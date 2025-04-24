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PIN Personal Identification Number ПИН Персональный идентификационный номер
СОБЫТИЯ
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|24.04.2025
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В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту
го приложения NFCGate они подделывают банковские карты и получают доступ к средствам россиян, минуя PIN-код (персональный идентификационный номер) и защиту банков. По данным F6, лишь за март 20
|20.02.2025
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«Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги
Прощай, AI Pin! Большинство владельцев печально известной умной броши с функциями искусственного интеллекта (ИИ) AI Pin, которая менее чем через две недели потеряет практически все свои функции, не
|18.12.2024
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ИТ-холдинг «Т1» и «Ланит» создали удостоверяющий центр сертификатов PIN-клавиатур
али первый в России удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых PIN-клавиатурами на устройствах самообслуживания. PIN-клавиатура – элемент, который пр
|12.12.2024
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«Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала
Компания «Сомерс» (ГК Softline), разработчик решений в области безналичных платежей, завершила регистрацию первого российского пин-пада Р180 в реестре Минпромторга России (реестровый номер 10595827). Устройство прошло сертификацию, подтверждающую соответствие российским и международным стандартам, и уже доступно для за
|03.12.2024
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Незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля на сенсорных платежных терминалах Сбербанка
Теперь незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно вводить ПИН-код от своей карты на сенсорных платежных терминалах Сбербанка шрифтом Брайля. Решение уж
|06.07.2023
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Достаточно пин-кода: ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон
карте в точках продаж. Покупателю при использовании своей банковской карты достаточно будет ввести пин-код, что, с одной стороны, расширяет для бизнеса возможности использования удобного метод
|06.05.2022
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Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей
канских корпораций. Внедрить единый стандарт авторизации с помощью отпечатка пальца, скана лица или PIN-кода компании планируют с 2023 г. Беспарольная аутентификация появится в мобильных операц
|29.04.2022
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Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст
торые обяжут российские онлайн-кинотеатры ограничивать доступ детей к взрослому контенту при помощи пин-кодов, рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Информацию подтвердил
|01.02.2022
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Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода
ной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением PIN-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал. Плат
|11.06.2021
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Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении
Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить PIN-код для нее в мобильном приложении «Райффайзен онлайн». Чтобы получить карту, достаточно
|24.02.2021
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На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa
рситета ETH Zurich опубликовали исследование, описывающее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно застав
|28.01.2020
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В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen
Naumen завершила проект внедрения безопасного сервиса генерации ПИН-кода и активации банковской карты в АБ «Россия». Новый сервис позволит клиентам получать
|16.01.2020
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Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»
банка. Сейчас «Мария» успешно проводит голосовую идентификацию по телефону и помогает сгенерировать ПИН-код к карте Банка Хоум Кредит. Уникальная особенность «Марии» состоит в том, что она помо
|06.09.2019
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Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн»
только в мобильном приложении. Благодаря расширению сервиса клиенты банка теперь смогут установить PIN-код по карте и в веб-версии «Сбербанк онлайн». Эта опция будет особенно востребована сред
|18.08.2017
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Найден способ взломать блокировку iPhone за 15 секунд. Видео
1 присутствует уязвимость, которая позволяет обойти защиту iPhone 7 и 7 Plus, подобрав к устройству PIN-код методом перебирания всех возможных комбинаций. Процесс взлома был снят на видео и выл
|14.07.2017
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PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе
ых клиентов телекоммуникационной корпорации Verizon, - имена, адреса, данные учетных записей и даже PIN-коды к их пользовательским аккаунтам Verizon. Данные хранились в папках, поименованных по
