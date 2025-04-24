В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту го приложения NFCGate они подделывают банковские карты и получают доступ к средствам россиян, минуя PIN-код (персональный идентификационный номер) и защиту банков. По данным F6, лишь за март 20

«Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги Прощай, AI Pin! Большинство владельцев печально известной умной броши с функциями искусственного интеллекта (ИИ) AI Pin, которая менее чем через две недели потеряет практически все свои функции, не

ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур али первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания. PIN-клавиатура – элемент, который пр

«Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала Компания «Сомерс» (ГК Softline), разработчик решений в области безналичных платежей, завершила регистрацию первого российского пин-пада Р180 в реестре Минпромторга России (реестровый номер 10595827). Устройство прошло сертификацию, подтверждающую соответствие российским и международным стандартам, и уже доступно для за

Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка Теперь незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уж

Достаточно пин-кода: ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон карте в точках продаж. Покупателю при использовании своей банковской карты достаточно будет ввести пин-код, что, с одной стороны, расширяет для бизнеса возможности использования удобного метод

Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей канских корпораций. Внедрить единый стандарт авторизации с помощью отпечатка пальца, скана лица или PIN-кода компании планируют с 2023 г. Беспарольная аутентификация появится в мобильных операц

Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст торые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Информацию подтвердил

Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода ной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Плат

Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить PIN-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен онлайн». Чтобы получить карту, достаточно

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa рситета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно застав

В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen Naumen завершила проект внедрения безопасного сервиса генерации ПИН-кода и активации банковской карты в АБ «Россия». Новый сервис позволит клиентам получать

Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» банка. Сейчас «Мария» успешно проводит голосовую идентификацию по телефону и помогает сгенерировать ПИН-код к карте Банка Хоум Кредит. Уникальная особенность «Марии» состоит в том, что она помо

Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн» только в мобильном приложении. Благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить PIN-код по карте и в веб-версии «Сбербанк онлайн». Эта опция будет особенно востребована сред

Найден способ взломать блокировку iPhone за 15 секунд. Видео 1 присутствует уязвимость, которая позволяет обойти защиту iPhone 7 и 7 Plus, подобрав к устройству PIN-код методом перебирания всех возможных комбинаций. Процесс взлома был снят на видео и выл

PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе ых клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по

Придуман способ воровать пин-код смартфона без взлома и троянов Говорящий с чужим смартфоном Метод разблокировки своего смартфона с помощью PIN-кода может быть небезопасен. В популярном блоге бывшего технического директора компании S

Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному решению становится возможным получение

В Московской области подать документы на госрегистрацию прав на недвижимость можно в электронном виде ые документы, даст соответствующие комментарии, а в случае их корректности заявителю придет на РПГУ PIN-код для ускоренной сдачи документов в МФЦ, сообщили CNews в Мингосуправления Московской о

Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2 -М1 mk2, совместимую с приложением Intel RealSense для 3D-камеры, а также совместное с компанией Ingenico решение — планшеты Panasonic Toughpad с интегрированным платежным решением Ingenico iCMP Chip&Pin. Новый Toughpad FZ-M1 mk2 с подключаемой 3D-камерой Panasonic обновила 7-дюймовый безвентиляторный планшет FZ-M1 на базе Windows, повысив его производительность и коммуникационные возможнос

В Huawei рассказали, что необходимо сделать до появления 5G Заместитель председателя совета директоров и действующий исполнительный директор компании Huawei Го Пин выступил с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе 2016. Вместе с руководителями компаний Ford и PayPal Го Пин поделился своими мыслями о «жизни на связи в мире мобильных

PIN-код на страже ценной информации Надёжно спрятать данные за PIN-кодом позволяет новый флэш-накопитель Kingston DataTraveler 2000. Устройство обеспечивает высокую степень конфиденциальности хранения информации за счёт аппаратного 256-битного AES шифрован

Клиенты Промсвязьбанка могут менять PIN-код карты в банкоматах Владельцы пластиковых карт Промсвязьбанка могут самостоятельно менять PIN-код в банкоматах ПСБ. Об этом CNews сообщили в Промсвязьбанке. Новая опция позволит не то

UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN» новь выпускаемых карт банка, позволяющей клиентам самостоятельно устанавливать и осуществлять смену PIN-кода на дебетовой или кредитной карте через интерактивную голосовую систему (IVR) при обр

У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись ы с использованием электронной подписи. Электронная подпись осуществляется клиентом при введении им пин-кода любой принадлежащей ему карты «Сбербанка» в pos-терминал, которым оборудовано рабоче

«Почта Mail.Ru» для iOS добавила новый уровень защиты – вход по отпечатку пальца и PIN-коду ь дополнительный уровень защиты: приложение поддержало вход по отпечатку пальца или четырехзначному PIN-коду. Сегодня онлайн можно сделать практически все: от оплаты штрафов до покупки авиабиле

Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» интегрирована с пин-падами «Сбербанка России» Компания «Юниверс», разработчик кассовой программы «Юниверс: UniPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), объявила об успешной интеграции своего продукта с пин-падами «Сбербанка России». Как сообщили CNews в «Юниверс», в рамках интеграции реализована возможность на расчетно-кассовых местах, оснащенных кассовой программой «Юниверс: UniPOS 8» (платф

«АТФБанк» запустил сервис Way4 для установки PIN-кода «АТФБанк» (Казахстан) внедрил новый экономичный способ установки PIN-кода на банкомате. Сервис основан на решении Way4 PIN Set от OpenWay, разработчика

«Сибирский банк Сбербанка» внедрил электронный документооборот для розничных клиентов е POS-терминала. Потом Вы и сотрудник банка заверяете операцию электронными подписями — для Вас это PIN-код Вашей карты, и данные заводятся в информационную систему банка», — пояснили в банке.

Клиенты банка «Союз» могут самостоятельно изменять PIN-код Банк «Союз» предложил держателям банковских карт возможность изменения PIN-кода в банкоматах и терминалах самообслуживания, подключенных к собственному процессингов

MasterCard меняет PIN-код на отпечатки Первой в этом успеха добилась компания MasterCard, совместно с фирмой Zwipe представившую пластиковую карту с дактилоскопическим сенсором. Сенсор на карте считывает отпечаток, что заменяет карте ввод PIN-кода. Надо сказать, что в карте MasterCard Zwipe также установлен модуль NFC, что позволяет проводить оплату, не выпуская карту из рук.

Клиенты ВТБ24 смогут самостоятельно сменить PIN-код карты в банкомате Клиенты ВТБ24 теперь смогут самостоятельно сменить PIN-код своей карты в банкомате. Как сообщили CNews в банке, сервис позволит изменить первона

Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат к «Траст» предложил клиентам новую удобную услугу — возможность самостоятельно выбрать и установить PIN-код к своей карте в банкоматах банка. Сервис является бесплатным и может использоваться н

«Банк Москвы» запустил новую услугу по изменению PIN-кода нк Москвы» ввел для держателей карт новую услугу, позволяющую клиентам самостоятельно устанавливать PIN-код на дебетовой и кредитной карте в любое удобное время через колл-центр. При этом клиен

Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов Global Payments, объявила о завершении работ по внедрению в линейку оборудования новой модели Smart PIN Pad Ingenico iSC250, предоставляющей принципиально новую возможность по хранению слипов п

Страховые агенты AIG смогут принимать платежи клиентов по картам с помощью мобильного POS-терминала мобильного POS-терминала необходимо вставить карту в слот для считывания информации с чипа и ввести PIN-код либо провести карточку через магнитное считывающее устройство и ввести личную подпись

Найден троян, нацеленный на популярные в России банкоматы банковских карт, обрабатываемые инфицированным банкоматом, включая хранящуюся на карте информацию и PIN-код. Trojan.Skimer.18 - не первый троянец, способный инфицировать программное обеспечение

Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России Компания PAX сообщила о сертификации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установк

«Первобанк» разрешил своим клиентам самостоятельно менять PIN-код «Первобанк» сообщил о том, что в его банкоматах появилась опция по смене PIN-кода банковских карт. Опция доступна для карт, эмитированных «Первобанком». Как рассказал