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Ростех РГК Ростехнологии российская государственная корпорация Rostec
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. На 2022 год объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др.
Ростех участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Ростех РГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 411
|Кабанов Владимир 174 158
|Путин Владимир 2542 149
|Чемезов Сергей 134 130
|Евтушенко Олег 126 126
|Медведев Дмитрий 1604 100
|Никифоров Николай 1161 80
|Сахненко Сергей 76 77
|Газизов Камиль 65 64
|Свердлов Денис 170 56
|Моторко Андрей 55 54
|Зверев Андрей 57 52
|Бровко Василий 50 50
|Усманов Алишер 275 49
|Солодухин Константин 114 45
|Якунин Александр 48 37
|Брыкин Арсений 42 36
|Мишустин Михаил 376 34
|Щеголев Игорь 685 33
|Ротенберг Аркадий 45 32
|Ротенберг Игорь 35 32
|Ахмеров Тимур 85 32
|Калинин Александр 124 30
|Адоньев Сергей 32 30
|Чернышенко Дмитрий 320 30
|Ожгихин Иван 30 29
|Акимов Максим 170 28
|Авдолян Альберт 28 27
|Козлов Игорь 38 27
|Смирнов Павел 39 27
|Скоков Сергей 26 26
|Шадаев Максут 460 24
|Рейман Леонид 1009 24
|Назаров Александр 39 23
|Ухлинов Леонид 58 23
|Куликов Сергей 25 21
|Шипелов Андрей 21 21
|Носков Константин 221 20
|Борисов Юрий 107 18
|Осеевский Михаил 264 18
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
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