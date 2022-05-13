Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 83310
ИКТ 7374
Организации 5525
Ведомства 1296
Ассоциации 626
Технологии 2746
Системы 16201
Персоны 29483
География 1437
Статьи 1038
Пресса 837
ИАА 574
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1374
Мероприятия 799

Ростех РГК Ростехнологии российская государственная корпорация Rostec

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. На 2022 год объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.

Ростех участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.


13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников
12.05.2022 «Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе
29.04.2022 «Ростех» разработал беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей
27.04.2022 «Ростех» представит новую модель защищенного смартфона AYYA в 2022 году
25.04.2022 Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита
15.04.2022 «Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве
15.04.2022 «Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком»
14.04.2022 «Ростех» разработает устройства интернета вещей нового типа
12.04.2022 «Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал»
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал»
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет
31.03.2022 Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации
31.03.2022 «Ростех» участвует в создании пилотной зоны для полетов дронов в Санкт-Петербурге
31.03.2022 Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
21.03.2022 «Ростех» разработал систему организации движения дронов для городских условий
17.03.2022 «Ростех» представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора»
17.03.2022 «Ростех» разработал прототип «Аватара»
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей»
09.03.2022 «Ростех» совместно с «Каскадом» и МТУСИ создают отечественные защищенные криптопроцессоры
01.03.2022 ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха»
14.02.2022 «Ростех» начал разработку аппаратуры высокоскоростной радиосвязи нового поколения
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G
20.01.2022 «Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G
17.01.2022 «Ростех» создал программную платформу для современных цифровых производств
12.01.2022 «Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников
11.01.2022 Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»
22.12.2021 Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза
01.12.2021 «Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда
26.11.2021 В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков
24.11.2021 «Ростех» запустил на «Мотовилихе» новый дата-центр для проектирования военной техники
23.11.2021 «Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса
16.11.2021 Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана
25.10.2021 «Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021

Публикаций - 2532, упоминаний - 4546

Ростех РГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 728
Ростех - Автоматика Концерн 1008 435
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 353
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 247
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 225
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 163
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 161
Ростех - РТ-Информ 130 124
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 119
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 114
Барс груп 499 108
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 104
6072 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 82
Информ 120 79
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 95 74
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 69
АФК Система ПАО 1638 66
Microsoft Corporation 22497 61
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 77 61
VK - Mail.ru Group 3057 61
Восход ФГБУ НИИ 529 58
Yandex - Яндекс 5015 58
IBM - International Business Machines Corp 8941 54
Элемент ГК - Elementec 1523 52
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 52
Микрон - Micron 851 51
Intel Corporation 11262 49
СКБ Контур 745 45
Huawei 3222 43
Ростех - Радиозавод 54 43
SAP SE 4595 42
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 40
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 40
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 40
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 39
Ростех - РТ-Инвест 53 39
Google LLC 10352 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 141
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 137
РЖД - Российские железные дороги 1458 95
Почта России ПАО 1853 85
Ростех - Вертолеты России 149 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 59
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 59
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 57
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 55
Газпром ПАО 1008 52
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 49
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 45
РВК - Российская венчурная компания 530 40
ГПБ - Газпромбанк 842 40
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 39
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 38
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 37
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 36
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 34
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 32
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 30
Самолёт ГК 216 29
Газпром нефть 439 29
Россети Ленэнерго 786 27
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 25
Роснефть НК 434 25
Telconet Capital 25 24
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 23
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 23
Царицын капитал 22 22
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 22
Garsdale Services 37 20
Техномаш НПО 29 20
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 19
Торий НПП 22 19
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 18
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 18
Ростех - Новикомбанк 38 18
Открытие ФК 2713 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 529
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 371
Правительство РФ 8292 303
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 248
Президент Российской Федерации 3770 202
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 175
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 135
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 123
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 120
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 98
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 90
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 81
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 81
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 77
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 73
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 73
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 64
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 63
Федеральное казначейство России 1345 63
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 63
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 57
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 49
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 42
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 41
Администрация Президента РФ 904 38
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 37
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 36
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 36
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 34
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 34
Ростех - Рособоронэкспорт 107 31
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 30
Правительство Москвы 1640 30
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 40
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 37
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 20
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 8
Gen-Z Consortium 11 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 7
OpenCAPI Consortium 13 7
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 7
Linux Foundation 167 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 3
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
РСП - Российский союз правообладателей 9 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 992
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 728
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 654
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 385
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 333
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 300
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 266
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 238
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 203
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 193
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 187
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 169
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 167
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 157
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 153
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 148
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 146
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 143
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 142
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 131
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 125
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 123
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 123
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 119
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 118
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 108
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 105
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 104
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 101
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 99
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 99
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 98
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1639 97
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 97
Website - Вебсайт 9736 96
Big Data - Большие данные 3520 93
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 88
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 87
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1010 85
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 157
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 140
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 126
LG 75SM99 2832 108
Linux OS 7669 106
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 91
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 86
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 67
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 64
Microsoft Windows 2000 2856 63
Apple iPhone 6 2649 62
Google Android 11959 52
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 48
Intel x86 - архитектура процессора 1391 46
Microsoft Windows 10 11713 42
ЭОС Дело СЭД 4365 42
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 39
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 35
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 34
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 42 33
Национальные Технологии - Купол СХД 60 32
Apple iOS 6422 32
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 44 28
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 32 28
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 27
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 135 25
Новые облачные технологии - МойОфис 381 24
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 24
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 23
Age of Kings 498 23
PostgreSQL 614 22
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 21
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 19
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 18
Исанин Антон 9365 411
Кабанов Владимир 174 158
Путин Владимир 2542 149
Чемезов Сергей 134 130
Евтушенко Олег 126 126
Медведев Дмитрий 1604 100
Никифоров Николай 1161 80
Сахненко Сергей 76 77
Газизов Камиль 65 64
Свердлов Денис 170 56
Моторко Андрей 55 54
Зверев Андрей 57 52
Бровко Василий 50 50
Усманов Алишер 275 49
Солодухин Константин 114 45
Якунин Александр 48 37
Брыкин Арсений 42 36
Мишустин Михаил 376 34
Щеголев Игорь 685 33
Ротенберг Аркадий 45 32
Ротенберг Игорь 35 32
Ахмеров Тимур 85 32
Калинин Александр 124 30
Адоньев Сергей 32 30
Чернышенко Дмитрий 320 30
Ожгихин Иван 30 29
Акимов Максим 170 28
Авдолян Альберт 28 27
Козлов Игорь 38 27
Смирнов Павел 39 27
Скоков Сергей 26 26
Шадаев Максут 460 24
Рейман Леонид 1009 24
Назаров Александр 39 23
Ухлинов Леонид 58 23
Куликов Сергей 25 21
Шипелов Андрей 21 21
Носков Константин 221 20
Борисов Юрий 107 18
Осеевский Михаил 264 18
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1954
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 524
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 227
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 213
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 158
Европа 12319 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 84
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 80
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 78
Россия - СФО - Новосибирск 3269 78
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 61
Россия - ПФО - Казань 2085 60
Германия - Федеративная Республика 8903 58
Земля - планета Солнечной системы 7427 54
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 46
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 45
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 44
Казахстан - Республика 4467 43
Индия - Республика 4263 41
Китай - Тайвань 2115 41
Азия - Азиатский регион 3803 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 38
Ближний Восток 2549 37
Япония 10069 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 35
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 35
Америка Латинская 1413 34
Африка - Африканский регион 2928 33
Беларусь - Белоруссия 3525 33
Украина 6212 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 31
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 31
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 30
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 29
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 28
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 944
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 598
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 553
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 419
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 341
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 340
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 304
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 269
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 268
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 188
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 163
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 161
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 151
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 146
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 130
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 128
Экспорт - Экспортные операции 1024 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 102
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 95
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 87
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 86
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 85
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 84
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 76
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 76
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 74
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 72
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 67
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 66
Юриспруденция 1629 65
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 64
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 146 63
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 61
Энергетика 756 61
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 58
Недвижимость 1713 55
Генеральный директор 568 49
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 48
Коммерсантъ - Издательский дом 888 75
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 35
Ведомости 375 33
TAdviser - Центр выбора технологий 243 24
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 20
РИА Новости 766 14
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 11
Российская газета 228 8
Forbes - Форбс 591 7
91Mobiles 590 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 6
Прайм - Агентство экономической информации 694 6
FT - Financial Times 1118 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
Известия ИД 307 4
The Guardian - Британская газета 320 4
CrunchBase 64 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 3
NYT - The New York Times 956 3
The Verge - Издание 482 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
The Washington Post 298 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 3
Bloomberg 1009 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Business Insider 192 2
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 2
Россия 24 - телеканал 98 2
Царьград - телеканал 11 2
За Телеком - telegram-канал 40 2
500 Startups 4742 162
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 60
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 38
IDC - International Data Corporation 4671 36
Gartner - Гартнер 3301 11
FRVT - Face Recognition Vendor Test 13 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
CNews Tenders 14 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 6
Juniper Research 468 5
BCG - Boston Consulting Group 85 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 4
IDC Russia - IDC Россия 161 3
CNews Fast рейтинг 37 3
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
Медиалогия 48 2
451 Research Group 87 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
TAdviser100 3 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
IoT Analytics 4 2
Grand View Research 15 2
IHS Infonetics Research 90 1
CB Insights 9 1
Global Market Insights 8 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
CNews Мишень 47 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 1
Автостат 12 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Markets&Markets Research 97 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
CNews Инновация года - награда 41 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
VMR - Verified Market Research 4 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 333
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 72
РАН - Российская академия наук 1397 60
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 47
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 44
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 42
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 27
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 24
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 20
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 19
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 17
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 18 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 14
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 15 14
ИРИ - Институт развития интернета 96 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 13
Феррит-Домен НИИ 13 13
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 13
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 11 11
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 12 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 11
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 9
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 8
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 8
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 9 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 7
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 7 7
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 7
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 7
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 6
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 6
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 6
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 6
Рубин НИИ 7 6
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 13 6
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 145
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 109
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 58
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 44
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 26
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 25
Армия - Международный военно-технический форум 35 24
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 13
Worldskills - Ворлдскиллс 92 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 8
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 7
Электрические сети - международный форум 43 6
Биотехмед 7 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
Единый день голосования 53 6
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 6
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 14 6
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 4
Петербургский Цифровой Форум 6 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 3
Связь-Экспокомм 48 3
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
Криптонит Startup Challenge 13 3
ПроеКТОриЯ - форум 2 2
Неогеография XXI - форум 52 2
CNews AWARDS - награда 347 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 2
WIDER Pedestrian Challenge 4 2
Высокие технологии XXI века 76 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
CNews FORUM Кейсы 53 2
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Показать еще

Наука

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
Показать еще