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PIN Personal Identification Number ПИН Персональный идентификационный номер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2025 В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

го приложения NFCGate они подделывают банковские карты и получают доступ к средствам россиян, минуя PIN-код (персональный идентификационный номер) и защиту банков. По данным F6, лишь за март 20
20.02.2025 «Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги

Прощай, AI Pin! Большинство владельцев печально известной умной броши с функциями искусственного интеллекта (ИИ) AI Pin, которая менее чем через две недели потеряет практически все свои функции, не
18.12.2024 ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур

али первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания. PIN-клавиатура – элемент, который пр
12.12.2024 «Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала

Компания «Сомерс» (ГК Softline), разработчик решений в области безналичных платежей, завершила регистрацию первого российского пин-пада Р180 в реестре Минпромторга России (реестровый номер 10595827). Устройство прошло сертификацию, подтверждающую соответствие российским и международным стандартам, и уже доступно для за
03.12.2024 Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка

Теперь незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уж
06.07.2023 Достаточно пин-кода: ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон

карте в точках продаж. Покупателю при использовании своей банковской карты достаточно будет ввести пин-код, что, с одной стороны, расширяет для бизнеса возможности использования удобного метод
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей

канских корпораций. Внедрить единый стандарт авторизации с помощью отпечатка пальца, скана лица или PIN-кода компании планируют с 2023 г. Беспарольная аутентификация появится в мобильных операц
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

торые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Информацию подтвердил

01.02.2022 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода

ной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Плат
11.06.2021 Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении

Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить PIN-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен онлайн». Чтобы получить карту, достаточно

24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

рситета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно застав
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen

Naumen завершила проект внедрения безопасного сервиса генерации ПИН-кода и активации банковской карты в АБ «Россия». Новый сервис позволит клиентам получать

16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»

банка. Сейчас «Мария» успешно проводит голосовую идентификацию по телефону и помогает сгенерировать ПИН-код к карте Банка Хоум Кредит. Уникальная особенность «Марии» состоит в том, что она помо
06.09.2019 Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн»

только в мобильном приложении. Благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить PIN-код по карте и в веб-версии «Сбербанк онлайн». Эта опция будет особенно востребована сред
18.08.2017 Найден способ взломать блокировку iPhone за 15 секунд. Видео

1 присутствует уязвимость, которая позволяет обойти защиту iPhone 7 и 7 Plus, подобрав к устройству PIN-код методом перебирания всех возможных комбинаций. Процесс взлома был снят на видео и выл
14.07.2017 PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе

ых клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по
11.11.2016 Придуман способ воровать пин-код смартфона без взлома и троянов

Говорящий с чужим смартфоном Метод разблокировки своего смартфона с помощью PIN-кода может быть небезопасен. В популярном блоге бывшего технического директора компании S
08.11.2016 Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал

преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному решению становится возможным получение

18.10.2016 В Московской области подать документы на госрегистрацию прав на недвижимость можно в электронном виде

ые документы, даст соответствующие комментарии, а в случае их корректности заявителю придет на РПГУ PIN-код для ускоренной сдачи документов в МФЦ, сообщили CNews в Мингосуправления Московской о
11.03.2016 Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2

-М1 mk2, совместимую с приложением Intel RealSense для 3D-камеры, а также совместное с компанией Ingenico решение — планшеты Panasonic Toughpad с интегрированным платежным решением Ingenico iCMP Chip&Pin. Новый Toughpad FZ-M1 mk2 с подключаемой 3D-камерой Panasonic обновила 7-дюймовый безвентиляторный планшет FZ-M1 на базе Windows, повысив его производительность и коммуникационные возможнос
25.02.2016 В Huawei рассказали, что необходимо сделать до появления 5G

Заместитель председателя совета директоров и действующий исполнительный директор компании Huawei Го Пин выступил с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе 2016. Вместе с руководителями компаний Ford и PayPal Го Пин поделился своими мыслями о «жизни на связи в мире мобильных

20.01.2016 PIN-код на страже ценной информации

Надёжно спрятать данные за PIN-кодом позволяет новый флэш-накопитель Kingston DataTraveler 2000. Устройство обеспечивает высокую степень конфиденциальности хранения информации за счёт аппаратного 256-битного AES шифрован
23.12.2015 Клиенты Промсвязьбанка могут менять PIN-код карты в банкоматах

Владельцы пластиковых карт Промсвязьбанка могут самостоятельно менять PIN-код в банкоматах ПСБ. Об этом CNews сообщили в Промсвязьбанке. Новая опция позволит не то
24.11.2015 UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN»

новь выпускаемых карт банка, позволяющей клиентам самостоятельно устанавливать и осуществлять смену PIN-кода на дебетовой или кредитной карте через интерактивную голосовую систему (IVR) при обр
07.04.2015 У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись

ы с использованием электронной подписи. Электронная подпись осуществляется клиентом при введении им пин-кода любой принадлежащей ему карты «Сбербанка» в pos-терминал, которым оборудовано рабоче
06.04.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS добавила новый уровень защиты – вход по отпечатку пальца и PIN-коду

ь дополнительный уровень защиты: приложение поддержало вход по отпечатку пальца или четырехзначному PIN-коду. Сегодня онлайн можно сделать практически все: от оплаты штрафов до покупки авиабиле
13.02.2015 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» интегрирована с пин-падами «Сбербанка России»

