СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems

Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля ению систем видеонаблюдения и контроля доступа», — отмечают в компании. Решение Trassir Enterprise для построения распределённой системы контроля доступа позволило объединить все серверы с ПО Trassir СКУД в единую систему. Теперь администраторы управляют персоналом, обеспечивают доступ на территориально распределённые объекты и строят отчётность из одного центра. На строительных объектах по

«Умный шлагбаум» разработали в Центре искусственного интеллекта НГУ ернуть ее на другом сервере, планируется развернуть ее на парковках у корпусов НГУ. В целом же наш «умный шлагбаум» может найти применение в различных учреждениях, жилищных комплексах и закрыты

PERCo и группа ЦРТ представляют решение для контроля доступа по лицу нтификации в системах контроля доступа. Решение позволяет добавить распознавание лиц в существующие СКУД (системы контроля и управления доступом) и использовать биометрию в полном соответствии

«ААМ Системз» внедрила поддержку шифрования в свои решения СКУД Компания «ААМ Системз» сообщила о внедрении поддержки шифрования данных в свои решения СКУД на базе протокола OSDP. Основной целью стало повышение безопасности обмена данными между контроллерами и периферийными устройствами. В рамках реализации используется защищённый канал SCP (

Центр эмиссии карт СКУД Компания «ААМ Системз» представляет решение, которое меняет подход к управлению криптографическими ключами в системах контроля доступа. «Центр эмиссии карт СКУД» — это архитектурная модель, позволяющая обновлять ключи без физического изъятия карт, устраняя одно из ключевых ограничений отрасли. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз». В

Новая интеллектуальная ключница LoxTop с интеграцией в ERP, СКУД и другие системы объекта нда LoxTop пополнили интеллектуальные кодовые ключницы IQ 50/10, рассчитанные для хранения и учета до 50 ключей и их связок. Новинки поддерживают интеграцию в глобальную систему здания ERP, а также в СКУД, что особенно удобно при идентификации пользователя по карте. При этом наряду с картой, ключи могут выдаваться и по коду, который набирается на дисплее устройства. Благодаря модульной конс

R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева R-Style Softlab реализовала проект по внедрению системы контроля и управления доступом (СКУД) в Калужском филиале Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Проект был полностью выполнен и введён в эксп

Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом 25 ноября 2025 года в Центре событий РБК пройдет ключевое событие года в индустрии безопасности — конференция «СКУД 2025: Технологии и коммуникация». В центре внимания — открытый диалог между заказчиками, интеграторами и производителями решений. Цель — выстроить честную, профессиональную коммуникацию на

Новый СКУД для автомобилей SAUK Aссess обеспечит безопасность предприятий и коттеджных поселков ншетов и смартфонов, что позволяет не оснащать пункты охраны дополнительными ПК и ноутбуками. Новый СКУД интегрируется в «1С» и другие информационные системы предприятий. «Мы дополнили широкий

Модернизация системы контроля доступа на ОАО «Гродно Азот» естно с партнером-интегратором Avectis реализовала проект по модернизации системы контроля доступа (СКУД) на производственной площадке ОАО «Гродно Азот». Целью проекта было объединение всех объ

Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота Дмитрий Алексеев вложили средства в компанию «Мир Автоматики». Компания специализируется на продаже автоматических шлагбаумов, электромеханических замков, приводов и прочей автоматикой. По данн

Максим Ликсутов: Турникеты московского производства установят в городском транспорте й микроэлектроники позволит увеличить глубину локализации. Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тыс. турникетных проходах», – сказал Максим Ликсутов. Новые турникеты город будет закупать в течение семи лет. Первая поставка планируется в 2025 г. За счет улучшенной конструкции турникетов пропускная способность станций метро увеличится на 40%. Скорос

X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар» Группа компаний X-Com завершила проект по внедрению системы СКУД в здании бизнес-инкубатора ГК «ХимРар», российского фармацевтического холдинга. Система

Sigur и Suprema: Новая интеграция – доступ к мировым стандартам биометрии рике и СНГ Работа интеграции требует наличия базового модуля и лицензии для каждого подключенного к СКУД биометрического устройства. Первоначальная настройка выполняется через ПО Suprema BioSta

«Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно» мо цифрового пропуска в виде QR-кода, информацию о человеке и его фотографию крупным планом, чтобы исключить передачу пропуска другому лицу. QR-код при входе или выходе с объекта считывает контроллер СКУД. Встроенная система аналитики позволяет руководителям контролировать численность рабочих, оперативно принимать решения в случае расхождения плановых и фактических показателей. В системе до

Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai по цифровизации управления многоквартирными домами Doma.ai и систем контроля и управления доступом (СКУД) Sigur упростили процесс создания пропусков. Теперь жители могут оформить гостевой досту

Angara Security выпустила новую версию системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control Компания Angara Security объявила о выходе новой версии системы контроля доступа к сети Blazar Network Access Control (Blazar NAC). Версия 1.1 включает ряд важных изменений, направленных на повышение удобства использования, улучшение защиты данных и

Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД Pridex Technology, ИT-интегратор в структуре компании Pridex, анонсировал собственную линейку биометрического оборудования для СКУД. В частности, была впервые продемонстрирована работа биометрических проходных, систем хранения и планшетов бронирования, включая две модели турникетов EST Medium и EST Compact. Последняя я

Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка новленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с распознаванием лиц «Визирь.СКУД». Благодаря интеграции с биометрической системой Сбербанка «Визирь.СКУД» работает

Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД рстве с компанией Sigur, которая специализируется на разработке современных решений для автоматизации бизнеса. Сотрудничество направлено на создание комплексных систем контроля и управления доступом (СКУД). Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика» в составе АО «Цикада». В рамках соглашения портфель продуктов АО «Цикада» пополнился высоконадежными контроллерами и считывателя

«АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и предусматривают гибкую кастомизацию под каждого заказчика. Благодаря интеграции с ERP и СКУД и поддержке удаленного управления, ключница СКУД может стать частью централизованной системы безопасности объекта. При этом доступ к ключам в базовой версии ключницы возможен по RFI

«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur. «Программное обеспечение СКУД Sigur интегрировано с программным обеспечением «Мажордом», что позволяет управлять точками доступа как на территории ЖК, так и непосредственно в подъездах, – уточнили в компании «Философт»

Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД скаются смарт-карты разных форматов. Это позволяет интегрировать различные RFID-метки в смарт-карты «Рутокен», чтобы обеспечить их совместимость с различными системами контроля и управления доступом (СКУД). Аутентификация в информационные системы с использованием только RFID-метки небезопасна, поскольку идентификатор доступа может быть скопирован. RFID-метки можно использовать для идентифик

«Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда К началу июля 2024 г. все турникеты петербургского метро будут принимать к оплате банковские карты. Задачи по совершенс

Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства Группа ЦРТ в партнерстве с Poсketkey объявила об адаптации биометрической СКУД — системы контроля и управления доступом под новые требования законодательства. Биометри

«Ситилинк» запустил услуги для бизнеса по установке СКУД и систем видеонаблюдения ро в ассортименте появятся системы популярных брендов Zkteco, Smartec, Viguard, Vizit и др. Чтобы корпоративные клиенты могли приобрести полноценное решение для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем видеонаблюдения, ритейлер запустил пакет услуг по данным направлениям. Специалисты «Ситилинка» помогут с выбором оптимального оборудования, при необходимости сделают обследование

OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec ого сектора, медицинских и образовательных учреждений до промышленных предприятий. Об этом CNews сообзили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора будут доступны такие продукты, как: - СКУД ParsecNET3 – профессиональная система контроля и управления доступом, подходит как для небольших предприятий, так и для крупных, многофилиальных объектов; - Proximity считыватели – могут б

Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения взаимодействия контроллеров «Борей» и Luna Platform добавление распознавания лиц в текущие решения СКУД для клиентов «Итриум» не требует остановки работы системы и замены ее ключевых элементов

Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» Visionlabs, реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» в Москве. Решение обеспечивает бесконтактный сп

Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска недрили свои решения в Мурманском индустриальном колледже. Биометрические системы контроля доступа (СКУД) обеспечат бесконтактный проход студентов и преподавателей, а бесконтактная термометрия

Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом CNews: Расскажите о продукте СКУД «Пилот»: для каких потребностей он был создан? Какова главная идея продукта? Дмитрий Пер

Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО которые вместе составляют систему биометрической идентификации для контроля и управления доступом (СКУД) «Ростелекома», приказом Минкомсвязи России включены в единый реестр отечественного прог

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку автономно, не требует специальных условий эксплуатации и может интегрироваться с имеющейся системой СКУД. Система включает автомобильные метки, стандартное программное обеспечение, RFID-считыва

Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково обна считывать лицо человека перед турникетом за доли секунды с точностью 99,9%. При этом не нужно снимать аксессуары, например, очки, или головные уборы. Таким образом, человек может проходить через турникет не останавливаясь. Система распознает приближающегося человека за несколько метров. Технологии 5G и MEC, предоставляемые «Билайн», позволят перевести решение O.Vision на облачную архит

Фактор доверия: компании защищаются от поддельной биометрии рованно принадлежащий конкретному пользователю. Всем знакома двухфакторная аутентификация в онлайн-сервисах при помощи пароля и присланного на телефон кода. В системах контроля и управления доступом (СКУД) комплексом факторов может быть биометрическая информация, подтвержденная смарт-картой, токеном или, например, паролем – собственно, все эти формы существования аутентификационной информац

«Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне ISBC, российский производитель RFID-идентификаторов и считывателей СКУД, и «Микрон», производитель и экспортер микроэлектроники, объявили о создании первой росс

Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. «Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1

Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное решение основано на технологии ESMART Доступ и обеспечивает максимальную защиту.Основной особенностью системы является использование мобильного телефона вместо

«Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив» Департамент системных решений компании «Систематика» создал новый продукт в области систем безопасности «СКУД-Видео-Архив». Решение предназначено для интеграции систем контроля доступа и видеонаблюдения с предоставлением возможности записи видеофрагментов по событиям СКУД, сообщили CNews в