании. Решение Trassir Enterprise для построения распределённой системы контроля доступа позволило объединить все серверы с ПО Trassir СКУД в единую систему. Теперь администраторы управляют персоналом, обеспечивают доступ на территориально распределённые объекты и строят отчётность из одного центра. На строительных объектах по
21.05.2026 «Умный шлагбаум» разработали в Центре искусственного интеллекта НГУ

ернуть ее на другом сервере, планируется развернуть ее на парковках у корпусов НГУ. В целом же наш «умный шлагбаум» может найти применение в различных учреждениях, жилищных комплексах и закрыты
18.05.2026 PERCo и группа ЦРТ представляют решение для контроля доступа по лицу

нтификации в системах контроля доступа. Решение позволяет добавить распознавание лиц в существующие СКУД (системы контроля и управления доступом) и использовать биометрию в полном соответствии

31.03.2026 «ААМ Системз» внедрила поддержку шифрования в свои решения СКУД

Компания «ААМ Системз» сообщила о внедрении поддержки шифрования данных в свои решения СКУД на базе протокола OSDP. Основной целью стало повышение безопасности обмена данными между контроллерами и периферийными устройствами. В рамках реализации используется защищённый канал SCP (
25.03.2026 Центр эмиссии карт СКУД

Компания «ААМ Системз» представляет решение, которое меняет подход к управлению криптографическими ключами в системах контроля доступа. «Центр эмиссии карт СКУД» — это архитектурная модель, позволяющая обновлять ключи без физического изъятия карт, устраняя одно из ключевых ограничений отрасли. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз». В

28.01.2026 Новая интеллектуальная ключница LoxTop с интеграцией в ERP, СКУД и другие системы объекта

нда LoxTop пополнили интеллектуальные кодовые ключницы IQ 50/10, рассчитанные для хранения и учета до 50 ключей и их связок. Новинки поддерживают интеграцию в глобальную систему здания ERP, а также в СКУД, что особенно удобно при идентификации пользователя по карте. При этом наряду с картой, ключи могут выдаваться и по коду, который набирается на дисплее устройства. Благодаря модульной конс
14.01.2026 R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева

R-Style Softlab реализовала проект по внедрению системы контроля и управления доступом (СКУД) в Калужском филиале Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Проект был полностью выполнен и введён в эксп
17.11.2025 Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом

25 ноября 2025 года в Центре событий РБК пройдет ключевое событие года в индустрии безопасности — конференция «СКУД 2025: Технологии и коммуникация». В центре внимания — открытый диалог между заказчиками, интеграторами и производителями решений. Цель — выстроить честную, профессиональную коммуникацию на
15.09.2025 Новый СКУД для автомобилей SAUK Aссess обеспечит безопасность предприятий и коттеджных поселков

ншетов и смартфонов, что позволяет не оснащать пункты охраны дополнительными ПК и ноутбуками. Новый СКУД интегрируется в «1С» и другие информационные системы предприятий. «Мы дополнили широкий

28.08.2025 Модернизация системы контроля доступа на ОАО «Гродно Азот»

естно с партнером-интегратором Avectis реализовала проект по модернизации системы контроля доступа (СКУД) на производственной площадке ОАО «Гродно Азот». Целью проекта было объединение всех объ
22.08.2025 Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота

Дмитрий Алексеев вложили средства в компанию «Мир Автоматики». Компания специализируется на продаже автоматических шлагбаумов, электромеханических замков, приводов и прочей автоматикой. По данн
08.08.2025 Максим Ликсутов: Турникеты московского производства установят в городском транспорте

й микроэлектроники позволит увеличить глубину локализации. Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тыс. турникетных проходах», – сказал Максим Ликсутов. Новые турникеты город будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется в 2025 г. За счет улучшенной конструкции турникетов пропускная способность станций метро увеличится на 40%. Скорос
30.07.2025 X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар»

Группа компаний X-Com завершила проект по внедрению системы СКУД в здании бизнес-инкубатора ГК «ХимРар», российского фармацевтического холдинга. Система

11.07.2025 Sigur и Suprema: Новая интеграция – доступ к мировым стандартам биометрии

рике и СНГ Работа интеграции требует наличия базового модуля и лицензии для каждого подключенного к СКУД биометрического устройства. Первоначальная настройка выполняется через ПО Suprema BioSta
23.06.2025 «Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно»

мо цифрового пропуска в виде QR-кода, информацию о человеке и его фотографию крупным планом, чтобы исключить передачу пропуска другому лицу. QR-код при входе или выходе с объекта считывает контроллер СКУД. Встроенная система аналитики позволяет руководителям контролировать численность рабочих, оперативно принимать решения в случае расхождения плановых и фактических показателей. В системе до
20.05.2025 Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai

