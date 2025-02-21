Росатом ВНИИА ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
|Национальная квантовая лаборатория 9 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Абакумов Евгений 206 10
|Богачев Игорь 180 3
|Гольцов Александр 78 3
|Растопшин Павел 46 2
|Мишустин Михаил 683 2
|Миронов Дмитрий 16 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Жуков Сергей 38 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Мамонов Вадим 5 2
|Гоппов Сергей 2 2
|Калегин Сергей 6 2
|Костырко Артем 6 2
|Рабинович Борис 8 2
|Бутко Андрей 3 2
|Языков Александр 3 2
|Бондаренко Мирослава 2 2
|Ходьков Дмитрий 4 2
|Соколов Алексей 134 2
|Матвеева Татьяна 104 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Симаков Олег 113 2
|Носов Михаил 18 2
|Галактионов Вячеслав 9 2
|Осипова Александра 18 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Калина Роман 62 2
|Масенков Владислав 10 2
|Приданкин Андрей 30 2
|Зыков Игорь 8 2
|Гоцуцов Сергей 17 2
|Макаренков Константин 41 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Корягин Михаил 7 2
|Кудрявцев Олег 7 2
|Газизов Алексей 11 2
|Путин Владимир 3191 2
|Шадаев Максут 1016 2
|Шпак Василий 226 2
|Юнусов Руслан 20 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
|Tractica 7 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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