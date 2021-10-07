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PIN
Personal Identification Number
ПИН
Персональный идентификационный номер


07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 1
01.10.2021 Сбербанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране 2
29.09.2021 Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт «Мир» в банкоматах 1
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 1
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» 2
09.08.2021 Альфа-Банк внедрил новую технологию защиты в мобильном приложении 1
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента 1
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
09.07.2021 ВТБ запустит пилот по выдаче карт в картоматах 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay 1
11.06.2021 Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении 3
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
08.06.2021 ЮMoney запустили идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона» 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 1
25.05.2021 Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay 1
04.05.2021 Лучшие роботы-газонокосилки: выбор ZOOM 1
22.04.2021 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 1
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло? 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране 1
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов 1
21.12.2020 Microsoft оставит все свои сервисы без паролей 2
05.11.2020 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63% 1
26.10.2020 WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона» 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
07.10.2020 ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов 1
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении 1
23.09.2020 Что такое личные данные и почему все боятся их потерять? 1
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам 2
14.09.2020 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов 1
10.09.2020 Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты 1
04.09.2020 Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock 1
19.08.2020 Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить? 2

Публикаций - 499, упоминаний - 658

PIN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 24
Samsung Electronics 5641 23
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 14
BioLink Solutions 73 14
Apple Inc - Эппл Рус 7685 11
Google LLC 7135 10
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 8
Facebook 3765 6
3728 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
БПЦ Банковские технологии 85 4
Крок 1219 4
IBM 3530 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 3
Kyocera 91 3
Kyocera Document Solutions 25 3
INPAS - ИНПАС 107 3
Ланит ГК 1155 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Polycom - Поликом Раша 300 3
Yandex - Яндекс 4100 3
SAP SE 3208 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 2
Gemalto 168 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Oracle Siebel 130 2
NortonLifeLock (Symantec) 777 2
Лантер 32 2
Avanpost - Аванпост 92 2
TietoEVRY - Tieto 122 2
HID Global 69 2
Avast Software 120 2
GitHub 412 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
ESET 989 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 23
Visa International 1345 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Альфа-Банк 1123 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
Открытие ФК 538 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Русский стандарт Банк 302 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
ВТБ24 583 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
МДМ Банк 150 3
American Express 172 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Бинбанк 184 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 2
Новосибирский метрополитен 7 2
Фасоль - сеть магазинов 4 2
Qiwi 783 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Почта России ПАО 1570 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
ВкусВилл 48 2
Почта Банк 289 2
Bank of America - Банк Америки 101 2
Татнефть 112 2
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 6 1
Citigroup 114 1
PMI - Петербургская музыкальная индустрия 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Правительство РФ 2200 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 1 1
Правительство Калининградской области - Министерство образования Калининградской области 1 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 46
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 34
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
МФУ - Многофункциональное устройство 585 10
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 9
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 8
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 8
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
Flash 472 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 3
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
FIDO U2F - FIDO2 - стандарт двухфакторной аутентификации 9 3
Google Android 10750 83
Apple iOS 5741 55
Microsoft Windows 10 6622 29
Google Play - Google Store - Android Market 2515 27
Samsung Pay 238 15
BioLink FingerPass 31 13
Apple Pay 385 12
Samsung Galaxy 345 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
BioLink BioTime 58 11
Google Pay - Google Android Pay 297 11
Microsoft Windows 851 10
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 10
Microsoft Windows 8 1228 10
Apple - App Store 2198 9
Java - Язык программирования 1169 8
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 8
ВТБ Мультикарта 147 8
Aladdin JaCarta 147 7
Samsung Knox 82 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 7
Microsoft Office 365 769 7
Apple macOS 922 7
Microsoft Windows Hello 170 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Linux OS 4249 6
Apple Touch ID 207 6
Dropbox - Файловый хостинг 390 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Apple macOS X 901 6
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 5
WhatsApp Messenger 654 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
ВТБ Онлайн 137 5
Visa payWave 55 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Apple iPad 3263 4
Samsung Galaxy Gear 102 4
Малых Дмитрий 23 5
Глотова Майя 10 3
Сорокин Константин 15 3
Никифоров Михаил 12 3
Игнатьев Анатолий 4 3
Кирсанова Светлана 54 2
Дембицкая Марина 9 2
Свириденко Кирилл 37 2
Тартышев Дмитрий 19 2
Чугунов Никита 53 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
Стоклицкая Анна 24 2
Сирота Олег 2 2
Федосеев Михаил 12 2
Никифоров Николай 1126 2
Шитиков Евгений 8 2
Бухтияров Андрей 18 2
Агафонов Андрей 19 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Ставринов Яков 6 2
Горелов Дмитрий 51 2
Сергеев Алексей 26 2
Оганесян Ашот 58 2
Колбин Евгений 43 2
Иглинская Светлана 2 2
Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 2 2
Греф Герман 205 1
Зенкин Денис 98 1
Вольфсон Влад 55 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Дарбинян Саркис 35 1
Наместников Юрий 39 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Артамонова Анна 127 1
Костин Андрей 45 1
Иванов Александр 71 1
Бегун Платон 8 1
Финкельштейн Евгений 4 1
Панков Александр 61 1
Сорокин Святослав 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Япония 2771 10
Россия - СФО - Новосибирск 1959 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Франция - Французская Республика 2116 7
Европа 3736 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 6
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Украина 3353 5
Казахстан - Республика 2622 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Европа Юго-Восточная 37 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Польша - Республика 824 3
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Россия - Ульяновск 292 3
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Россия - Курская область 338 2
Индонезия - Республика 384 2
Латинская Америка 722 2
Нидерланды 971 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - Республика Марий Эл 203 2
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Мошенничество 53 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
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White list - Белый список 34 1
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
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Вторая мировая война 256 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
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Avast Threat Labs 9 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Turing Award - Премия Тьюринга 2 1
WMSC - World Memory Championships - Чемпионат мира по памяти 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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