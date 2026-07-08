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Ростех РГК Ростехнологии российская государственная корпорация Rostec
Ростех (Российские технологии) представляет собой государственную корпорацию, образованную в 2007 году. Организация объединяет более 800 предприятий, работающих в различных отраслях промышленности. Структура включает в себя такие направления как микроэлектроника, радиоэлектроника, авиастроение, медицинское оборудование и другие высокотехнологичные сферы.
В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.
В сфере микроэлектроники Ростех контролирует группу компаний "Элемент", созданную совместно с АФК "Система". В состав этого объединения входят ключевые предприятия отрасли: "Микрон", НИИЭТ, завод полупроводниковых приборов и другие. Эти предприятия занимаются разработкой и производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и специализированных электронных компонентов.
Технологические разработки корпорации охватывают широкий спектр направлений. Среди них - создание систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, разработка медицинского оборудования (включая центральные мониторные станции для реанимации), производство компонентов для турбогенераторов электростанций и многое другое.
Важным направлением деятельности является образовательный сектор. Через "Академию Ростеха" проводится подготовка специалистов в области промышленного дизайна, кибербезопасности и других специальностей. Корпорация также сотрудничает с ведущими техническими вузами страны.
Некоторые структуры Ростеха, включая дочерние компании, попали под санкции Евросоюза. Внутрикорпоративные разбирательства затрагивают такие предприятия как "НПО Ангстрем" и "Национальный центр информатизации", где возникли финансовые споры и процедуры банкротства.
Технологические решения Ростеха включают:
- Системы радиолокационного контроля
- Роботизированные платформы военного назначения
- Медицинское оборудование
- Системы противодействия БПЛА
- Компоненты для турбогенераторов
- Светодиодные технологии
Конкурирующие компании на рынке:
Важной особенностью Ростеха является его статус государственной корпорации, что позволяет координировать работу различных предприятий и направлять ресурсы на стратегически важные проекты. Корпорация активно участвует в программах импортозамещения и разработке технологий двойного назначения.
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Ростех РГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 183
|Кабанов Владимир 178 160
|Евтушенко Олег 145 145
|Чемезов Сергей 147 143
|Медведев Дмитрий 1665 107
|Сахненко Сергей 91 88
|Никифоров Николай 1138 79
|Моторко Андрей 73 71
|Газизов Камиль 68 67
|Свердлов Денис 201 60
|Бровко Василий 60 58
|Мишустин Михаил 787 56
|Усманов Алишер 311 54
|Зверев Андрей 59 52
|Солодухин Константин 119 50
|Шадаев Максут 1210 47
|Чернышенко Дмитрий 581 44
|Назаров Александр 76 41
|Якунин Александр 50 38
|Брыкин Арсений 57 37
|Ахмеров Тимур 91 36
|Адоньев Сергей 36 34
|Щеголев Игорь 699 33
|Ротенберг Игорь 37 33
|Ротенберг Аркадий 52 33
|Калинин Александр 189 31
|Козлов Игорь 47 30
|Ожгихин Иван 31 29
|Авдолян Альберт 32 29
|Акимов Максим 192 28
|Смирнов Павел 48 28
|Рейман Леонид 1065 27
|Скоков Сергей 26 26
|Ухлинов Леонид 61 25
|Галицкий Александр 123 24
|Осеевский Михаил 350 23
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|Шипелов Андрей 23 23
|Носков Константин 241 21
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