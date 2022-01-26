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Ростех Швабе Холдинг Shvabe

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.


26.01.2022 Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве
02.08.2021 «Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора
21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга
14.07.2021 «Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках
12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества
03.06.2021 «Ростелеком» и «Швабе» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G
24.05.2021 Предприятие «Швабе» цифровизует производственные процессы
17.05.2021 «Швабе» успешно завершил испытания новых призматических прицелов
17.05.2021 «Швабе» объявил о сотрудничестве с Global Energy Corporation
12.05.2021 «Швабе» представил новый металлодетектор с функцией тепловизора
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане
26.03.2021 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами
22.03.2021 «Швабе» модернизировал аппарат наркозной и дыхательной терапии
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе
10.02.2021 Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей
05.02.2021 «Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики
29.01.2021 Холдинг «Швабе» запатентовал объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии
25.12.2020 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг
04.12.2020 «Швабе» обеспечил больницы лабораторным оборудованием для борьбы с коронавирусом
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи
02.10.2020 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве
18.08.2020 «Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото
15.07.2020 «Швабе» расширяет линейку спутниковой аппаратуры
26.06.2020 «Швабе» разработал лазерный дальномер для квадрокоптеров
11.06.2020 «Швабе» модернизировал увлажнители дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ

Публикаций - 172, упоминаний - 256

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2514 147
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 779 30
Ростех - Автоматика Концерн 955 26
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 19 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 331 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 6
Микрон - Micron 845 5
Орион НПО - Научно-производственная организация 5 5
Барс груп 493 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 232 5
Ростех - РТ-Информ 130 5
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 4
Leica Camera 238 4
Sony 6133 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 4
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 4 3
Nikon 585 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 77 3
Yota Devices - YD 100 3
Canon 1339 3
1С-Битрикс - Bitrix 436 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 60 2
КСК Технологии 34 2
СКБ Контур 723 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 16 2
NtechLab - НтехЛаб 85 2
Криптонит ГК - Kryptonite 44 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 40 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 23 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Ланит Консалтинг 5 1
LG Electronics 3362 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 62 1
Ланит ЛАН АТМсервис 33 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 16 1
Технопромэкспорт 1 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 242 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 19
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 152 12
Ростех - Вертолеты России 142 11
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 9
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 6
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 216 6
РЖД - Российские железные дороги 1451 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 73 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 18 5
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 5
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 112 5
ПСБ - Промсвязьбанк 670 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 4
X5 Group 702 4
АвтоВАЗ 182 4
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 31 3
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 3
Агропромкомплектация ГК 6 3
РусГидро ПАО 204 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 3
Газпром ПАО 991 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 3
Банк Зенит 214 3
Юсар+ 4 2
СпецДорПроект 2 2
Просвещение ГК 8 2
Visa International 1767 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1693 2
ChemChina - Pirelli SpA 39 2
Renault - Рено Россия 132 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 96 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 2
Boeing 955 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 2
Airbus Group 204 2
Правительство РФ 8019 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 7
Президент Российской Федерации 3614 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 882 5
Федеральное казначейство России 1299 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 407 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 160 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 5
Правительство Челябинской области 39 5
Администрация Твери 4 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 3
МИК - Московский инновационный кластер 74 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1062 3
Правительство Москвы 1620 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 173 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 739 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 2
АТР - Агентство технологического развития 10 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1562 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 621 7
Ростех - Швабе - Светлый город 6 5
СКБ Контур - Контур.Светофор 102 2
Национальные Технологии - СХД Купол 58 2
Ростех - Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 2 2
Sony E-mount байонет 28 2
Yarus PinPad L - серия пинпадов 2 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 20 2
Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 2 2
Zenit M 3 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2265 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 28 2
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Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Bionet TwinView FC - Фетальный монитор 1 1
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 17 1
МКА - Малые космические аппараты 73 1
Ростех - Автоматика - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 2 1
Яндекс.Лицей 19 1
Ростех - Швабе - БИНС-ВДП - Бесплатформенная инерциальная навигационная система в составе внутритрубного диагностического прибора 1 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 26 1
Барс.Здравоохранение - МИС 15 1
Nissan Qashqai 6 1
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 152 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 206 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 1
ЕМИАС Электронный рецепт 53 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 493 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 453 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 1
Google Android 11926 1
Apple iOS 6390 1
Linux OS 7642 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 412 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 246 1
Ростех - Швабе - SWIR 5 1
Ожгихин Иван 30 30
Сахненко Сергей 76 14
Чемезов Сергей 134 12
Евтушенко Олег 125 11
Слудных Анатолий 8 8
Кузнецов Евгений 33 7
Попов Сергей 85 7
Чукарин Алексей 56 6
Бровко Василий 50 6
Патрикеев Алексей 8 6
Баренбойм Владислав 5 5
Артамохов Павел 6 5
Калюгин Вадим 5 5
Морозов Василий 6 5
Гоцуцов Сергей 17 5
Матвеева Татьяна 83 5
Галактионов Вячеслав 8 5
Соколов Алексей 129 5
Калина Роман 61 5
Емелин Дмитрий 15 5
Исаев Антон 7 5
Балашов Игорь 9 5
Путин Владимир 2533 5
Кудрявцев Олег 7 5
Новиков Александр 34 5
Масенков Владислав 10 5
Мозин Олег 5 5
Макаренков Константин 41 5
Корягин Михаил 6 5
Дюбанов Анатолий 91 5
Иванов Георгий 18 5
Носов Михаил 17 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Зыков Игорь 8 5
Приданкин Андрей 30 5
Симаков Олег 111 4
Дмитроченко Сергей 4 4
Тарасевич Василий 8 4
Куликов Сергей 25 4
Шадрин Виталий 9 3
Россия - Российская федерация - РФ 107341 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 44
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 9
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 142 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1244 8
Россия - СФО - Новосибирск 3256 8
Россия - УФО - Свердловская область 1101 7
Земля - планета Солнечной системы 7321 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 5
Россия - УФО - Челябинская область 929 5
Германия - Федеративная Республика 8751 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 474 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 659 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 3
Россия - СФО - Иркутская область 826 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 130 3
Индонезия - Республика 787 3
Канада 3260 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 949 3
Индия - Республика 4249 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 440 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 3
Армения - Республика 1101 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 888 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 2
Африка - Африканский регион 2812 2
Россия - ПФО - Казань 2054 2
Беларусь - Белоруссия 3494 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1190 2
Южная Корея - Республика 4279 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2113 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1218 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1508 8
Образование в России 430 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2394 6
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 36 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2155 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1397 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 29 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 987 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 75 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 469 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 582 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 1
Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 5 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 71 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 11 10
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 438 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 2
ВРТ НИИОММ - Уральский НИИ охраны материнства и младенчества 2 2
РАН - Российская академия наук 1382 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 54 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 2 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 42 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 565 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1452 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 2
Армия - Международный военно-технический форум 35 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Photokina 59 1
Электрические сети - международный форум 36 1
Цифровая прокачка региона 27 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 65 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Фотофорум 46 1
MEDICA 6 1
100+ Forum Russia 8890 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 74149.
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