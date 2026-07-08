Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec

Ростех (Российские технологии) представляет собой государственную корпорацию, образованную в 2007 году. Организация объединяет более 800 предприятий, работающих в различных отраслях промышленности. Структура включает в себя такие направления как микроэлектроника, радиоэлектроника, авиастроение, медицинское оборудование и другие высокотехнологичные сферы.

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.

В сфере микроэлектроники Ростех контролирует группу компаний "Элемент", созданную совместно с АФК "Система". В состав этого объединения входят ключевые предприятия отрасли: "Микрон", НИИЭТ, завод полупроводниковых приборов и другие. Эти предприятия занимаются разработкой и производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и специализированных электронных компонентов.

Технологические разработки корпорации охватывают широкий спектр направлений. Среди них - создание систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, разработка медицинского оборудования (включая центральные мониторные станции для реанимации), производство компонентов для турбогенераторов электростанций и многое другое.

Важным направлением деятельности является образовательный сектор. Через "Академию Ростеха" проводится подготовка специалистов в области промышленного дизайна, кибербезопасности и других специальностей. Корпорация также сотрудничает с ведущими техническими вузами страны.

Некоторые структуры Ростеха, включая дочерние компании, попали под санкции Евросоюза. Внутрикорпоративные разбирательства затрагивают такие предприятия как "НПО Ангстрем" и "Национальный центр информатизации", где возникли финансовые споры и процедуры банкротства.

Технологические решения Ростеха включают:

Конкурирующие компании на рынке:

Важной особенностью Ростеха является его статус государственной корпорации, что позволяет координировать работу различных предприятий и направлять ресурсы на стратегически важные проекты. Корпорация активно участвует в программах импортозамещения и разработке технологий двойного назначения.