по цифровизации управления многоквартирными домами Doma.ai и систем контроля и управления доступом (СКУД) Sigur упростили процесс создания пропусков. Теперь жители могут оформить гостевой досту
12.05.2025 Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control

Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и
24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД

Pridex Technology, ИT-интегратор в структуре компании Pridex, анонсировал собственную линейку биометрического оборудования для СКУД. В частности, была впервые продемонстрирована работа биометрических проходных, систем хранения и планшетов бронирования, включая две модели турникетов EST Medium и EST Compact. Последняя я
23.04.2025 Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка

новленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с распознаванием лиц «Визирь.СКУД». Благодаря интеграции с биометрической системой Сбербанка «Визирь.СКУД» работает
26.02.2025 Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД

рстве с компанией Sigur, которая специализируется на разработке современных решений для автоматизации бизнеса. Сотрудничество направлено на создание комплексных систем контроля и управления доступом (СКУД). Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика» в составе АО «Цикада». В рамках соглашения портфель продуктов АО «Цикада» пополнился высоконадежными контроллерами и считывателя
20.12.2024 «АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек

венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и предусматривают гибкую кастомизацию под каждого заказчика. Благодаря интеграции с ERP и СКУД и поддержке удаленного управления, ключница СКУД может стать частью централизованной системы безопасности объекта. При этом доступ к ключам в базовой версии ключницы возможен по RFI
27.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur

еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur. «Программное обеспечение СКУД Sigur интегрировано с программным обеспечением «Мажордом», что позволяет управлять точками доступа как на территории ЖК, так и непосредственно в подъездах, – уточнили в компании «Философт»
09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД 

скаются смарт-карты разных форматов. Это позволяет интегрировать различные RFID-метки в смарт-карты «Рутокен», чтобы обеспечить их совместимость с различными системами контроля и управления доступом (СКУД). Аутентификация в информационные системы с использованием только RFID-метки небезопасна, поскольку идентификатор доступа может быть скопирован. RFID-метки можно использовать для идентифик
07.06.2024 «Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда

К началу июля 2024 г. все турникеты петербургского метро будут принимать к оплате банковские карты. Задачи по совершенс
08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства

Группа ЦРТ в партнерстве с Poсketkey объявила об адаптации биометрической СКУД — системы контроля и управления доступом под новые требования законодательства. Биометри
13.12.2022 «Ситилинк» запустил услуги для бизнеса по установке СКУД и систем видеонаблюдения

ро в ассортименте появятся системы популярных брендов Zkteco, Smartec, Viguard, Vizit и др. Чтобы корпоративные клиенты могли приобрести полноценное решение для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем видеонаблюдения, ритейлер запустил пакет услуг по данным направлениям. Специалисты «Ситилинка» помогут с выбором оптимального оборудования, при необходимости сделают обследование
14.06.2022 OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec

ого сектора, медицинских и образовательных учреждений до промышленных предприятий. Об этом CNews сообзили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора будут доступны такие продукты, как: - СКУД ParsecNET3 – профессиональная система контроля и управления доступом, подходит как для небольших предприятий, так и для крупных, многофилиальных объектов; - Proximity считыватели – могут б
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения

взаимодействия контроллеров «Борей» и Luna Platform добавление распознавания лиц в текущие решения СКУД для клиентов «Итриум» не требует остановки работы системы и замены ее ключевых элементов
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка»

Visionlabs, реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» в Москве. Решение обеспечивает бесконтактный сп
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска

недрили свои решения в Мурманском индустриальном колледже. Биометрические системы контроля доступа (СКУД) обеспечат бесконтактный проход студентов и преподавателей, а бесконтактная термометрия

15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом

CNews: Расскажите о продукте СКУД «Пилот»: для каких потребностей он был создан? Какова главная идея продукта? Дмитрий Пер
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО

которые вместе составляют систему биометрической идентификации для контроля и управления доступом (СКУД) «Ростелекома», приказом Минкомсвязи России включены в единый реестр отечественного прог
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

автономно, не требует специальных условий эксплуатации и может интегрироваться с имеющейся системой СКУД. Система включает автомобильные метки, стандартное программное обеспечение, RFID-считыва
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково

обна считывать лицо человека перед турникетом за доли секунды с точностью 99,9%. При этом не нужно снимать аксессуары, например, очки, или головные уборы. Таким образом, человек может проходить через турникет не останавливаясь. Система распознает приближающегося человека за несколько метров. Технологии 5G и MEC, предоставляемые «Билайн», позволят перевести решение O.Vision на облачную архит
15.04.2019 Фактор доверия: компании защищаются от поддельной биометрии