|11.11.2016
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Придуман способ воровать пин-код смартфона без взлома и троянов
Говорящий с чужим смартфоном Метод разблокировки своего смартфона с помощью PIN-кода может быть небезопасен. В популярном блоге бывшего технического директора компании S
|08.11.2016
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Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал
преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному решению становится возможным получение
|18.10.2016
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В Московской области подать документы на госрегистрацию прав на недвижимость можно в электронном виде
ые документы, даст соответствующие комментарии, а в случае их корректности заявителю придет на РПГУ PIN-код для ускоренной сдачи документов в МФЦ, сообщили CNews в Мингосуправления Московской о
|11.03.2016
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Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2
-М1 mk2, совместимую с приложением Intel RealSense для 3D-камеры, а также совместное с компанией Ingenico решение — планшеты Panasonic Toughpad с интегрированным платежным решением Ingenico iCMP Chip&Pin. Новый Toughpad FZ-M1 mk2 с подключаемой 3D-камерой Panasonic обновила 7-дюймовый безвентиляторный планшет FZ-M1 на базе Windows, повысив его производительность и коммуникационные возможнос
|25.02.2016
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В Huawei рассказали, что необходимо сделать до появления 5G
Заместитель председателя совета директоров и действующий исполнительный директор компании Huawei Го Пин выступил с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе 2016. Вместе с руководителями компаний Ford и PayPal Го Пин поделился своими мыслями о «жизни на связи в мире мобильных
|20.01.2016
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PIN-код на страже ценной информации
Надёжно спрятать данные за PIN-кодом позволяет новый флэш-накопитель Kingston DataTraveler 2000. Устройство обеспечивает высокую степень конфиденциальности хранения информации за счёт аппаратного 256-битного AES шифрован
|23.12.2015
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Клиенты Промсвязьбанка могут менять PIN-код карты в банкоматах
Владельцы пластиковых карт Промсвязьбанка могут самостоятельно менять PIN-код в банкоматах ПСБ. Об этом CNews сообщили в Промсвязьбанке. Новая опция позволит не то
|24.11.2015
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UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN»
новь выпускаемых карт банка, позволяющей клиентам самостоятельно устанавливать и осуществлять смену PIN-кода на дебетовой или кредитной карте через интерактивную голосовую систему (IVR) при обр
|07.04.2015
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У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись
ы с использованием электронной подписи. Электронная подпись осуществляется клиентом при введении им пин-кода любой принадлежащей ему карты «Сбербанка» в pos-терминал, которым оборудовано рабоче
|06.04.2015
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«Почта Mail.Ru» для iOS добавила новый уровень защиты – вход по отпечатку пальца и PIN-коду
ь дополнительный уровень защиты: приложение поддержало вход по отпечатку пальца или четырехзначному PIN-коду. Сегодня онлайн можно сделать практически все: от оплаты штрафов до покупки авиабиле
|13.02.2015
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Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» интегрирована с пин-падами «Сбербанка России»
Компания «Юниверс», разработчик кассовой программы «Юниверс: UniPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем), объявила об успешной интеграции своего продукта с пин-падами «Сбербанка России». Как сообщили CNews в «Юниверс», в рамках интеграции реализована возможность на расчетно-кассовых местах, оснащенных кассовой программой «Юниверс: UniPOS 8» (платф
|09.02.2015
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«АТФБанк» запустил сервис Way4 для установки PIN-кода
«АТФБанк» (Казахстан) внедрил новый экономичный способ установки PIN-кода на банкомате. Сервис основан на решении Way4 PIN Set от OpenWay, разработчика
|22.12.2014
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«Сибирский банк Сбербанка» внедрил электронный документооборот для розничных клиентов
е POS-терминала. Потом Вы и сотрудник банка заверяете операцию электронными подписями — для Вас это PIN-код Вашей карты, и данные заводятся в информационную систему банка», — пояснили в банке.
|17.11.2014
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Клиенты банка «Союз» могут самостоятельно изменять PIN-код
Банк «Союз» предложил держателям банковских карт возможность изменения PIN-кода в банкоматах и терминалах самообслуживания, подключенных к собственному процессингов
|20.10.2014
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MasterCard меняет PIN-код на отпечатки
Первой в этом успеха добилась компания MasterCard, совместно с фирмой Zwipe представившую пластиковую карту с дактилоскопическим сенсором. Сенсор на карте считывает отпечаток, что заменяет карте ввод PIN-кода. Надо сказать, что в карте MasterCard Zwipe также установлен модуль NFC, что позволяет проводить оплату, не выпуская карту из рук.
