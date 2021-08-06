Ротенберг Игорь

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1

Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1

Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 4