рованно принадлежащий конкретному пользователю. Всем знакома двухфакторная аутентификация в онлайн-сервисах при помощи пароля и присланного на телефон кода. В системах контроля и управления доступом (СКУД) комплексом факторов может быть биометрическая информация, подтвержденная смарт-картой, токеном или, например, паролем – собственно, все эти формы существования аутентификационной информац
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне

ISBC, российский производитель RFID-идентификаторов и считывателей СКУД, и «Микрон», производитель и экспортер микроэлектроники, объявили о создании первой росс
30.03.2018 Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов

завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. «Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1
06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader

ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное решение основано на технологии ESMART Доступ и обеспечивает максимальную защиту.Основной особенностью системы является использование мобильного телефона вместо
06.06.2017 «Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив»

Департамент системных решений компании «Систематика» создал новый продукт в области систем безопасности «СКУД-Видео-Архив». Решение предназначено для интеграции систем контроля доступа и видеонаблюдения с предоставлением возможности записи видеофрагментов по событиям СКУД, сообщили CNews в

29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа

ять с базой данных на 40 тыс. пользователей позволяет терминалу Safran работать не только в составе СКУД, но и автономно, причем все события, зафиксированные биометрической системой контроля до

Публикаций - 1602, упоминаний - 1789

СКУД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 79
9594 74
Microsoft Corporation 25775 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 55
Cisco Systems 5372 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Крок - Croc 1964 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 45
Yandex - Яндекс 9216 40
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 39
Oracle Corporation 7074 36
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 36
Softline - Софтлайн 3743 35
Google LLC 12688 35
АйТи 1519 34
SAP SE 5601 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
АРМО ГК 185 32
Broadcom - VMware 2610 31
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 28
HP Inc. 5883 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Intel Corporation 12811 25
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 25
HID Global - HID Corporation 125 25
Telegram Group 2940 24
Apple Inc 13154 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 23
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 23
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 22
Samsung Electronics 11064 21
АйТи Бастион - IT Bastion 154 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Информзащита 941 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Visa International 1993 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 22
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 16
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
Совкомбанк ПАО 316 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 15
Почта России ПАО 2370 13
Газпром ПАО 1493 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
АльфаСтрахование СГ 394 11
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Альфа-Банк 1979 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 8
Valtec - Валтек 10 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
A.T.Legal 18 8
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 118
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 78
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Федеральное казначейство России 1949 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 8
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 7
Петербургский метрополитен ГУП 150 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АОФИ - Ассоциация операторов фитнес-индустрии 3 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 565
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 437
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 407
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 376
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 367
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 337
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 318
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 265
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 258
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 222
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 221
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 202
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 198
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 191
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 174
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 174
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 169
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 165
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 165
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 161
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 156
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 147
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 145
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 140
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 136
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 130
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 128
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 126
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 125
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 120
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 118
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 117
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 112
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 112
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 110
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 106
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 106
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 103
Microsoft Windows 16882 92
Linux OS 11533 86
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 76
Google Android 15243 62
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 50
Apple iOS 8583 47
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 33
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Microsoft Windows 2000 8678 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 27
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Apple macOS 2419 21
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 21
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Apple iPhone 6 4861 20
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 20
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 19
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 19
Microsoft Office 4170 18
FreePik 1841 18
Apple - App Store 3109 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 16
Microsoft Azure 1526 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Microsoft Teams - MS Teams 670 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Apple Face ID 258 13
Oz Liveness 46 13
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Марков Дмитрий 81 13
Гоц Роман 57 11
Путин Владимир 3454 10
Михалев Евгений 98 9
Сергеев Сергей 179 9
Лигачев Глеб 120 9
Дырмовский Дмитрий 149 9
Перминова Светлана 52 9
Романов Илья 39 9
Суровец Дмитрий 115 8
Шадаев Максут 1210 8
Урьяс Вадим 98 8
Гаврилов Юрий 13 8
Муравьев Владимир 36 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 79 8
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Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Иванов Андрей 61 8
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 11 8
Мосягин Константин 20 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Емельченков Сергей 141 8
Чепрак Артем 21 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Бочкарев Сергей 72 7
Власов Иван 56 7
Халматов Максим 64 6
Пегасов Сергей 55 6
Куликов Александр 21 6
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Ликсутов Максим 245 6
Морозова Тамара 19 6
Павлов Вадим 21 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 939
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 93
Европа 24964 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 54
Беларусь - Белоруссия 6289 37
Германия - Федеративная Республика 13221 35
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Казахстан - Республика 6048 26
Япония 13807 25
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 24
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Европа Восточная 3138 20
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Канада 5081 17
Украина 7928 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 17
Индия - Bharat 5869 16
Ближний Восток 3154 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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