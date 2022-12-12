«Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил и запустил партию маммографов и УЗИ-аппаратов в столичных больницах. Компания обеспечит работоспособность медоборудования в период всего его жизненного цикла.

Жизненный цикл ультразвукового и маммографического оборудования составляет 10 лет – это период от момента введения устройства в эксплуатацию до его утилизации. В течение 4 лет на медтехнику действует полная гарантия, а в последующие 6 лет – холдинг гарантирует сервис и техническое обслуживание маммографов и УЗИ-сканеров. Поставку медоборудования в столичные клиники выполнила компания «Швабе-Москва» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

«Важно не просто поставить качественное медицинское оборудование в клинику, а также обеспечить его полное сопровождение и оперативное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации. Холдинг как интегратор комплексных проектов имеет не только производственные мощности, но и опыт в части сервиса. Это наше преимущество. Поэтому мы можем гарантировать хороший результат», – сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

По контракту жизненного цикла «Швабе-Москва» устанавливает в московских больницах рентгеновские цифровые маммографы. Эти приборы обеспечивают высокий уровень точности скринингового исследования с биопсией молочных желез. В общей сложности до 2024 г. в столичные клиники будет поставлено 16 таких аппаратов и еще 17 устройств для всех видов УЗИ-диагностики.

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Холдинг «Швабе» поставляет УЗИ-сканеры и маммографы в столичные клиники с 2021 г. Кроме того, современные медицинские диагностические устройства были направлены в госпитали Минобороны и больницы Московской, Магаданской, Ростовской, Мурманской областей, Республики Коми и ряда других регионов.