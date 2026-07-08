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Ростех РГК Ростехнологии российская государственная корпорация Rostec

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec

Ростех (Российские технологии) представляет собой государственную корпорацию, образованную в 2007 году. Организация объединяет более 800 предприятий, работающих в различных отраслях промышленности. Структура включает в себя такие направления как микроэлектроника, радиоэлектроника, авиастроение, медицинское оборудование и другие высокотехнологичные сферы.

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.

В сфере микроэлектроники Ростех контролирует группу компаний "Элемент", созданную совместно с АФК "Система". В состав этого объединения входят ключевые предприятия отрасли: "Микрон", НИИЭТ, завод полупроводниковых приборов и другие. Эти предприятия занимаются разработкой и производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и специализированных электронных компонентов.

Технологические разработки корпорации охватывают широкий спектр направлений. Среди них - создание систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, разработка медицинского оборудования (включая центральные мониторные станции для реанимации), производство компонентов для турбогенераторов электростанций и многое другое.

Важным направлением деятельности является образовательный сектор. Через "Академию Ростеха" проводится подготовка специалистов в области промышленного дизайна, кибербезопасности и других специальностей. Корпорация также сотрудничает с ведущими техническими вузами страны.

Некоторые структуры Ростеха, включая дочерние компании, попали под санкции Евросоюза. Внутрикорпоративные разбирательства затрагивают такие предприятия как "НПО Ангстрем" и "Национальный центр информатизации", где возникли финансовые споры и процедуры банкротства.

Технологические решения Ростеха включают:

Конкурирующие компании на рынке:

Важной особенностью Ростеха является его статус государственной корпорации, что позволяет координировать работу различных предприятий и направлять ресурсы на стратегически важные проекты. Корпорация активно участвует в программах импортозамещения и разработке технологий двойного назначения.

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Публикаций - 3457, упоминаний - 6018

Ростех РГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1008
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 578
Ростелеком 10948 475
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 336
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 318
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 220
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 213
МегаФон 10742 193
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 164
Ростех - РТ-Информ 149 139
9594 137
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 123
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 121
БАРС Груп 579 118
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 111
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 111
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 96
Yandex - Яндекс 9216 92
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 89
Microsoft Corporation 25775 86
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 83
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 79
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 79
Восход ФГБУ НИИ 721 74
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 71
VK - Mail.ru Group 3602 70
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 70
Huawei 4676 69
ИКС 538 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 68
SAP SE 5601 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 65
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 64
Intel Corporation 12811 61
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 61
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 60
Oracle Corporation 7074 58
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 58
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 55
Google LLC 12688 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 202
РЖД - Российские железные дороги 2096 137
Почта России ПАО 2370 107
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 96
Ростех - Вертолеты России 180 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 83
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 81
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 78
Газпром ПАО 1493 76
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 75
Газпром нефть 725 58
ГПБ - Газпромбанк 1273 57
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 51
РВК - Российская венчурная компания 571 48
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 48
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 43
Роснефть НК - нефтяная компания 562 41
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 41
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 33
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 33
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 31
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 31
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 30
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 29
Альфа-Банк 1979 27
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 26
Telconet Capital 28 26
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 25
Транснефть 335 24
Россети Ленэнерго 1699 24
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 23
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 23
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 23
Царицын капитал 23 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Северсталь ПАО - Severstal 629 22
Русагро Группа Компаний 379 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 497
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 413
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 282
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 280
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 242
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 226
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 196
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 165
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 155
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 149
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 120
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 117
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 114
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 103
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 100
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 87
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 86
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 84
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 78
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 78
Федеральное казначейство России 1949 73
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 69
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 45
Судебная власть - Judicial power 2500 41
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 40
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 38
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 51
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 46
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 38
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 32
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 12
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 7
OpenCAPI Consortium 13 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
Gen-Z Consortium 11 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
ГосИнформСистемы 160 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 4
Лига содействия оборонным предприятиям 9 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 4
Международная академия связи - МАС 46 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1073
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 952
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 590
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 533
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 386
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 382
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 344
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 334
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 301
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 297
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 285
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 274
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 273
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 268
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 244
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 221
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 178
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 162
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 148
Linux OS 11533 130
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 115
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 114
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 110
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 81
Google Android 15243 77
Microsoft Windows 16882 68
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 61
Intel x86 - архитектура процессора 2151 53
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 53
Apple iPhone 6 4861 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 50
FreePik 1841 50
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 45
Apple iOS 8583 45
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 42
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 37
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 36
Microsoft Windows 2000 8678 36
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 34
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 32
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 31
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 31
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 29
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 27
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IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
CNews Fast рейтинг 55 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Российский рынок ERP 24 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Markets&Markets Research 113 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IoT Analytics 5 2
TAdviser 100 5 2
Grand View Research 25 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 2
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Forrester Wave 45 1
Discovery Research Group 22 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
НМГ - Медиалогия 37 1
РАН - Российская академия наук 2122 89
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 89
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 47
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 47
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 43
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 39
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 35
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 30
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 30
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 29
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 28
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 28
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 22
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 21
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 20
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 20
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 19
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 18
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 18
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 14
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 14
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 14
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 14
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 10
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 9
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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