Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe

«Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров Специалисты холдинга «Швабе» создают для тепловизоров новые сенсоры с большим разрешением. Они обеспечат лучшее изображение в тепловизионных системах, в том числе в условиях плохой видимости. Такие детекторы широко

«Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» подписал новое соглашение с правительством Магаданской области.

«Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования Холдинги «Швабе» и «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» презентовали совместный проект разработки ПО

«Ростех» создал передовой тепловизор для управления техникой при нулевой видимости Создана тепловизионная система Холдинг «Швабе» российской государственной корпорации «Ростех» создал новейший образец тепловизионной

«Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты об

Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса Оптико-электронная аппаратура предприятий холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» позволяет делать максимально точные карты местности и выявлять

«Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведен

В «Ростехе» нашли способ быстрого обнаружения мест происшествий На казанском предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали способ моментальной расшифровки съемок, сделанных с

Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали и протестировали новый модуль для светофоров. Новая система предназначена для синхронного дублирования цветового сигнала светофора на стойки и опоры. Э

«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофикс

«Ростех» займется развитием радиофотоники в стране вое технологическое направление будет развиваться на базе НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Научно-исследовательский институт одним из первых в России ста

«Швабе» усовершенствовал производство оптического волокна Эксперты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» модернизировали оборудование для производства оптического волокна. Это позволило создать образцы с усовершенствованными характеристиками, которые обеспечивают высо

SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты «Всевидящая» SWIR-камера холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» начнет работу в открытом космосе, помогая следить за экологией Земли. Оборудование станет частью проекта «Дриада» и будет установлено на российском сегменте Междун

Сверхчувствительные объективы «Швабе» помогут врачам диагностировать опасные заболевания Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил российскому предприятию 50 сверхчувствительных объективов «Зенитар-С» 1,2/50s. Изделия получил производитель устройств для цифровой рентгенографии, которы

«Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вологодским научным ц

«Швабе» представил новый измеритель радиации для специальных подразделений Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил разработку для решения задач Войск радиационной, хим

Предприятие «Швабе» договорилось о разработке и продвижении геодезической продукции Уральский завод холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил соглашение с компанией «Фирма Г.Ф.К.». Договор предусматривает совместную разработку и продвижение современных приборов для геодезии. Новый партнер холдин

Предприятие «Швабе» и резидент «Сколково» договорились о совместном развитии спутниковой геодезии Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» и резидент «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области спутниковой геодезии. Стороны будут заниматься импортозамещением, научными исследованиями и в

«Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах Холдинг «Швабе» и финансово-технологическая компания «Нацпромлизинг» (входят в госкорпорацию «Ростех»)

SWIR-камеры «Швабе» помогают анализировать горную породу и сортировать мусор Московское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с российской компанией «Аксалит софт» осуществляет поставку собственных SWIR-камер. Их устанавливают на оптические сепараторы для автоматич

Предприятие «Швабе» интегрирует в производственные процессы систему цифровой аналитики На предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» планомерно цифровизируют производство. Сегодня к автоматизирова

«Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали новый тип оптического волокна для сенсорных устройс

«Швабе» импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях Производственная площадка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» увеличит выпуск средств измерений: микроскопов, автоколлиматоро

«Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и команда молодых ученых Поволжского государственного университ

Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн. Патентом защищены эргономические свойства и внешний вид буссоли и высотомера для лесоустройства. Ежегодно предприятие холдинга «Швабе

«Швабе» готовит проект запуска производства полупроводниковых пластин для изделий микроэлектроники Предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» готово приступить к организации производства полированных пласт

«Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток «Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток. Оптическую продукцию холдинга госкорпорации «Ростех» на внутреннем рынке с начала 2022 г. получили профильные отечественны

«Швабе» модернизировал линейку телескопов с применением 3D-технологий В Подмосковье модернизированы корпуса и бленды для телескопов с помощью аддитивных технологий. Облегченными элементами из углеволокна Лыткаринское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» будет оснащать оптические приборы премиальной астрономической линейки. Аддитивные технологии для создания телескопов на своем производстве ввел Лыткаринский завод

«Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил и запустил партию маммографов и УЗИ-аппаратов в столич

Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО Соответствующее решение выдано на программное обеспечение интроскопа холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Реестр подтверждает его российское происхождение. Об этом CNew

«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том ч

«Швабе» создаст первое в России производство особо чистого германия Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» планирует запустить производство особо чистого материала – полу

Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России Технопарк «Полюс» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» занял вторую строчку национального рейтинга технопарков России.

Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» и «Партнерский центр госкорпорации Ростех» в «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель этого сотрудничества – содействие цифровой трансформации и модернизации инфраструктуры

«Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» запустило в серийное производство дополнительные модули к дорожным светофорам нового образца, отвечающие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ 52289. Первая

«Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга Малогабаритная стабилизированная система предприятия холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех с воздуха обнаруживает очаги лесных и подземных пожаров в условиях задымленности и полной темноты. Система имеет форму шара и крепится на любой авианоситель – корпус

«Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках Программа для формирования карты дефектных пикселей фотоприемного устройства (ФПУ) разработана и применяется на предприятии холдинга «Швабе» в Казани. Сегодня она задействована на этапе входного контроля и тестирования ФПУ для тепловизоров различного назначения. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ по

«Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намере

«Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью Инженеры московского НИИ и технопарка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» приступили к разработке устройств для управления добротностью излучения в лазерах. В их основе – новые типы кристаллов с более высокой лазерной стойкостью. Разрабо