|19.09.2014
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Клиенты ВТБ24 смогут самостоятельно сменить PIN-код карты в банкомате
Клиенты ВТБ24 теперь смогут самостоятельно сменить PIN-код своей карты в банкомате. Как сообщили CNews в банке, сервис позволит изменить первона
|23.07.2014
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Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат
к «Траст» предложил клиентам новую удобную услугу — возможность самостоятельно выбрать и установить PIN-код к своей карте в банкоматах банка. Сервис является бесплатным и может использоваться н
|25.02.2014
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«Банк Москвы» запустил новую услугу по изменению PIN-кода
нк Москвы» ввел для держателей карт новую услугу, позволяющую клиентам самостоятельно устанавливать PIN-код на дебетовой и кредитной карте в любое удобное время через колл-центр. При этом клиен
|27.01.2014
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Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов
Global Payments, объявила о завершении работ по внедрению в линейку оборудования новой модели Smart PIN Pad Ingenico iSC250, предоставляющей принципиально новую возможность по хранению слипов п
|25.12.2013
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Страховые агенты AIG смогут принимать платежи клиентов по картам с помощью мобильного POS-терминала
мобильного POS-терминала необходимо вставить карту в слот для считывания информации с чипа и ввести PIN-код либо провести карточку через магнитное считывающее устройство и ввести личную подпись
|17.12.2013
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Найден троян, нацеленный на популярные в России банкоматы
банковских карт, обрабатываемые инфицированным банкоматом, включая хранящуюся на карте информацию и PIN-код. Trojan.Skimer.18 - не первый троянец, способный инфицировать программное обеспечение
|12.12.2013
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Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России
Компания PAX сообщила о сертификации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безопасности PCI PTS 3.1, предназначено для установк
|23.08.2013
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«Первобанк» разрешил своим клиентам самостоятельно менять PIN-код
«Первобанк» сообщил о том, что в его банкоматах появилась опция по смене PIN-кода банковских карт. Опция доступна для карт, эмитированных «Первобанком». Как рассказал
|05.08.2013
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«Банк Русский Стандарт» предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» новые PIN-пады VeriFone
«Банк Русский Стандарт» совместно с поставщиком платежных решений Inpas предоставил сети кулинарий-кафе «Братья Караваевы» PIN-пады нового поколения VeriFone VX820 и оптимизированное программное обеспечение Inpas Unipos. Современные устройства с цветными дисплеями высокого разрешения позволяют размещать красочные з
PIN и организации, системы, технологии, персоны:
|Анфимов Павел 59 18
|Малых Дмитрий 67 11
|Тутон Екатерина 10 8
|Сорокин Константин 16 7
|Горелов Дмитрий 61 7
|Зенкин Денис 263 6
|Григорьев Василий 21 6
|Рябый Илья 20 6
|Гончаров Станислав 37 6
|Шаврова Ксения 25 6
|Путин Владимир 3454 6
|Ермаков Дмитрий 25 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Лосев Сергей 46 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Гольцов Александр 84 5
|Тартышев Дмитрий 19 4
|Иванов Владимир 68 4
|Голованов Сергей 77 4
|Глазачев Иван 27 4
|Ping Guo - Пин Го 23 4
|Раевский Алексей 77 4
|Иодковский Станислав 104 4
|Конусов Андрей 87 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Яшин Леонид 21 4
|Момчилович Ирина 28 4
|Яныкин Ростислав 15 4
|Шпаков Андрей 0 4
|Караджа Ксения 4 4
|Шпет Александр 23 4
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Греф Герман 485 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Гостев Дмитрий 23 4
|Пятков Иван 31 3
|Деменюк Юлия 11 3
|Дарёшин Максим 13 3
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