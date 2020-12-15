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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКУД Системы контроля и управления доступом Access control and management systems
Публикаций - 251, упоминаний - 266
СКУД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гоц Роман 24 6
|Морозова Тамара 14 3
|Дырмовский Дмитрий 81 3
|Шелепов Владимир 24 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Хасьянова Гульнара 117 3
|Малышев Алексей 8 3
|Баранова Ирина 6 2
|Евдокимов Игорь 8 2
|Бобровников Борис 99 2
|Путин Владимир 2542 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Левин Владимир 12 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Груздев Сергей 35 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Путятинский Сергей 59 2
|Плешков Алексей 44 2
|Беров Иван 42 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Романов Илья 21 2
|Колбин Евгений 54 2
|Лебедев Павел 24 2
|Каюмов Шамиль 37 2
|Баранов Алексей 17 2
|Ласый Александр 7 2
|Соколов Дмитрий 57 1
|Ципорин Павел 65 1
|Гревцев Александр 31 1
|Колесов Александр 20 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Сушко Андрей 6 1
|Струченко Алексей 6 1
|Петров Илья 4 1
|Поляков Сергей 63 1
|Лобас Аркадий 12 1
|Абакумов Евгений 110 1
|Борисов Илья 26 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|N+1 - Издание 121 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|MacRumors 123 1
|Vc.ru - Виси.ру 21 1
|9to5Mac 99 1
|91Mobiles 590 1
|РИА Новости 766 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru