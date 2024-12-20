«АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек

Ассортимент продуктов «АРМО-Системы» пополнили интеллектуальные электронные ключницы IQ 100/100 от венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и предусматривают гибкую кастомизацию под каждого заказчика. Благодаря интеграции с ERP и СКУД и поддержке удаленного управления, ключница СКУД может стать частью централизованной системы безопасности объекта. При этом доступ к ключам в базовой версии ключницы возможен по RFID-карте и/или коду, а опционально, например, по отпечатку пальца. IQ 100/100 позволяют закрыть потребности хранения ключей на различных объектах, будь то стадионы, офисы, банки, автосалоны и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

LoxTop IQ 100/100 представляет собой достаточно вместительную ключницу на 100 ячеек, доступ к которым можно реализовать по RFID-карте или ПИН-коду, благодаря тому, что эта модель поставляется с бесконтактным считывателем карт, используемых в СКУД, и сенсорным ЖК-дисплеем. Ключи фиксируются в ячейках с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого ключница СКУД использует для проверки и идентификации ключа каждый раз, когда необходимо извлечь его из ячейки или вернуть на место. Благодаря такому функционалу ведется учет ключей и регистрируется каждое событие в системе.

АРМО-Системы LoxTop IQ 100/100

Гибкие возможности кастомизации отличают все ключницы производства LoxTop, и модель IQ 100/100 не является исключением. Одно из преимуществ ключниц LoxTop – расширение стандартного наполнения за счет использования опциональных модулей: это могут быть модули как с ячейками для хранения ключей, так и документов, и ценных вещей. По желанию заказчика, ключница СКУД может поставляться и с дополнительным оборудованием, например, со встроенной камерой и сканером отпечатков пальцев для расширения функционала СКУД, а также зарядным USB-устройством, обеззараживающей УФ-лампой и другими опциями.

Быстрая интеграция с ERP-системами и системами контроля доступа (СКУД), а также поддержка удаленного управления, позволяют задействовать IQ 100/100 на самых разных объектах: в офисах, банках, отелях, больницах, автосалонах и др. Так, при использовании в автосалонах ключница СКУД обеспечивает полный контроль ключей от автомобилей, от поступления в салон до передачи клиенту, а модули с ящиками позволяют хранить, например, дорогостоящее диагностическое оборудование. Программное обеспечение ключницы имеет дружественный интерфейс, а для администраторов системы дополнительное удобство обеспечивает наличие веб-версии. При объединении ключниц в сеть данные между ними синхронизируются автоматически.

Аварийная разблокировка ключей осуществляется с помощью специальной кнопки на корпусе ключницы IQ 100/100 и предоставляет возможность оперативной выдачи в случае экстренной ситуации. При этом «аварийная кнопка» защищена от случайного нажатия и срабатывает только после идентификации авторизованного пользователя. Если ключница СКУД интегрирована с системой пожарной сигнализации, аварийное открытие ячеек может быть инициировано автоматически при поступлении сигнала тревоги. При этом в случае отключения электроэнергии ключница IQ 100/100 продолжит работать в автономном режиме благодаря встроенному аккумулятору на 7 Ач.

Интеллектуальная ключница СКУД LoxTop IQ 100/100 уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».