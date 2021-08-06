Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ротенберг Игорь


06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 2
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 2
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 2
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 3
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 4
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 2
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 3
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 2
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 1
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 1
18.05.2018 Госдума передумала запрещать в России иностранное «железо» и ПО 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
24.01.2018 «Платон» применит большие данные для отлова «зайцев» 2
14.11.2017 Владельцы «Платона» купили у Нащекина разработчика ПО для слежки за дорогами 1
28.12.2015 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2015 г. Голосование 2
31.08.2015 Samsung переносит все персональные данные россиян в ЦОД сына экс-главы «Роснефти» 1
11.06.2015 Для первых пользователей система оплаты поездок большегрузов месяц будет бесплатной 1
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro 1

Публикаций - 35, упоминаний - 49

Ротенберг Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 27
Ростех - Ростехнологии 2230 26
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 17
ГЛОНАСС АО 82 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 14
РТ-Инвест 37 14
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
HTC Corporation 1203 5
Прогресс софт 8 3
NVision Group - Энвижн Груп 547 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
Telegram Group 702 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 3
Skytoll 2 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
НТС - Национальные телематические системы 20 2
STMicroelectronics 103 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Acronis - Акронис 366 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Ланит Интеграция 101 1
РТ-Информ 112 1
Samsung Electronics 5749 1
Actility 5 1
Semtech 6 1
Sigfox 6 1
Kapsch 5 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Yandex - Яндекс 4106 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Царицын капитал 22 12
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
АвтоВАЗ 119 5
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Мособлгаз 11 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
МТС банк 254 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром ПАО 525 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 7
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
Правительство РФ 2209 4
Президент Российской Федерации 1443 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 43 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Рособоронэкспорт 34 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Счётная палата РФ 462 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 13
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 5
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 499 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 28
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 12
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Seldon.Basis 7 3
Telegram - Мессенджер 80 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Ротенберг Аркадий 42 23
Шипелов Андрей 21 13
Нащекин Алексей 111 8
Агафонов Вадим 13 7
Замков Антон 7 7
Иванов Олег 124 7
Скворцов Сергей 8 5
Носков Константин 202 4
Старовойт Роман 17 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Скоч Андрей 7 3
Шилов Сергей 61 3
Вексельберг Виктор 98 3
Никифоров Николай 1126 3
Жаров Александр 165 3
Нечаев Андрей 21 3
Абрамченко Виктория 15 3
Путин Владимир 1831 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Говорун Олег 2 1
Богданов Владимир 5 1
Устинов Владимир 1 1
Жириновский Владимир 10 1
Патрушев Николай 15 1
Дюмин Михаил 1 1
Советников Алексей 1 1
Дитрих Евгений 4 1
Фрадков Михаил 15 1
Школов Евгений 1 1
Фурсенко Сергей 2 1
Неверов Сергей 6 1
Гревцов Сергей 1 1
Керимов Сулейман 20 1
Мельников Иван 2 1
Федулов Андрей 1 1
Волков Григорий 2 1
Зорин Игорь 4 1
Симакин Денис 6 1
Шамалов Кирилл 2 1
Царева Юнона 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - Краснодарский край 921 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 8
Россия - Республика Крым 626 8
Россия - Красноярский край 671 7
Россия - СФО - Новосибирск 1988 7
Россия - Севастополь 420 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 2
Казахстан - Республика 2661 2
Украина 3417 2
Европа 3798 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Индия - Республика 2184 2
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Россия - Выборг 73 1
США - Майами 75 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Индия - Мумбаи 53 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Челябинская область 665 1
Арктика 141 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Северная Америка 1420 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - Тульская область 755 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ящик Пандоры 31 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 15 1
CNews Analytics 1992 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще