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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ротенберг Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 49
Ротенберг Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Аркадий 42 23
|Шипелов Андрей 21 13
|Нащекин Алексей 111 8
|Агафонов Вадим 13 7
|Замков Антон 7 7
|Иванов Олег 124 7
|Скворцов Сергей 8 5
|Носков Константин 202 4
|Старовойт Роман 17 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Скоч Андрей 7 3
|Шилов Сергей 61 3
|Вексельберг Виктор 98 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Жаров Александр 165 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Путин Владимир 1831 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Говорун Олег 2 1
|Богданов Владимир 5 1
|Устинов Владимир 1 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Патрушев Николай 15 1
|Дюмин Михаил 1 1
|Советников Алексей 1 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Фрадков Михаил 15 1
|Школов Евгений 1 1
|Фурсенко Сергей 2 1
|Неверов Сергей 6 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Мельников Иван 2 1
|Федулов Андрей 1 1
|Волков Григорий 2 1
|Зорин Игорь 4 1
|Симакин Денис 6 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Царева Юнона 4 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru