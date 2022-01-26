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Ростех Швабе Холдинг Shvabe
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На территории РФ установлены сотни тысяч единиц светотехники и десятки тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ожгихин Иван 30 30
|Сахненко Сергей 76 14
|Чемезов Сергей 134 12
|Евтушенко Олег 125 11
|Слудных Анатолий 8 8
|Кузнецов Евгений 33 7
|Попов Сергей 85 7
|Чукарин Алексей 56 6
|Бровко Василий 50 6
|Патрикеев Алексей 8 6
|Баренбойм Владислав 5 5
|Артамохов Павел 6 5
|Калюгин Вадим 5 5
|Морозов Василий 6 5
|Гоцуцов Сергей 17 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Галактионов Вячеслав 8 5
|Соколов Алексей 129 5
|Калина Роман 61 5
|Емелин Дмитрий 15 5
|Исаев Антон 7 5
|Балашов Игорь 9 5
|Путин Владимир 2533 5
|Кудрявцев Олег 7 5
|Новиков Александр 34 5
|Масенков Владислав 10 5
|Мозин Олег 5 5
|Макаренков Константин 41 5
|Корягин Михаил 6 5
|Дюбанов Анатолий 91 5
|Иванов Георгий 18 5
|Носов Михаил 17 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Зыков Игорь 8 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Симаков Олег 111 4
|Дмитроченко Сергей 4 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Куликов Сергей 25 4
|Шадрин Виталий 9 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 1
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