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Ростех Швабе Холдинг Shvabe

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

СОБЫТИЯ

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26.03.2025 «Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров

Специалисты холдинга «Швабе» создают для тепловизоров новые сенсоры с большим разрешением. Они обеспечат лучшее изображение в тепловизионных системах, в том числе в условиях плохой видимости. Такие детекторы широко

10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» подписал новое соглашение с правительством Магаданской области.
27.05.2024 «Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования

Холдинги «Швабе» и «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» презентовали совместный проект разработки ПО

06.05.2024 «Ростех» создал передовой тепловизор для управления техникой при нулевой видимости

Создана тепловизионная система Холдинг «Швабе» российской государственной корпорации «Ростех» создал новейший образец тепловизионной

18.04.2024 «Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов

Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты об
10.04.2024 Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса

Оптико-электронная аппаратура предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет делать максимально точные карты местности и выявлять

29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведен
18.03.2024 В «Ростехе» нашли способ быстрого обнаружения мест происшествий

На казанском предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали способ моментальной расшифровки съемок, сделанных с
26.01.2024 Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали и протестировали новый модуль для светофоров. Новая система предназначена для синхронного дублирования цветового сигнала светофора на стойки и опоры. Э
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофикс
22.12.2023 «Ростех» займется развитием радиофотоники в стране

вое технологическое направление будет развиваться на базе НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Научно-исследовательский институт одним из первых в России ста
31.10.2023 «Швабе» усовершенствовал производство оптического волокна

Эксперты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» модернизировали оборудование для производства оптического волокна. Это позволило создать образцы с усовершенствованными характеристиками, которые обеспечивают высо
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты

«Всевидящая» SWIR-камера холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» начнет работу в открытом космосе, помогая следить за экологией Земли. Оборудование станет частью проекта «Дриада» и будет установлено на российском сегменте Междун
13.10.2023 Сверхчувствительные объективы «Швабе» помогут врачам диагностировать опасные заболевания

Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s. Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которы
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вологодским научным ц
15.08.2023 «Швабе» представил новый измеритель радиации для специальных подразделений

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил разработку для решения задач Войск радиационной, хим
19.07.2023 Предприятие «Швабе» договорилось о разработке и продвижении геодезической продукции

Уральский завод холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил соглашение с компанией «Фирма Г.Ф.К.». Договор предусматривает совместную разработку и продвижение современных приборов для геодезии. Новый партнер холдин
14.07.2023 Предприятие «Швабе» и резидент «Сколково» договорились о совместном развитии спутниковой геодезии

Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» и резидент «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области спутниковой геодезии. Стороны будут заниматься импортозамещением, научными исследованиями и в
10.07.2023 «Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах

Холдинг «Швабе» и финансово-технологическая компания «Нацпромлизинг» (входят в госкорпорацию «Ростех»)
07.07.2023 SWIR-камеры «Швабе» помогают анализировать горную породу и сортировать мусор

Московское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с российской компанией «Аксалит софт» осуществляет поставку собственных SWIR-камер. Их устанавливают на оптические сепараторы для автоматич
07.07.2023 Предприятие «Швабе» интегрирует в производственные процессы систему цифровой аналитики

На предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» планомерно цифровизируют производство. Сегодня к автоматизирова
29.06.2023 «Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали новый тип оптического волокна для сенсорных устройс
23.06.2023 «Швабе» импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях

Производственная площадка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» увеличит выпуск средств измерений: микроскопов, автоколлиматоро
23.03.2023 «Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и команда молодых ученых Поволжского государственного университ
03.02.2023 Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн

Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн. Патентом защищены эргономические свойства и внешний вид буссоли и высотомера для лесоустройства. Ежегодно предприятие холдинга «Швабе
31.01.2023 «Швабе» готовит проект запуска производства полупроводниковых пластин для изделий микроэлектроники

Предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» готово приступить к организации производства полированных пласт
26.01.2023 «Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток

«Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток. Оптическую продукцию холдинга госкорпорации «Ростех» на внутреннем рынке с начала 2022 г. получили профильные отечественны
24.01.2023 «Швабе» модернизировал линейку телескопов с применением 3D-технологий

В Подмосковье модернизированы корпуса и бленды для телескопов с помощью аддитивных технологий. Облегченными элементами из углеволокна Лыткаринское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» будет оснащать оптические приборы премиальной астрономической линейки. Аддитивные технологии для создания телескопов на своем производстве ввел Лыткаринский завод

12.12.2022 «Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил и запустил партию маммографов и УЗИ-аппаратов в столич
30.11.2022 Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО

Соответствующее решение выдано на программное обеспечение интроскопа холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Реестр подтверждает его российское происхождение. Об этом CNew
09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том ч
24.10.2022 «Швабе» создаст первое в России производство особо чистого германия

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» планирует запустить производство особо чистого материала – полу
13.10.2022 Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России

Технопарк «Полюс» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» занял вторую строчку национального рейтинга технопарков России.
26.01.2022 Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» и «Партнерский центр госкорпорации Ростех» в «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель этого сотрудничества – содействие цифровой трансформации и модернизации инфраструктуры
02.08.2021 «Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора

Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» запустило в серийное производство дополнительные модули к дорожным светофорам нового образца, отвечающие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ 52289. Первая

21.07.2021 «Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга

Малогабаритная стабилизированная система предприятия холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех с воздуха обнаруживает очаги лесных и подземных пожаров в условиях задымленности и полной темноты. Система имеет форму шара и крепится на любой авианоситель – корпус
14.07.2021 «Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках

Программа для формирования карты дефектных пикселей фотоприемного устройства (ФПУ) разработана и применяется на предприятии холдинга «Швабе» в Казани. Сегодня она задействована на этапе входного контроля и тестирования ФПУ для тепловизоров различного назначения. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ по
12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намере
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью

Инженеры московского НИИ и технопарка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» приступили к разработке устройств для управления добротностью излучения в лазерах. В их основе – новые типы кристаллов с более высокой лазерной стойкостью. Разрабо
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и «Сберсервис» рассматривают перспективные проекты в поле своего


Публикаций - 234, упоминаний - 379

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 213
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 51
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 43
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 21
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 12
Ростелеком 10948 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 9
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 11 8
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 8
Leica Camera 282 7
Ростех - РТ-Информ 149 7
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 7
МегаФон 10742 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 5
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 5
Nikon 646 5
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 5
БАРС Груп 579 5
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 4
Ростех - Швабе - ЗОМЗ - Загорский оптико-механический завод 4 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Canon 1439 4
Sony 6739 4
Yota Devices - YD 103 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 2
Ростех - Вертолеты России 180 33
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 30
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Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 27
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 24
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 24
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Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 13
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РЖД - Российские железные дороги 2096 7
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ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 5
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Ростех - Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 7 6
Ростех - Швабе - Светлый город 12 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPhone 6 4861 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 3
Zenit M 4 3
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Linux OS 11533 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
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Ростех - Швабе - Yarus PinPad L - серия пинпадов 2 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 24 2
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Google Android 15243 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
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