Компания «Юниверс», разработчик кассовой программы «Юниверс: UniPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), объявила об успешной интеграции своего продукта с пин-падами «Сбербанка России». Как сообщили CNews в «Юниверс», в рамках интеграции реализована возможность на расчетно-кассовых местах, оснащенных кассовой программой «Юниверс: UniPOS 8» (платф
09.02.2015 «АТФБанк» запустил сервис Way4 для установки PIN-кода

«АТФБанк» (Казахстан) внедрил новый экономичный способ установки PIN-кода на банкомате. Сервис основан на решении Way4 PIN Set от OpenWay, разработчика
22.12.2014 «Сибирский банк Сбербанка» внедрил электронный документооборот для розничных клиентов

е POS-терминала. Потом Вы и сотрудник банка заверяете операцию электронными подписями — для Вас это PIN-код Вашей карты, и данные заводятся в информационную систему банка», — пояснили в банке.

17.11.2014 Клиенты банка «Союз» могут самостоятельно изменять PIN-код

Банк «Союз» предложил держателям банковских карт возможность изменения PIN-кода в банкоматах и терминалах самообслуживания, подключенных к собственному процессингов
20.10.2014 MasterCard меняет PIN-код на отпечатки

Первой в этом успеха добилась компания MasterCard, совместно с фирмой Zwipe представившую пластиковую карту с дактилоскопическим сенсором. Сенсор на карте считывает отпечаток, что заменяет карте ввод PIN-кода. Надо сказать, что в карте MasterCard Zwipe также установлен модуль NFC, что позволяет проводить оплату, не выпуская карту из рук.
19.09.2014 Клиенты ВТБ24 смогут самостоятельно сменить PIN-код карты в банкомате

Клиенты ВТБ24 теперь смогут самостоятельно сменить PIN-код своей карты в банкомате. Как сообщили CNews в банке, сервис позволит изменить первона
23.07.2014 Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат

к «Траст» предложил клиентам новую удобную услугу — возможность самостоятельно выбрать и установить PIN-код к своей карте в банкоматах банка. Сервис является бесплатным и может использоваться н
25.02.2014 «Банк Москвы» запустил новую услугу по изменению PIN-кода

нк Москвы» ввел для держателей карт новую услугу, позволяющую клиентам самостоятельно устанавливать PIN-код на дебетовой и кредитной карте в любое удобное время через колл-центр. При этом клиен
27.01.2014 Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов

Global Payments, объявила о завершении работ по внедрению в линейку оборудования новой модели Smart PIN Pad Ingenico iSC250, предоставляющей принципиально новую возможность по хранению слипов п
25.12.2013 Страховые агенты AIG смогут принимать платежи клиентов по картам с помощью мобильного POS-терминала

мобильного POS-терминала необходимо вставить карту в слот для считывания информации с чипа и ввести PIN-код либо провести карточку через магнитное считывающее устройство и ввести личную подпись
17.12.2013 Найден троян, нацеленный на популярные в России банкоматы

банковских карт, обрабатываемые инфицированным банкоматом, включая хранящуюся на карте информацию и PIN-код. Trojan.Skimer.18 - не первый троянец, способный инфицировать программное обеспечение
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России

Компания PAX сообщила о сертификации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установк
23.08.2013 «Первобанк» разрешил своим клиентам самостоятельно менять PIN-код

«Первобанк» сообщил о том, что в его банкоматах появилась опция по смене PIN-кода банковских карт. Опция доступна для карт, эмитированных «Первобанком». Как рассказал
05.08.2013 «Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone

«Банк Русский Стандарт» совместно с поставщиком платежных решений Inpas предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» PIN-пады нового поколения VeriFone VX820 и оптимизированное программное обеспечение Inpas Unipos. Современные устройства с цветными дисплеями высокого разрешения позволяют размещать красочные з

Публикаций - 1425, упоминаний - 1803

PIN и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 74
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 71
Samsung Electronics 11064 60
Apple Inc 13154 60
Google LLC 12688 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 42
Yandex - Яндекс 9216 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 32
Telegram Group 2940 29
Ростелеком 10948 26
МегаФон 10742 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
9594 22
Webmoney - Вебмани.Ру 547 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 21
Intel Corporation 12811 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 18
Huawei 4676 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Thales - Gemalto 189 16
Cisco Systems 5372 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Fujitsu 2105 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Dropbox 527 14
PayPal 671 14
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 12
HP Inc. 5883 12
Oracle Corporation 7074 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 11
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 11
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 125
Visa International 1993 105
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
Альфа-Банк 1979 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
Русский стандарт Банк 509 19
ВТБ - ВТБ24 671 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
American Express - Amex 338 12
ВТБ - Почта Банк 514 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
eBay Inc 1640 10
Почта России ПАО 2370 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
Россети Ленэнерго 1699 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 8
Assist - Ассист 218 8
Пробизнесбанк АКБ 135 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Ак Барс Банк 283 7
Bank of America - Банк Америки 271 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 6
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 39
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
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Судебная власть - Judicial power 2500 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 5
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 5
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
APACS - Association for Payment Clearing Services - Ассоциация систем межбанковских расчётов - Ассоциация клиринговых платежных систем 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
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Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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