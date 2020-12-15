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СКУД Системы контроля и управления доступом Access control and management systems

СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems


15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
15.04.2019 Фактор доверия: компании защищаются от поддельной биометрии
06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader
06.06.2017 «Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив»
11.01.2016 «Армо-Системы» представила обновленное ПО «Таймекс» для СКУД, CCTV, ОПС и учета рабочего времени
09.08.2013 «Нефтегазкомплектмонтаж» контролирует проезд автотранспорта и рабочее время сотрудников с помощью систем «Элвис»
05.07.2011 «АйТи» построила систему контроля и управления доступом для «БелЗАНа»
05.03.2010 «Блисс» построил систему управления доступом на базе решения БИТ
03.12.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД «АвтоСкан-СШС-офис»
13.11.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД OnGuard
09.11.2009 «АйТи» внедрила систему автоматизации столовой и СКУД на заводе «Фрито Лей»
16.10.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД «Эскадо»
25.12.2008 «Нанософт» представил продукт для проектирования СКУД/ОПС
25.01.2007 ОПФР Карелии объявил конкурс на монтаж системы контроля доступа
18.01.2007 СКУД Senesys обеспечит охрану объектов МВД России
09.10.2006 "АРМО-Системы" представила HID-карты с расширенными возможностями
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев
03.04.2006 В МВД РФ создадут биометрическую СКУД
22.07.2005 "Халас": биометрическая надстройка СКУД

Публикаций - 251, упоминаний - 266

СКУД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1616 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 11
Программный продукт ГК 3960 10
Samsung Electronics 9333 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 8
Cisco Systems 4720 8
Apple Inc 10683 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 154 7
Huawei 3222 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 39 6
VMware 2025 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 6
Астерос - Asteros 624 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 5
Айтеко - iTeco 915 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
HID Global 96 5
Safran - Sagem 169 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 4
Сонет 156 4
Болид НВП - Bolid 51 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 114 4
Microsoft Corporation 22497 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
РТИ Микрон - Micron 851 4
Beltel - Белтел 131 4
Oracle Corporation 6035 4
RecFaces - РекФэйсис 17 4
HP Inc. 5313 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Самолёт ГК 216 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
X5 Group 709 3
Совкомбанк ПАО 171 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Газпром ПАО 1008 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 2
Банк Санкт-Петербург 126 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 2
Sheraton - Шератон 8 2
BMW Group 392 2
Северсталь ПАО 308 2
Банк Зенит 215 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Visa International 1809 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Альфа-Банк 1476 2
Почта Банк 319 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Роснефть НК 434 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Открытие ФК 2713 2
Газпром нефть 439 2
LinkedIn 558 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Росводоканал 69 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Ренессанс Страхование 83 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
МТС банк 290 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Президент Российской Федерации 3770 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Федеральное казначейство России 1345 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Счётная палата РФ 628 2
Правительство РФ 8292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 1
Правительство Тюменской области 69 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 10 1
МВД РФ - ГИБДД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 15 1
Президент Туниса 1 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 3
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Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 4
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Microsoft Office 3247 4
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Linux OS 7669 4
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RecFaces Id-Gate 5 3
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Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Apple iPad 3663 3
ISS SecurOS 11 3
Microsoft Windows 2104 3
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 94
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
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Европа 12319 7
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Азия - Азиатский регион 3803 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
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Индия - Республика 4263 3
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Россия - Сибирь 1579 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 521 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 72
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 43
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
Юриспруденция 1629 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 48 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 18 2
Человеческий фактор 1099 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
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