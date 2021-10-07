Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PIN
Personal Identification Number
ПИН
Персональный идентификационный номер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 499, упоминаний - 658
PIN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малых Дмитрий 23 5
|Глотова Майя 10 3
|Сорокин Константин 15 3
|Никифоров Михаил 12 3
|Игнатьев Анатолий 4 3
|Кирсанова Светлана 54 2
|Дембицкая Марина 9 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Чугунов Никита 53 2
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
|Стоклицкая Анна 24 2
|Сирота Олег 2 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Шитиков Евгений 8 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Ставринов Яков 6 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Сергеев Алексей 26 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Колбин Евгений 43 2
|Иглинская Светлана 2 2
|Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 2 2
|Греф Герман 205 1
|Зенкин Денис 98 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Наместников Юрий 39 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Артамонова Анна 127 1
|Костин Андрей 45 1
|Иванов Александр 71 1
|Бегун Платон 8 1
|Финкельштейн Евгений 4 1
|Панков Александр 61 1
|Сорокин Святослав 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758115, в очереди разбора - 661805.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758115, в очереди разбора - 661805.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru