Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Росатом ВНИИА ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова

Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова


21.02.2025 Ученые России представили ИИ-платформу для создания лекарств на основе молекулярного моделирования 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 2
21.11.2024 Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных 2
13.09.2024 В МИФИ созданы виртуальные двойники промышленного оборудования 2
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 2
11.06.2024 Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС 2
18.03.2024 В России запустят производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров 3
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
27.07.2022 Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации 3
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 3
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
27.04.2018 Росатом внедряет систему для цифрового производства 5
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера 1
23.01.2018 Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства 3
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 1
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес 1
03.02.2017 Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил 2
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
24.11.2016 Россияне сделали возможным создание фотонного компьютера 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
18.08.2016 Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле 1
27.05.2015 Александр Гольцов - Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций 1
04.02.2014 Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации 1
28.01.2014 «АМТ-Груп» создала ЦОД для суперкомпьютера ВНИИА им. Духова 2
07.02.2012 Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова 3
17.05.2011 Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова 2
26.11.2009 Leta IT-company защитила каналы связи ВНИИА им. Духова «Росатома» 3
02.09.2009 Военные ядерщики США и России проводят встречи на нейтральной территории 1
14.08.2007 R-Style поставила технику для ВНИИА им. Духова Росатома 3
23.04.2007 Ядерная выставка открылась в Шанхае 2

Публикаций - 48, упоминаний - 79

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1647 19
IBM - International Business Machines Corp 9448 8
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 5
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 4
Microsoft Corporation 24671 4
Цифра ГК 2437 4
Google LLC 11829 4
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 4
Intel Corporation 12219 3
AMT Group - АМТ-Груп 354 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 3
Oracle Corporation 6708 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 3
Yandex - Яндекс 7423 2
Крок - Croc 1777 2
IonQ 6 2
Oberon - Оберон 59 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
8269 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 2
ИКС 321 2
Alibaba Group 425 2
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 9 2
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 2
МегаФон 8951 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 2
SAP SE 5284 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 4
Ростех - Вертолеты России 168 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 3
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 3
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 3
Газпром нефть 622 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 2
ВТБ Страхование 61 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 2
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 3
Федеральное казначейство России 1783 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 2
Правительство Челябинской области 64 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 1
Альянстрансатом 6 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Администрация Твери 5 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
Национальная квантовая лаборатория 9 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1331 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 561 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 6
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 233 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4190 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 4
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 630 4
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7918 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2190 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1655 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1252 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3034 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1086 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 708 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Snowdrop 4Q 2 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
Nvidia GRID vGPU 50 1
AMT IP Forum 14 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Ротек Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
Apache Hadoop 432 1
R-Style Proxima 6 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 241 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 9 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMP - CleverDATA Data Marketing Platform 9 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Linux OS 10023 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Microsoft Windows 15730 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Абакумов Евгений 206 10
Богачев Игорь 180 3
Гольцов Александр 78 3
Растопшин Павел 46 2
Мишустин Михаил 683 2
Миронов Дмитрий 16 2
Афанасьев Денис 71 2
Жуков Сергей 38 2
Тихонов Сергей 14 2
Мамонов Вадим 5 2
Гоппов Сергей 2 2
Калегин Сергей 6 2
Костырко Артем 6 2
Рабинович Борис 8 2
Бутко Андрей 3 2
Языков Александр 3 2
Бондаренко Мирослава 2 2
Ходьков Дмитрий 4 2
Соколов Алексей 134 2
Матвеева Татьяна 104 2
Чукарин Алексей 59 2
Симаков Олег 113 2
Носов Михаил 18 2
Галактионов Вячеслав 9 2
Осипова Александра 18 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Калина Роман 62 2
Масенков Владислав 10 2
Приданкин Андрей 30 2
Зыков Игорь 8 2
Гоцуцов Сергей 17 2
Макаренков Константин 41 2
Шадрин Виталий 9 2
Корягин Михаил 7 2
Кудрявцев Олег 7 2
Газизов Алексей 11 2
Путин Владимир 3191 2
Шадаев Максут 1016 2
Шпак Василий 226 2
Юнусов Руслан 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 145419 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 9
Канада 4893 6
Европа 21808 5
Германия - Федеративная Республика 12708 5
Франция - Французская Республика 7861 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 4
Россия - СФО - Новосибирск 4328 4
Финляндия - Финляндская Республика 3610 4
Япония 13307 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 2
Азия - Азиатский регион 5557 2
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1679 2
Россия - УФО - Челябинская область 1230 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
Украина 7628 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Америка Южная 854 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Азия Южная 103 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 14
Энергетика - Energy - Energetically 5124 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 7
Физика - Physics - область естествознания 2653 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2914 4
Материаловедение - Materials Science 173 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1211 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 3
Химическая промышленность - Chemical industry 273 3
Молекула - Molecula 1067 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 2
9to5Mac 70 2
9to5Google 48 2
Ведомости 1022 1
ComputerWorld 144 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
Известия ИД 633 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
Scientific Reports 20 1
LiveScience 154 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
Tractica 7 1
Gartner - Гартнер 3561 1
РАН - Российская академия наук 1885 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 337 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 4
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 6 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 2
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 9 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 2
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 2
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 2
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 10 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews APPWards 36 1
Битва роботов 10 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще